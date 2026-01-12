Avis Norton antivirus : la suite de sécurité mérite-t-elle sa place de meilleur antivirus ?

Référence historique du marché des antivirus, Norton continue de faire évoluer sa suite de sécurité pour faire face à des menaces toujours plus sophistiquées. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il est plébiscité par les laboratoires indépendants et le grand public.

Très populaire dans l’univers des antivirus, Norton figure dans le palmarès des solutions les plus efficaces et robustes pour protéger votre ordinateur contre les cybermenaces et renforcer la sécurité de votre vie en ligne. Élu meilleur choix par l’association UFC, la renommée de Norton n’est d’ailleurs plus à refaire. Et ce n’est pas sans raison ! Celui qui se positionne dans le top 3 mondial en termes de popularité a de nombreuses fois fait ses preuves dans les tests des principaux laboratoires. Tels que AV-Test ou encore AV-Comparatives. Néanmoins, malgré son offre prisée pour sa simplicité, son efficacité, ses fonctionnalités et son ergonomie, l’antivirus continue-t-il d’être à la hauteur ? Découvrez notre avis sur Norton antivirus.

Caractéristiques

Marque : Norton

: Norton Éditeur : NortonLifelock

: NortonLifelock Langue : Français

: Français OS compatible : Microsoft, Mac et Android

Configuration requise

Microsoft

Windows 7 ou version ultérieure

CPU 1 GHz

2 Go RAM minimum

300 Mo d’espace libre

Mac

Mac OS X 10.10.x (Yosemite) ou version ultérieure

Processeur Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 ou Xeon

2 Go de RAM

300 Mo d’espace libre

Android

Android 8.0 / ColorOS 7.1 ou version ultérieure

50 Mo d’espace libre

iPhone ou iPad

iPhone ou iPad sous iOS 13 et ultérieur

Bon à savoir :

En raison des restrictions Apple, Norton n’est pas autorisé à scanner la présence de virus et malware sur les appareils iOS,

Avis Norton antivirus : une solution tout-en-un

Alors que les menaces et virus pullulent désormais sur la toile au grand dame des utilisateurs, les éditeurs de logiciels antivirus ne cessent d’apporter des évolutions et innovations à leur solution pour bloquer de manière toujours plus pertinente les différents types de menaces. C’est le cas de Norton, la suite antivirus proposée par l’éditeur NortonLifelock (anciennement Symantec). Malwares, exploit zero-day, ransomwares, crypto-jacking… Norton se propose de protéger votre machine à tout instant, sans même que vous apercevez sa présence.

Si la solution n’a pas toujours été privilégiée à cause de son impact notable sur le système, Norton a bien évolué et fait désormais table rase du passé avec son offre Norton 360. Une offre tout-en-un qui a su convaincre à la fois les utilisateurs et les laboratoires par ses performances en protection et sa légèreté. Des atouts non négligeables que nous avons pu confirmer dans cet avis sur Norton antivirus.

Dans un marché désormais saturé de logiciels antivirus tous meilleurs les uns que les autres, Norton est pour nous une valeur sûre. Non seulement son offre Norton 360 a été spécialement conçue avec les dernières technologies de sécurité afin de vous garantir une protection antivirus robuste et en temps réel contre les cyber menaces existantes et émergentes.Mais, la suite de sécurité met à votre service des fonctionnalités ingénieuses pour répondre à tous vos besoins. Voici ce qu’offre Norton :

Des analyses à la carte

Pour satisfaire tous les exigences, Norton propose 3 options d’analyse antivirus :

Quick scan : cette fonctionnalité permet de scanner les dossiers présentant le plus de risques dans votre ordinateur. Tels que les fichiers temporaires, les processus en cours d’exécution et les fichiers système.

cette fonctionnalité permet de scanner les dossiers présentant le plus de risques dans votre ordinateur. Tels que les fichiers temporaires, les processus en cours d’exécution et les fichiers système. L’analyse complète : permet d’inspecter de fond en comble chaque partition de votre ordinateur et les disques externes.

: permet d’inspecter de fond en comble chaque partition de votre ordinateur et les disques externes. Le scan personnalisé : cette analyse inspecte uniquement les fichiers et les dossiers spécifié

Notons que pour des analyses encore plus rapides, l’antivirus met à votre disposition Norton Insight. Cette fonctionnalité permet d’analyser l’ensemble de votre système en 3 minutes top chrono. Une fois le scan terminé, elle signale les fichiers suspects sur lesquels il faudra faire une analyse spéciale. Elle marque également les fichiers connus comme fiables pour vous permettre de les reconnaître plus facilement. Norton Insight fait partie des fonctionnalités qui nous ont particulièrement plu dans cet avis sur Norton antivirus.

Des taux de détection impressionnant

Si Norton se place toujours dans le top 3 des meilleurs antivirus PC dans le classement global de AV-Test et AV Comparatives, c’est parce que la suite de sécurité ne cesse de prouver l’efficacité de son moteur dans les tests des deux laboratoires. Et ce n’est pas sans raison puisque Norton utilise un grand répertoire de malwares constamment mis à jour, l’analyse heuristique et le machine learning pour détecter les malwares et les empêcher de s’infiltrer dans les appareils.

Entre autres, dans le dernier test en date de AV-Test, Norton a réalisé un score de 100% pour la détection des menaces zero-day et menaces émergentes. La suite de sécurité affiche également des taux de détection hors ligne impressionnant. D’après les résultats des tests de AV-Comparatives, Norton passe la barre des 80% pour la détection hors ligne. Un score difficile à égaler lorsque l’on sait que les meilleurs antivirus du marché peigne à franchir les 60%. Retrouvez notre top des meilleurs antivirus

On déplore toutefois le nombre de faux positifs. Dans son dernier benchmark, AV-Test note un module proactif trop agressif.

Un pare-feu avancé

Norton met à votre disposition un pare-feu avancé qui vous protège contre les tentatives d’intrusions réseau. Ce firewall offre une protection ultra-efficace contre l’usurpation ARP et DNS. Il se révèle également infaillible contre les attaques SSL de type “man-in-the-middle”. Cerise sur le gâteau : le pare-feu Norton met à votre disposition de nombreuses options de personnalisation.

Par ailleurs, avec Norton, vous pouvez également définir des restrictions d’accès pour l’ensemble des programmes sur votre PC et des restrictions de trafic pour tous les programmes intégrés de Windows. A noter que le pare-feu surveille de manière automatique une liste de 136 protocoles inhabituels utilisés par les malwares pour détecter les éventuelles activités suspectes. Norton dispose également de sa propre liste blanche de programmes populaires pour qu’ils ne soient pas bloqués par le pare-feu.

Une extension de navigateur web sécurisée

Pour sécuriser au maximum vos activités numériques, Norton met à votre disposition une extension de navigateur web sécurisée, Norton Safe Web. Celle-ci propose de scanner les sites web pour garantir la sécurité de votre connexion sur Google Chrome, Firefox, Safari et Microsoft Edge. Cette extension permet également de détecter un site dangereux.

Avis Norton antivirus : des fonctionnalités additionnelles

Outre les fonctionnalités de base pour assurer la protection de votre appareil, Norton propose également des fonctionnalités supplémentaires. A savoir :

Un gestionnaire de mots de passe

Un contrôle parental

Une sauvegarde Cloud pour les ordinateurs

Un réseau virtuel privé ( VPN ) illimité

) illimité Le safecam pour protéger le webcam

Une protection contre le vol d’identité

La surveillance du Dark Web

L’option alerte et restauration de l’identité LifeLock

Performance

Si l’on se rappelle de la mauvaise réputation que Norton a traîné avec pendant de nombreuses années, la suite se démarque désormais avec son impact presque invisible sur les performances des appareils. Dans son dernier test, AV-Test n’a absolument rien à reprocher à l’antivirus. Et sur ce point, notre avis sur Norton antivirus est également très positif.

De plus, Norton se présente aujourd’hui comme l’une des meilleures solutions pour les gamers. Non seulement, la solution propose un mode breveté, Game Optimizer qui consomme encore moins de ressources. Mais, la solution sait également limiter les notifications pour vous permettre de profiter pleinement de votre expérience de jeu.

Ergonomie

Bien que Norton n’a pas énormément réinventer son interface, la solution reste particulièrement reste toujours aussi réussie dans l’ensemble et particulièrement agréable à utiliser. Vous trouverez sur l’accueil tout ce dont vous avez besoin pour une prise en main facile du logiciel. Les fonctionnalités sont également expliquées de manière claire et concise pour que vous puissiez comprendre rapidement comment elles fonctionnent.

Ce qu’on aime moins : les pubs intrusives qui vous incitent à acheter des modules et d’autres produits.

Norton affine sa protection grâce à des mises à jour en continu

Chez Norton, plus question de versions figées qui prennent la poussière. Désormais regroupée sous la bannière Norton 360, la suite de sécurité adopte un modèle de mises à jour continues. Le but est d’offrir aux abonnés actifs les dernières protections, sans attendre une hypothétique version annuelle.

En ce début d’année 2026, les évolutions s’enchaînent. Les versions logicielles actuelles gravitent autour de la série 25.x, avec des builds 25.9 à 25.12. Ces derniers sont largement commentés par la communauté en janvier. Ces mises à jour, déployées automatiquement via LiveUpdate, apportent leur lot de nouveautés et de correctifs.

Parmi les fonctions mises en avant pour les produits 2026, Norton muscle son jeu. Protection contre les deepfakes, détection renforcée des arnaques grâce à l’assistant AI Genie, l’éditeur mise sur l’IA pour répondre aux menaces les plus récentes. C’est une stratégie cohérente, à l’heure où les cyberattaques gagnent en sophistication.

Tout n’est pourtant pas parfait pour autant. Certains utilisateurs ont signalé des blocages du VPN sous Windows 11 ou des conflits avec Dropbox. Des soucis rapidement pris en charge, corrigés au fil de patches progressifs.

Sur Mac aussi, mettre à jour Norton, c’est accéder automatiquement à une version améliorée de la Sécurité de l’appareil. Cette approche agile permet à Norton de tenir sa promesse phare. Celle de protection en temps réel, toujours à jour.

Conclusion sur avis Norton antivirus

Malgré quelques inconvénients, Norton est à ce jour l’une des meilleures solutions de sécurité tout-en-un pour protéger votre ordinateur. Et tout cela avec un impact minimal sur la performance de la machine. Les fonctionnalités additionnelles de la suite de sécurité nous a également convaincu et conforte notre avis sur Norton antivirus.

Points positifs Points négatifs

Protection anti virus robuste et légère

Protection anti virus robuste et légère Grande simplicité d’utilisation

Grande simplicité d’utilisation Ultra léger sur les performances

Ultra léger sur les performances VPN inclus et illimité

VPN inclus et illimité Surveillance du dark web Taux élevé de faux positifs

Taux élevé de faux positifs Pubs intrusifs

FAQ

Norton antivirus est-il vraiment le meilleur antivirus du marché ? Norton fait partie des références du secteur. Ses excellents taux de détection, confirmés par AV-Test et AV-Comparatives, ainsi que sa suite tout-en-un Norton 360, le placent parmi les meilleurs antivirus actuels. Est-il le meilleur ? Tout dépend de vos besoins, mais il coche presque toutes les cases. Norton est-il adapté aux gamers ? Oui. Norton intègre un mode Game Optimizer conçu pour réduire la consommation de ressources et limiter les notifications pendant les sessions de jeu. Une fonctionnalité appréciable pour jouer sans interruptions ni baisse de FPS. Le VPN inclus avec Norton est-il efficace ? Le VPN intégré est illimité et suffisamment sécurisé pour un usage quotidie, dont une navigation, un Wi-Fi public, un streaming léger. Il ne remplace, par contre, pas un VPN spécialisé haut de gamme. Mais il reste un vrai plus inclus dans l’abonnement. Norton protège-t-il efficacement contre les ransomwares ? Oui. La protection contre les ransomwares fait partie des points forts de Norton. Grâce à l’analyse comportementale, au machine learning ainsi qu’aux mises à jour fréquentes de sa base de menaces, la suite bloque efficacement les attaques connues et émergentes. Norton fonctionne-t-il sur Mac et mobile ? Oui. Norton est compatible avec Windows, macOS, Android et iOS. Attention toutefois, sur iPhone et iPad, les restrictions d’Apple empêchent l’analyse directe des malwares, comme chez tous les éditeurs d’antivirus.

