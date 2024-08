pCloud : stockage photo en ligne avec un paiement unique à vie

On aime Prise en charge de différents types de fichiers

Intégration PC, Mac, mobile

Facile à utiliser

Option de paiement à vie On aime moins Limite de quota de téléchargement mensuel

pCloud Le meilleur stockage Cloud dans l'ensemble Essayer pCloud

Chaque fournisseur de services Cloud offre différents plans tarifaires. pCloud est l'un des rares à proposer un abonnement à vie. En effet, il suffit de payer une fois pour bénéficier de 500 Go ou 2 To d'espace de stockage. Néanmoins, pour éviter les abus, pCloud limite le trafic de téléchargement à 2 To par mois.

Pour le stockage de photo dans le Cloud, pCloud fournit des aperçus et vignettes des images au format RAW. Par ailleurs, la version Windows et macOS permet de se connecter à Lightroom et donc de télécharger directement les photos après les modifications.

Grâce à son extension navigateur, il est possible d'enregistrer les images directement sur le compte pCloud et de redimensionner les photos dans le navigateur après les avoir téléchargées. Les historiques de modifications peuvent être conservés jusqu'à 30 jours. De plus, pCloud donne la possibilité de créer un site HTML statique avec sa propre URL.

L'option pCloud Crypto, disponible via un paiement mensuel supplémentaire, fournit un cryptage et une protection par mot de passe de chaque fichier.