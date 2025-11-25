Avis sur Google Drive : que vaut réellement ce service de stockage en ligne (Cloud) ?

Google Drive est une solution Cloud complète pour ceux qui souhaitent sauvegarder leurs données en ligne. Nous l'avons testé et nous lui donnons un avis favorable pour ses nombreuses fonctionnalités.

La sauvegarde et la synchronisation sont peut-être les bases d’un service de stockage en ligne. Mais Google Drive a bien plus à offrir et peut facilement être considéré comme l’un des meilleurs fournisseurs de services Cloud. Il est intégré à un ensemble d’outils de travail collaboratif ou individuel. De plus, il est particulièrement généreux en termes de stockage gratuit. Voici donc notre avis sur Drive, la solution Cloud de Google.

Présentation de Google Drive

Pour Google, le Cloud est un service fourni par défaut à chaque propriétaire de compte. De fait, à la création d’un compte, l’utilisateur bénéficie de 15 Go de stockage gratuit. Rien que pour cette offre gratuite, Google Drive est très recommandable.

Notons quand même que cet espace de stockage est partagé entre les différentes applications telles que Gmail et Google Photos. Pour obtenir plus de capacité, il faut souscrire aux plans payants Google One. Mais nous y reviendrons un peu plus tard.

Google Drive est intégré à la suite Google Workspace (ancien G Suite) avec notamment Docs, Sheets, Slides ou encore Meet. Cela signifie que tous les documents créés dans ces applications sont automatiquement enregistrés dans Drive.

Vous l’aurez compris, Google Drive n’est donc pas un simple service de stockage en ligne. Outre les fonctionnalités de bases qui sont la sauvegarde et la synchronisation, il permet de partager et de collaborer sur des fichiers. En d’autres termes, il s’agit d’une solution Cloud complète qui répond à toutes les attentes.

Le service est accessible depuis les navigateurs Web. Mais propose également un client de bureau appelé Sauvegarde et synchronisation pour Windows et macOS ainsi qu’une application mobile.

Caractéristiques techniques Service de stockage de fichiers, de partage, de synchronisation et de collaboration

Stockage gratuit : 15 Go

Plan payant de base : 100 Go

Taille limite des fichiers : 5 To

Multiplateforme : Oui

Modification de documents en ligne : Oui

Google Drive: avis sur l’interface et l’utilisation

Si Google Drive est loin d’avoir une interface sophistiquée, celle-ci a au moins le mérite d’être facile à utiliser. Il s’agit, pour ainsi dire, d’une version en ligne des systèmes d’exploration de fichiers sur tout ordinateur.

Sur la version Web et le client de bureau, les fichiers peuvent être affichés sous forme de vignettes ou de liste. Par ailleurs, pour les télécharger, il suffit de les glisser-déposer d’un emplacement à un autre (ordinateur vers navigateur).

L’interface de l’application mobile est tout simplement une version réduite du client Web. De fait, on peut facilement passer d’un appareil à un autre sans se prendre la tête. Notons aussi que la synchronisation entre les appareils est automatique et rapide de sorte qu’un fichier enregistré sur un ordinateur est immédiatement accessible sur un appareil mobile.

Pour l’organisation des fichiers, Google Drive utilise un système de recommandation basé sur l’IA, qui n’est pas réellement pertinent à notre avis. En revanche, l’option « Récents » est assez utile pour retrouver facilement les derniers éléments sur lesquels on a travaillé. Il y a aussi la possibilité de marquer les fichiers avec une étoile pour faciliter leur suivi.

Mais ce qui nous a réellement séduits dans Google Drive c’est la fonction Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) pour la recherche. Pour faire simple, elle permet de rechercher un texte dans n’importe quel type de fichier, y compris les images et les fichiers PDF. Et pour que ce soit vraiment clair, cela ne fait pas référence au titre du fichier, mais au contenu.

Vitesse et fluidité

La vitesse de téléchargement de Google Drive est correcte dans les deux sens. Ceci est valable que ce soit pour le client de bureau, mobile ou sur le navigateur. Mais l’outil Sauvegarde et synchronisation pour le bureau ajoute un niveau de contrôle granulaire. Entre autres, si la connexion est mauvaise, il est possible de limiter la bande passante.

Google Drive: avis sur les fonctionnalités de sauvegarde en ligne

Nous sommes d’avis que Google Drive remplit toutes les conditions d’un bon fournisseur de services de stockage en ligne. Un service Cloud est avant tout fait pour sauvegarder les données.

L’une des raisons est la possibilité d’accéder à ses fichiers depuis différents endroits et avec plusieurs appareils. Une autre est la nécessité de libérer de l’espace de stockage dans le disque dur de son appareil. Le stockage en ligne offre aussi l’avantage de préserver les données en cas de crash du système ou du matériel.

Contrairement à Microsoft OneDrive, Google Drive permet de sauvegarder n’importe quel dossier de l’appareil. Par contre, il n’est pas possible de sélectionner plusieurs emplacements à la fois pour la synchronisation. Autrement dit, il faut choisir individuellement les dossiers à sauvegarder.

Accéder ou dupliquer

Pour la synchronisation de Drive vers l’ordinateur, Google propose deux options : accéder au lieu de dupliquer ou dupliquer au lieu d’accéder.

L’option accès est similaire à Fichiers à la demande de Microsoft OneDrive. Les fichiers sont stockés dans le cloud sans utiliser l’espace du disque dur. Il peut s’agir de fichiers créés dans Google Drive, autrement dit qui ne proviennent pas de sources externes.

Cette option permet également de rendre les fichiers disponibles hors ligne. Notons cependant que les fichiers en modification et disponibles hors ligne utilisent l’espace sur la machine.

D’autre part, avec la duplication, les fichiers dans My Drive sont à la fois stockés dans le Cloud et sur l’ordinateur. Dans ce cas, tous les fichiers sont disponibles hors connexion et sont automatiquement synchronisés une fois en ligne.

Partager les fichiers

Il est maintenant temps de donner notre avis sur l’option de partage dans Google Drive. On a le choix entre partager les fichiers avec un groupe défini ou avec tous les utilisateurs disposant du lien.

Par ailleurs, on peut également décider si les personnes avec qui on a partagé les fichiers peuvent les modifier, les commenter ou tout simplement les lire. Il est également possible de vérifier l’historique des activités concernant le fichier pour par exemple savoir qui l’a modifié en dernier.

Google Drive: avis sur la sécurité

À notre avis Google Drive pourrait mieux faire pour sécuriser les données des utilisateurs. Bien qu’elles soient stockées et transférées cryptées, il n’est pas question d’un chiffrement de bout en bout. En d’autres termes, Google peut déchiffrer les fichiers si l’envie lui prend. Cela rend le système plus vulnérable aux pirates.

Pour le reste, Google drive affiche un assez bon résultat. Il propose par exemple différents niveaux d’authentification à double facteurs. De plus, il offre la possibilité de surveiller l’accès aux fichiers et de notifier en cas de tentative non autorisée.

Toujours est-il que Google collecte nos informations personnelles pour des publicités ciblées. On peut, évidemment, limiter les informations que l’entreprise peut enregistrer, mais cela implique un bon moment de lecture des termes et conditions.

L’application mobile Google Drive

Google Drive prend en charge toutes les plateformes mobiles principales. L’application mobile permet d’accéder à tous les fichiers stockés sur le Cloud depuis les téléphones et les tablettes.

Néanmoins, pour modifier les fichiers, il faut généralement utiliser les applications tierces telles que Docs et Sheets. Heureusement, l’ajout de commentaires peut se faire directement dans Drive.

En outre, il n’applique pas la sauvegarde automatique des photos comme le font certains fournisseurs. De plus, le stockage de photos dans Google Drive ne permet pas de retoucher les photos.

Pour profiter d’une sauvegarde automatique des photos et vidéos, et pour pouvoir les modifier, il y a l’application dédiée Google Photos. Mais là encore, la limite de taille de 16 Mpx pour l’offre gratuite peut être assez dérangeante. Nous accordons quand même un bon point sur la fonctionnalité de reconnaissance faciale et la possibilité de rechercher des images par thèmes.

Google Drive: forfaits et tarifs

Rappelons donc que Google offre 15 Go d’espace de stockage gratuit à tous les propriétaires de compte. Sur ce plan, Google Drive est à notre avis l’un des fournisseurs les plus généreux en termes de gratuité.

Mais le stockage de toutes vos données prend probablement beaucoup plus de place. Par conséquent, il faudra souscrire à une Google One pour augmenter la capacité de stockage en ligne. De plus, les offres payantes incluent différents services qui augmentent leur intérêt, dont le service après-vente disponible 24/7.

Le plan de base est de 1,99 € par mois pour 100 Go de stockage. Il permet d’utiliser des outils supplémentaires pour la retouche photo dans Google Photos. Avec Google One 200 Go à 2,99 € mensuel, les abonnées peuvent profiter d’une remise de 3 % dans les magasins Google Store. Cette remise est de 10 % pour le plan Google One 200 Go à 9,99 € par mois.

Notons que tous les plans payants de Google Drive peuvent être partagés entre cinq utilisateurs. En outre, un abonnement annuel permet d’économiser la somme de deux mois d’abonnement.

Pour les entreprises, le tarif commence à 4,68 € par mois. Ces offres incluent une messagerie professionnelle ainsi qu’une gestion de sécurité avancée. Google offre même la possibilité de faire des visioconférences avec 150 ou 250 participants, selon le plan choisi.

Notre avis final sur Google Drive

Google Drive peut être considéré comme l’un des meilleurs fournisseurs de services Cloud. L’une des principales raisons est la capacité de stockage de 15 Go gratuite qui est tout simplement attrayante.

Par ailleurs, la possibilité de modifier les documents en ligne dans des outils collaboratifs lui donne un plus. La plateforme remplit toutes les conditions requises en matière de sauvegarde, de synchronisation et de partage.

Côté interface, ce n’est pas la plus sophistiquée, mais elle offre la rapidité et la facilité d’utilisation nécessaire, ce qui est amplement suffisant.

Là où il y a vraiment quelque chose à redire, c’est au niveau de la sécurité. L’absence d’un cryptage de bout en bout impact négativement notre avis sur Google Drive. Un autre fait dérangeant concerne la nécessité d’utiliser des applications tierces pour avoir plus de fonctionnalités.

Quoi qu’il en soit, Google Drive offre déjà une multitude de fonctionnalités et de services intéressants pour un prix abordable.

Espace de stockage gratuit généreux

Outils collaboratifs

Intégration avec G Suite

Multiplateforme

Absence de cryptage de bout en bout

D’autres applications nécessaires pour les fonctions connexes

Préférence pour l’écosystème Google

Facilité d'utilisation - 9.5 Interface - 8 Fonctionnalités - 9.5 Rapport Qualité/Prix - 9 9 Facilité d’utilisation : facile. Interface : simple mais fluide. Fonctionnalités : sauvegarde, synchronisation, partage, collaboration. Rapport Qualité/Prix : bon rapport Qualité/Prix. User Rating: 3.68 ( 1 votes)

