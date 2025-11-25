Avis sur Sync : que vaut ce service de stockage en ligne ?

Lancée en 2011, le canadien Sync est considéré dans son pays d’origine comme un véritable poids lourd du stockage de données en ligne. Désormais, connu et reconnu pour la sécurité de son offre, le fournisseur basé à Toronto fait également figure de référence sur le marché du cloud européen. Et tend à devenir un acteur incontournable en matière de sécurité et de protection de la vie privée des utilisateurs à l’international. Il faut dire aussi que ses prix très compétitifs et ses florilèges de qualités lui permettent de rivaliser facilement avec les mastodontes du stockage en ligne. Mais que vaut réellement ce service cloud ? Découvrez notre test et avis sur Sync.

Caractéristiques techniques Marque : Sync

Compatibilité : Mac, Windows, iOS ou Android

Nombre maximal Upload/ Download en simultanée : 3 à 20

Nombre maximal d’enregistrements à conserver dans l’historique : 5 à 100 000 entrées

Tailles de fichiers : illimitées

Vitesse de transfert : illimitée

Cloud Storage : 5 Go – 10 To (5 Go de stockage gratuit)

Chiffrement : AES-256, TLS/SSL, chiffrement client, authentification à deux facteurs, confidentialité à connaissance nulle sans journaux.

Conformité : GDPR & HIPAA

Datacenter : Canada

Intégration des applications tierces : limitées

Mode de gestion : Utilisateur et administrateur

Politique de remboursement : 30 jours

Langue : anglais

Accessibilité

S’il y a bien une qualité que l’on peut apprécier et qu’on retrouve souvent dans les nombreux avis sur Sync, c’est bien l’accessibilité du service. En effet, Sync se veut multi-dispositifs. Autrement dit, le service cloud vous permet de stocker vos fichiers et d’y accéder n’importe où et à tout moment à partir de différents appareils. De fait, Sync fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation.

Mac OS, Windows, iOS, Android… cette plateforme de stockage en ligne garantit un fonctionnement fluide et ultra- fiable. De l’installation à la première utilisation, vous n’aurez aucun souci pour vous connecter à votre service cloud. Où que vous soyez et quel que soit l’appareil que vous utilisez, tout ce que vous avez à faire, c’est de vous assurer d’accéder à une bonne connexion Internet. Et le tour est joué.

Sur le web

Vous pouvez vous rendre directement sur la plateforme Sync depuis n’importe quel navigateur web. Puis, vous pouvez facilement vous connecter à votre compte en renseignant votre adresse e-mail et mot de passe.

La plateforme web propose d’ailleurs une interface minimaliste et très facile à manier. Ainsi, vous n’aurez aucun souci à accéder à vos fichiers (sans avoir à les télécharger), partages et sauvegardes. Ainsi qu’à gérer toutes les options du service.

Sur ordinateur

Sync offre également un logiciel desktop compatible avec les systèmes d’exploitation macOS et Windows. Dans les détails, il s’agit d’un lecteur de disque virtuel qui vous permettra de retrouver l’ensemble de vos fichiers et contenus directement sur votre ordinateur. Vous pourrez également en uploader en quelques clics, déplacer, copier ou enregistrer des fichiers.

L’autre avantage, c’est que cette application de bureau vous donne la possibilité d’éditer vos fichiers en local. Ceci en passant par vos applications et logiciels habituels. A l’instar de Microsoft Office, Photoshop ou encore Slack. La synchronisation des fichiers est également simplifiée tout comme le dispositif de partage de fichiers qui est intégré.

En revanche, le logiciel desktop Sync n’est pour le moment pas encore disponible pour Linux. Une amélioration que l’on attend avec impatience et qui devrait voir le jour très prochainement.

Sur mobile et tablette

Sync propose également une application mobile pour les smartphones et tablette sous iOS et Android. Un service bien pensé qui vous permet d’accéder à vos fichiers et dossiers à tout moment, où que vous soyez. Ces derniers seront affichés sous forme de liste ou de grille.

En plus d’accéder à vos fichiers et dossiers, l’application mobile vous donne également la possibilité de gérer vos liens partagés et gérer votre coffre-fort. De plus, l’application vous permet de télécharger automatiquement vos photos et vidéos sur votre appareil mobile. Si vous l’activez, vous avez ainsi l’assurance que vos documents seront sauvegardés de manière instantanée.

En outre, pour vous faciliter le quotidien lors de vos déplacements, il est possible de lire vos fichiers ou médias directement depuis l’application grâce au lecteur média intégré. Et cela quel que soit le format.

En revanche, pour le déplacement des fichiers, il faudra passer par le menu puisque la fonction glisser/déposer n’est pas disponible.

Avis sur Sync : Une myriade de fonctionnalités ingénieuses

Si Sync propose des fonctionnalités classiques comme la synchronisation, la restauration de fichiers ou encore la sauvegarde et backup des contenus, on va poursuivre cet avis sur Sync en analysant plus en détails ses fonctionnalités différenciées.

Gestion de fichiers

Avec Sync, vous avez la possibilité de stocker un large panel de fichiers. Que ce soient les vidéos, les images, les documents de bureautique, la musique…tout sera sauvegardé sur un espace de stockage dématérialisé ultra-sécurisé. Vous pourrez y accéder à tout moment.

Ensuite, le service vous permet également de créer des dossiers et les renommer pour organiser votre espace au mieux. Vous pourrez en outre télécharger le contenu d’un dossier, le déplacer, le supprimer et créer une archive. En définitive, la gestion de vos fichiers se fait de manière très intuitive et agréable.

Avis sur Sync : Partage de fichiers et collaboration

Que ce soit sur l’application mobile, sur le logiciel desktop ou depuis la plateforme web, Sync vous permet de partager facilement vos fichiers, dossiers et contenus avec vos contacts. Pour cela, il suffira de leur envoyer un lien de partage.

Il vous sera également possible de gérer en direct les droits de chacun de vos contacts (édition, lecture seule ou encore invitation). Vous pourrez même mettre en place un système d’expiration de lien, le protéger par mot de passe ou encore mettre des limites de téléchargement.

Un compte pro, vous permet de partager vos dossiers de manière plus simple et rapide avec vos collaborateurs directs. Vous pourrez également transférer les droits d’administration d’un dossier à un utilisateur de l’équipe.

A noter que si vous souscrivez à Sync Solo Professional ou un compte Teams Unlimited, vous pourrez même accéder à la fonction Branding personnalisé. Cette fonctionnalité vous permet de créer un portail spécifique avec une couverture, votre logo et un message.

Upload et download

S’il y a bien un élément qui a influencé positivement notre avis sur Sync, c’est que la taille des fichiers que vous pouvez uploader sur votre cloud est illimitée. En effet, avec Sync, vous n’aurez aucun problème lors des transferts des images en haute définition, des films et des fichiers volumineux de manière générale.

De plus, si votre connexion joue le jeu, vous n’aurez aucun problème pour télécharger vos fichiers et contenu. Pour l’upload, vous pouvez espérer une vitesse de chargement de 3,8 MB/s.

A noter toutefois, que la vitesse maximale de transfert de fichiers est limitée à 40 MB/s par thread. Le chiffrement de bout en bout peut également affecter la vitesse de transfert de fichiers plus volumineux puisqu’il faudra rajouter le temps nécessaire au chiffrement.

Dans tous les cas, notre avis sur Sync reste très positif sur les vitesses de téléchargement.

Avis sur Sync : Le coffre-fort Vault

Le coffre-fort Vault fait partie des options qui font sans aucun doute la renommée de Sync. Il s’agit d’un espace ultra sécurisé accessible uniquement via l’application web ou l’application mobile. Vous pourrez y uploader les fichiers que vous souhaitez stocker en ligne pour ne pas les perdre et/ou pour libérer de l’espace sur votre ordinateur.

Pour transférer vos fichiers dans Vault, il suffit de faire un glisser/déposer. Une simplicité déconcertante qui conforte notre avis sur Sync. De plus, vous pouvez facilement télécharger vos fichiers du Cloud vers votre ordinateur, à tout moment.

Le point sur la sécurité

Pour Sync, votre vie privée et la sécurité de vos données sont une priorité. C’est la raison pour laquelle le service veille à ce que tout ce que vous transférez sur leurs serveurs fassent l’objet d’un cryptage privé TLS, SSL et 256 bit AES. Un protocole de sécurité très strict qui garantit que vos données soient complètement chiffrées et inaccessibles à une personne autre que vous. Pour aller plus loin, le prestataire propose un chiffrement côté client ainsi qu’une option double authentification pour apporter un degré de protection supplémentaire à vos fichiers

Par ailleurs, pour votre anonymat et la protection renforcée de vos données, le service cloud propose une confidentialité Zero-knowledge. Cela signifie qu’aucun de vos fichiers, mots de passes et appareils utilisés ne seront jamais accessibles par les membres de la société et tout autre personne tierce.

En outre, pour sécuriser les liens de partage, Sync offre une option de cryptage de bout en bout.

Enfin, avec Sync, il est tout simplement impossible de perdre vos données. De fait, vos fichiers seront sauvegardés sur de multiples serveurs. Même si un data center venait à rencontrer un problème, vous avez l’assurance de retrouver vos fichiers quoiqu’il arrive.

Avis sur Sync : tarification

Malgré l’attrait d’une offre, le choix d’un stockage en ligne dépend avant tout de votre budget. Sync présente l’avantage de vous offrir un excellent rapport qualité/prix pour un stockage en ligne entièrement privé et sécurisé. Par ailleurs, un des grands points positifs de ce service cloud, c’est la possibilité d’accéder à une formule gratuite.

La version sans frais proposée par le fournisseur est idéale pour avoir un aperçu complet de la plateforme et se faire un avis sur Sync. De fait, le forfait gratuit vous donne accès à toutes les fonctionnalités du service et 5 Go d’espace de stockage en ligne illimité dans le temps. Il faudra simplement créer un compte.

Bien évidemment, cet espace de stockage ne sera pas suffisant pour stocker l’ensemble de vos fichiers et contenus. Dès lors que vous êtes convaincu par le service, il faudra ainsi upgrader avec une offre payante. Celle-ci est classée en deux grandes catégories bien distinctes : les offres Personal et les offres Business.

Pour les offres personnelles, il faudra choisir la formule Personal Pro pour accéder à 500GB à 2To d’espace de stockage. Concrètement, cette offre propose deux variantes :

Pour l’usage personnel à 49 dollars par an avec 500 GB de stockage

Pour la famille à 96 dollars par an avec 2 To de stockage que vous pouvez partager entre plusieurs personnes, parents comme amis.

Pour les offres Business, vous aurez le choix entre 4 formules :

Solo Basic à 8 dollars par mois

Solo Professional à 20 dollars par mois

Teams standard à 6 dollars par utilisateur par mois

Teams Unlimited à 15 dollars par utilisateur par mois

Conclusion

Avec ses nombreuses fonctionnalités très pratiques et ses florilèges d’avantages, notre avis sur Sync ne peut être que positif. Il s’agit d’une excellente solution pour stocker vos fichiers en ligne et les partager. La plateforme est non seulement très simple à utiliser. Mais, elle est également très rapide et hautement sécurisée.

Messagerie instannée cryptée

Cryptage de bout en bout à zéro connaissance gratuite

Application bureau et mobile

Téléchargements de fichiers illimités

En anglais uniquement

Intégration limitée d’applications tierces

Vitesse - 9.5 Sécurité - 9.5 Utilisation - 8 Rapport qualité/prix - 8.5 8.9 Vitesse : une vitesse de téléchargement très satisfaisants en upload et download Sécurité : cryptage privé, chiffrement de bout en bout, double authentification, confidentialité Zero-knowledge qui garantissent une protection renforcée des données Utilisation : un service très intuitif, simple à manier et offrant une prise en main très agréable Rapport Qualité / Prix : des plans tarifaires accessibles et adaptés à tous les budgets User Rating: Be the first one !

