SentinelOne renforce la sécurité Cloud européenne

SentinelOne, leader mondial de la sécurité alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Singularity Cloud Native Security dans l'Union Européenne. Cette plateforme révolutionnaire est distribuée depuis SentinelOne Francfort. Elle redéfinit la protection des applications cloud natives (CNAPP) avec une sécurité inégalée et conforme aux normes RGPD.

Une sécurité cloud inégalée

SentinelOne est renommée pour ses solutions de sécurité avancées. Avec Singularity Cloud Native Security, l'entreprise propose une plateforme CNAPP complète et sans agent. Elle est classée parmi les meilleures par les utilisateurs lors des G2 Summer Grid Reports 2024. Cette solution innovante élimine les alertes inutiles et automatise leur gestion. Cela permet ainsi aux professionnels de se concentrer sur l'essentiel.

Singularity Cloud Native Security s'intègre parfaitement à la plateforme Singularity de SentinelOne. Toute la télémétrie de sécurité des entreprises est envoyée sur le Data Lake Singularity, où l'IA de SentinelOne analyse les données, rationalise les enquêtes et accélère les réponses. Ainsi, les équipes de sécurité peuvent agir rapidement et stopper les attaques avant qu'elles ne se produisent.

Ely Kahn, Vice President Cloud Security chez SentinelOne, a déclaré : « Chez SentinelOne, nous comprenons les défis uniques posés par la sécurisation des environnements cloud et nos solutions sont spécialement conçues pour y répondre. Le déploiement de Singularity Cloud Native Security en Europe témoigne de notre engagement à fournir à nos clients une technologie de pointe leur permettant de mieux se protéger et de se conformer aux exigences réglementaires strictes auxquelles ils sont confrontés. »

Témoignages clients

Les clients de SentinelOne témoignent des améliorations significatives apportées par la solution. Un ingénieur DevSecOps d'une entreprise technologique a déclaré : « Depuis le déploiement de Cloud Native Security, notre posture de sécurité et notre conformité se sont considérablement améliorées. La solution intègre des repères de conformité pour diverses normes réglementaires. Notre taux de conformité était d'environ 60 % au démarrage et nous en sommes maintenant à plus de 95 %. »

Lakshay Aggarwal, responsable de la sécurité des applications dans une entreprise technologique, a ajouté : « Nous avons constaté une amélioration tangible grâce à la solution. Nous sommes conformes à 96 ou 97 % et le temps moyen de détection a été réduit. Par ailleurs, nous n'avons remarqué aucun faux positif. »

Une conformité renforcée

La conformité est un enjeu majeur pour les entreprises européennes. Singularity Cloud Native Security aide à répondre aux préoccupations RGPD. C'est valable en matière de localisation du stockage des données que de conformité. La solution permet aux entreprises de renforcer la sécurisation de leurs opérations de cloud public, de la construction à l'exécution.

Singularity Cloud Native Security est désormais disponible. Il est hébergé dans des zones de disponibilité aux États-Unis et dans l'Union Européenne. Cette expansion reflète l'engagement de SentinelOne à offrir des solutions de sécurité de pointe adaptées aux besoins spécifiques de ses clients en Europe.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

