Test de MEGA : notre avis sur la solution de stockage cloud

Très populaire pour son cryptage de bout en bout, ses applications soignées et ergonomiques. Mais surtout son généreux espace disque gratuit (50Go pour tout nouvel inscrit). MEGA se veut être un service cloud multiplateforme, ultra-sécurisé et performant. Est-ce réellement le cas ? Notre avis MEGA.

Né des cendres de MegaUpload, le site de téléchargement de vidéos en ligne créé en 2005 par Kim Dotcom, MEGA a su tirer son épingle du jeu face aux ténors du marché du cloud. Et parce qu’en face, on retrouve Google, Microsoft ou encore Amazon, autant dire que la solution cloud a dû redoubler d’efforts pour convaincre. Heureusement, les arguments, ce service n’en manque définitivement pas.

C’est d’ailleurs pour cette raison que quelques années seulement après son lancement en janvier 2013, MEGA est devenue l’une des stars du stockage cloud grand public. Pourtant, le pari n’était pas gagné au vu de son histoire fortement controversée et quelques déboires. Nonobstant son passé assez sulfureux, sa success story n’en finit pas. Le service n’a jamais cessé de se développer et de s’améliorer. Mais, à quoi faut-il réellement s’attendre avec ce service cloud ? Notre avis sur Mega.

Une version gratuite généreuse

L’une des plus grandes forces de MEGA, c’est sans aucun doute les 20 Go offerts pour tout nouveau inscrit sur la plateforme. Une approche d’ailleurs très pertinente pour acquérir de nouveaux entrants. De fait, ces 20Go sont largement suffisants pour découvrir le service avant de passer à une offre premium.

En revanche, pour garantir un service stable et surtout pour permettre aux comptes payants de profiter de toute la puissance de la plateforme, MEGA n’offre pas une bande passante illimitée. En effet, les comptes gratuits ne vous permettent d’échanger que 20Go de données par jour puisque le service est limité à 5 Go de bande passante, toutes les 6 heures.

Les différentes offres MEGA

Si vous avez besoin de plus de stockage ou d’une bande passante plus importante, il faudra ainsi penser à souscrire à l’une des offres Pro pour les particuliers. Dans tous les cas, les tarifs restent très abordables pour un service à la hauteur des besoins. La principale différence entre les formules sera la quantité de stockage incluse et les limites de transfert. Pour les particuliers, le plan le moins cher, Pro Lite à 4.99 euros par mois, vous permet d’accéder à un espace de stockage de 400 Go et jusqu’à 6To pour le plan Pro III à 30 euros par mois.

A noter que vous pouvez participer à un programme de parrainage qui vous permet de gagner plus de stockage. Si vous invitez un ami à rejoindre MEGA, vous recevrez en outre 10 Go supplémentaires et 20 Go de quota de transfert valable pendant 365 jours.

Pour les entreprises, l’offre commence à 5 euros par utilisateur et par mois. Elle vous donne accès à 3 To de quota d’espace de stockage de base et 3 To de quota de transfert de base. Vous pourrez ensuite faire évoluer l’offre en fonction de vos besoins. A noter qu’il faudra au minimum 3 utilisateurs pour pouvoir souscrire à ce plan d’abonnement.

Avis MEGA : La sécurité et la confidentialité des données

A la recherche d’une solution de stockage leur permettant d’accéder à leur fichier n’importe où et à tout moment en toute sécurité, de plus en plus d’internautes optent aujourd’hui pour les services de stockage en ligne. Et il en a désormais un nombre assez conséquent. Mais tous n’offrent pas un niveau de sécurité et de confidentialité satisfaisant.

Parmi cette flopée de services en nuage, MEGA se démarque en proposant une protection accrue des données personnelles. Une véritable philosophie pour l’entreprise depuis son lancement. Avec MEGA, vous n’aurez donc plus rien à craindre des hackers anonymes ou des agences gouvernementales puisque vous serez le seul à accéder à vos données.

De fait, le service vous propose une sécurité renforcée des données grâce à un système de cryptage RSA 2048 bits de bout en bout que vous êtes le seul à pouvoir contrôler. Concrètement, ce chiffrement AES (Advanced Encryption Standard) Zero-Knowledge vous permet de chiffrer vous-même vos données et d’obtenir une clé privée de déchiffrement.

A titre de précision, MEGA utilise un protocole de cryptage RSA basé sur un algorithme de cryptographie asymétrique. Ainsi, aucun algorithme ne pourra arriver à bout de votre code. Il faudra toutefois veiller à créer un mot de passe maître robuste et unique. N’oubliez pas non plus d’enregistrer votre clé de récupération de sauvegarde.

Pour une sécurité encore plus optimisée, MEGA propose également un mécanisme d’authentification à deux facteurs. Sans oublier la protection par mot de passe sur les autorisations de liens et les fonctions anti-ransomware.

De plus, les data centers de l’entreprise se trouvent en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Luxembourg, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique et au Canada. Mieux encore, depuis 2018, MEGA applique les règles de protections et les droits prévus par le RGPD européen à l’ensemble de ses utilisateurs.

Avis MEGA : quelles sont ses fonctionnalités ?

Avec actuellement près de 210 millions utilisateurs dans le monde, dont 10 millions actifs chaque jour, MEGA offre un grand nombre des fonctionnalités attendues des meilleurs fournisseurs de stockage cloud. Retrouvez notre top 10 des meilleurs services cloud.

Bien plus encore ! Comme le service n’a jamais été et ne sera jamais un cloud comme les autres, elle propose une myriade de fonctionnalités innovantes. En outre, en plus de proposer un hébergement sécurisé pour vos données et de les rendre disponibles à tous les utilisateurs désignés, le service propose à ses utilisateurs des fonctionnalités de partage avancées.

Dans les détails, vous pouvez obtenir un lien de partage MEGA en faisant un clic droit sur un dossier ou un fichier et l’envoyer par mail, une messagerie instantanée ou les outils de communication maison. A noter que le lien de partage que vous générez est protégé par une clé de cryptage distincte. De plus, vous avez la possibilité d’ajouter un mot de passe pour chaque lien de partage de fichiers.

Compatible avec les systèmes d’ exploitation Windows, Linux et MacOS ainsi que tous les appareils sous Android et iOS, MEGA met à votre disposition une application bureau et mobile. La plateforme propose également des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge. Sans oublier l’option d’interface en ligne de commande (CMD) compatible avec Windows, macOS, Linux ainsi que les appareils de stockage en réseau (NAS) QNAP et Synology.

Par ailleurs, La MEGA intègre un chat chiffré de bout en bout pour vous permettre d’échanger avec vos contacts utilisant la plateforme et faciliter la collaboration en ligne. Les comptes payants peuvent également accéder aux appels vocaux et vidéos ainsi qu’aux outils de visioconférences sécurisées.

Sauvegarde et synchronisation

Lors de l’installation client MEGA créé automatiquement sur votre appareil un dossier local baptisé MEGAsync pour la synchronisation des données. Vous pourrez dès lors choisir entre une synchronisation complète ou sélective des données situées sur différents disques durs internes, externes ou même réseau.

L’ensemble des données ajoutées dans le cloud seront automatiquement répliquées à l’identique sur tous les appareils synchronisés.

En revanche, La synchronisation des données déplacées dans le dossier local MEGAsync ne se fait pas de manière automatique. Il faudra le téléverser vers MEGA. Les fonctionnalités de synchronisation utilisées par MEGA restent donc relativement basiques.

Par ailleurs, il faut noter que MEGA ne propose pour l’instant ni la compression des données ni la synchronisation partielle permettant d’enregistrer uniquement les métadonnées en local. La plateforme ne prend pas non plus en charge synchronisation par blocs. Tout cela affecte grandement les vitesses de téléchargement.

Avis MEGA : En conclusion

Malgré les quelques inconvénients du service, notre avis sur MEGA reste très positif. Selon nous, MEGA est un concurrent crédible face aux écosystèmes plus populaires comme Dropbox, Google Drive ou One Drive.

De plus, MEGA ne permet pas uniquement de stocker ses données en ligne. Mais de les protéger avec un puissant système de cryptage. Et sur ce segment la firme néo-zélandaise se distingue de toutes les autres offres.

En outre, les efforts continus de l’entreprise pour améliorer son écosystème et ses services ne feront qu’ajouter plus de cordes à son arc.

Messagerie instannée cryptée

Cryptage de bout en bout à zéro connaissance gratuite

Application bureau et mobile

Extensions pour les navigateurs

Technologies de synchronisation basiques

Pas d’applications tierces

Vitesse de téléchargement

Fonctionnalités - 9 Sécurité - 9.5 Sauvegarde et synchronisation - 7 Prix - 8.5 8.5 Fonctionnalités : des fonctionnalités bien pensés et innovants pour une utilisation fluide et ergonomique Sécurité et confidentialité : un cryptage de bout en bout à connaissance zéro, authentification à deux facteurs pour une sécurité accrue des données Sauvegarde et synchronisation : des fonctionnalités de sauvegarde et de synchronisation assez basique. Prix : un abonnement gratuit avec espace de stockage généreux. Des plans d'abonnement pro abordables