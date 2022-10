Serveurs VPN obfusqués : une furtivité absolue

Dans le but d’offrir aux internautes un anonymat total lors de leur navigation sur la toile, les réseaux virtuels privés utilisent de plus en plus de technologies avancées comme les serveurs obfusqués dans leur solution. Ces derniers empêchent les individus du web et surtout votre FAI de savoir que vous utilisez un VPN. Cela assure la dissimulation maximale de vos activités en ligne. Ainsi, grâce à ses solutions, vous bénéficiez d’une confidentialité absolue dans toutes vos activités en ligne. Dans ce dossier, découvrez tout ce que vous devez savoir sur les serveurs VPN obfusqués.

Lorsque vous utilisez un serveur VPN standard, personne ne peut savoir où se trouve votre lieu de connexion. En revanche, si votre IP et votre trafic de connexion est crypté et sécurisé, votre FAI a toujours la possibilité de savoir que vous utilisez un logiciel de protection rien qu’en se référant à l’aspect de vos données. D’où le principal intérêt des serveurs VPN obfusqués qui va permettre de modifier votre trafic.

En effet, avec fonctionnalité, plus qu’aucune entité (espions, FAI et le gouvernement) ne saura que vous vous servez d’un service VPN gratuit ou payant.

Serveurs VPN obfusqués : de quoi s’agit-il et comment il fonctionne ?

De manière générale, les serveurs obfusqués permettent à un internaute d’utiliser un VPN dans des environnements particulièrement restrictifs comme la Chine ou la Russie. Notamment en contournant les pare-feux qui bloquent l’utilisation des réseaux virtuels privés. Dans les faits, cette fonctionnalité s’apparente à un VPN pour votre VPN.

Le fonctionnement de l’obfuscation VPN est simple : les serveurs concernés vont créer des codes et des algorithmes spéciaux qui vont cacher votre solution de protection le ligne en créant un nouveau trafic qui ressemblera à des données ordinaires.

Top des VPN utilisant des serveurs obfusqués

Plusieurs pays comme la Corée du Nord, l’Iran ou la Syrie prennent des mesures pour empêcher les citoyens d’avoir accès aux contenus géobloqués. Raison pour laquelle, certains internautes ont recours aux solutions VPN. Néanmoins, les FAI peuvent détecter les données provenant d’un réseau virtuel privé. Ainsi, pour éviter à leurs abonnés de se faire retracer, les meilleurs fournisseurs de VPN mettent en place des serveurs obfusqués.

NordVPN

Véritable référence sur le marché des solutions VPN, NordVPN est l’un des premiers fournisseurs à avoir mis en place des serveurs VPN obfusqués. Ce dernier propose toujours davantage de services à ses utilisateurs en matière de confidentialité, de sécurité et d’efficacité.

Mis à part l’obfuscation, vous pouvez profiter de nombreuses fonctionnalités bien pensées telles que :

le split tunneling ;

le kill Switch ;

le double VPN.

Si vous souhaitez en savoir plus, découvrez notre avis sur NordVPN pour en savoir plus

Surfshark

Le point fort de Surfshark se trouve dans la capacité des comptes utilisateurs à prendre en charge un nombre illimité d’appareils.

Par ailleurs, grâce à ses serveurs VPN obfusqués, vous pouvez partager l’accès de votre profil à des internautes se trouvant dans des pays où l’utilisation d’un VPN est interdite. Ces derniers ne pourront donc jamais se faire retracer par le gouvernement ni leur FAI.

Pour plus d’information, découvrez notre avis sur Surfshark

CyberGhost

Avec 7 200 serveurs, CyberGhost est aujourd’hui le service VPN le plus rapide et le plus stable.

Par ailleurs, le service met également à la disposition de ses utilisateurs des serveurs VPN obfusqués qui leur permet de bénéficier d’un anonymat total. Les internautes localisés dans des pays avec des censures et des restrictions pourront ainsi profiter pleinement de leur solution en toute sécurité et sans crainte de se faire traquer par leur FAI.

Pour en savoir plus, découvrez notre avis sur CyberGhost.

Pourquoi utiliser des serveurs VPN obfusqués ?

Si les serveurs VPN obfusqués sont aujourd’hui particulièrement plébiscités, c’est avant tout parce qu’ils se montrent ultra-efficaces dans plusieurs situations :

Éviter la surveillance gouvernementale : en effet, certains États inspectent chaque activité en ligne de ses citoyens. Les serveurs obfusqués se présente ainsi comme la solution idéale pour profiter d’un anonymat total et d’une confidentialité à toute épreuve ;

contourner la restriction : il existe des pays qui interdisent l’utilisation des VPN comme le cas de la Chine. L’obfuscation permet alors de contourner cette censure.

Empêcher l’espionnage par votre FAI : tout comme les services gouvernementaux, les fournisseurs d’accès internet sont également nombreux à suivre l’activité web de leurs clients. Les serveurs VPN obfusqués vont permettre d’éviter cette situation en faisant passer votre trafic comme des données ordinaires.

Dans les faits, les serveurs obfusqués vous protège de tous les risques liés à une connexion internet non sécurisée. L’obfuscation des serveurs se révèle également très pratique si vous avez besoin d’assurer une confidentialité maximum de vos informations sensibles et que vous travaillez dans des zones réglementées.

Comment optimiser l’obfuscation

Voici quelques astuces pour améliorer l’utilisation des serveurs VPN obfusqués et optimiser votre navigation internet :

Se connecter au serveur à proximité afin d’accélérer la connexion et bénéficier d’un haut débit ;

Activer la fonctionnalité split tunneling lorsque vous lancez l’obfuscation VPN. Cette fonctionnalité va vous offrir une couche de confidentialité supplémentaire ;

Paramétrer la fonction Kill Switch de votre VPN pour qu’il se lance au moment où vous vous connectez aux serveurs obfusqués afin de garantir une sécurité optimale en cas de coupure de la connexion VPN.

En conclusion

Les serveurs VPN obfusqués permettent de contourner les pare-feux mis en place par certains gouvernements. Grâce à cela, vous profiterez de tous les services géobloqués sur le web comme le streaming ainsi qu’une connexion sécurité tout au long de votre navigation.

Par ailleurs, l’obfuscation octroie un niveau élevé de sécurité et d’anonymat. En effet, l’utilisation d’un VPN standard n’empêche pas les espions de savoir que vous utilisez un réseau privé. Entre autres, ces derniers pourront par exemple configurer votre VPN à distance afin de pénétrer dans votre activité web, même s’ils ne peuvent pas accéder à vos données.

En outre, les serveurs obfusqués26 sont un camouflage ultime pour masquer votre identité et vos activités en ligne.