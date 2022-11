Antivirus gratuit : les meilleurs logiciels de protection

Il faut savoir que l’on peut très bien opter pour un antivirus performant et aussi gratuit. Parfois, il s’agira d’une version gratuite d’une offre payante, mais certains logiciels s’obtiennent en totalité pour 0 euro. Bien évidemment, en payant pour des services premiums, vous bénéficiez d’innombrables fonctionnalités souvent absentes de ces antivirus basiques. Ainsi, débourser quelques euros vous protège entièrement des spams, vous fournit le contrôle parental ou encore un système d’analyse des pare-feu très avancés. Cela dit, les options gratuites ne sont pas dénuées d’atouts. Voici les meilleures.

Bitdefender

Bitdefender représente le choix le plus judicieux pour bénéficier de 30 jours de service offert par le meilleur antivirus gratuit. Ce logiciel présente des capacités de détection remarquables. À cela s’ajoute la possibilité de profiter pleinement des protections contre les malwares ainsi que de la gestion des performances informatiques avancées.

Par ailleurs, cet antivirus payant est accompagné d’une période de test. Il existe trois offres Bitdefender notamment l’antivirus Plus, le Total Security et Internet Security.

Pour la solution de base, elle offre une protection en temps réel améliorée, un programme de sécurité qui filtre tous les sites suspects. En outre, elle dispose d’une couverture spécifique pour lutter contre le malware, qui chiffre les données personnelles et les détruit. Quant à la version intermédiaire, elle inclut un outil de gestion de code d’accès.

Sécurité en ligne accrue

La souscription à un forfait premium permet de disposer d’un anti-spam, d’un pare-feu plus performant, d’un broyeur de dossiers sécurisé ou encore d’un coffre-fort digital. De plus, le service prévoit un accès au réseau privé virtuel (VPN). Ce dernier assure le cryptage permanent des connexions, même sur les hotspots publics. De cette manière, aucun individu ne peut surveiller les activités effectuées sur le net ou encore dérober les données bancaires.

Avec des tarifs variant de 25 à 34 euros annuels, le logiciel assure une excellente protection. De plus, l’abonnement premium permet d’accéder à une multitude de serveurs répartis aux quatre coins du monde. Ceux-ci assurent une présence virtuelle au sein dudit réseau, comme si l’utilisateur résidait dans une autre région du monde.

Avantages

Protection améliorée contre les ransomwares

Protection bancaire

Inconvénients

L’accès illimité au VPN

Nécessite un abonnement séparé

Intego

Intego est le leader des antivirus gratuits pour Mac. Ce logiciel gratuit se distingue des autres produits par son programme de détection des vulnérabilités Zero Day. Ce programme exploite les bugs afin de contourner la sécurité des applications ou du système d’exploitation en cours d’exécution.

Bien qu’Intego ait été présenté comme l’antivirus le plus complet pour les Mac, celui-ci est aussi disponible pour les PC. Sa formule Premium offre les caractéristiques des programmes antivirus traditionnels. xCela inclut une analyse en temps réel et des niveaux de protection très poussés de l’ordinateur.

Par ailleurs, cet antivirus intègre un système de sécurité supplémentaire pour prévenir tout risque informatique. Il dispose également d’outils avancés qui n’a pas d’impact sur les performances du terminal.



Un accès VPN

Il faut souligner qu’Intego n’inclut pas l’accès VPN dans son package antivirus gratuit. Celui-ci est proposé séparément à un prix avantageux et peut être testé gratuitement pendant quelques jours. Cet accès premium permet de se protéger contre tous les types d’activités en ligne. De plus, il offre aux utilisateurs la possibilité de changer les serveurs utilisés pour accéder à Internet depuis un autre pays.

Ainsi, il devient facile de débloquer l’accès aux catalogues étrangers sur vos plateformes de streaming préférées. Par exemple, pour se connecter au catalogue américain de Netflix, il suffit de se connecter à un serveur.

De cette manière, les forfaits étrangers proposés par les sites de streaming peuvent être débloqués. Au passage, Intego précise qu’en cas d’insatisfaction, le prix de l’abonnement est intégralement remboursé dans les 30 jours. Passé ce délai, il faut payer 19,99 euros par an.

Avantages

Comprend un pare-feu complet

Détection des logiciels malveillants Windows et Linux

Inconvénient

Aucune détection des sites Web malveillants ou frauduleux

Norton

Norton fait partie des antivirus incontournables de la Toile. Il propose trois produits notamment Norton Antivirus. Ce dernier fournit avant tout une protection efficace contre les attaques de virus.

Quant à Norton Internet Security, il complète l’antivirus gratuit avec des pare-feu, des fonctions anti-spam et un dispositif de contrôle parental. Norton 360, ce service donne accès au stockage cloud.

À l’instar de ses homologues, Norton Antivirus exploite le Cloud pour vérifier la qualité des données personnels stockées sur le système.

Protection en temps réel

Norton Antivirus jouit d’une interface et d’un système compatibles avec Windows 8. Ce logiciel performant offre des fonctionnalités supplémentaires. Notamment, la protection antispyware et antivirus intégrée, l’analyse du fonctionnement des machines pour repérer les menaces en avance.

Par ailleurs, le logiciel gratuit propose une détection automatique des malwares au lancement. Il procède à la vérification des supports externes des dossiers téléchargés. Pour couronner le tout, Norton offre une analyse totale ou partielle des ordinateurs en fonction de la demande, mais également une étude de notoriété. Quant à Norton Indentity Safe, il permet de conserver les identifiants et logins dans le cloud.

En général, Norton coûte environ 15 et 45 euros. Il garantit la protection en temps réel de 10 terminaux.



Avantages

VPN illimité

Stockage en ligne hébergé pour les sauvegardes

Inconvénients

Le contrôle parental n’est pas disponible sur macOS

Protection limitée sur les appareils iOS

Kaspersky

Kaspersky met également son logiciel antivirus à la disposition des internautes pour assurer des protections contre les malwares. Cet éditeur présente trois packs avancés qui peuvent faire l’objet de tests indépendants pendant 30 jours. Sa formule de base offre un panel de caractéristiques classiques par exemple la détection des virus en temps réel. De plus, le logiciel gratuit est équipé d’une solution antiphishing filtrant les e-mails et les sites web suspects. Cette protection en temps réel empêche le piratage des informations confidentielles ou données personnelles.

Ce qui caractérise son offre intermédiaire, c’est l’accès à un VPN efficace, rapide et intelligent. Ce service apporte bien plus que la sécurisation des accès dans les endroits publics. En effet, Kaspersky propose un système de cryptage de niveau bancaire. Autrement dit, le risque de voir les informations confidentielles volées est écarté. Cette fonctionnalité permet de traiter un volume de 300 Mo de données par jour et de les sécuriser.

Offre premium pour profiter de ses fonctionnalités supplémentaires

Il faut reconnaître que le forfait basique est un peu restreint, en particulier pour un usage fréquent du service. Il faut dans ce cas souscrire une formule premium. D’ailleurs, pour un montant inférieur à 50 euros annuels, Kaspersky VPN Secure Connexion autorise la connexion à 2 000 serveurs localisés dans 30 pays. En effet, le prix à payer pour un nombre maximal de 10 appareils est fixé à 76,49 euros.

Ce service premium garantit des niveaux de protection efficaces contre certaines menaces des WiFi ouverts au public, mais permet d’accéder à des plateformes géo bloquées. Sans oublier que Kaspersky a développé son système d’exploitation nommé Kaspersky OS.

Avantages

Interface conviviale

Système de sécurité infaillible

Inconvénient

Absence de fonctionnalité complémentaire.

Avast

Aussi bien pour PC que pour Mac, Avast se décline sous la forme d’un produit freemium. Or, la version gratuite peut être utilisée sans restriction étant donné qu’elle fait partie des plus performantes du marché. Cette formule inclut les analyses de l’ordinateur, des dossiers spécifiques avec un niveau de détection équivalent à celui de la formule Premium.

À savoir qu’Avast ne fait aucune impasse en ce qui concerne la cybersécurité. De fait, il n’est pas nécessaire de payer pour jouir de la fonction de détection des failles en temps réel. Il en va de même pour les analyses de vulnérabilité des réseaux WiFi ainsi que pour la protection basique contre les logiciels espions

Les avantages des versions payantes

Outre son forfait gratuit, Avast propose des formules d’antivirus payant. Ces solutions renforcent la sécurité en ligne notamment : Premium Security et Avast Ultimate.

La souscription à la solution Premium Security sécurise les achats effectués en ligne. En plus, cette formule permet de contrôler les applications suspectes en les isolant complètement du reste de la machine. Par ailleurs, il constitue un outil redoutable pour lutter contre les intrusions par microphone ou webcam qui a pour but d’extorquer des sommes importantes aux victimes.

Quant à Avast Ultimate, celui-ci met à la portée de ses abonnées des services innovants destinés à mieux sécuriser leur ordinateur et données. À ce titre, l’antivirus offre un assistant de destruction de dossiers qui se révèle plus sûr par rapport à la corbeille classique.

Sans oublier qu’une fonction de mise à jour est disponible dans la versions Premium et gratuite. Côté prix, l’abonnement au forfait premium peut coûter 28,99 euros par PC pour une année.

Avantages

Un contrôleur de sécurité réseau puissant

Nombreuses fonctions supplémentaires pratiques liées à la sécurité

Inconvénients

Certaines fonctions bonus nécessitent un achat séparé

L’analyse au démarrage peut être très lente

AVG

AVG Antivirus se distingue par sa grande capacité à empêcher les attaques de malware. En effet, il permet de bloquer une large gamme de logiciels malveillants notamment les spywares, les ransomwares ou les virus. Il suffit de procéder à des analyses plus approfondies pour déceler et supprimer ces maliciels.

En outre, la version gratuite autorise l’installation gratuite des extensions de navigateur. Cette approche protège les utilisateurs contre les tentatives d’hameçonnage, et leur évite d’accéder à des pages suspectes ou à des fichiers dangereux.

De plus, le système fournit un outil de protection des e-mails qui bloque les annexes indésirables et les liens susceptibles de voler les données professionnelles. De même, une application Web permet de scanner les adresses cryptées et de bloquer les programmes malveillants. Un module destiné à évaluer les performances des ordinateurs est aussi inclus.

Étanchéité contre les malwares

Il convient de noter que la formule de base ne prend pas en compte l’accès au VPN. Or, celui-ci constitue un élément incontournable pour sécuriser les informations confidentielles en cas de déplacement. De ce fait, mieux vaut se tourner vers des versions payantes.

Cette dernière offre des niveaux de protection plus élevés contre les attaques à distance. Il s’agit d’un excellent moyen de déjouer les tentatives de fraude au cours desquelles les cybercriminels prétendent être une société connue afin de gagner la confiance de l’utilisateur.

Pour sa version intermédiaire, AVG propose la quasi-totalité des fonctionnalités pour 54,99 euros par an pour un seul appareil. Pour la version multi-licences, le prix annuel est de 89,99 euros. Enfin, l’abonnement AVG Ultimate requiert 119,99 euros par an.

Avantages

Protection optimale contre les malwares

Présence de l’agent anti-ransomware

Inconvénients

Une expérience anecdotique du VPN

Performances réduites

Windows defender

Microsoft Defender, l’un des meilleurs antivirus gratuits pour Windows vient également compléter ce comparatif. Avec cette solution, Microsoft révèle son ambition de mettre en place une solution universelle afin que tous les ordinateurs puissent bénéficier d’une protection de base. Il s’agit d’un excellent choix étant donné qu’il permet de ralentir la prolifération des programmes malveillants dans les PC de l’écosystème Windows.

Windows defender bénéficie d’un score de détection satisfaisant, mais cette fonction ne s’applique qu’aux menaces les plus courantes. Par conséquent, il ne peut pas tout détecter. Il arrive que des logiciels espions réussissent à échapper à cette mesure de sécurité de base.

Avec le temps, ce composant a évolué pour devenir une solution complète d’antivirus. Inclus dans les systèmes d’exploitation Windows 7, 10 et 11, Microsoft a lancé une nouvelle version pour Mac.

Microsoft Defender accroît la sécurité

Microsoft Defender introduit des fonctionnalités supplémentaires pour sécuriser votre navigation web. En particulier, un pare-feu anti-intrusion et un contrôle parental. La fonction SmartScreen permet également de lutter contre le phishing et fonctionne à la fois sur Microsoft Edge et Google Chrome. À partir d’une banque de données recensant ces sites de phishing, cet outil procède au blocage des fichiers ou des pages néfastes.

En plus des options d’analyse rapide, complète et personnalisée attendues, Microsoft Defender propose ce qu’il appelle l’analyse hors ligne. Conçue pour traiter les logiciels malveillants persistants qui ne peuvent être supprimés par une analyse normale, cette analyse redémarre le système et s’exécute avant l’ouverture de Window.

Les forfaits payants partent de 17 euros par an. Ils offrent tous des options d’abonnement sur une base mensuelle, annuelle, bisannuelle et triennale pour un nombre d’appareils de 1, 3, 5, 10 ou un nombre illimité.

Avantages

Intégré à Windows

Excellent score de protection pratique contre les logiciels malveillants

Inconvénients

Le filtre SmartScreen ne protège que les navigateurs Microsoft

Programmation des analyses peu pratique

Avira

Avira propose un éventail de fonctionnalités suffisamment complet pour la version standard. Parmi celles-ci figure en premier lieu la possibilité de profiter d’un VPN offrant 500 Mo de flux chiffré sans aucun frais ajouté chaque mois. Grâce à cette fonction, les utilisateurs bénéficient d’une grande sécurité lorsqu’ils achètent ou consultent des informations sensibles dans des endroits publics.

L’antivirus comprend en outre un générateur de mots de passe permettant de bénéficier à chaque instant du niveau de sécurité le plus élevé. Il fournit également des protections contre les tentatives de piratage des réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas tout, il dispose d’une suite pour améliorer la protection de l’ordinateur et optimiser ses performances baptisées Speed Booster. Ce dernier optimise la machine tout en accélérant le lancement de Windows.

De plus, Avira jouit d’un dispositif qui verrouille les identifiants publicitaires accessibles par les annonceurs. Ainsi, grâce à ce bloqueur, il devient plus facile de limiter le pistage sur Internet. La solution garde également les applications du PC à jour pour éviter les éventuels problèmes de sécurité.

Supprimer les traces des activités

Avira intègre enfin un nettoyeur performant pour faire disparaître les traces des activités numériques. Il faut noter l’existence d’une formule payante, Avira Prime. Cet antivirus qui fonctionne en temps réel bascule alors vers Avira Pro pour optimiser la protection des ordinateurs.

Grâce à cet abonnement, les utilisateurs bénéficient d’un VPN illimité et des alertes dès que leurs données sont divulguées, par exemple. Ce forfait comprend un service client dédié et une application mobile de qualité premium.

Quant aux tarifs des différents types d’abonnement, ils coûtent entre 35 euros à 99 euros. Pour sélectionner celui qui convient, il faut tenir compte des caractéristiques du produit.

Avantages

De nombreuses fonctionnalités au-delà de l’antivirus de base

Gestionnaire de mots de passe simple

Inconvénients

Il faut payer pour une solution plus complète

Mauvais scores dans certains tests pratiques

Différences entre les antivirus payants et gratuits

Les antivirus gratuits fournissent le même type de protection contre les virus que leurs antivirus payants. En outre, ils disposent des mêmes données actualisées relatives aux virus. Alors, pourquoi utiliser un logiciel payant ? En fait, ces derniers sont dotés de fonctionnalités plus évoluées qui permettent d’accroître la protection en ligne.

Le VPN protégé

Parmi les principaux outils, des antivirus payants figurent le VPN à accès sécurisé. Celui-ci protège en effet les données importantes en instaurant un système de cryptage que même les pirates informatiques les plus aguerris ne peuvent pas décrypter le système. De plus, il permet de se connecter en toute liberté sans se faire repérer étant donné que l’adresse IP utilisée sera masquée.

Avantages de l’antivirus payant

Les logiciels antivirus payants offrent une suite complète de fonctions et d’outils pour la sécurité de votre ordinateur. Les fonctions anti-phishing donnent des alertes lorsque l’utilisateur visite des sites dangereux inconnus qui peuvent voler ses informations personnelles De nouvelles fonctionnalités sont également incluses dans les antivirus payants, comme l’anti-ransomware.

Simple d’utilisation

Il n’y a pas de pop-ups, de publicités indésirables et de notifications vous demandant de mettre à jour votre logiciel. Il permet d’utiliser le logiciel antivirus de manière simple et facile.

Excellent support client

Les logiciels antivirus payants disposent généralement d’un excellent service d’assistance téléphonique en cas de problème de sécurité. Les logiciels antivirus gratuits disposent rarement d’une assistance technique.

Le coût caché des antivirus cachés

Les logiciels antivirus « gratuits » sont considérés comme une bonne affaire. Or, certains fabricants ne l’installent pas sur les ordinateurs de leurs clients. La raison en est que, comme toujours, la gratuité n’existe pas. Découvrez pourquoi.

PUPs

Sur les huit produits gratuits les mieux notés dans le domaine des programmes antivirus, sept d’entre eux sont associés à des PUP. Le terme PUP signifie « Potentially Unwanted Programs » (programmes potentiellement indésirables). Ces programmes posent un certain nombre de problèmes. Ils demandent de l’argent, provoquent de nombreuses fenêtres pop-up et ralentissent le système.

En outre, les vendeurs de ces PUP versent aux distributeurs de logiciels une petite somme pour chaque installation afin qu’ils puissent être associés aux programmes antivirus gratuits ». Ils gagnent ensuite encore plus d’argent lorsqu’ils redirigent les internautes vers leurs sites de recherche « sûrs ».

Harcèlement

Une autre caractéristique de ces programmes qui pose problème est le fait qu’ils peuvent harceler les utilisateurs et se montrer persistants. Au bout d’un moment, l’utilisateur a l’impression qu’il ne peut même pas passer 10 minutes sans recevoir une invitation à passer à son abonnement payant.

Vie privée

De nombreux programmes antivirus gratuits collectent tout type d’informations sur les utilisateurs… et qu’en font-ils une fois qu’ils les ont ? Les risques liés à cette pratique concernent principalement les atteintes à la vie privée.

Mais il existe une alternative : se procurer un antivirus payant. Ce dernier est plus efficace pour protéger l’ordinateur et l’empêchera d’être infecté trop facilement.