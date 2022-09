VPN définition : qu’est-ce qu’un Virtual Private Network ?

Un VPN ou Virtual Private Network permet de renforcer la sécurité et la confidentialité de la navigation sur le web. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ces services : définition, fonctionnement, avantages…

Un VPN ou Virtual Private Network (réseau virtuel privé) est un service permettant de naviguer sur le web de façon confidentielle et sécurisée en faisant passer la connexion internet par un serveur et en dissimulant les actions effectuées sur la toile.

VPN : à quoi ça sert ?

Un VPN est une solution très pratique pour différents besoins. Ce type de service permet de crypter les activités sur Internet et de les cacher à tous ceux qui pourraient s’y intéresser.

Ces réseaux privés virtuels permettent également de dissimuler la localisation géographique réelle. Cela signifie que l’utilisateur peut accéder à des contenus qui sont bloqués dans son pays. De plus, un VPN assure un plus grand anonymat sur le web. En utilisant un hotspot WiFi public, ces services favorisent une navigation plus sûre.

Les VPN offrent ainsi de nombreux avantages. Leur seul véritable inconvénient est qu’ils peuvent parfois ralentir la connexion.

Quels sont les meilleurs VPN ?

Plusieurs fournisseurs de services VPN sont disponibles en ligne et chaque solution propose des fonctionnalités qui leurs sont propres. Le choix du meilleur VPN dépend généralement des besoins de chaque utilisateur, toutefois, il est possible d’établir un classement sur la base des critères les plus pertinents. Découvrez notre comparatif des quatre meilleurs VPN en ce moment.

NordVPN : les meilleurs débits

D’origine panaméenne, NordVPN est un fournisseur de services VPN depuis 2012. L’entreprise n’a cessé de se développer et son logiciel figure parmi les meilleurs VPN actuellement disponibles.

Elle compte plus de 14 millions d’utilisateurs dans 61 pays du monde. En outre, NordVPN exploite l’une des plus grandes infrastructures du marché avec pas moins de 5 500 serveurs.

Le client NordVPN peut connecter jusqu’à 6 appareils simultanément et offre une couverture multiplateforme (PC et mobile).

En général, les protocoles varient en fonction du système d’exploitation utilisé, ainsi :

OpenVPN s’applique à Windows, Android, macOS et iOS

IKEv2 s’applique à macOS et iOS

NordLynx de WireGuard s’applique à Windows, macOS, Android, iOS

En plus des fonctions classiques d’un VPN, NordVPN propose diverses fonctionnalités supplémentaires qui lui sont spécifiques. Notamment la connexion en double VPN, la connexion au réseau P2P, l’accès au réseau anonyme TOR ou la mise à disposition d’une adresse IP statique.

Au niveau des performances, les tests de débit réalisés sur une connexion ADSL classique (12 Mb/s en descente et 0,8 Mb/s en montée) sont une parfaite réussite. Aucune perte n’a été enregistrée. Toutefois, le pic des 900 Mb/s en descente pour le cas d’une connexion à très haut débit a été difficilement atteint. NordVPN a limité les débits à 500 Mb/s dans les deux sens.

Tarifs

Offre 1 mois => 10,16 €b

Offre 1 an => 50,15 € (4,18 €/mois)

Offre 2 ans => 67,15 € (2,80 €/mois)

Les plus

Ne conserve pas les données utilisateurs

Serveurs spécifiques pour les torrents

Riche en fonctionnalités

Les moins

Limitation du nombre de connexion simultanée

Manque de fonctionnalités au niveau de la carte visuelle des serveurs

Surfshark : un nombre illimité d’appareils

Fondé en 2018, Surfshark fait partie des grands acteurs du monde des VPN. Son réseau compte désormais 3 200 serveurs couvrant déjà près de 65 pays.

Par ailleurs, Surfshark se distingue de ses confrères par le fait qu’il n’y a pas de limitation du nombre d’appareils pouvant se connecter simultanément. De plus, cet outil a la particularité d’être multiplateforme. Comme ses prédécesseurs, il utilise les protocoles OpenVPN, IKEv2 et WireGuard pour sécuriser la connexion de ses utilisateurs.

Surfshark figure parmi les programmes qui offrent le plus de fonctionnalités. En plus des fonctions classiques d’un VPN, il propose l’option MultiHop, un bloqueur de publicité, l’utilisation d’une IP statique et d’un mode caché pour contourner un pare-feu.

Les tests effectués à Paris sur une connexion fibre de 910 Mb/s pour le téléchargement montrent une chute de vitesse à 259 Mb/s. Tandis que la connexion à un serveur situé aux USA donne un débit descendant de 186 Mb/s. Il s’agit d’un débit relativement élevé. Il s’agit d’un débit relativement élevé. Il faut noter que cette baisse de vitesse devient encore plus importante atteignant 69 Mb/s quand on choisit l’option IP statique. Cependant, avec MultiHop, le seuil de 98 Mb/s peut être atteint.

Tarifs

Offre 1 mois => 10,53 €

Offre 6 mois => 31,67 € (5,28 €/mois)

Offre 2 ans => 50,88 € (2,12 €/mois)

Les plus

Vitesse de connexion élevée aux USA

Pas de limitation du nombre d’appareils

Les moins

Pas de carte interactive des serveurs

Nombre de pays limité

Cyberghost : le meilleur rapport qualité/prix

Cyberghost propose son service depuis 2011. L’entreprise dispose actuellement d’environ 7000 serveurs distants et couvre pas moins de 90 pays. Elle permet la connexion simultanée de 7 appareils et l’outil fonctionne correctement, quelle que soit la plateforme utilisée. Le client peut également être utilisé sur un box connecté ou une Smart TV Android.

En termes de sécurité, Cyberghost applique un cryptage AES -256 sur le trafic entrant et sortant. La solution prend également en charge les protocoles OpenVPN pour les ports TCP et UDP, IKEv2 avec IPSec et, bien sûr, le célèbre WireGuard.

Cyberghost dispose d’un certain nombre de fonctionnalités. Notamment le tunneling divisé sur Android, l’option IP dédiée, l’accès aux serveurs P2P ou le blocage des publicités.

En se lançant sur une connexion ADSL moyenne, Cyberghost entraîne une réduction de 15 à 20 % du débit. Sur une connexion très haut débit (900 Mb/s), le VPN permet de conserver 300 Mb/s de bande passante. Ce qui constitue, il faut le reconnaître, une performance plus que correcte.

Tarifs

Offre 1 mois => 11,99 €

Offre 12 mois => 45 € (3,75 €/mois)

Offre 2 ans => 76,56 € (3,19 €/mois)

Offre 3 ans + 3 mois => 78 € (2 €/mois)

Les plus

Serveurs de streaming et P2P

90 pays couverts

Interface simple et riche

Les moins

Pas d’audit indépendant depuis 2012

Données partagées anonymement par défaut

VPN : comment ça marche ?

L’utilisateur du VPN lance le client logiciel du service, qui se charge de chiffrer les données. Les données sont ensuite transmises au VPN, puis vont du serveur jusqu’à la destination de l’utilisateur à savoir la page web qu’il souhaite visiter. Au lieu de voir les données en provenance de l’ordinateur et de la localisation de l’utilisateur, la page web en question les perçoit en provenance du serveur VPN et de position géographique.

Ceci permet de renforcer la sécurité et la confidentialité de la navigation web. En effet, plus personne ne peut identifier l’utilisateur ou son ordinateur comme source des données. Ainsi, il est donc impossible de savoir ce que fait l’internaute. De plus, les données sont chiffrées.

Les différents types de VPN

Les services de réseau privé virtuel (RPV) se classent en quatre grands types. Il s’agit des VPN personnels, des VPN d’accès à distance, des VPN mobiles et des VPN site à site.

Un service VPN personnel établit une connexion avec un serveur VPN. Le serveur sert alors d’intermédiaire entre votre appareil et les services en ligne auxquels vous souhaitez accéder. Appelé VPN « grand public » ou « commercial », un VPN personnel crypte la connexion et dissimule votre identité et votre emplacement en ligne.

Les VPN d’accès à distance utilisent l’Internet pour se connecter à un réseau privé, tel que le réseau d’une entreprise. Pour l’utiliser, vous devez généralement installer un logiciel client ou configurer le système d’exploitation de l’appareil.

Un VPN mobile constitue une meilleure option qu’un VPN d’accès à distance si l’utilisateur a peu de chances de disposer d’une connexion stable. En effet, avec un VPN mobile, la connexion VPN est maintenue même si l’utilisateur change de réseau WiFi ou cellulaire.

Alors qu’un VPN d’accès à distance permet à des utilisateurs individuels de se connecter à un réseau, un VPN site à site connecte deux réseaux. Ainsi, si une entreprise possède deux bureaux sur les côtes est et ouest, un VPN site à site peut être utilisé pour les combiner en un seul réseau.

Les VPN sont-ils vraiment sécurisés ?

Tous les VPN ne se valent pas en matière de sécurité. En fait, tous les services n’utilisent pas le même protocole. Cependant, ils définissent la manière dont les transmissions de données sont traitées.

Parmi les protocoles les plus couramment déployés figurent PPTP, L2TP, SSTP, IKEV2 et OpenVPN. La majorité d’entre eux ont été créés par Microsoft. Cependant, les protocoles PPTP et L2TP/IPsec sont à éviter. Le premier étant trop ancien et des rumeurs indiquant que le second a été contourné par la NSA pour surveiller les transferts de données.

En revanche, SSTP et IKEV2 offrent un haut niveau de sécurité. Le protocole le plus fiable reste OpenVPN, qui combine les avantages des autres tout en se débarrassant de leurs défauts. De plus, ce protocole est une source ouverte qui est constamment mise à jour par la communauté des développeurs.

VPN gratuit vs payant : quelles sont les différences ?

Fournir un service VPN coûte cher. Très cher. Les fournisseurs doivent maintenir de puissants serveurs, assurer les transferts de données, payer leurs employés, et bien plus encore. De fait, si un service est proposé gratuitement, cela signifie que des compromis sont faits.

Certains fournisseurs de services gratuits se rémunèrent grâce à la publicité, mais d’autres ont recours à des méthodes plus sournoises. Certains VPN gratuits surveillent vos activités ou vont jusqu’à vendre vos données à des tiers.

Ainsi, mieux vaut opter pour une solution payante sans pour autant se ruiner. Certains services facturés 3 à 5 dollars par mois sont excellents. De plus, un grand nombre d’entre eux proposent d’importantes remises en cas d’abonnement sur une durée d’un à deux ans.

Les bonnes raisons d’installer un VPN sur son ordinateur ou mobile

L’utilisation d’un VPN sécurisé apparaît comme la meilleure solution pour échapper aux pirates. Cet outil aux avantages multiformes se révèle efficace pour rester anonyme lors des activités en ligne en protégeant l’identité de l’utilisateur. En effet, en se connectant à un réseau wi-fi public, il crypte les données des utilisateurs.

De plus, comme le VPN couvre plus d’une centaine de pays, il permet de contourner les restrictions géographiques. À ce titre, il masque l’adresse IP de l’utilisateur afin que celui-ci puisse paraître dans d’autres pays et accéder aux différents contenus qu’il souhaite voir. Ainsi, l’utilisateur peut visionner les différentes émissions proposées par Kodi, Netflix US, Netflix Canada ou UK qui étaient auparavant inaccessibles.

Si l’utilisation d’un VPN ne semble pas être illégale, il est nécessaire de prendre en compte la nature des activités réalisées. Par exemple, s’il s’agit de télécharger du contenu protégé par le droit d’auteur avec un VPN, alors l’utilisation est illégale. Pour en savoir plus sur les VPN et pour comparer les fournisseurs les plus fiables, cliquez la.

Protocoles VPN

La fonction principale d’un protocole VPN ou d’un protocole de tunneling est d’établir un tunnel sécurisé entre votre appareil et le serveur VPN. Lorsqu’un VPN se connecte à un autre serveur, il crée un tunnel pour envoyer des données. Le protocole utilisé pour établir cette connexion détermine comment vos données sont envoyées sur le réseau.

Il existe un grand nombre d’options. Certains protocoles sont plus sûrs tandis que d’autres sont plus rapides. En outre, il existe des protocoles qui conviennent mieux aux appareils mobiles ou aux PC plus anciens. Il y a ceux qui permettent de contourner les pare-feu stricts mais aussi ceux qui sont tout simplement dépassés. Voici les plus courants rencontrés dans la plupart des clients VPN.

Protocoles VPN communs

La plupart des protocoles VPN n’ont pas été développés par les fournisseurs de services VPN. Ils ont simplement mis en œuvre la technologie dans leurs applications, notamment :

IKEv2 : signifie Internet Key Exchange version 2. Il gère principalement les confirmations de demande et de réponse.

OpenVPN : Il s’agit d’un protocole open source basé sur OpenSSL. Il existe en deux types : TCP et UDP.

L2TP/IPSec : le protocole L2TP ne fournit aucun cryptage. Son rôle consiste à confirmer les demandes et les réponses.

WireGuard : Il utilise moins de lignes de code, ce qui le rend plus facile à auditer, et exploite au maximum la puissance de traitement de votre appareil.

SSTP : créé par Microsoft, ce protocole n’est pas exclusif à Windows et fournit un haut niveau de cryptage.

PPTP : développé à la fin des années 90 et le premier à être largement disponible.

Protocoles VPN propriétaires

Certains fournisseurs de services VPN ont développé leurs propres protocoles de tunneling. Il s’agit de protocoles exclusifs que vous ne trouverez que dans les suites de fournisseurs de services VPN spécifiques.

Catapult Hydra : ce protocole permet au service d’atteindre des vitesses de connexion bien meilleures qu’en utilisant des protocoles de tunneling standard.

NordLynx : il s’agit d’une version modifiée de WireGuard, qui résout les problèmes de sécurité potentiels tout en gardant les performances intactes.

Lightway : il utilise une implémentation open source de Transport Layer Security (TLS), wolfSSL

Les inconvénients possibles d’un VPN

Un VPN peut sembler être la solution parfaite à de nombreux problèmes de confidentialité en ligne. Cependant, il existe quelques inconvénients possibles de ce réseau privé.

Un VPN peut réduire la vitesse de connexion

Étant donné qu’un VPN redirige et crypte la connexion Internet via son serveur, le débit de celui-ci peut légèrement diminuer. Cela risque d’affecter les activités qui nécessitent beaucoup de bande passante ou une connexion plus rapide. Pour cette raison, il vaut mieux tester la vitesse du VPN avant de choisir un fournisseur.

Un VPN n’est pas légal dans tous les pays

Dans la majorité des pays, l’utilisation des VPN est autorisée. Cependant, certains gouvernements veulent avoir un contrôle total sur ce que leurs citoyens peuvent voir sur Internet. Un VPN étant utilisé pour contourner la censure gouvernementale, différents pays le considèrent comme illégal. En Chine, par exemple, seuls les VPN approuvés par le gouvernement peuvent être utilisés, tandis qu’en Corée du Nord, leur utilisation est totalement interdite.

Difficile de vérifier la qualité du cryptage

Vérifier si les fournisseurs de VPN tiennent réellement leurs promesses peut se révéler très difficile. L’utilisateur ne se rend pas vraiment compte qu’ils ne respectent leurs engagements que lorsque la situation se détériore. En outre, le chiffrement est méconnu des utilisateurs de PC. Cela signifie qu’ils ne savent pas comment fonctionne le cryptage VPN. Par conséquent, ils ne peuvent pas non plus savoir si le service fourni est vraiment très sécurisé.

Les paramètres à prendre en compte en achetant un VPN

Garantie de remboursement et service client

Vous devriez toujours rechercher un VPN qui offre une garantie de remboursement. Ainsi, la garantie vous permet de tester le VPN et de voir s’il répond à un besoin. De plus, un fournisseur de VPN qui offre un service client, 24/7 se révèle, entre plus sérieux. Pour plus de tranquillité d’esprit, le fait de savoir que les internautes ont quelqu’un vers qui se tourner dès qu’ils ont une question est rassurant.

Des protocoles de cryptage solides

Un VPN sécurisé permet de préserver la confidentialité des habitudes de navigation et de protéger les utilisateurs des réseaux Wi-Fi publics. Avec le nombre croissant de pirates informatiques, il faut absolument disposer d’un VPN pour empêcher les criminels d’accéder à vos informations sensibles.

La cybercriminalité n’épargne personne, voilà pourquoi un protocole VPN robuste assure la sécurité du trafic Internet.

Vitesse de la bande passante et des performances

Un VPN a pour principal objectif de préserver la confidentialité et la sécurité en ligne. Cependant, la vitesse ne doit pas être compromise. La rapidité du streaming constitue une priorité pour ceux qui recherchent un nouveau VPN. La bande passante illimitée devrait donc être une priorité, car elle vous libère des limites de vitesse des FAI.

Fonction Kill Switch

Un commutateur d’arrêt aide à préserver la confidentialité en ligne à tout moment, même lorsque le Wi-Fi tombe en panne et se reconnecte. En avoir un, c’est comme un bouton de sécurité. Il désactivera automatiquement la connexion Internet si le VPN ne fonctionne pas.

Les meilleures méthodes pour accélérer la vitesse de connexion Internet en utilisant un VPN

La vitesse de connexion Internet est parfois un peu plus lente en utilisant un réseau privé virtuel. En fait, cela résulte du fait que le VPN crypte les données et les redirige vers un autre serveur.

Bien qu’une légère baisse soit normale, certains utilisateurs risquent de subir un ralentissement considérable de leur connexion. Dans ce cas, voici quelques méthodes permettant d’augmenter la vitesse de la connexion Internet même en utilisant un VPN :

Choisir un autre serveur VPN

Opter pour le serveur le plus proche réduit la distance que doivent parcourir les données et améliore la vitesse de la connexion Internet. Un VPN envoie les données cryptées à un serveur externe d’où elles sont transmises à l’adresse de destination. Plus le serveur est éloigné, plus il faut de temps pour transmettre les données au serveur VPN externe.

Activer le split tunneling

Pour augmenter la vitesse du VPN sans compromettre la sécurité, il suffit de tunneliser le trafic des applications ayant une incidence sur la vie privée.

Par ailleurs, certains fournisseurs sont incapables de fournir des vitesses rapides à certains endroits, même après avoir changé de serveur et de protocole. Dans ce cas, il faut parfois changer le service VPN utilisé.

Passer d’une connexion sans fil à une connexion filaire

Les vitesses obtenues avec les connexions sans fil sont généralement plus lentes qu’avec une connexion filaire. Cela s’explique par le fait que les données circulent entre le routeur et votre appareil via des signaux radio, sujets à des interférences et à des perturbations. La perte de ces signaux a un impact sur la vitesse de connexion. En outre, les connexions sans fil utilisent un canal partagé pour transmettre des données à plusieurs appareils en même temps, ce qui ralentit la connexion Internet.

Fermer les applications d’arrière-plan inutiles

À tout moment, il y a probablement un tas d’applications et de programmes qui fonctionnent silencieusement en arrière-plan de l’appareil. Bien que ces applications ne soient pas affichées dans l’interface utilisateur, elles consomment tout de même de la puissance de traitement et de la bande passante.

L’utilisation d’un VPN est-elle légale ?

La plupart des utilisateurs s’interrogent sur la légalité de l’utilisation d’un VPN. En fait, la plupart des pays, dont la France, autorisent l’utilisation de cet outil. En outre, l’Union européenne soutient la liberté d’Internet, qu’un VPN peut offrir. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant qu’on est libre de pratiquer des activités illégales.

Un VPN protège la vie privée, mais il ne vous épargne pas les conséquences pénales du vol, de l’achat illégal ou de toute autre infraction dictée par les lois en vigueur. En outre, l’utilisation d’un VPN peut constituer une violation des conditions d’utilisation des sites web et des applications débloqués depuis l’étranger. Par exemple, bien qu’il ne soit pas illégal d’utiliser un VPN avec Netflix, cela pourrait violer leurs conditions de service.

Outre les activités illégales, un petit nombre de pays ont interdit ce type de logiciel. L’outil est interdit au Belarus, en Irak, en Corée du Nord et au Turkménistan. La Chine, l’Iran, Oman, la Russie, la Turquie et les Émirats arabes unis imposent des restrictions importantes à l’utilisation de ces services. Si vous vous trouvez dans un pays où les VPN sont illégaux et que vous êtes découvert, alors oui, vous risquez une amende ou des poursuites.