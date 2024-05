Dropbox : tout savoir sur le pionnier du stockage Cloud

Fondée en 2007 par les étudiants du MIT Drew Houston and Arash Ferdowsi, Dropbox est une entreprise américaine basée à San Francisco. Depuis maintenant 10 ans, la firme développe un service de stockage en ligne sur le cloud. Au même titre qu'Amazon et Box, Dropbox se présente comme un précurseur dans le domaine du stockage cloud. Au total, le service fédère aujourd'hui plus de 500 millions d'utilisateurs.

Par le passé, les données et fichiers informatiques pouvaient uniquement être stockés sur des supports physiques comme les disques durs, les cartes SD ou les disquettes. Depuis un peu plus de dix ans, toutefois, le stockage Cloud est de plus en plus utilisé.

Cette technologie permet de stocker ses données sur des serveurs distants via le web, et présente notamment l'avantage de permettre d'y accéder depuis n'mporte quel appareil. L'un des tout premiers sercices de stockage Cloud n'est autre que Dropbox.

Dropbox, c'est quoi ? Présentation du service de stockage Cloud

Créé en 2007 par des étudiants du MIT, Dropbox était à l'origine un service de stockage en nuage personnel. Il peut également être considéré comme un service de sauvegarde en ligne. L'application Dropbox prend en charge les systèmes d'exploitation Windows PC, Macintosh, Linux et Ubuntu. De même, il existe une application mobile disponible sur iPhone, iPad, Android et BlackBerry.

En s'inscrivant au service, les utilisateurs peuvent bénéficier de 2 Go d'espace de stockage gratuit. En choisissant l'une des offres payantes, il devient possible de profiter d'un maximum de 100 Go d'espace de stockage. Cependant, il y a plusieurs astuces pour profiter d'une plus grande quantité d'espace de stockage Dropbox gratuitement.

Quant aux données de l'utilisateur, elles sont stockées sur Amazon Simple Storage Service (S3) et protégées par le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et le système de cryptage avancé 256 bits (AES). Après avoir installé l'application associée, un dossier Dropbox se crée à côté des autres dossiers de l'utilisateur. L'utilisateur peut alors enregistrer des fichiers dans ce dossier, ajouter de nouveaux dossiers et faire glisser et déposer des fichiers entre les dossiers de manière intuitive.

Dropbox : un service pratique

Les fichiers enregistrés dans le dossier Dropbox peuvent être consultés de n'importe où via une simple connexion internet. Il suffit à l'utilisateur de se connecter à son compte pour télécharger et partager des fichiers. Pour partager un fichier, il faut générer une URL à partir du site de Dropbox. Ensuite, il faut l'envoyer à des contacts pour qu'ils puissent à leur tour accéder au fichier.

Quant aux dossiers, ils peuvent être partagés en envoyant une invitation depuis le site web de Dropbox. Les destinataires qui n'ont pas de compte Dropbox devront se connecter pour accéder au dossier. Une fois qu'un dossier est partagé, il apparaît dans le système de fichiers pour tous ceux qui y ont accès et tous les membres pourront apporter des modifications aux fichiers. Cependant, toutes les versions des fichiers sont sauvegardées afin que les modifications puissent être annulées si nécessaire.

Dropbox Business : un service de stockage et de partage de documents utilisé par de nombreuses entreprises

Le système de synchronisation de Dropbox facilite également le partage et la collaboration, puisque différents utilisateurs peuvent accéder aux fichiers depuis leurs ordinateurs et appareils mobiles respectifs. D'ailleurs, Dropbox Business, la version du service destinée aux professionnels, est utilisée par plus de 200 000 entreprises dont National Geographic, Hyatt et News Corp. Ses fonctionnalités d'administration et de sécurité en font un outil de travail fiable et efficace.

Les données stockées sur Dropbox sont protégées par le chiffrement SSL/TLS et AES 256 bits, ce qui rend l'accès très difficile pour les hackers et autres personnes mal intentionnées. De plus, il est possible de récupérer d'anciennes versions des fichiers ou des fichiers supprimés pendant 30 jours pour la version gratuite, et jusqu'à 120 jours pour les forfaits payants. Pour les entreprises, depuis octobre 2015, Dropbox propose Dropbox Paper, un outil d'édition de documents collaboratif.

Dropbox ajoute des outils de conversion de fichiers

Dropbox apporte de nombreux changements à son interface, ainsi que de nouveaux outils et fonctionnalités. L'une des caractéristiques les plus intéressantes est la conversion de fichiers. Elle permet aux utilisateurs de Dropbox de convertir des images entre différents formats, tels que JPEG et PNG, et des fichiers en PDF. La conversion de vidéos sera bientôt prise en charge.

En outre, les sauvegardes automatiques de photos depuis un mobile connaissent également quelques améliorations. Selon Dropbox, les téléchargements deviennent désormais plus rapides et plus fiables. Sur iOS, les dossiers à sauvegarder automatiquement peuvent être spécifiés avec précision.

Le gestionnaire de mots de passe du service bénéficie également d'une mise à jour. Cette nouvelle fonctionnalité permet de stocker les informations relatives aux cartes de crédit et de débit. La fonction de partage des mots de passe, annoncée en mars, est en cours de déploiement.

À noter que le gestionnaire de mots de passe s'adresse aux titulaires de comptes gratuits et payants. Toutefois, pour les comptes gratuits, le nombre de mots de passe stockés se limite à 50.

Enfin, Dropbox actualise son interface de navigation latérale afin de faciliter l'organisation des fichiers par glisser-déposer. Le volet des détails a aussi été redessiné pour offrir plus de détails sur les fichiers en un coup d'œil.

Dropbox au cœur d'une controverse sur la confidentialité des données

Malgré ses nombreuses qualités, Dropbox n'échappe pas à la polémique. Parmi les accidents les plus marquants de son histoire, on peut citer un problème d'authentification survenu en juin 2011. Pendant 4 heures, de nombreux comptes étaient accessibles sans mot de passe. Dans un autre registre, en juillet 2011, les conditions d'utilisation sont mises à jour et suggèrent que Dropbox est le propriétaire légal des données stockées sur son service.

En juillet 2012 et février 2013, une vague de spam envahit le service et résulte sur la fuite de 68 millions d'adresses mail et de mot de passe. En janvier 2017, de nombreux fichiers censés avoir été supprimés depuis des années de façon définitive ont soudainement été restaurés par accident. De même, des documents en fuite démontrent que Dropbox collabore avec le gouvernement américain dans le cadre du programme de surveillance PRISM.

Dropbox passe le cap des 15 millions d'utilisateurs payants

Au troisième trimestre 2020, Dropbox a annoncé un chiffre d'affaires de 487,4 millions de dollars. Ceci représente une croissance de 14% sur un an. Autant dire que le » dinosaure » du stockage Cloud se porte bien…

Le nombre d'utilisateurs payants du service a d'ailleurs atteint 15,25 millions, alors qu'il était de 14 millions au troisième trimestre 2019. Le revenu moyen par utilisateur est passé de 123,15 dollars à 128,03 dollars.

La croissance de Dropbox est notamment liée à la pandémie de COVID-19. Les salariés en télétravail sont nombreux à adopter le service pour répondre à leurs besoins en stockage de données, mais aussi pour profiter de fonctionnalités collaboratives…

D'ailleurs, face au coronavirus, Dropbox a décidé de mettre ses propres employés en télétravail permanent. Cette décision devrait se poursuivre au moins jusqu'en juin 2021. Par la suite, après la crise, la firme envisage d'ouvrir quatre studios à San Francisco, Seattle, Austin aux Etats-Unis et Dublin en Europe.

Dropbox : forfaits et prix

Le modèle économique freemium adopté par Dropbox permet aux utilisateurs de disposer gratuitement de 2Go d'espace de stockage. Pour 8,25€ par mois, le forfait Dropbox Plus offre 1To d'espace de stockage. La firme propose également des forfaits destinés aux équipes de professionnels, offrant davantage d'espace de stockage et des fonctionnalités de contrôle, de sécurité, d'assistant et de collaboration avancées.

Le forfait standard délivre 2To d'espace de stockage pour 10€ par mois, tandis que les forfaits Advanced et Entreprise s'adaptent aux besoins des usagers en termes de stockage. L'offre Advanced est tarifée 15€ par mois par utilisateur, tandis que le prix du forfait Entreprise dépend des besoins de l'entreprise. Dropbox compte aujourd'hui parmi les meilleurs services de stockage cloud.

Dropbox : une nouvelle offre Famille à 2To de stockage

Face aux offres défiant toute concurrence proposée par les géants comme Google Cloud ou Apple, les leaders du marché comme Dropbox doivent s'adapter. La firme américaine propose fin 2020 une nouvelle offre Famille.

Cette offre s'adresse aux familles souhaitant partager un même espace de stockage Cloud. Ces dernières profiteront de 2To de stockage pour entrepose leurs photos et vidéo souvenirs et autres fichiers communs, mais aussi les fichiers personnels de chaque membre de la famille.

Un maximum de six personnes pourront utiliser le même compte, et chacun dispose de son espace distinct. En revanche, la » salle familiale » est un dossier partagé auquel tous les membres ont accès.

On retrouver également plusieurs fonctionnalités appréciées par les utilisateurs de Dropbox, comme un gestionnaire de mots de passe et un coffre-fort pour les fichiers les plus sensibles. Cette nouvelle formule familale est proposée pour 16,99 euros par mois.

Dropbox Transfer facilite l'envoi de fichiers volumineux même si les destinataires ne possèdent pas de compte Dropbox. Il s'agit d'un moyen simple de transmettre en toute sécurité des propositions, des contrats et des travaux finis.

En plus d'envoyer des fichiers individuels, il est possible d'inclure plusieurs fichiers et dossiers dans un seul transfert. L'utilisateur peut également personnaliser les transferts avec une date d'expiration, un mot de passe ou un logo, et surveiller l'activité de téléchargement pour tout transfert créé. En outre, il peut envoyer des fichiers Photoshop directement depuis l'application Photoshop.

En outre, Dropbox permet de partager le travail instantanément depuis le compte Dropbox. Toutes les modifications apportées sont automatiquement mises à jour en temps réel pour tous ceux à qui vous donnez accès au fichier.

Dropbox offre deux options de partage. En particulier, le partage avec accès en lecture seule et celui avec accès en modification.

Le partage avec un lien en lecture seule permet aux destinataires de voir un aperçu du fichier ou du dossier sur dropbox.com. Ils peuvent également l'afficher ou le télécharger, même s'ils ne possèdent pas de compte Dropbox. Pour que les destinataires puissent modifier le contenu partagé, ils doivent être connectés à un compte Dropbox.

Les abonnés au plan Dropbox Professional peuvent utiliser le partage de marque pour ajouter le nom et le logo de leur entreprise aux fichiers et dossiers qu'ils partagent.

Le fait que Dropbox stocke toutes les clés de chiffrement de ses utilisateurs signifie que les pirates ont la possibilité de pénétrer dans leurs systèmes. Ils peuvent ensuite voler ces informations très précieuses. Heureusement, il existe des mesures pour sécuriser davantage les contenus.

Activer l'authentification à deux facteurs

L'authentification à deux facteurs est un outil extrêmement puissant pour empêcher tout accès non autorisé. Cette fonctionnalité permet de demander qu'un code soit envoyé sur le smartphone chaque fois que quelqu'un tente d'accéder à un compte à partir d'un nouvel appareil.

Pour activer la fonction dans Dropbox, il faut cliquer sur le menu déroulant situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis sur Paramètres.

Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir. Il faut ensuite sélectionner l'onglet Sécurité. Le statut de l'authentification à deux facteurs du compte s'affiche ainsi. Si elle est désactivée, il suffit de choisir sur le lien « cliquer pour activer » pour la configurer.

Supprimer les appareils liés

Si un utilisateur se sert de différents appareils pour se connecter à Dropbox, il a probablement une longue liste de périphériques liés. Dans le même onglet Sécurité où l'authentification à deux facteurs a été activée, il faut faire défiler l'écran vers le bas pour afficher la liste des périphériques. Celle-ci contient les noms des appareils auxquels le compte Dropbox a été connecté.

À la droite de la liste, il y a un bouton « x » qui permet de dissocier le périphérique. Cela empêche un tiers d'accéder automatiquement au compte Dropbox s'il utilise ce périphérique.

Configurer les notifications par e-mail

Il se peut que l'authentification à deux facteurs ne constitue pas un filet de sécurité suffisant pour certains utilisateurs. Dans ce cas, Dropbox offre la possibilité de recevoir des e-mails concernant le compte à chaque fois que quelque chose change. Par exemple, lors de la connexion à partir de nouveaux appareils ou navigateurs, lors de l'accès à de nouvelles applications ou lors de la suppression d'un grand nombre de fichiers.

Les notifications par courriel peuvent être gérées à partir des panneaux Profil dans le menu Paramètres.

Dropbox Paper : un espace de travail en ligne pour les documents

Dropbox Paper est un outil d'édition de documents en ligne permettant de créer des notes de réunion, des plans de projet, des dessins, etc.

Chaque élément créé dans cet espace est automatiquement enregistré dans les fichiers Dropbox. Facile à utiliser, Dropbox Paper offre une interface propre et minimaliste conçue pour se concentrer sur votre travail important.

Pour avoir accès à Dropbox Paper, il faut avoir un compte Dropbox. En fait, ce service est disponible pour toutes les options de compte, y compris les comptes gratuits.

Aussi simple que soit Dropbox Paper, il intègre de très bonnes fonctionnalités. Parmi celles-ci figurent diverses options de formatage et des raccourcis clavier, le mode sombre et les autocollants. Ces derniers permettent de réagir au travail de l'utilisateur ou de son équipe à l'aide de belles images. Quant aux listes de tâches, elles offrent la possibilité de créer des listes de tâches interactives. Les éléments de cette liste peuvent même être cochés à mesure qu'ils sont terminés.

Grâce à la fonction d'invitation, il devient possible d'inviter rapidement des membres de l'équipe dans votre document. Disponible en version mobile, Dropbox Paper est une solution nécessaire pour que les documents puissent être emportés partout, que ce soit au bureau ou à la maison.

La configuration de Dropbox s'effectue de deux manières différentes. Depuis un ordinateur, il faut se rendre sur www.dropbox.com puis cliquer sur la case bleue d'enregistrement au centre de l'écran. Ensuite, il faut suivre les instructions.

Pour un appareil mobile, il faut se rendre sur l'App Store du smartphone ou de la tablette pour rechercher Dropbox. Il suffit ensuite de télécharger l'application.

Après avoir téléchargé Dropbox, l'application demande notamment s'il s'agit d'un « utilisateur de Dropbox » ou d'un « nouvel utilisateur de Dropbox ». Dans le cas d'un nouvel utilisateur, il faut remplir un court formulaire qui comprend le prénom, le nom, l'adresse e-mail et le mot de passe.

Après la création du compte, le système demande de configurer le téléchargement de la caméra. Cette option constitue une méthode supplémentaire de sauvegarde des photos. Cela signifie que chaque photo prise depuis l'appareil iOS est automatiquement sauvegardée sur Dropbox.

Dropbox offre la possibilité d'organiser les photos ou les fichiers en les plaçant dans des dossiers séparés. Dans le site en haut à droite, il suffit d'appuyer sur le bouton avec un dossier bleu avec un signe plus vert au milieu pour créer un nouveau dossier. Pour y déplacer des fichiers, il faut faire un clic droit sur l'image souhaitée. Ensuite, il faut sélectionner le dossier dans lequel il faut la placer.

Le bouton comportant les trois points dans le coin supérieur droit permet d'organiser les photos ou les fichiers sur l'appareil iOS

Dropbox renvoie 315 employés, la COO démissionne

Face à la crise du COVID-19, Dropbox a généralisé le télétravail au sein de son entreprise. En conséquence, ses besoins en main d'oeuvre ont diminué. En janvier 2021, la firme annonce donc le licenciement de 315 employés.

Plus précisément, Dropbox explique avoir besoin de » moins de ressources pour soutenir son environnement de travail sur site « . Parallèlement à cette annonce, la COO Olivia Nottebohm quittera l'entreprise le 5 février 2021.

Le CEO, Drew Houston, estime quant à lui qu'il sera nécessaire pour Dropbox de « se focaliser sur les initiatives qui s'alignent avec ses priorités stratégiques » et » d'avoir la discipline de se retirer de celles qui ne le font pas « . A ses yeux, il s'agit d'un impératif pour » atteindre la prochaine étape de croissance « .

Selon lui, cela passe » malheureusement par la réduction de la taille de certaines des équipes « . Le chef d'entreprise prend la pleine responsabilité de cette décision, qu'il considère comme » l'une des plus difficiles qu'il ait du prendre en 14 ans au poste de CEO « . Suite à cette annonce, le prix des actions Dropbox a diminué de 3,4%.

Vers une acquisition de Dropbox par Zoom ?

Et si Zoom rachetait Dropbox ? Telle est la prédiction des analystes de RBC Capital Markets, basée sur des rumeurs de plus en plus répandues.

L'entreprise américaine, dont la plateforme de visio-conférence connaît un succès foudroyant depuis le premier confinement, pourrait acquérir Dropbox et Smartsheets. Ceci permettrait à Zoom de créer une plateforme centralisée pour la collaboration en entreprise.

Toujours selon les analystes, cette stratégie permettrait à Zoom d'accroître ses revenus. Elle pourrait s'imposer comme la plateforme de référence pour le travail d'équipe en entreprise.

Les utilisateurs n'auraient plus besoin de se tourner vers les suites d'outils Google et Microsoft, et pourraient s'en remettre uniquement à Zoom. Il s'agirait d'une prochaine étape, après les options d'intégration déjà introduites sur la plateforme.

On peut imaginer de nouvelles fonctionnalités de partage de fichiers, d'édition, d'interaction entre les équipes, ou de communication par email. Ainsi, Zoom poursuivrait sa percée entamée depuis l'an dernier en diversifiant ses services pour étendre son territoire.

Dans un premier temps, Zoom prévoirait de lancer incessamment sous peu un service d'email et de calendrier. Les utilisateurs pourraient gérer leur agenda et leurs emails depuis la plateforme qu'elles utilisent déjà pour la visio-conférence. La firme entrerait alors en concurrence directe avec Microsoft et Google…

Dropbox rend son gestionnaire de mot de passe gratuit

Cette option était jusqu'ici réservée aux utilisateurs Premium de Dropbox. À partir du mois d'avril prochain, le service cloud compte rendre son gestionnaire de mot de passe gratuit pour ses membres.

En effet, la sécurité de ses différents comptes en ligne repose en majeure partie sur une multiplicité de mots de passe. En outre, les risques de voir un de vos comptes piratés diminuent en fonction du nombre de mots de passe que vous tenez.

À titre de rappel, plus un mot de passe contient des caractères « spéciaux », plus il est considéré comme « fort », et donc difficile à pirater. Toutefois, retenir ce type d'expression relève du véritable casse-tête, et plutôt que de les écrire sur un post-it que vous serez susceptibles d'égarer, Dropbox propose un gestionnaire. Même si cette fonctionnalité est payante en premier lieu, la version gratuite permet de stocker jusqu'à 50 mots de passe sur près de 3 appareils différents.

Dans le but d'attirer de nouveaux utilisateurs et les inciter à souscrire à d'autres offres, la plateforme continue à améliorer ses outils et proposer une meilleure expérience. De plus, la firme prévoit de lancer une fonctionnalité de partage sécurisé de mot de passe.

L'ajout de fichiers aux dossiers Dropbox peut parfois s'avérer compliqué. Pour ce faire, vous devez d'abord ajouter le service au menu contextuel du clic droit sur Windows 10. Il sera plus facile, par la suite, d'ajouter directement des fichiers à partir de quelques clics.

Tout d'abord, il faut trouver le dossier « Envoyer vers ». Il peut se trouver en utilisant la touche Windows + R, qui ouvre directement sur la boîte de dialogue et taper « shell :sendto » et entrer la commande.

Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le dossier Dropbox depuis le volet gauche et faites le glisser vers « Envoyer vers », qui se trouve sur la droite. En relâchant le bouton de la souris, vous pouvez cliquer sur « Créer des raccourcis ici » qui se trouve dans le menu. Vous obtiendrez enfin un raccourci vers Dropbox dans votre répertoire.

La prochaine fois que vous voudrez envoyer un dossier, il sera plus pratique de cliquer directement sur le bouton droit de la souris et de sélectionner « Envoyer vers » et « Dropbox ».

Avant de supprimer un compte Dropbox, il est essentiel de savoir ce qui se produit ensuite. En effet, les données vont être supprimées et la plateforme va être déconnectée sur tous les appareils. L'application installée sur le PC cessera de se synchroniser et ne sera plus accessible. En outre, l'accès aux dossiers partagés sera perdu. Cependant, ces derniers seront toujours disponibles pour les autres membres.

Ainsi, avant de supprimer un compte Dropbox, il est essentiel de télécharger tous les fichiers ou documents importants stockés en ligne. Pour ce faire, il faut se connecter à l'espace utilisateur et passer la souris sur le côté gauche de l'étiquette « Nom ». Ensuite, il suffit de cocher la case Télécharger tous les fichiers.

Après cette étape, il est également nécessaire de se désabonner de toute souscription afin d'éviter des frais futurs. Pour cette démarche, il faut accéder au compte Dropbox, puis cliquer sur l'avatar pour ouvrir la page « Paramètres ». Ensuite, il faut aller dans « Plan », et choisir « Désabonner votre abonnement Plus ou Professionnel ».

Une fois que les fichiers importants sont téléchargés et que l'abonnement est résilié, il ne reste plus qu'à supprimer le compte. Pour cette démarche, il suffit de se rendre sur « Paramètres ». Sous l'onglet « Général », il faut cocher l'option « Supprimer le compte » et ensuite, saisir le mot de passe. Avant de cliquer sur « Supprimer définitivement », la plateforme demande la raison de la suppression du compte.

Après ces démarches, Dropbox commencera à supprimer tous les fichiers qui y sont stockés au cours des 30 prochains jours.

Dropbox rachète DocSend

Dropbox a récemment annoncé sa décision de conclure un accord pour le rachat de DocSend. Cette dernière est une solution sécurisée d'analyse et de partage de documents. Elle compte plus de 17 000 clients de toute taille et dans le monde entier.

Selon DocSend, le fait de rejoindre Dropbox permettra à l'entreprise de se développer beaucoup plus rapidement. D'une part, en apportant des capacités à des centaines de millions de personnes, qui ont, eux, besoin de partager et gérer des contenus essentiels. D'autre part, en raison de l'augmentation rapide de la demande de travail à distance, cette association permet d'organiser le contenu de manière transparente et efficace tout en faisant face au besoin croissant d'outils numériques.

De plus, le regroupement des deux plateformes avec HelloSign offre aussi aux clients une suite complète de produits sécurisés et faciles à utiliser. Autrement, la gestion des flux de documents essentiels à l'ère de la collaboration est améliorée, surtout au niveau de la plateforme Dropbox. En unissant leurs forces, DocSend peut aussi rapidement évoluer et prendre en charge plus de clients que jamais. Les termes de l'accord permettent à Dropbox d'acheter DocSend, sous réserve de conditions de clôture et des modifications de prix d'achat.

