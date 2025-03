Comment avoir 1To de stockage cloud gratuit sans débourser 1 euro ?

Besoin de 1 To de stockage cloud gratuit ? Découvrez les meilleurs cloud qui offrent du stockage sécurisé sans frais. Comparez les options et trouvez la solution idéale pour sauvegarder vos fichiers en ligne !

Aujourd’hui, de nombreuses personnes utilisent les services cloud pour stocker un large panel de données. Il faut dire que la possibilité d’accéder à ses données à tout moment et où que l’on soit depuis n’importe quel appareil a tout pour séduire. Sans oublier la garantie d’une sécurité et confidentialité de premier plan.

Mais voilà, entre les photos et vidéos haute résolution, les documents volumineux, la musique…les quelques Go d’espace gratuit qu’offrent la plupart des fournisseurs ne suffisent définitivement pas. Pour avoir plus d’espace, il faudra mettre la main à la poche et souscrire à une formule d’abonnement. Sauf que tout le monde n’est pas prêt à dépenser ne serait-ce que quelques dizaines d’euros par mois. Alors, est-il réellement possible d’obtenir jusqu’à 1 To de stockage cloud gratuit ? La réponse est oui ! Découvrez nos astuces.

Obtenir 1 To de stockage cloud gratuit avec les programmes pCloud

Si en s’inscrivant sur la plateforme pCloud, vous avez droit à 10Go d’espace de stockage gratuit, il est possible de débloquer plus d’espace et peut-être même d’arriver jusqu’à 1To de stockage cloud gratuit.

En fait, pCloud propose un système de récompense vous permettant de profiter d’espace gratuit supplémentaire en effectuant des tâches simples. Telle que la vérification de l’e-mail, l’upload de fichiers ou encore l’activation du téléversement automatique. En outre, en invitant des amis, vous pouvez bénéficier de 1 Go d’espace en plus pour chaque invitation aboutie.

En accumulant les invitations et les petites tâches vous pourrez facilement arriver à plusieurs milliers de Go d’espace supplémentaire.

Obtenir 1To de stockage cloud gratuit avec OneDrive

De manière générale, lors de votre inscription à OneDrive vous bénéficiez de 15 Go d’espace cloud offert. Et vous avez la possibilité d’obtenir un espace gratuit supplémentaire de différentes manières.

Tout d’abord, vous bénéficiez de plusieurs Go supplémentaires en devenant beta-testeur pour Microsoft ou en vous inscrivant au programme de récompenses Bing. Concrètement, si vous utilisez un Windows phone, il suffira de vous inscrire à des services ou produits Microsoft en échange d’espace de stockage.

Ensuite, OneDrive propose également des bonus de parrainage qui vous permet d’obtenir 500 Mo d’espace gratuit pour chaque personne que vous parrainez. Et cela qu’il s’agisse d’un collègue, d’un membre de votre famille ou d’un ami.

Un autre moyen de profiter de plus d’espace gratuit est de bénéficier d’un bonus de surface. Concrètement, en achetant un appareil Microsoft Surface, vous avez droit à 200 Go d’espace OneDrive gratuit. Et cela, pendant 2 ans. En cumulant ces différents bonus, vous pouvez ainsi aller jusqu’à 1To de stockage cloud gratuit.

Et ce n’est pas tout ! Microsoft étant très généreux, le géant de l’informatique vous fait bénéficier de 1To entier d’espace OneDrive gratuit si vous vous abonnez à Microsoft Office 365.

Devenir membre de Google Maps

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais, il est possible de profiter de 1 To de stockage cloud gratuit avec Google Drive sur une période de 2 ans. Pour cela, vous n’avez qu’à devenir membre du programme de Google Maps baptisée Local Guide et publier 200 contributions. Chose que vous pouvez tout à fait atteindre en quelques semaines.

Concrètement, Local Guide sont les fiches ou cartes d’informations liées aux différents lieux publics et commerces répertoriés sur Google. Il peut s’agir de lieux historiques, de services publics ou encore de parc. Vous pouvez contribuer à une fiche de 5 manières différentes :

Laisser un avis sur le lieu

Prendre une photo du lieu. (méthode la plus rapide)

Répondre aux questions que Google vous pose au sujet des lieux visités

Ajouter un lieu qui n’est pas répertorié sur Google Maps.

Modifier les informations erronées sur la fiche ou ajouter des informations.

Ainsi, chaque fois que vous contribuez à une fiche, vous obtiendrez un point. Une fois que vous avez cumulé 200 points, vous pourrez profiter de vos 1 To de stockage cloud gratuit.

Pour devenir membre du programme, il faudra créer un compte Local Guide.

1To stockage cloud gratuit : utiliser un agrégateur de stockage en nuage

Bien que la plupart des fournisseurs cloud offrent un stockage gratuit disponible à vie afin d’inciter de nouveaux clients à souscrire à leur offre. Dans les faits, il n’existe aucune plateforme cloud qui vous permettra de profiter de 1To de stockage cloud gratuit. De manière générale, vous ne pourrez profiter que de quelques Go et tout au plus 100 Go sans payer le moindre centime.

En revanche, il existe aujourd’hui des agrégateurs de cloud qui vous permettent d’obtenir un gros volume de stockage en combinant tous les services existants. Dans les détails, les agrégateurs de cloud sont des plateformes de stockage en ligne mais avec un angle inédit. Celui de rassembler en un seul endroit et volume unifié l’espace de stockage issus de plusieurs sources.

Concrètement, avec un agrégateur de cloud vous pourrez créer un seul volume à partir de Google Drive, OneDrive, pcloud, Sync, iDrive, SugarSync et bien d’autres services cloud. Et le must, c’est que vous pouvez accéder à vos données depuis n’importe quel appareil comme pour n’importe quelle plateforme. Retrouvez notre top 10 des meilleurs cloud.

Opter pour la plateforme CBackup

Parmi les différents agrégateurs de cloud qui existent aujourd’hui sur le marché, CBackup fait figure de référence. Entièrement gratuit et multi dispositif, cet outil permet d’accéder de manière centralisée à l’ensemble des fichiers stockés. Il propose en plus une fonctionnalité de synchronisation automatique et un protocole de cryptage AES 256 bits lors des transferts de données. A noter que CBackup vous offre en outre 10 Go d’espace gratuit.

Il est à noter qu’avec CBackup vous pouvez fusionner plusieurs comptes Google Drive Dropbox et OneDrive. et atteindre facilement 1 To de stockage cloud gratuit.

Intuitif et ergonomique, CBackup se veut très simple d’utilisation et très facile à prendre en main. Une fois installé le logiciel et exécuté sur votre appareil, il suffit d’ouvrir un compte gratuit. Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter et commencer à configurer la sauvegarde de vos fichiers.

Les meilleures pratiques pour optimiser votre espace de stockage cloud gratuit

Disposer d’un stockage cloud gratuit est un atout, mais l’espace peut rapidement se remplir si l’on ne l’utilise pas de manière optimale. Pour garantir une gestion efficace et éviter toute saturation, voici quelques bonnes pratiques à adopter.

Structurer ses fichiers et dossiers

Une organisation rigoureuse est essentielle. Créez une arborescence claire avec des dossiers et sous-dossiers bien définis. Attribuez des noms explicites à vos fichiers pour faciliter leur recherche et éviter les doublons.

Supprimer les fichiers inutiles et les doublons

Un nettoyage régulier permet de libérer de l’espace. Supprimez les fichiers obsolètes et utilisez des outils de détection des doublons pour identifier les fichiers en double et optimiser votre stockage.

Compresser les fichiers volumineux

Les documents lourds, les images haute définition et les vidéos peuvent occuper une place importante. En compressant ces fichiers au format ZIP ou RAR, vous réduisez leur taille sans compromettre leur qualité.

Utiliser plusieurs services de stockage

Pour maximiser l’espace disponible, il peut être judicieux de répartir ses fichiers sur plusieurs plateformes gratuites comme TeraBox (1 To), Google Drive (15 Go) et pCloud (10 Go).

Sécuriser les données sensibles

Avant de stocker des documents confidentiels, pensez à les chiffrer afin de garantir leur confidentialité. Des outils comme VeraCrypt ou les options de chiffrement intégrées à certains services cloud permettent de renforcer la protection des fichiers.

En appliquant ces méthodes, vous optimiserez votre espace de stockage cloud gratuit tout en assurant une organisation fluide et sécurisée.

