PeopleDoc : tout savoir sur le géant français des solutions RH Cloud

PeopleDoc est une entreprise française spécialisée dans les solutions de Ressources Humaines sous forme de services Cloud. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur son histoire et ses logiciels…

L’entreprise française PeopleDoc propose des solutions de Ressources Humaines au format SaaS (Logiciel en tant que Service Cloud). Comme son nom le suggère, la plateforme permet principalement de centraliser tous les documents liés aux Ressources Humaines en provenance de multiples sources et systèmes pour simplifier leur gestion.

Solutions PeopleDoc : Case Management, Coffre-fort et automatisation pour les RH

PeopleDoc a bâti sa réputation sur une suite d’outils SaaS spécifiquement conçus pour alléger la charge administrative des équipes de Ressources Humaines. D’abord, il y a son produit phare, Case Management.

Ce dernier permet aux départements RH d’interagir avec les employés de manière simple et rapide, partout et à tout moment. Grâce à lui, il est enfin possible de répondre aux requêtes complexes des salariés très facilement et de les suivre avec une efficacité redoutable.

Ensuite, le module HR Process Automation change réellement la donne pour l’agilité des processus. Cet outil primordial automatise les tâches répétitives et chronophages. Cela inclut généralement l’on-boarding des nouveaux talents, les promotions et les mutations internes. Par conséquent, les équipes peuvent se concentrer sur l’expérience collaborateur et l’engagement plutôt que sur les formulaires fastidieux.

Enfin, l’Employee File Management centralise et sécurise l’intégralité des dossiers de salariés. L’objectif étant d’assurer une conformité réglementaire sans faille. Il s’accompagne du coffre-fort numérique MyPeopleDoc, qui est parfait pour distribuer les bulletins de paie et autres documents légaux directement aux employés.

Bref, cette combinaison unique de solutions permet aux entreprises d’améliorer significativement leurs performances et leur service RH.

L’histoire PeopleDoc : de Novapost à l’intégration stratégique dans UKG

L’épopée de PeopleDoc commence en 2007 sur le campus d’HEC, lorsque Jonathan Benhamou et Clément Buyse fondent initialement Novapost. Leur idée de départ était d’établir un système unifié pour la gestion de fichiers numériques. L’objectif était donc de jeter les bases de leur orientation future.

Toutefois, face à une demande pressante, ils pivotent rapidement dès 2009 pour se spécialiser dans les solutions RH Cloud. En parallèle, ils ont commencé à assister les entreprises dans leur transformation digitale.

Cette spécialisation a entraîné une croissance exponentielle, marquée par des levées de fonds successives et une expansion rapide à l’international. Ce qui confirme son statut de scale-up prometteuse. Finalement, en 2018, l’entreprise française est acquise par l’américain Ultimate Software, qui cherchait à étoffer son catalogue de services et à renforcer sa présence en Europe.

Aujourd’hui, Ultimate Software a fusionné avec Kronos en 2020 pour former UKG (Ultimate Kronos Group). PeopleDoc est une brique technologique fondamentale de ce nouveau leader mondial de la gestion du capital humain. En fait, elle contribue directement à la stratégie de déploiement global du SaaS RH, en combinant ses innovations avec la puissance d’UKG Pro.

L’acquisition par Ultimate Software

En 2018, PeopleDoc est rachetée par une autre entreprise spécialisée dans les solutions RH : Ultimate Software, côtée au NASDAQ. La firme américaine acquiert PeopleDoc pour 300 millions de dollars en cash et en actions.

Ce dinosaure des logiciels RH, fondé en 1990 et coté en bourse depuis 1998, est connu pour sa solution UltiPro proposée en SaaS depuis 2002. Cette plateforme permet de gérer tous les aspects de ressources humaines, des paiements à l’emploi du temps en passant par les performances des employés.

Deux raisons motivent Ultimate Software à acquérir PeopleDoc. Tout d’abord, avec le rachat de cette startup française, le colosse américain cherche à s’étendre à l’internationale et à séduire de nouveaux clients en Europe.

Par ailleurs, sachant que les deux entreprises ne proposent pas tout à fait les mêmes solutions, PeopleDoc vient étoffer le catalogue d’Ultimate Software. Ce dernier distribue désormais les services de PeopleDoc à ses propres clients.

Avant son acquisition par Ultimate Software, PeopleDoc comptait environ un millier d’entreprises parmi ses clients représentant un total de 4 millions d’employés. Désormais, elle sert les 4100 clients d’Ultimate Software représentant environ 38 millions d’employés.

Avec Kronos, PeopleDoc et Ultimate Software deviennent UKG

En octobre 2020, Ultimate Software qui avait déjà acquis PeopleDoc a rejoint Kronos pour devenir UKG. L’Ultimate Kronos Group est dirigé par l’américain Aron Ain. L’objectif de la fusion entre ces trois entités est de déployer le SaaS RH sur une échelle mondiale.

Afin de se développer en Europe, UKG se basera sur les clients de PeopleDoc et de Kronos en ralliant leurs technologies. En termes de ressources humaines, la plateforme accompagnera les clients pendant toute leur carrière professionnelle.

Le groupe part du principe que l’être humain est la clé du succès de toutes les organisations. En réunissant leurs forces, ces grands leaders du marché permettent aux DRH clients de se réaliser, d’améliorer les résultats commerciaux et les processus de paiement. Selon la vice présidente EMEA, le groupe porte une plus grande attention aux collaborateurs, afin de permettre aux collaborateurs de « relever les défis de demain ».

Par ailleurs, cette fusion a permis à UKG de regrouper 12 000 clients à travers le monde. En rejoignant le groupe, PeopleDoc a contribué à générer des revenus annuels de 3 milliards de dollars. Autrement dit, l’Ultimate Kronos Groupe est en route pour devenir un leader de rang mondial dans la gestion des ressources humaines.

UKG confirme son leadership grâce à l’IA et à la puissance de UKG Pro

En mai 2025, UKG a lancé des agents d’IA dédiés à la paie (UKG Bryte payroll AI agents) pour les suites UKG Pro et UKG Ready, visant à augmenter la productivité et l’efficacité des processus de paie.

Les solutions d’IA de UKG visent à optimiser les coûts de main-d’œuvre, améliorer l’engagement des employés, simplifier le recrutement (avec des outils comme Job Genius et Interview Guide), fournir des conseils aux dirigeants (Leadership Actions) et personnaliser l’expérience des travailleurs de première ligne (Frontline Insights).

Et cette dynamique s’inscrit dans une tendance plus large. La Génération Z adopte l’IA rapidement, consciente du gain de temps potentiel. Même si certains managers ne mesurent pas encore l’ampleur des bénéfices. C’est dans cette logique d’efficacité globale que s’inscrivent les partenariats technologiques de UKG.

UKG multiplie même les alliances stratégiques pour muscler son IA en 2025. En mai, UKG a noué une alliance stratégique avec ServiceNow lors de l’événement Knowledge. Une collaboration ambitieuse qui fusionne la plateforme UKG People Fabric avec l’AI Agent Fabric de ServiceNow. Ensemble, ils veulent simplifier tout ce qui encombre encore le quotidien des équipes RH.

En novembre, l’entreprise est aussi devenue partenaire officiel d’Aston Martin Aramco en Formule 1. Grâce à l’IA et aux analyses avancées, UKG aidera l’écurie à optimiser la performance humaine. Mais aussi à gérer la paie transfrontalière et à anticiper les besoins en talents dans un environnement ultra-compétitif.

FAQ

Qu’est-ce que PeopleDoc ? PeopleDoc était une entreprise française spécialisée dans les solutions de Ressources Humaines (RH) sous forme de services Cloud (SaaS – Software as a Service). Sa plateforme permettait de centraliser, gérer et automatiser les documents et processus RH.

Quelle est l’histoire de PeopleDoc ? PeopleDoc a été fondée en 2007 sous le nom de Novapost par Jonathan Benhamou et Clément Buyse. Initialement axée sur la gestion de fichiers numériques, l’entreprise s’est ensuite spécialisée dans les solutions RH Cloud dès 2009. Elle a connu plusieurs levées de fonds et s’est étendue à l’international avant d’être acquise. Quel est le statut actuel de PeopleDoc ? Depuis octobre 2020, Ultimate Software (qui avait acquis PeopleDoc) a fusionné avec Kronos pour former UKG (Ultimate Kronos Group). PeopleDoc fait désormais partie intégrante de UKG, contribuant à ses solutions mondiales de gestion du capital humain (HCM).



