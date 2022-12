Test PureVPN : un VPN rapide et efficace

À l’heure où les menaces en ligne se multiplient, la sécurité est plus que jamais une priorité sur la toile. D’où l’intérêt d’utiliser un VPN pour préserver votre vie privée. Parmi les flopées de solutions qui existent aujourd’hui sur le marché, PureVPN se démarque par son réseau de serveurs relativement dense répartis dans le monde entier et ses myriades de fonctionnalités bien pensées.

Pendant longtemps, les VPN gratuits ou payants étaient utilisés uniquement dans les entreprises pour sécuriser leurs réseaux internes. Aujourd’hui, beaucoup d’internautes prennent conscience de l’importance de se protéger lors de leur navigation sur le web. Résultat : le virtual private network se démocratise de plus en plus chez les particuliers. En parallèle, l’offre ne cesse de s’étoffer pour répondre au mieux à cette forte demande. Néanmoins, toutes les solutions ne se valent pas. En effet, si certains VPN proposent un service de qualité à prix accessible au plus grand nombre, d’autres, quant à eux, ne remplissent pas les conditions essentielles pour satisfaire toutes les exigences des utilisateurs.

PureVPN fait partie de la première catégorie. Pour cause, cette solution VPN offre une sécurité suffisamment complète pour protéger vos informations sensibles ainsi que votre confidentialité lors de vos activités numériques. De plus, elle vous permet de contourner les blocages géographiques.

Les tarifs de PureVPN :

Offre 60 mois : 53,95 euros/mois

Offre 12 mois : 38,95 euros/mois

Offre 1 mois : 10,95 euros/mois

Vous êtes à la recherche d’un VPN haute qualité avec tout un panel de fonctionnalités ultra-pratiques et un très bon choix de serveurs ? PureVPN a tous les atouts pour vous séduire. Toutefois, est-ce que les performances de ce VPN sont-elles bien au rendez-vous ? Découvrez notre test.

PureVPN en quelques mots

Actif depuis 2006, PureVPN est une solution VPN éditée par la société GZ Systems basée dans les îles Vierges britanniques. De ce fait, la solution ne fait partie d’aucune alliance de surveillance internationale et se trouve en dehors de la juridiction des 5, 9 et 14 eyes. S’ajoute à cela une connexion chiffrée qui offre une protection renforcée de vos informations personnelles.

Par ailleurs, malgré son âge, ce prestataire ne cesse d’innover afin d’améliorer son offre et proposer aux internautes des fonctionnalités dans l’ère du temps. Entre autres, à l’instar des autres solutions, le logiciel vous permet d’accéder à des sites et services en ligne géobloqués par votre FAI ou par le gouvernement.

Entre outre, il est à noter que PureVPN est le seul fournisseur qui propose une rubrique d’avis clients sur son site. Il propose également une multitude de services de qualité et des tarifs abordables. Enfin, PureVPN se démarque par ses services additionnels tels que le VPN IP, la protection contre les attaques DDoS ou encore un pare-feu NAT.

Son interface

PureVPN propose une interface conviviale et facile à prendre en main aussi bien pour la version desktop que pour l’application mobile. La solution garantit ainsi une expérience utilisateur de qualité. De plus, si vous utilisez un ordinateur sous Windows ou un appareil mobile, vous pouvez être sûr de profiter de l’ensemble des fonctionnalités de ce VPN. En outre, l’installation se fait en quelques étapes simples. Il suffit d’indiquer votre adresse e-mail et choisir un mot de passe, puis de vous connecter au VPN. Vous pouvez également retrouver sur sa page d’accueil un bouton central classique on/off.

À noter que si auparavant PureVPN était plus adapté aux experts et aux personnes qui ont déjà utilisé un VPN, le fournisseur a procédé à une refonte de ses fonctionnalités avancées pour que tout un chacun puisse manipuler la solution sans trop difficulté.

Côté esthétique, même si PureVPN ne propose pas le design le plus moderne du marché, son interface reste soignée et épurée. Le seul bémol : la simplicité du VPN fait qu’il est dépourvu de nombreuses fonctionnalités attendues des solutions de sécurité d’aujourd’hui.

Sécurité et vie privée

La plupart des utilisateurs choisissent un VPN afin de pouvoir surfer sur la toile de manière totalement anonyme. PureVPN, lui, se sert de ses nombreuses fonctionnalités et ses protocoles de cryptages de données pour offrir à ses utilisateurs une navigation ultra-sécurisée et hautement confidentielle. Ajoutez à cela le chiffrement AES-256 bits de gamme de niveau militaire pour mieux protéger vos informations sensibles. Concrètement, dans le cas où une personne réussirait à pirater vos informations, il aurait seulement accès à des données cryptées qui seraient quasiment impossibles à déchiffrer.

Outre cela, vous bénéficiez également de l’option Wifi sécurisé. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le VPN se déclenche automatiquement lorsque vous vous connectez à un réseau Wifi non sécurisé. PureVPN est aussi doté d’un transfert de port add-on. Cette couche de sécurité supplémentaire empêche les pirates informatiques d’exploiter les failles.

En plus de cela, PureVPN propose l’option kill switch. Il s’agit d’un bouton de sécurité intégré qui assure votre confidentialité dans le cas où votre connexion VPN se déconnecte à votre insu. Dans les détails, l’option Kill Switch met à votre disposition un interrupteur d’urgence qui interrompt momentanément la connexion lorsqu’il y a des dysfonctionnements au niveau du VPN. Il permet ainsi de protéger vos données contre les logiciels malveillants ou les pirates informatiques même lorsque vous êtes vulnérables.

Enfin, le logiciel propose aux utilisateurs une protection contre les attaques DDoS, contre les fuites Webrtc, DNS et les fuites IPV6.

Les serveurs de PureVPN

Actuellement, PureVPN possède plus de 6 500 serveurs dispersés dans 140 pays à travers le monde. En utilisant cet outil, vous serez connecté automatiquement au serveur le plus rapide disponible à l’instant. De plus, il offre le meilleur débit en fonction de votre localisation. Notons par ailleurs que les serveurs localisés en France, aux USA, aux Pays-Bas et en Allemagne sont passés à des vitesses de 20 Gb/s.

Dans les détails, voici la liste des serveurs se trouvant dans les différents continents :

Europe : 3 052 serveurs

Amérique du Nord : 2 232 serveurs

Amérique du Sud : 115 serveurs

Amérique Central : 4 serveurs

Afrique : 89 serveurs

Asie : 560 serveurs

Océanie : 483 serveurs

Grâce à ces serveurs, les utilisateurs de PureVPN peuvent bénéficier d’un large choix de protocoles, d’une protection DNS et IPv6 ainsi que d’une prise en charge des torrents. Avec le logiciel, vous avez également la possibilité de vous connecter avec 5 appareils en simultané.

Sur quels appareils peut-on utiliser PureVPN ?

PureVPN peut être installé et utilisé sur de nombreux appareils connectés. De ce fait, le logiciel est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android et Linux. Outre cela, l’application dispose également d’extension pour Chrome, Firefox et Edge. Par contre, l’outil peut être aussi installé sur les routeurs, Kodi, Android TV et sur Amazon Fire.

PureVPN pour le Streaming

La majorité des internautes se servent d’un VPN pour pouvoir regarder des programmes normalement bloqués dans leur zone géographique. D’ailleurs, au-delà de la sécurité, c’est l’un des principaux avantages de l’utilisation de ce type de logiciel. À l’instar des autres VPN sur le marché, PureVPN permet de contourner les blocages géographiques.

Dans les détails, sa fonction dédiée au streaming, vous permet d’accéder aux contenus de vos plateformes SVOD préférées telles que Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Disney+, ESPN ou encore Amazon Prime. Peu importe où vous êtes, PureVPN vous permet de regarder vos émissions préférées. Et cela, sans aucune restriction

Et parce que le streaming ne s’arrête pas uniquement aux plateformes comme Netflix, PureVPN vous donne également la possibilité de débloquer des chaînes de télévision étrangères.

Autres fonctionnalités supplémentaires

PureVPN propose également d’autres fonctionnalités supplémentaires qui peut se révéler particulièrement utiles pour les utilisateurs :

IP dédiée : il s’agit d’une adresse IP réservée exclusivement pour votre utilisation afin que votre activité en ligne ne reste pas anonyme même pour les logiciels de détection VPN. Par ailleurs, cette dernière est également parfaite pour accéder aux données sensibles qui déclenchent habituellement l’authentification multifactorielle, telles que les codes bancaires ou votre ID professionnel.

: il s’agit d’une adresse IP réservée exclusivement pour votre utilisation afin que votre activité en ligne ne reste pas anonyme même pour les logiciels de détection VPN. Par ailleurs, cette dernière est également parfaite pour accéder aux données sensibles qui déclenchent habituellement l’authentification multifactorielle, telles que les codes bancaires ou votre ID professionnel. Redirection de port : avec cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser PureVPN sur votre PC portable, peu importe votre localisation dans le monde. Vous pouvez également utiliser cette option pour configurer et héberger les serveurs des jeux en ligne ou accélérer votre torrent.

: avec cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser PureVPN sur votre PC portable, peu importe votre localisation dans le monde. Vous pouvez également utiliser cette option pour configurer et héberger les serveurs des jeux en ligne ou accélérer votre torrent. DDos Protection : il s’agit d’une protection contre les attaques de déni de service. Concrètement, cette option bloque les attaques et évite également les hausses de trafic injustifiées sur les sites ciblés.

À noter toutefois qu’il faudra ajouter quelques euros en plus de votre abonnement pour pouvoir profiter de ces fonctionnalités. D’ailleurs, il faut souscrire à ces offres en même temps que l’abonnement au VPN.

Le tarif de PureVPN

PureVPN propose trois types d’abonnements dont le prix varie en fonction du type d’engagement. De ce fait, vous pouvez choisir :

Offre 60 mois : 53,95 euros/mois

Offre 12 mois : 38,95 euros/mois

Offre 1 mois : 10,55 euros/mois

Notons que PureVPN propose une période d’essai de 7 jours. Par ailleurs, l’abonnement est renouvelable automatiquement de manière tacite.

Test PureVPN : verdict

Le fournisseur PureVPN propose à ses abonnées un dispositif facile à utiliser, performant et de qualité. En recourant à ce VPN, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages en matière de sécurité et de confidentialité. Bien sûr, il présente également des inconvénients qu’il faudra prendre en compte :

Les plus :

Utilisation simple et intuitive

Pas de ralentissement important en passant par l’un de ses serveurs

Plus de 6 500 serveurs à disposition

Bande passante illimitée

Adresse IP dédiée

Les moins :

Interface qui date

Tarif un peu élevé

Des fonctionnalités qui manquent à l’appel