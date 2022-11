[Test] pCloud : le seul service de stockage Cloud avec abonnement à vie

pCloud est un service de stockage Cloud basé en Suisse, qui se distingue notamment par son offre « lifetime » à vie pour un paiement unique. À travers ce test, découvrez les différentes fonctionnalités proposées, les points forts et points faibles ainsi que les différentes offres tarifaires de ce service.

Fondée en Suisse en 2003, l’entreprise pCloud propose une solution de stockage Cloud public mettant à la fois l’accent sur la simplicité d’usage et sur la sécurité. Le service se distingue de sa concurrence par son offre “ lifetime “, permettant de profiter d’un abonnement premium à vie moyennant un paiement unique. Une offre très intéressante et unique sur le marché. À travers notre test, découvrez tout ce que vous devez savoir au sujet de ce service.

Profitez de pCloud à vie jusqu’à -80%

pCloud : quelles sont les différentes fonctionnalités du service Cloud ?

Comme la plupart des services de stockage Cloud, pCloud permet à ses utilisateurs de stocker leurs différents fichiers sur des serveurs distants accessibles via n’importe quel appareil connecté au web. Cependant, ce service se distingue par plusieurs fonctionnalités.

Premier exemple, la fonctionnalité de synchronisation du pCloud Drive permet de synchroniser un dossier local de son ordinateur ou de son smartphone avec un dossier Drive. Tous les documents (textes, images, musiques, vidéos…) dans ce dossier spécifique seront accessibles via n’importe quel appareil connecté au web compatible avec le service.

Durant les transferts de fichiers d’un stockage local vers le pCloud, notons que les fichiers sont chiffrés en TLS/SSL pour une sécurité maximale. Les fichiers stockés quant à eux sont cryptés en 256-bit AES. Par ailleurs, pour être sûr que les fichiers ne soient pas détruits en cas d’incident, ils sont copiés 5 fois sur plusieurs serveurs différents.

Profitez de pCloud à vie jusqu’à -80%

En outre, une fonctionnalité permet de partager des documents stockés dans un dossier spécifique avec d’autres utilisateurs. Très utile dans le cadre d’une collaboration. Une fois la personne invitée en entrant son nom d’utilisateur ou son adresse mail, celle-ci sera en mesure d’accéder au dossier partagé et aux documents qu’il contient.

Il est également possible de générer des liens pour permettre à d’autres utilisateurs de télécharger des documents stockés sur un dossier partagé, ou d’y uploader leurs propres fichiers. Par sécurité, il est possible de protéger les liens à l’aide d’un mot de passe et de fixer une date d’expiration pour les faire disparaître après un délai.

Notons également la fonctionnalité Transfert, accessible via l’adresse https://transfer.pcloud.com, qui permet d’envoyer gratuitement des fichiers d’une taille maximale de 2Go depuis le web sans avoir besoin de créer de compte pCloud. Si vous possédez un compte, la taille maximale passe à 10Go. Il faut soit installer pCloud Drive ou l’application mobile pour en bénéficier. Par ailleurs, chaque ami invité profite d’1 Go de stockage.

Sur le site web my.pcloud.com, il est aussi possible de réaliser des sauvegardes de vos comptes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et sur les services Cloud Google Drive, OneDrive et Dropbox. Ceci vous permet de réaliser un backup des fichiers que vous stockez sur ces plateformes, pour pouvoir les récupérer en cas de problème.

Outre les applications mobile et PC, l’extension pCloud Save pour navigateurs web Chrome, Firefox et Opera permet de sauvegarder des fichiers (images, vidéos, documents, textes) sur votre compte directement à partir d’une page web.

Enfin, évoquons le plugin pCloud pour l’application Adobe Lightroom permettant d’exporter des images éditées directement vers le nuage. De même, l’extension pCloud pour Thunderbird permet de joindre à ses mails des fichiers sans limites de taille par le biais de liens de téléchargement.

Profitez de pCloud à vie jusqu’à -80%

pCloud Crypto : un service de chiffrement pour vos fichiers les plus confidentiels

L’entreprise suisse prend très au sérieux la sécurité des fichiers de ses utilisateurs. Crypto fait partie des services proposés séparément par pCloud. Il permet aux utilisateurs de créer un dossier crypté ultra-sécurisé pour protéger leurs fichiers les plus confidentiels. Stocké sur les serveurs du fournisseur, ce dossier peut être accessible depuis un PC, un smartphone ou le client web du fournisseur.

Grâce au cryptage côté client, seul l’utilisateur a accès aux données cachées dans le dossier Crypto avec sa clé Crypto Pass. Personne d’autre, pas même le fournisseur ou les autorités, ne peut accéder au dossier.

Pour démontrer le niveau de sécurité de son service Crypto, pCloud a mis au défi des hackers du monde entier de contourner son système de cryptage. Sur les 2 860 participants, personne n’a réussi à empocher la récompense de 100 000 dollars, même après six mois de tentatives.

Les clés privées des utilisateurs sont cryptées avec le standard industriel RSA 4096 bits, et les clés par fichier et par dossier sont cryptées avec AES 256 bits. En outre, le processus d’authentification est basé sur l’utilisation de la méthode de l’arbre de Merkle, similaire à celle utilisée par la partie centrale du protocole Bitcoin.

L’abonnement au service Crypto coûte 4, 99 euros par mois, et 47, 88 euros par an, ou 125 euros à vie. Une offre d’essai de 14 jours permet de tester le service. Notez que cette prestation ne fait pas partie de la version Premium de pCloud.

Profitez de pCloud à vie jusqu’à -80%

pCloud : avantages et inconvénients

Durant notre test, nous avons été conquis par pCloud grâce à ses nombreux points forts. Il s’agit tout d’abord d’un service abordable, notamment grâce à son offre lifetime (à vie) unique sur le marché. La synchronisation des fichiers est rapide.

Avec l’authentification à deux facteurs et le chiffrement des fichiers durant les transferts, la sécurité est au rendez-vous. C’est encore plus vrai avec le service Crypto qui garantit un chiffrement client-side » zero-knowledge « impossible à contourner. On regrette tout de même que ce service optionnel ne soit pas inclus dans l’offre premium.

On apprécie aussi la possibilité de consulter les fichiers multimédias (audio, vidéo) stockés sur le Cloud en streaming, directement depuis le web. Un autre point fort : la compatibilité de ce service avec tous les différents systèmes d’exploitation PC et mobiles, et l’intuitivité de l’interface sur les différents supports.

En outre, suite à la fermeture du Cloud français Hubic d’OVH, pCloud se présente comme une solide alternative européenne aux géants américains du Cloud tels que Google et Amazon. Pour les utilisateurs qui souhaitent rester indépendants du GAFA et profiter d’un service conforme au RGPD, cette solution suisse est vivement recommandée.

Finalement, en dehors de l’impossibilité d’éditer des documents directement depuis le Cloud, nous n’avons pas vraiment trouvé de défaut à pCloud.

Profitez de pCloud jusqu’à -80%

pCloud : prix et disponibilité

Le logiciel pCloud Drive fonctionne sous Windows, macOS et Linux. Une application mobile est aussi disponible pour Android, iOS et Windows Mobile. Pour couronner le tout, une extension du navigateur web est compatible avec Firefox, Chrome et Opera.

En termes de prix, l’entreprise Suisse propose différents types de plans. À savoir :

L’offre gratuite . Cette dernière permet de profiter de 10 Go d’espace de stockage et de 50 Go de trafic de liens de téléchargement par mois.

Le plan Premium. Elle délivre 500 Go d’espace de stockage et 500 Go de trafic de liens de téléchargement. Le trafic de téléchargement à distance est illimité, et le contenu de la poubelle de recyclage est conservé pendant 30 jours. Cette offre est facturée 49,99 euros par an.

La formule Premium Plus . Elle permet de passer à 2To d’espace de stockage, et 2To de trafic de liens de téléchargement. Elle est proposée à 200 euros par an.

Cependant, là où pCloud se démarque en termes de prix, c’est son offre unique « à vie ».

Pour 200 €, vous pouvez vous abonner au plan Premium pour 500 Go à vie. De même, pour 400€, le plan Premium Plus (2To) est disponible à vie. Il s’agit donc d’une offre particulièrement intéressante.

pCloud a également ajouté un plan personnalisé de 10 To en juin 2022. Cette licence à vie coûte 1200 euros.

Profitez de pCloud à vie jusqu’à -80%

Notre avis final sur pCloud

Comme expliqué dans cet article, pCloud se distingue par son service facile à utiliser et son prix abordable. Il s’agit d’une excellente option pour le stockage en ligne dans presque toutes les situations.

En fait, son système de lecteur virtuel est un excellent moyen d’accéder à tous les fichiers et dossiers sans remplir l’espace du disque dur. Quant au dossier Crypto, il permet de décider quels fichiers et dossiers doivent être protégés par un cryptage à connaissance zéro. En outre, les serveurs de pCloud sont situés aux États-Unis et dans l’Union européenne. Lors de la souscription, l’abonné peut choisir librement l’endroit où il souhaite stocker ses fichiers et ceux-ci y resteront.

Sans oublier que ce fournisseur garantit d’excellentes vitesses de téléchargement en amont et en aval par rapport à ses concurrents. Les fonctions de synchronisation et leur client étant parfaits, ils bénéficient d’un score élevé dans ce domaine.

pCloud propose également une tarification avantageuse. Ses plans offrent un stockage similaire ou supérieur pour des prix inférieurs à ceux de la plupart de ses concurrents. Ce fournisseur permet de bénéficier de plans à vie à prix réduit pour un meilleur investissement. Par ailleurs, sa version gratuite est un excellent point de départ.

Les offres spéciales

Grâce à ses offres spéciales, pCloud ne s’adresse pas seulement aux professionnels. Il existe ainsi une solution de stockage en ligne pour toute la famille. En effet, le fournisseur propose 2 To d’espace à partager entre cinq personnes. Chaque membre de la famille dispose alors d’une quantité de stockage sélectionnée pour ses besoins.

En outre, par souci de respect pour la vie privée des utilisateurs, chaque espace est personnel. Cette offre familiale bénéficie des mêmes avantages que l’offre Premium Plus 2 To. Notamment au niveau de la sécurité qui est un facteur essentiel pour pCloud. Cela garantit des données à l’abri d’attaques et de personnes malveillantes.

Proposé à un tarif de 500 euros pour un compte familial utilisable à vie, nous n’avons pas trouvé d’équivalent à un tel prix ailleurs. De plus, cette offre fait souvent l’objet de promotion encore plus intéressante.

Article proposé par pCloud