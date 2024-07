Top 5 des meilleurs forfaits eSIM pour Samsung

L'eSIM pour Samsung, cela vous dit ? Si vous souhaitez rester connecté pendant vos déplacements hors du pays, l'eSIM est la solution idéale.

Samsung, l'une des marques leaders de la technologie, n'est pas à la traîne lorsqu'il s'agit de produire des modèles compatibles à l'eSIM. Celle-ci réunit tous les critères nécessaires pour vivre une meilleure expérience utilisateur. Néanmoins, puisqu'on doit rester rationnel, il importe de choisir le meilleur forfait eSIM à adopter compte tenu des besoins quotidiens. Pour cela, on vous fournit une liste des fournisseurs eSIM qui proposent les meilleurs forfaits pour voyage. Ceci, afin que vous puissiez acheter votre forfait en toute sérénité.

Saily : le meilleur fournisseur eSIM pour votre appareil Samsung On aime Prix abordables

Aucun frais caché supplémentaire On aime moins Pas de forfaits de longue durée

Pas de forfaits d'appels ou de SMS Saily Le meilleur fournisseur eSIM dans l'ensemble Télécharger l'appli En première place, nous avons Saily, une marque très récente mais aussi très compétitive. Elle propose des plans locaux intéressants et ne facture aucun frais supplémentaire. C'est surtout cette transparence qui la distingue de la concurrence. Quant à ses offres, vous pouvez choisir 1 à 20 Go de données, valable pour 7 à 30 jours en fonction de vos besoins. Ensuite, en cas d'embarras lors de son utilisation, Saily met à votre disposition un guide de dépannage. De même, son assistance clientèle est là pour répondre à toutes vos questions. Actuellement, Saily fournit son service dans plus de 150 pays à travers le monde. Elle excelle en matière de qualité du réseau, car prend en charge la 5G. Ainsi, pour passer des appels internationaux, vous n'avez qu'à utiliser les applis VoIP telles que WhatsApp ou FaceTime. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données de 1 à 20 Go

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G

Plans disponibles : 7 à 30 jours

Support client : 24h/7j et guide de dépannage

Couverture : 150+ pays Ubigi : parfait pour vos divers appareils Samsung On aime Compatible avec une large gamme d'appareils

Validité des offres très variée On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS

Prend en charge uniquement les appareils sous Android/iOS 10 et versions ultérieures Ubigi Le meilleur fournisseur eSIM à compatibilité multiple Voir l'offre En seconde place, voici Ubigi. Celle-ci ne propose pas les meilleurs prix, mais en revanche, elle bat la concurrence par la diversité de son offre. Par conséquent, elle peut aussi devenir le meilleur fournisseur eSIM pour les Samsung Galaxy. Si votre séjour ne dure pas longtemps, vous pouvez acheter un forfait ponctuel. Sinon, des abonnements mensuels et annuels sont aussi disponibles pour les longs séjours. Puisqu'on parle de connectivité, n'oublions pas de souligner qu'Ubigi prend également en charge d'autres appareils nomades comme les ordinateurs portables et les voitures connectées. Pour le moment, la marque ne fournit pas de forfaits d'appels et de SMS, tout comme Saily. Mais elle se démarque par la validité de ses offres qui peut être illimitée. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données dès 500M (le plafond varie d'un pays à l'autre)

Réseaux pris en charge : 3G, 4G, 5G, LTE

Plans disponibles : 1 jour à illimité

Support client : chat robot en anglais, français et japonais

Couverture : 200+

Airalo : offrez-vous des forfaits de données et d'appels/SMS On aime Des forfaits de données, d'appels et de SMS

Des plans locaux, régionaux et mondiaux On aime moins Assistance clientèle en anglais uniquement

Forfaits d'appels et de SMS chers Airalo Le meilleur fournisseur eSIM proposant une large gamme de forfaits Voir l'offre Si vos proches ne sont pas très à l'aise avec les applis VoIP, vous devez opter pour des forfaits d'appels. Toutefois, ces derniers sont très chers à l'échelle internationale. La solution est de choisir un forfait Discover + chez Airalo, qui propose des appels et SMS en plus des data. Avec une telle offre, vos parents peuvent avoir de vos nouvelles de temps en temps jusqu'à votre retour au pays. Néanmoins, Airalo propose aussi des forfaits eSIM locaux, régionaux et mondiaux qui sont uniquement des forfaits data pour vos appareils Samsung. La validité des offres est en même temps intéressante, car peut s'étaler jusqu'à 365 jours, c'est-à-dire une année entière. On déplore quand même son assistance clientèle qui n'existe qu'en chat robot, en anglais en plus. Donc, il va falloir vous exercer avant de l'utiliser pour éviter les tracas. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données, d'appels et de SMS

Couverture : 200+ pays

Plans disponibles : 7 à 365 jours

Support client : ChatRobot en anglais

eSIMX : le meilleur fournisseur eSIM pour les novices On aime Aucune vérification d'identité

Une assistance clientèle réactive On aime moins Pas de forfaits d'appels et de SMS dans certains pays

Qualité du réseau moins satisfaisant eSIMX Le meilleur smartphone pour la photo Voir l'offre On a également introduit eSIMX dans notre sélection, du fait de sa facilité d'accès. En effet, la marque ne vous demande aucune vérification de votre identité au moment de la souscription. De plus, l'eSIM s'active automatiquement sur votre smartphone Samsung compatible dès son achat. Ce qui vous permet de ne l'acheter que la veille de votre départ pour l'étranger. Quant à la diversité des offres, cela dépend du pays de votre destination. Dans certains pays comme la Thaïlande par exemple, vous pouvez obtenir des forfaits d'appels et de SMS. Ce n'est pas le cas pour l'Australie, où vous n'aurez que des forfaits de données. Heureusement, vous pouvez toujours vous fier aux applis VoIP pour les appels et les messages. Caractéristiques techniques Service offert : forfaits de données de 1 à 20 Go et d'appels/SMS (dans certains pays)

Appels directs : Non

Couverture : 160+ pays

Plans disponibles : 7, 15 et 30 jours

Support client : assistance 24h/7 et <>j/<>

Holafly : des forfaits de données à volonté On aime Détection automatique du meilleur réseau

Des forfaits de données en quantité illimitée en général On aime moins Des données illimitées pour certains pays et pas pour d'autres

Pas de forfaits d'appels Holafly Le meilleur fournisseur eSIM proposant des données illimitées Voir l'offre Dans notre sélection, tous les autres fournisseurs ne proposent pas les mêmes offres que Holafly. Autrement dit, c'est la seule marque qui propose à ses clients une connexion illimitée à Internet pendant leur séjour à l'étranger. A l'heure actuelle, la majorité des pays couverts par le service disposent de cette offre. Seule une poignée de pays, comme l'Algérie, ne peuvent pas se le permettre. Mais si Holafly est en dernière place, c'est surtout à cause de la qualité du réseau. La non prise en charge de la 5G constitue un handicap considérable pour le fournisseur. Vous devez donc vous contenter du réseau 4G et LTE. Un autre défaut qu'on décèle chez Holafly, ses forfaits eSIM ne vous permettent pas d'appeler directement à partir de votre smartphone Samsung. Caractéristiques techniques Service offert : forfait de données illimitées

Réseaux pris en charge : 4G, LTE

Plans disponibles : personnalisable à partir de 1 jour (les offres varient d'un pays à l'autre)

Support client : 24h/7j

Couverture : 170+ pays

FAQ sur l'eSIM pour Samsung

Pourquoi utiliser une eSIM pour votre appareil Samsung ?

Si l'eSIM procure les mêmes satisfactions qu'une SIM classique, celle-ci n'a pourtant pas de limitation géographique. Les principaux avantages de l'utilisation d'une eSIM sont généralement la possibilité de passer d'un réseau à l'autre et d'éviter le paiement des frais d'itinérance. Effectivement, avec une SIM traditionnelle, vous devez passer par l'itinérance internationale si vous voulez utiliser Internet pendant vos déplacements. Ce qui est plus coûteux et donc limite l'utilisation des données mobiles.

A part cela, avouons que l'eSIM permet d'acheter un nouveau forfait pour votre Samsung Galaxy quand le vôtre est épuisé. Encore mieux, avec une seule SIM électronique, vous pouvez enregistrer plusieurs profils. De ce fait, si votre fournisseur principal tombe en panne, vous pouvez passer à un autre.

De même, l'eSIM vous offre la possibilité d'utiliser à la fois votre numéro personnel et votre numéro privé sur une seule SIM. Et si votrer Samsung Galaxy est un modèle dual-SIM, vous pouvez insérer une SIM physique et utiliser les deux formats simultanément.

Quels modèles d'appareils Samsung prennent en charge la technologie eSIM ?

Comme on l'a dit, Samsung est l'une des premières marques qui ont produit des modèles compatibles eSIM. En réalité, les Samsung Galaxy S20 series et toutes les versions ultérieures sont compatibles avec la technologie. Cela inclut les Samsung Galaxy S21, S22, S23, S24 series. D'autres modèles comme les Galaxy A35, A54 et A55 prennent aussi en charge l'eSIM, mais dans certains pays seulement (Europe, Amérique du Nord et Corée du sud en général). Si vous êtes plutôt fan des modèles pliables, vous pouvez choisir un Samsung Galaxy Z Fold3/Flip3 ou un modèle ultérieur.

A côté des smartphones, l'eSIM est aussi présente chez les tablettes Samsung telles que les Galaxy Tab Active5 et les Galaxy Tab S9 series. Sans oublier les Galaxy Note20 et Note20 Ultra. En ce qui concerne les Galaxy Watch, les modèles sortis depuis 2019 font l'affaire.

Pour activer l'eSIM sur votre appareil Samsung, vous devez juste scanner un code QR envoyé par l'opérateur au moment de l'achat de l'eSIM. C'est l'activation automatique. Pour cela, il faut se rendre dans « Paramètres », puis « Connexions » et enfin « Gestionnaire SIM ». Ensuite, appuyez sur « Ajouter une eSIM » puis sur « Scanner le code QR » avant de scanner le code préalablement envoyé par l'opérateur réseau.

Parfois, il faut activer l'eSIM manuellement sur votre appareil. Pour ce faire, il faut aller dans Paramètres > Connexions > Gestionnaire SIM. Ensuite, sélectionnez « Ajouter une eSIM » puis sur « Entrer le code d'activation ». Ainsi, au lieu de scanner le code QR, vous allez entrer un code d'activation provenant de votre opérateur.

Il est également possible de transférer une eSIM depuis un autre appareil en adoptant plus ou moins le même chemin. Le transfert de l'eSIM peut se faire depuis un autre appareil Samsung, un autre appareil Android ou même depuis un appareil sous iOS.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.