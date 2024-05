Qu’est-ce qu’une eSIM : tout savoir sur la carte SIM numérique

L'eSIM est maintenant compatible avec de nombreux smartphones. Du coup, la carte SIM physique sera vouée à l'obsolescence d'ici quelque temps.

Le choix de la rédac Saily, le nouveau service d'eSIM de NordVPN, est en tête dans ce domaine. Il permet à ses utilisateurs d'accéder à Internet peu importe l'endroit où ils se trouvent, sans difficulté. Disponible dans 150 pays du monde entier, Saily propose un forfait de 1 à 20 Go de données, de 7 à 30 jours, selon vos besoins. J'en profite

SIM, micro-SIM, nano-SIM, et maintenant, il y a l'eSIM ; même les services téléphoniques obéissent à la dématérialisation. La majorité des modèles compatibles avec l'eSIM prennent également en charge la carte SIM physique. D'autres modèles requièrent toutefois une commutation manuelle pour fonctionner. Effectivement, cette technologie semble plutôt nouvelle. Ce qui explique le nombre encore restreint d'appareils qui la prennent en charge. Aussi, avant de commencer cette nouvelle aventure, voici tout ce que vous devez savoir à propos d'elle.

Qu'est-ce qu'une eSIM ?

Des décennies après la première utilisation de la carte SIM pour les téléphones portables, voici venir une nouvelle carte SIM qui n'en est pas une … En fait, il s'agit d'une carte SIM en version électronique. A l'opposé des cartes SIM traditionnelles, celle-ci est d'office intégrée à l'appareil. L'eSIM est livrée dans le smartphone au moment de la livraison de ce dernier. Elle ne peut donc pas être retirée.

Le terme eSIM est un acronyme dont la signification est « module d'identité d'abonné intégré ». Il s'agit d'un logiciel via lequel le smartphone se connecte à l'opérateur mobile. Il intègre tous les éléments d'une carte SIM physique dont le nom, le numéro, ainsi que les informations sur le compte de son propriétaire.

En optant pour cette solution, il est possible de changer d'opérateur à volonté, à condition que le téléphone soit déverrouillé auprès de son opérateur. Celui-ci pouvant effacer les données à distance et reprogrammer la carte SIM. Ce qui évite de devoir recourir à une nouvelle carte. Il en est autant du forfait qui peut être changé en quelques minutes.

Elle n'est pas encore très populaire, et pourtant la carte SIM électronique est utilisée depuis des années maintenant. Par exemple, certains appareils tels que l'Apple Watch se connectent à un forfait de données grâce à l'eSIM.

Les différents avantages d'une eSIM

L'utilisation d'une carte SIM électronique est plus sûre, car elle ne peut pas être volée. Aucun moyen donc de la perdre sauf si vous perdez votre téléphone. Aujourd'hui, on pense que la transition vers cette nouvelle technologie pourrait mettre du temps. Cependant, il faut avouer que c'est une étape incontournable, d'autant plus qu'elle procure un grand nombre d'avantages à savoir :

Changer d'opérateur plus facilement

Le plus grand privilège procuré par l'utilisation d'une SIM électronique est la facilité avec laquelle on peut changer de réseau. C'est, par exemple, le cas avec la carte eSIM de Saily. Ce qui permet à l'utilisateur d'utiliser Internet via des données mobiles et se connecter à Internet depuis n'importe où.

Traditionnellement, il faut insérer une autre puce pour pouvoir accéder au service d'un autre opérateur. Cela met pourtant plus de temps et peut parfois être agaçant, notamment lorsque le temps presse. Avec cette solution révolutionnaire, il suffit de changer d'opérateur et le tour est joué. De plus, nul n'est besoin d'effacer les données du réseau, c'est l'opérateur qui s'en occupe.

Une eSIM pour un changement temporaire de réseau

Vous souhaitez utiliser votre réseau actuel, mais vous voulez vous connecter à un autre réseau de façon temporaire, c'est avec une eSIM que vous pouvez le faire. Cela peut se produire lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre réseau quotidien. Vous pouvez ainsi passer des appels, et vous connecter à Internet depuis le réseau temporaire jusqu'à ce que vous décidiez de revenir à votre réseau habituel.

De même, quand vous voyagez, vous pouvez choisir un réseau local grâce à l'eSIM. Ce qui est largement moins cher par rapport au frais d'itinérance d'un réseau domestique. En plus, vous n'avez pas besoin de retirer votre carte SIM, au risque de la perdre.

Plusieurs cartes SIM à la fois

Ces dernières années, le marché a offert de nombreux modèles de téléphones multi-SIMs. Avec une eSIM, vous pouvez également bénéficier de ce même avantage. Ainsi, vous pouvez disposer de plusieurs numéros avec un seul téléphone.

L'utilisation d'un smartphone à plusieurs numéros facilite davantage la communication avec votre entourage, par exemple, un numéro pour la famille et les amis et un autre pour le milieu professionnel. Les appels téléphoniques, tout comme les SMS, vous pouvez les recevoir depuis un seul appareil. Vous êtes toutefois libre de choisir avec quel numéro passer chaque appel ou envoyer un SMS, ou encore l'utilisation des données mobiles.

Un espace physique moindre dans le téléphone

Il est fort probable qu'avec le temps, la place actuelle de la carte SIM physique sera vouée à la disparition. A ce moment-là, tous les appareils seront équipés d'une eSIM. Cela laisse alors plus d'espace dans le téléphone. On aura peut-être une batterie plus robuste, et donc, plus d'autonomie. Sinon, les fabricants pourraient aussi utiliser cet espace pour intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Cet avantage est déjà profité par les appareils compacts tels que les smartwatches et les trackers fitness. En effet, qui veut porter un appareil à une taille imposante sur son poignet ? Bon nombre de montres intelligentes sont déjà livrés avec une eSIM. On peut citer les séries 3 et ultérieures d'Apple Watch, ainsi que le Samsung Gear S2.

Qui peut l'utiliser ?

Au regard de ses divers atouts, on peut citer un grand nombre d'utilisateurs potentiels de l'eSIM, bien qu'elle doive encore gagner du terrain. Tout d'abord, la carte SIM électronique est très utile pour les grands voyageurs et les explorateurs. Cela leur permet d'accéder à un réseau local qui est plus abordable que leur forfait domestique. Par ailleurs, l'utilisation d'un forfait local depuis une autre région pourrait occasionner des frais supplémentaires.

De plus, certaines zones peuvent ne pas être couvertes par leur réseau habituel. L'abonnement au réseau local peut alors s'effectuer sans acheter une nouvelle carte SIM. Cette option permet d'économiser du temps et de l'argent.

En outre, l'eSIM est la solution la plus adaptée pour ceux qui sont en télétravail. On ne connaît pas le nombre d'utilisateurs qui ont choisi cette option pendant les périodes difficiles. Mais ce qui est certain est que l'utilisation d'une carte SIM électronique permet d'accéder à Internet n'importe quand et n'importe où.

Cela n'exclut toutefois pas les autres utilisateurs qui souhaitent faciliter leur quotidien, car, après tout, une eSIM est plus facile à utiliser et à conserver. On n'a pas besoin de la retirer quand on doit changer d'opérateur.

Les smartphones compatibles

Actuellement, seules quelques grandes marques à l'instar de Google, Apple, Samsung et Motorola, fournissent des smartphones avec une eSIM. Voici donc les smartphones les plus populaires qui sont compatibles avec l'eSIM :

Google et sa gamme de téléphone Google Pixel

Parmi les pionniers de l'eSIM, Google propose une large gamme de smartphones compatibles avec cette technologie innovante. Si vous êtes fan de Google Pixel, vous pouvez choisir entre le Pixel 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 6 Pro, le Pixel 7 ou encore le 7 Pro. La marque propose aussi d'autres modèles, plus précisément, les 2XL, 3aXL, mais ceux-ci ne fournissent que le service Google Fi uniquement.

La gamme de smartphone Galaxy de Samsung

Généralement, les Samsung Galaxy 20 et ultérieurs prennent en charge l'eSIM, y compris les modèles Plus et Ultra. Cela étant, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra fonctionnent également avec la SIM électronique. Et si vous préférez opter pour des modèles pliables, vous pouvez choisir entre un Galaxy Z Fold 2, 3 ou 4 ; ou un Galaxy Z Flip, Z Flip 3 ou 4.

Apple et ses derniers iPhones compatibles avec l'eSIM

Quant à Apple, ses derniers modèles d'iPhone peuvent être utilisés n'importe où en ce sens qu'ils sont compatibles avec une SIM électronique. C'est ainsi pour les iPhones de la série 11 et ultérieures (12, 13, 14, 15). Que vous choisissiez un modèle mini, Plus, Pro ou Pro Max, vous allez pouvoir vous régaler avec une eSIM. La marque propose en même temps d'autres modèles compatibles tels que l'iPhone XS, XS Max et XR ou encore les SE 2ème et 3ème génération.

Motorola et sa gamme Razr

Bien qu'elle ne dispose pas d'une pléthore de modèles, Motorola fournit également quelques smartphones compatibles avec une eSIM. Pour le moment, il faut se contenter du Razr et du Razr 5G. Jusqu'ici, ce sont les seuls produits chez lesquels Motorola a introduit la nouvelle technologie de communication. On espère donc qu'elle envisage d'en produire d'autres dans l'avenir.

En principe, l'installation d'une SIM électronique s'appuie sur des bases similaires. Néanmoins, les étapes à suivre peuvent être différentes d'un téléphone à un autre. L'essentiel est de disposer d'une bonne connexion Internet.

Pour commencer, au moment de l'achat de votre cellulaire, le vendeur pourrait vous demander l'opérateur auprès duquel vous avez un compte. Après cela, il va vous demander votre numéro de téléphone, ainsi que d'autres informations relatives à votre compte afin de configurer votre eSIM.

Après cela, vous ne devez plus rencontrer de problème lorsque vous allumez votre appareil, car celui-ci doit être connecté à votre fournisseur mobile. Il ne vous reste plus qu'à l'activer en entrant votre numéro de téléphone de nouveau et en vous connectant à votre compte.

On peut aussi vous demander de scanner un code QR pour valider l'installation de la SIM, selon le type de téléphone.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.