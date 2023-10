IDrive : notre avis sur l’un des meilleurs fournisseurs Cloud

IDrive est, à notre avis, l’un des meilleurs fournisseurs de services Cloud grâce à ses multiples fonctionnalités en matière de sauvegarde. Découvrez dans ce test quels sont les avantages et les inconvénients de ce service et trouvez l’offre qui vous correspond le mieux.

Pour sauvegarder des données volumineuses en ligne, nous pouvons dire qu’IDrive est la solution idéale. Et en termes de sécurité, la récente fonctionnalité d’authentification à double facteurs permet de protéger les données même du fournisseur lui-même. Ce qui est dommage c’est que la plateforme de stockage en ligne ne propose pas d’outils de collaboration en temps réel.

Nous avons donc testé IDrive et voici notre avis sur ce fournisseur de services Cloud :

Présentation d’IDrive

Notons avant tout qu’IDrive est basé en Californie, aux États-Unis. Cela signifie que la plateforme est soumise aux lois américaines.

IDrive est donc un fournisseur de services Cloud qui permet de sauvegarder les données à partir de tous les appareils. Cela inclut les PC, Mac, smartphones et tablettes. Il est possible d’accéder à la plateforme depuis le portail Web. Mais pour utiliser toutes les fonctionnalités, il faut installer l’application sur son appareil.

Cependant, nous avons remarqué que les versions iOS sont moins développées que les versions Android. En effet, l’application IDrive pour les appareils mobiles d’Apple sauvegarde uniquement les contacts, les calendriers, les photos et les vidéos. Il est possible de faire plus avec Android, comme sauvegarder les SMS.

Caractéristiques techniques Stockage gratuit : 5 Go

Plan payant de base : 5 To

Appareils pris en charge : illimité (sauf pour IDrive Team)

Synchronisation : Oui

Partages de fichiers : Oui

Application mobile : Oui

Restauration de données : 30 versions précédentes (période illimitée)

IDrive : avis sur les fonctionnalités de base

En termes de sauvegarde, IDrive offre le choix entre stocker les données par fichiers ou par clonage du disque dur. Cette deuxième option est particulièrement utile pour la recréation d’un ordinateur. Autrement dit, cela permet de restaurer les données sans avoir à les réorganiser.

Concernant la vitesse de téléchargement, la sauvegarde des fichiers sur IDrive est assez rapide. Nous n’avons pas à nous plaindre, il rivalise bien avec les meilleurs services Cloud. À notre avis, si cela prend du temps, ce serait la faute du FAI plutôt que d’IDrive.

En revanche, le téléchargement des fichiers via le navigateur peut être lent. En fait, il redirige vers un nouvel onglet qui met plus de temps à s’ouvrir. L’ouverture de ce nouvel onglet est plus lente que le téléchargement proprement dit.

Pour la sauvegarde des données, IDrive propose deux approches. La première consiste à programmer manuellement la sauvegarde, selon nos préférences. Une autre option appelée protection continue des données permet de sauvegarder automatiquement les données. En gros, IDrive recherche continuellement des mises à jour des fichiers pour synchroniser les données.

IDrive propose de garder les 30 versions précédentes d’un fichier sur le Cloud avec Snapshots. Précisons qu’avec la synchronisation des appareils au Cloud, si un fichier est supprimé sur une copie du dossier, il le sera aussi sur l’autre copie. Maintenant, il est possible de récupérer les versions du fichier à tout moment de sa chronologie grâce à l’historique des versions.

IDrive Express : récupération à domicile des fichiers volumineux

Un service qui mérite vraiment d’être mentionné dans cet avis sur IDrive est celui qui s’appelle IDrive Express. Pour faire simple, la société envoie un disque dur physique sur lequel on peut transférer les données. Il faudra ensuite le renvoyer à la société qui se chargera elle-même de charger les données sur le Cloud.

Le service fonctionne également dans l’autre sens. Autrement dit, on peut récupérer les données depuis un disque dur IDrive Express au lieu de tout télécharger. Nous devons reconnaître que c’est une option particulièrement intéressante qui nous épargne un temps précieux.

Le service IDrive Express est accessible à tous les abonnés que ce soit les plans personnel, équipe ou entreprise. Notons quand même que les clients d’IDrive personnel n’y ont droit qu’une seule fois et les équipes et entreprises trois fois. Pour utiliser IDrive Express en dehors de cette limite, il faudra payer une somme assez conséquente.

IDrive : mise à jour

IDrive publie des mises à jour de son logiciel sur une base mensuelle. Récemment, la plateforme a subi quelques changements mineurs mais importants qui répondent à certaines de nos préoccupations antérieures. Le premier changement est qu’IDrive prend désormais en charge l’authentification à deux facteurs (2FA). Il s’agit d’une mise à niveau essentielle, car elle rend votre compte IDrive beaucoup plus sûr.

Pour le partage de fichiers, IDrive a fait quelques mises à jour qui ne sont pas pour nous déplaire. Auparavant, les destinataires devaient avoir un compte IDrvie pour voir les fichiers envoyés. Désormais, ils peuvent directement télécharger les fichiers à partir du lien sans avoir besoin d’un compte.

Malheureusement, pour la collaboration, IDrive n’est pas la meilleure solution. En effet, la plateforme ne permet pas de modifier les documents en ligne. Pour cela, il faudra télécharger les fichiers et les retélécharger par la suite. Sur ce point, il existe bien d’autres meilleurs clouds.

IDrive : avis sur la sécurité

IDrive utilise la norme de cryptage AES 256 bits pour protéger les données de bout en bout ainsi qu’une authentification à double facteurs. Il est possible de choisir sa propre clé de chiffrement ou utiliser la clé par défaut. Dans le premier cas, si la clé est perdue, il sera impossible d’accéder aux données. Même IDrive ne pourra pas aider à récupérer la clé.

Par ailleurs, l’utilisation d’une clé privée ne permet pas de partager les fichiers. Cela briserait le protocole de chiffrement. De fait, pour utiliser la fonctionnalité de partage, il faudra utiliser le cryptage par défaut.

En outre, notons aussi qu’il faut entrer le mot de passe du compte pour supprimer un fichier. C’est, à notre avis, un petit point en plus pour IDrive. En effet, cela permet d’éviter la suppression accidentelle des données comme par une fausse manipulation.

IDrive Photos : un stockage illimité pour les photos

IDrive a créé un service purement dédié au stockage de photo en ligne. Appelé IDrive Photos, il permet de sauvegarder une quantité illimitée de photos et de vidéos mobiles.

Cela permet, d’une part, d’éviter de confondre les fichiers personnels et professionnels. D’autre part, IDrive Photos offre un endroit où l’on peut stocker de grandes quantités de fichiers médias sans sacrifier l’espace de stockage d’autres documents importants.

Il y a quand même un petit bémol avec ce service. Il n’a pas de fonctionnalités de reconnaissance faciale ni de classification géographique des photos. Toutefois, pour un stockage illimité de photos et images en haute résolution, 9 € par an ce n’est pas cher payé.

IDrive : les prix et forfaits

Pour parler du tarif, nous sommes d’avis qu’IDrive offre un bon rapport qualité-prix. Comme tous les fournisseurs Cloud, IDrive propose une offre gratuite. Malheureusement, ce plan gratuit est limité à 5 Go.

Les plans personnels prennent en charge un seul utilisateur et un nombre illimité d’ordinateurs. Vous pouvez choisir entre 5 To ou 10 To, coûtant respectivement $ 79.50 et $99.50 par an. Avec un engagement sur deux ans, la société offre souvent une réduction sur la première année. IDrive Personnel peut prendre en charge un nombre illimité d’appareils pour un seul utilisateur.

En ce qui concerne IDrive Business, les plans d’équipe prennent en charge un nombre déterminé d’utilisateurs et d’ordinateurs jusqu’à une quantité déterminée de stockage. Les plans d’équipe commencent à partir de 5ordinateurs, 5 utilisateurs et 5 To pour $ 99.50 par an. Les plans vont jusqu’à 35 ordinateurs, 35 utilisateurs et 35 To.

Les offres Business prennent en charge un nombre illimité d’utilisateurs et d’appareils, et vous permettent de sauvegarder aussi bien des serveurs que des ordinateurs. Les plans commencent à $74.62 par an pour un maximum de 250 Go, partagés entre tous les utilisateurs.

Rappelons donc que tous les abonnés à ces offres payantes peuvent utiliser le service IDrive Express, dont une fois pour IDrive Personnel et trois fois pour IDrive Team et Business.

Par contre, ces forfaits n’incluent pas le service stockage illimité de photos, c’est-à-dire IDrive Photos.

Un service clientèle complet

Le support client constitue l’un des atouts d’IDrive. Tout d’abord, ce site en français comprend une FAQ complète répondant aux questions les plus fréquentes. Vous y trouverez presque tout.

Pour joindre le support ou le service clientèle, il faut en revanche privilégier l’anglais. Les interlocuteurs sont néanmoins très compréhensifs. Vous pouvez expliquer aux correspondants que vous ne maîtrisez pas la langue anglaise, pour qu’ils utilisent des mots faciles à comprendre.Le service dispose d’un numéro de téléphone, de courriels mais surtout d’un chat accessible 24 h/7 j. Réactifs, ces conseillers résolvent rapidement la majorité des problèmes. Il suffit d’utiliser Google Translate. Cela permet de comprendre aisément les explications des correspondants, tant par e-mail que par tchat.

Notre avis final sur IDrive

En tant que service de stockage en ligne, IDrive remplit toutes les conditions d’un bon service Cloud. Elle offre toutes les fonctionnalités requises, notamment le backup, la synchronisation et le partage de fichiers.

Nous tenons également à préciser que pour tous les plans, il n’y a aucune limite sur la taille des fichiers. C’est un excellent point pour la sauvegarde des gros projets comme les montages vidéo.

En outre, le service IDrive Express mérite une mention spéciale. Si vous avez de grandes quantités de données que vous souhaitez transférer (ou récupérer) sur votre compte Cloud, mais que vous n’avez pas assez de temps, c’est la solution.

De même, la copie de l’image du disque dur est une fonctionnalité qui fait d’IDrive un fournisseur de premier choix. Malgré son interface simpliste, IDrive fonctionne correctement et répond aux principales utilités d’un service de stockage en ligne.

Ce qui nous a quand même dérangés, c’est l’absence d’outils collaboratifs et de modifications. IDrive pourrait, à notre avis, devenir encore meilleur si on avait la possibilité de travailler sur les fichiers sans avoir à les télécharger.

Mais en fin de compte, pour sauvegarder des données en toute sécurité à un prix raisonnable, IDrive est parfaitement recommandable.

Tarif abordable

Chiffrement de bout en bout

Service IDrive Express

Stockage de photos illimité avec IDrive Photos

Clonage de disque dur

Application mobile

Taille de fichiers illimitée

Pas d’outils de collaboration en temps réel

Interface Web simpliste

Limite de 250 Go pour IDrive Business

Facilité d'utilisation - 9 Interface - 7 Fonctionnalités - 9.5 Rapport Qualité/Prix - 8 8.4 Facilité d'utilisation : facile. Interface : trop simple. Fonctionnalités : plusieurs fonctionnalités intéressantes. Rapport Qualité/Prix : bon rapport Qualité/Prix.