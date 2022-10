Google Pixel 7 : enfin un smartphone qui protège votre vie privée ?

Les nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google s’accompagnent de nombreuses fonctionnalités dédiées à la confidentialité : VPN natif, traitement des données local sur la puce Tensor G2, nouveau hub dédié sur Android… enfin un smartphone qui protège votre vie privée ?

Si Apple a souvent mis en avant la protection des données sur l’iPhone, la confidentialité n’a jamais vraiment été une priorité pour Google et Android. Par le passé, la firme de Mountain View a même créé la polémique par ses pratiques de collecte de données…

Toutefois, Google a décidé de changer de cap avec ses nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro présentés le 6 octobre 2022. Ces deux appareils s’accompagnent de nombreuses fonctionnalités de protection de la vie privée.

Les données personnelles traitées localement, grâce au coeur Titan du Tensor G2

Tout d’abord, toutes les données sensibles de l’utilisateur seront traitées localement sur le smartphone. Même Google sera totalement incapable d’y accéder.

La confidentialité sera protégée par la nouvelle puce Tensor G2, par le biais d’un coeur Titan dédié. En outre, Google s’engage à délivrer 5 ans de mises à jour de sécurité.

Un nouveau hub « sécurité et confidentialité » sur Android 13

En outre, la firme s’apprête à déployer une refonte complète de la section « sécurité et confidentialité » d’Android. Cette mise à jour donnera aux utilisateurs l’accès à un nouveau hub, indiquant quelles sont les données partagées et avec qui.

Ceci permettra la transparence totale du partage de données, et donnera aux utilisateurs davantage de contrôle sur leurs informations personnelles. Cette nouveauté sera d’abord déployée sur Pixel 7 et Pixel 7 Pro, puis sur d’autres appareils dans un futur proche.

Un VPN gratuit et préinstallé

Enfin, Google va ajouter un service VPN (Virtual Private Network) natif et gratuit aux smartphones de gamme Pixel 7. Cette précieuse fonctionnalité permettra aux usagers de naviguer sur le web en tout anonymat. Ce VPN n’associera pas les données liées à la navigation et aux applications avec le compte de l’utilisateur.

Par le passé, Google avait aussi inclu un service VPN optionnel avec son service de réseau sans fil Project Fi désormais nommé Google Fi. Plus récemment, la firme a aussi déployé son service VPN sur les appareils iOS via l’abonnement de stockage cloud Google One.

Toutefois, seuls les abonnés au plan Premium offrant 2TB de stockage pour 9,99 euros par mois pouvaient profiter de cet outil. C’est donc la première fois que Google propose un VPN gratuitement.

Il s’agit vraisemblablement d’une réponse au Private Relay d’Apple pour iCloud, permettant aux utilisateurs d’iOS 15 de naviguer sur le web avec une confidentialité renforcée.

Ce VPN Google One va permettre de protéger l’activité des utilisateurs, quel que soit le navigateur web ou les applis dont ils se servent. Il offre une protection contre les hackers sur les réseaux non sécurisés, et dissimule l’adresse IP.

Cette fonctionnalité sera disponible dans un grand nombre de pays dont la France, la Belgique, la Suisse et le Canada. Vous pouvez consulter la liste complète des pays compatibles à cette adresse.

Ces différents outils dédiés à la confidentialité sont appréciables, et représentent un grand pas en avant dans la bonne direction pour Google. Toutefois, il est bon de souligner que son modèle économique continue à reposer majoritairement sur le ciblage publicitaire basé sur les données personnelles…

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront disponibles le 13 octobre 2022. Le Pixel 7 est tarifé à 649€ avec 128Go de RAM et 749€ avec 256Go de RAM, tandis que le Pixel 7 Pro coûte 899€ avec 128Go de RAM et 999€ avec 256Go de RAM.