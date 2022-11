NFT : Tout savoir sur la nouvelle forme de crypto-monnaie

Dans un monde toujours plus digitalisé, les NFT sont les dernières crypto-monnaies à faire fureur ces jours-ci. Mis en lumière par plusieurs ventes record en début d’année, cette nouvelle forme de technologie, qui signifie « jeton non fongible », se retrouve aujourd’hui sous le feu des projecteurs. Derrière ce terme se cache une fonctionnalité qui peut rapporter des milliers, voire millions de dollars à certains artistes, et ce, depuis maintenant quelques temps.

Comme les nouvelles vont vite, il n’a pas fallu longtemps pour aiguiser la curiosité du grand public. Les NFT sont vite devenus populaires. Si ces derniers ont des applications dans le monde de l’art, l’idée veut qu’ils s’appliquent aussi bien dans d’autres domaines variés, tels que les jeux vidéo, ou le sport.

Qu’est-ce que les NFT ?

L’acronyme NFT signifie jeton non fongible ou « Non Fungible Token » en anglais. Pour rappel, un token est un actif numérique émis par une blockchain. Dans la même catégorie se trouvent les bitcoins, bored ape yacht club ou encore le XRP.

Créés sur une plateforme de contrats intelligents, Ethereum, les NFT se distinguent cependant des autres cryptomonnaies. En effet, non-fongible signifie que chaque unité (token) a un caractère unique, et ne peut être reproduite. Contrairement aux bitcoins qui sont fongibles, ces unités monétaires particulières sont égales et identiques. Elles peuvent être assimilées à de l’argent réel.

Pour en revenir aux NFT, cette propriété dite « non fongible » peut être utilisée pour de nombreuses choses. Mais ce qui suscite littéralement l’engouement derrière ces jetons, c’est l’art numérique et les objets de collection.

En d’autres termes, les utilisateurs réalisent qu’un objet numérique unique peut avoir une valeur monétaire importante, tout comme une œuvre d’art, en raison de son caractère unique. Voilà pourquoi il existe un espace qui s’est récemment développé dans le domaine de l’art numérique, des jeux vidéo et des sports.

Fonctionnement des NFT

Le type de NFT dépendent en majorité de la plateforme où ils sont créés. Dans ce cas, nous allons nous concentrer sur Ethereum, qui regroupe le plus grand nombre de ces crypto-arts.

Comme on parle ici de « propriété », aucune autorité, personne ne peut annuler votre propriété à un NFT ou en recréer un exactement pareil. De plus, ils sont également « sans autorisation », c’est-à-dire que n’importe qui peut en créer, en acheter ou en vendre sans une quelconque autorisation. Toutefois, le rapport d’unicité demeure, même si n’importe qui peut le consulter.

Autrement, on peut comparer un NFT à une carte à collectionner unique en son genre, disposée dans une vitrine ouverte et que tout le monde peut admirer. La seule spécificité est qu’il appartient à une seule et unique personne à un moment donné. Dans la pratique, il peut se représenter à travers une œuvre d’art numérique, une image. En soi, c’est l’existence même en tant qu’objet numérique dans la blockchain qui rend un NFT unique.

À quoi servent les NFT ?

Les amateurs de cryptomonnaies et les collectionneurs d’œuvres d’art utilisent souvent les NFT. Mais il y a aussi d’autres utilisations :

Contenu numérique

L’utilisation la plus importante des NFT aujourd’hui est celle du contenu numérique. Les créateurs de contenu voient leurs profits augmentés par les NFT, car ils alimentent une économie de créateurs où les créateurs ont la propriété de leur contenu sur les plateformes qu’ils utilisent pour le faire connaître.

Articles de jeu

Les NFT ont suscité un intérêt considérable de la part des développeurs de jeux. Les NFT peuvent apporter de nombreux avantages aux joueurs. Normalement, dans un jeu en ligne, vous pouvez acheter des objets pour votre personnage, mais cela ne va pas plus loin. Avec les NFT, vous pouvez récupérer votre argent en vendant les objets une fois que vous ne les utilisez plus.

Investissement et garanties

Le NFT et le DeFi (Decentralized Finance) partagent la même infrastructure. Les applications DeFi vous permettent d’emprunter de l’argent en utilisant des garanties. NFT et DeFi travaillent ensemble pour explorer l’utilisation des NFTs comme garantie.

Noms de domaine

Les NFT fournissent à votre domaine un nom plus facile à mémoriser. Cela fonctionne comme le nom de domaine d’un site Web, rendant son adresse IP plus mémorable et plus précieuse, généralement en fonction de sa longueur et de sa pertinence.

Même des célébrités s’intéressent aux NFT en publiant des souvenirs et des œuvres d’art uniques et en les vendant sous forme de NFT titrisés.

Comment acheter ou échanger un NFT ?

Les NFT peuvent être achetés et échangés comme n’importe quelle autre cryptomonnaie basée sur Ethereum. Mais les transactions de ces jetons ont lieu sur divers plateformes d’echange, ou plutôt sur une extension de navigateur : Metamask. Celle-ci permet d’interagir avec divers composants d’Ethereum, tels que les échanges d’applications. En outre, Metamask peut être considéré comme un portefeuille numérique. Il rassemble tous les jetons créés sur Ethereum, qu’ils soient fongibles ou non.

Une fois l’extension installée, il est possible de se procurer des NFT directement sur la plateforme en payant des frais. L’achat peut se faire via une carte de débit, comme Apple Pay ou d’autres moyens de paiement. Il faut noter qu’il s’agit réellement de fonds monétaires, et que la vigilance est de mise. En effet, une fois les fonds acquis, il faut s’assurer que le mot de passe Metamask, ainsi que la clé privée du wallet, sont stockés en lieu sécurisé sur l’ordinateur.

Enfin, en visitant un site web capable de vendre ou d’échanger des NFT, il suffit de se connecter au portefeuille Metamask et d’effectuer les transactions.

Les plateformes où acheter ou échanger des NFT

Voici quelques-unes des plateformes d’achat et d’échange de NFT sur lesquelles vous pouvez faire vos transactions en toute facilité :

eToro

eToro fait partie des plateformes d’ehange polyvalentes permettant d’accéder à plusieurs marchés pour acheter ou vendre des cryptomonnaies ou du forex. Il s’agit d’un courtier en ligne qui soutient les nouveaux investisseurs. En effet, il offre à ces derniers la possibilité de copier les stratégies d’investissement utilisées par les expérimentés et les plus performants. Il s’agit d’une approche infaillible pour gagner de l’argent sur le marché secondaire que nous connaissons aujourd’hui.

En outre, ce site permet d’investir dans des actions ou des parts très demandées aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur de nombreux autres marchés mondiaux florissants.

Comme il s’agit d’une plateforme de trading de forex et de diverses cryptomonnaies, son utilisation ouvre de nombreuses possibilités. Elle permet d’entrer sur les marchés financiers internationaux sans barrières linguistiques ou frontalières.

Il a été contesté qu’eToro utilise un modèle de fonctionnement centré sur le client. Ces derniers peuvent utiliser des cartes de crédit, PayPal ou Skrill, entre autres options de paiement, pour accéder aux multiples fonctionnalités de la plateforme. De plus, le trading via permet d’éviter de payer des frais de timbre et des taxes sur les transactions effectuées avec des cartes bancaires.

OpenSea

OpenSea est de loin la plus grande plateforme avec son catalogue de NFT de tous types. La plateforme dispose d’actifs ERC721 et ERC1155 et aussi d’actifs numériques exclusifs (Axies, CryptoKitties, etc.). Avec OpenSea, vous pouvez vendre à prix fixe, dégressif ou via une enchère.

Crypto.com

Non loin de la réputation d’OpenSea, Crypto.com est également une grande plateforme d’achat et de vente de NFT. Celle-ci présente un large éventail de NFT liés à l’art, la musique, le sport, les débats télévisés, etc.

Foundation

Avec la plateforme Foundation, chaque créateur de NFT gagne 10% pour chaque revente de NFT par un collectionneur. Plus précisément, le gain s’obtient lorsque le jeton est revendu à un prix plus élevé.

AtomicMarket

Cette plateforme s’opère en se basant sur la notion de liquidité partagée. Ainsi, vous pouvez y vendre vos jetons non fongibles tout en les proposant sur d’autres Marketplaces. Tous les NFT mis en vente sont vérifiés et la plateforme met sur liste noire les collections suspectes.

Enjin Marketplace

Enjin Marketplace offre en particulier la possibilité d’échanger des actifs blockchain. C’est en effet le Marketplace officiel pour tous NFT basés sur Enjin. Un portefeuille Enjin s’utilise pour acheter et vendre des objets de jeu et de collection en toute facilité.

Rarible

Cette plateforme communautaire attribue des jetons RARI aux utilisateurs actifs. Elle privilégie les actifs artistiques. Rarible permet de créer des NFT. Elle offre même la possibilité de montrer un aperçu de la création à tous les visiteurs du Marketplace.

SuperRare

Comme son nom l’indique, SuperRare permet les achats et ventes d’œuvres d’art numériques uniques et à tirage unique. La plateforme dispose d’objets numériques sécurisés par cryptographie. C’est une place de marché parfaite pour les artistes. Les transactions s’effectuent en totalité au moyen d’Ethereum.

BakerySwap

BakerySwap tient à la fois un marché automatisé et un échange décentralisé sur Binance Smart Chain. BAKE est le jeton natif de la plateforme. Etant un hub multifonctionnel, BakerySwap offre une marketplace de NFT en plus d’une large gamme de services de finance décentralisée.

Myth Market

Myth Market englobe divers marchés en ligne où une multitude de cartes à collectionner numériques s’échangent. GPK.Market (Garbage Pail Kids), GoPepe.Market (GoPepe), Heroes.Market (Blockchain Heroes) figurent parmi les marques les plus connues de la plateforme nft.

Known Origin

Known Origin propose également des NFT à caractère unique et authentique. C’est la blockchain Ethereum qui certifie la sécurité de la plateforme. Au sein de Known Origin, chaque créateur peut soumettre ses œuvres sous format jpg ou Gif.

Coinbase

Coinbase se présente comme un guichet unique. Il regroupe plusieurs services à savoir la gestion des actifs numériques, l’achat et la vente de NFT. Cette plateforme nft offre une grande facilité d’utilisation. Il faut consulter la politique de confidentialité pour en savoir plus sur cette plateforme.

Comment créer un NFT ?

Il faut souligner que pour créer un NFT, aucune compétence particulière n’est requise. En fait, le processus est très simple. Il suffit de suivre un guide détaillé pour garantir la sécurité et la valeur du jeton.

Tout d’abord, vous devez déterminer le type de NFT que vous souhaitez créer, comme l’art, les jeux, la musique, les mèmes ou les objets virtuels. Sachez également que les jetons non fongibles doivent être conçus à partir d’un objet du monde physique. Les NFT peuvent également prendre la forme d’un fichier multimédia.

Comme la création d’un NFT implique la volonté de le vendre ultérieurement, un portefeuille cryptographique est nécessaire. Ce portefeuille sert à la fois à stocker l’Ethereum et à payer les frais de frappe. Mais avant de franchir cette étape, vous devez choisir la plateforme de trading et connecter votre portefeuille.

On vous décrit ci-dessous les étapes à suivre dans le processus de création de NFT.

Etape n°1 : Choisir sur quelle plateforme vendre le NFT

La première étape consiste à choisir la plateforme permettant de vendre les NFT. Chaque plateforme a ses propres particularités. Cela a été évoqué précédemment. Il faut alors choisir celle qui correspond le mieux aux besoins.

Envie de créer un token unique et authentique ? Dans ce cas, le choix se porte sur OpenSea, SuperRare ou Known Origin. Bien entendu, l’Ethereum étant la principale crypto monnaie utilisée dans les échanges NFT, l’utilisation d’autres cryptos entraînerait d’autres frais. Il est donc temps de privilégier une plateforme qui utilise l’Ethereum pour ne pas avoir à payer plus.

Etape n°2 Configurer un portefeuille

Metamask figure parmi les extensions acceptées des applications d’échange NFT. Pour la versions web, on peut citer Firefox ou Chrome, et pour l’application mobile, iOS et Android. Certaines plateformes, à l’instar de Coinbase, développent leur propre portefeuille. Seulement, ces portefeuilles ne sont pas toujours basés sur Ethereum.

Après avoir configuré le portefeuille, il ne reste plus qu’à copier le code dans un endroit sécurisé de l’appareil. À cette fin, un coffre-fort physique peut également être utilisé. Toutefois, il faut être très prudent avec le code, car même la plateforme ne peut pas accéder à ce compte en cas de perte du code d’accès. Un portefeuille nouvellement créé ne contient normalement rien.

Etape n°3 : Connecter le portefeuille ainsi créé

Pour connecter le portefeuille à la plateforme de trading, il faut cliquer sur le bouton « Créer ». Une liste de portefeuilles compatibles apparaît alors, parmi lesquels choisir.

Une fois connecté, le wallet peut être utilisé pour acheter ou vendre des NFT. Cependant, il faut tenir compte du nombre d’œuvres d’art à télécharger. En effet, plus la quantité de pièces à vendre est importante, plus sa valeur augmente. En revanche, la reproduction d’une œuvre en plusieurs éditions originales diminue automatiquement sa valeur.

Quelle est la crypto monnaie idéale pour acheter du NFT ?

L’Ethereum constitue la crypto idéale pour négocier sur le marché des NFT. Néanmoins, d’autres cryptomonnaies peuvent être utilisées pour en acheter un, en fonction de la plateforme choisie. Le paiement se fait généralement en Ethereum, mais aussi avec les autres cryptomonnaies où le token est répertorié.

Retrouvez dans le guide ci-dessous les étapes à suivre pour acheter des NFT :

Acheter de l’Ethereum sur le marché des cryptomonnaies

Il existe des dizaines d’options parmi lesquelles choisir, mais il vaut mieux commencer par un portefeuille compatible avec Ethereum. Actuellement, OpenSea est l’une des plateformes les plus importantes qui utilisent principalement l’Ethereum. Cette plateforme prend également en charge plus de 150 autres cryptos pour acheter des NFT. Parmi les autres places de marché NFT qui proposent une grande variété d’œuvres d’art et d’objets de collection figure Binance NFT.

Transférer ensuite le solde obtenu vers le portefeuille de cryptomonnaies

Certains échanges comme Coinbase ont des fonctionnalités de portefeuille intégrées qui sont offertes en ouvrant un compte. Mais d’autres options incluent des portefeuilles dédiés comme MetaMask.

Une fois que le solde de crypto nécessaire pour acheter NFT a été obtenu, il faut connecter le portefeuille aux places de marché nft choisi. Une fois connecté, il suffit de parcourir la collection de NFT et d’effectuer un achat.

Possède-t-on le copyright d’un NFT que l’on a acheté ?

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un type d’art peu connu, les NFT sont soumises au droit d’auteur de la même manière que toute autre œuvre d’art traditionnel. Mais comment la loi sur le droit d’auteur s’applique-t-elle aux NFT créées à partir d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ?

Il convient de noter qu’un tiers peut être propriétaire d’une réimpression acquise d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. En fait, cette création n’est considérée comme non contrefaite que si elle est soumise à la clause d’utilisation licite ou si elle a fait l’objet d’une licence par le titulaire du droit d’auteur.

Par conséquent, la NFT peut porter atteinte à l’œuvre originale sauf si elle a été modifiée. Une telle modification a pour effet de lui donner une nouvelle expression et signification ou un nouveau message qui la ferait entrer dans le champ d’application de la doctrine de l’usage loyal.

Il faut se rappeler que les NFT sont soumises au droit d’auteur et à d’autres lois sur la propriété intellectuelle. Une œuvre d’art numérique reste une œuvre d’art, comme cela a toujours été le cas. Les titulaires de droits d’auteur et leurs licenciés sont les seuls à pouvoir créer des ENF à partir d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Qu’est-ce qu’un NFT art ?

Tout comme les cryptomonnaies, le NFT est également un actif purement numérique. Il échappe alors à toute forme physique. Sa nature lui confère une propriété unique. Dans cette partie, on va consacrer quelques lignes pour le NFT art.

Le NFT art, une opportunité pour les artistes

L’art NFT concerne les œuvres d’art. Par le passé, les artistes devaient se contenter de publier et de republier leurs œuvres sans vraiment en profiter exclusivement. Aujourd’hui, grâce au marché NFT, les œuvres d’art numériques vont pouvoir conquérir le monde, tout en bénéficiant à leur créateur. Les œuvres peuvent être consultées à tout moment et en tout lieu.

Le NFT art signifie pour les artistes une opportunité de vendre leurs œuvres en toute légalité. Ce type de jeton s’inscrit dans le service de crypto monnaie, la Blockchain. On dit qu’il est « frappé ».

La technologie Blockchain suit les mêmes principes que les cryptomonnaies. Ce système de transaction entièrement numérique échappe à toute forme de piratage ou d’escroquerie. Voilà pourquoi il faut se souvenir du code d’accès au portefeuille de peur de tout perdre en cas d’oubli.

Le NFT art, une nouvelle source de revenus

Actuellement, il existe un certain nombre de jetons non fongibles assortis de redevances. Ce qui implique la perception d’un pourcentage de la valeur de toutes les ventes futures par l’artiste créateur. Le taux varie de 8 à 10% suivant la plateforme.

Toutefois, la valeur du NFT art dépend du cours des cryptomonnaies, l’Ethereum en particulier. Si la valeur de la crypto diminue, cela engendrera nécessairement la baisse du prix du NFT, et vice versa.

Quelle serait sa portée au niveau mondial ?

Auparavant, et même actuellement, la plupart des artistes vendent leurs œuvres uniquement pendant les expositions et les enchères. Cela limite significativement la mobilité des chefs d’œuvres et celle de leur créateur.

Avec l’avènement de la technologie Blockchain sur le domaine artistique, ces ventes peuvent s’effectuer à distance, excluant ainsi toute barrière. Les plateformes d’achat et de vente de NFT art prennent de plus en plus de place dans le monde du numérique.

Les artistes n’auront plus à attendre les événements IRL avant de toucher un revenu grâce à leurs œuvres. Ainsi, on peut conclure un avenir assuré pour les artistes du monde entier puisque les plateformes d’échanges de NFT art gagnent du terrain au fil du temps.

Qui peut créer un NFT ?

Bien évidemment, tout le monde peut créer un NFT à condition qu’on possède tous les outils nécessaires à cet effet.

De prime abord, il faut maîtriser les rouages de la technologie Blockchain afin de garantir la sécurité de son portefeuille cryptographique. Nous avons vu plus haut que les transactions en matière de jetons numériques se font exclusivement en cryptomonnaies, Ethereum notamment.

N’oubliez pas non plus que le choix de la plateforme est crucial. Choisir une ou des plateformes qui peuvent faire baisser les frais de frappe et d’exploitation n’est que judicieux.

Ensuite, d’autres éléments sont aussi à prendre en compte si vous voulez réussir dans la création de NFT. Il s’agit notamment de la taille du marché (déterminée par le nombre d’utilisateurs d’une Blockchain), les marchés secondaires pour échanger des NFT, des services supplémentaires et des frais miniers. L’empreinte carbone de la Blockchain ne doit pas non plus être ignorée.

Créer un NFT via OpenSea

Puisque OpenSea se trouve à la tête de notre classement, on va la prendre comme exemple de plateforme pour créer du NFT gratuitement.

Pour commencer, il faut cliquer sur le bouton « créer » de Metamask. Cela permet de générer une collection de NFT. Ensuite, il faut accepter les conditions d’utilisation en signant la confirmation de Metamask. Sans oublier que la collection a besoin d’un logo, d’un nom et d’une description. De fait, il faut les ajouter pour finaliser sa création.

Une fois cette étape effectuée, il suffit de rajouter tous les éléments de la collection à frapper. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter un nouvel élément avant de signer l’action sur votre Metamask. Ajoutez ensuite le fichier que vous voulez lier au NFT.

Plusieurs formats sont acceptables : jpg, png, gif, svg, mp3, mp4, webm, wav, ogg, glb, gltf. Le jeton doit avoir un nom et la taille du fichier à lier ne doit pas dépasser 100 Mo.

D’autres caractéristiques pour votre NFT

Vous pouvez également ajouter d’autres caractéristiques au jeton nouvellement créé. Par exemple, un contenu bloqué n’est recevable que par le propriétaire, donc l’acheteur du jeton.

Enfin, il faut rappeler que vous devez définir le nombre de copies que vous souhaitez pour le jeton. Avant que vous vendiez le NFT ainsi créé, il doit subir une vérification préalable où on vérifie son authenticité. Si tout va bien, vous pouvez le vendre en toute tranquillité.

NFT : quel est son impact sur l’environnement ?

Il convient de noter que l’essor des NFT est loin d’être exempt d’inconvénients. Parmi les principales critiques figure la consommation d’énergie pour faire fonctionner un réseau massif de blockchain comme celui d’Ethereum. En effet, par rapport à un grand nombre de pays, cette blockchain utilise une quantité d’électricité plus importante. Voilà pourquoi de nombreux observateurs affirment la contribution des NFT à l’empreinte carbone.

Or, même si les NFT ne sont plus utilisés, la plupart des technologies requièrent la même quantité d’énergie. À titre d’exemple, YouTube utilise la même empreinte carbone qu’Ethereum. Toutefois, il faut préciser que ces derniers sont loin d’être les seuls et uniques responsables des pollutions environnementales. En effet, les transports et les livraisons des œuvres d’art, de même que la fréquence du trafic aérien international, constituent deux facteurs d’émissions importants de carbone. Par ailleurs, les travaux d’infrastructure provisoires et les emballages génèrent des tonnes.

De surcroît, certaines blockchains cherchent déjà à résoudre ce problème d’énergie. Par exemple, Solana utilise une combinaison unique de mécanismes de preuve d’histoire (PoH) et de preuve de participation (PoS) pour réduire considérablement la consommation d’énergie. Et le mécanisme de Preuve d’enjeu liquide (LPoS) employé par Tezos utilise environ deux millions de fois moins d’énergie qu’Ethereum.

Comment vérifier l’authenticité d’un NFT ?

Le terme non fongible détermine le caractère unique d’un objet. Et la principale distinction entre un NFT et une cryptomonnaie tient au fait que chaque NFT a sa propre valeur unique. Un créateur peut créer deux NFT différents pour la même œuvre d’art. La valeur des deux pièces peut varier.

Cette authenticité peut être garantie, car chaque jeton possède des métadonnées vérifiables et un journal des transactions. Ceux-ci peuvent aider à prouver l’enregistrement de la propriété. Et la blockchain assure la sécurité de ces jetons, en gardant chaque donnée en sécurité et presque impossible à répliquer.

Le moyen le plus rapide et le plus simple de vérifier l’authenticité d’un NFT consiste à examiner ses métadonnées à l’aide d’un explorateur de blockchain, tel qu’Etherscan.io. Il faut ensuite soit trouver l’actif sur la blockchain, soit demander l’adresse du portefeuille de celui qui transmet l’actif pour s’assurer qu’il existe et est en sa possession. Pour ce faire, voici comment procéder :

Vérifiez les métadonnées NFT sur l’explorateur de blockchain.

Déterminez l’emplacement du hachage NFT. Cela indique l’endroit où le NFT est stocké sur la blockchain.

Dans l’explorateur de blockchain, il faut entrer le hash du NFT. Les métadonnées du NFT vont ensuite s’afficher. D’ailleurs, ces données permettent d’identifier si un NFT est authentique.

Les escroqueries NFT expliquées

Les NFT constituent un phénomène encore récent. Par conséquent, le marché secondaire est vulnérable aux escroqueries qui peuvent profiter de collectionneurs peu méfiants. Voici quelques escroqueries et problèmes liés au marché des NFT auxquels il faut prêter attention.

Tirages de tapis

De nombreux projets NTF ont été abandonnés à cause d’escroqueries de type « Tirages de tapis ». Ce dernier se produit lorsque les créateurs du projet prennent l’argent investi dans le projet et disparaissent. En s’enfuyant avec tout l’argent, l’équipe laisse les collecteurs avec un actif sans valeur.

wash trading

Comme pour les actions et autres objets de collection, des manipulations de marché peuvent se produire lors des ventes aux enchères de NFT. En travaillant ensemble, un groupe d’acheteurs potentiels fait grimper le prix d’un NFT jusqu’à ce qu’un acheteur peu méfiant se joigne à eux. Après la vente, la valeur de l’actif diminue, laissant à l’acheteur un NFT sans valeur.

Escroqueries par hameçonnage

Que ce soit par le biais de fausses publicités, de dons de NFT ou d’une autre forme de coercition, les arnaqueurs demandent parfois les clés privées des portefeuilles. En fonction des informations auxquelles il a accès, ce dernier peut alors accéder au portefeuille. Il peut retirer les cryptomonnaies ou les NFT qui s’y trouvent ou signer des transactions sans votre consentement. La blockchain étant décentralisée et souvent anonyme, il n’y a généralement aucun moyen de récupérer vos actifs si cela se produit.

Comment éviter les escroqueries NFT ?

De nouvelles escroqueries prennent toujours d’assaut la scène NFT, c’est pourquoi il ne faut pas se lancer dans cette aventure sans aide. La meilleure façon d’éviter les arnaques existantes et nouvelles consiste à rester informé. Pour cela, il faut absolument trouver d’autres passionnés de NFT.

Avant d’acheter un NFT sur une place de marché, il faut faire des recherches pour s’assurer que les travaux achetés proviennent d’un compte vérifié.

En outre, il faut vérifier l’historique et le portefeuille de tout projet intéressant. C’est là que la transparence de la blockchain s’avère très utile. Sur les bourses NFT, il faut consulter le nombre de transactions et d’acheteurs pour la collection NFT avec EtherScan.

Il faut également noter que pour acheter des NFT, il faut s’inscrire à un portefeuille qui effectue des transactions sur la blockchain Ethereum. Comme dans le cas de Metamask, ses utilisateurs ont récemment été la cible d’une arnaque de phishing. Ce dernier implique de fausses publicités qui demandent les clés privées des portefeuilles des utilisateurs ou des phrases de sécurité de 12 mots. À cette fin, il ne faut jamais saisir d’informations dans la fenêtre contextuelle.

En outre, pour toute transaction de cryptomonnaie, il faut toujours se rendre directement sur le site Web vérifié. Il ne faut jamais se servir de liens, de fenêtres pop-up ou de son courrier électronique pour saisir ses informations.

Fiscalité des NFT

La valeur ajoutée tirée de la vente des NFT, si ceux-ci ont été traités comme des actifs numériques traditionnels tels que l’Éther et le Bitcoin, est imposée à 30 %. Par conséquent, le gain réalisé lors de l’échange des NFT contre des actifs numériques n’est pas taxé. Toutefois, si le NFT se qualifie de bien meuble incorporel, sa plus-value peut être taxée à 36,2 % après la mise en place d’un abattement pour durée de détention. Enfin, si la vente du NFT a été qualifiée d’œuvre d’art, elle est soumise à une taxe forfaitaire de 6,5 % de son prix.

La fiscalité et la réglementation des ENF constituent un sujet très complexe, encore débattu et discutable. En effet, aucune jurisprudence ou texte ne permet à ce jour d’écarter ces interprétations. En effet, le législateur se penche encore sur le sujet. Par conséquent, il convient d’être très prudent lors de la déclaration de l’éventuel gain financier obtenu lors de la vente de NFT.

Quel est l’intérêt d’acheter des NFT ?

L’intérêt d’acheter des NFT repose tout simplement sur la technologie avec laquelle ceux-ci sont conçus. D’un côté, les artistes créent des éditions limitées pour leurs œuvres d’art. De leur côté, les consommateurs semblent plutôt attirés par les objets en édition limitée.

Toutefois, tout ce qui est rare possède plus de valeur d’après la loi de la rareté. D’autant plus lorsque l’objet est conçu en une seule copie. Il va de soi que son prix est considérablement élevé.

Il y a, en outre, ces divers objets et articles vendus sous forme de jeton non fongible. Beaucoup sont prêts à dépenser une fortune pour les obtenir exclusivement. C’est le cas du tout premier tweet de Jack Dorsey, son fondateur. En effet, « just setting up my twttr », a été vendu à plus de trois million de dollars en octobre 2022.

Enfin, les fans d’œuvres d’art sont prêts à offrir une fortune contre un œuvre rare, voire exclusive, ayant une valeur historique et monétaire. Les œuvres d’art ont longtemps été mis sur la touche, les artistes ne gagnent qu’avec les enchères. Aujourd’hui, le marché s’annonce plus que florissant et les transactions, plus faciles que jamais.

La valeur d’un NFT

Voyons d’abord comment les NFT accumulent de la valeur. Bon nombre des variables qui affectent leur valeur ne relèvent pas de l’art lui-même.

Pour la première fois, les NFT fournissent une preuve de propriété sur des actifs numériques grâce à l’utilisation de la blockchain. Chaque contrat NFT contient un numéro d’identification de jeton, suivi d’une adresse appartenant au propriétaire. Dans le monde du Web2, la propriété des actifs numériques, tels que les œuvres d’art ou la musique, a toujours été difficile à déterminer. Par exemple, quelqu’un pourrait cliquer avec le bouton droit de la souris et enregistrer une image et prétendre qu’il en est propriétaire.

Les NFT sont une classe d’actifs complètement nouvelle. Les jetons sont des cryptographies uniques et ne peuvent pas être répliqués ou copiés. Ils sont stockés sur blockchain, un réseau de registres publics qui suit à la fois la provenance et les transactions.

Et parce que leurs dossiers sont publics, n’importe qui peut savoir à qui appartient le NFT, son historique de vente et quand il a été frappé pour la première fois. En conséquence, nous pouvons assez facilement déterminer ce qui est authentique et ce qui est faux, et ainsi nous pouvons attribuer une valeur.

Une autre propriété clé des NFT est leurs métadonnées, qui permettent d’insérer des informations dans le NFT, telles que des descriptions, des images et des noms. Ces propriétés forment sans doute un autre facteur par lequel la valeur peut être déterminée. De plus, ce ne sont pas seulement les images qui relèvent des NFT, mais toute une gamme de formes médiatiques. Notamment des GIF, des textes, des vidéos, de la musique et des jeux peuvent toutes être frappées et vendues en tant que NFT.

Comment les NFT prennent de la valeur ?

Les NFT sont devenus populaires en raison de la montée en flèche des valorisations qu’ils ont récemment mises à jour. Beeple a vendu un NFT pour 69 millions de dollars chez Christie’s tandis que le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a vendu son tout premier tweet pour 1 630,58 Ether. Cette somme équivalait à environ 2,9 millions de dollars au moment de la vente. Ces chiffres stupéfiants amènent à se demander comment ces NFT sont évalués.

Comme toute autre œuvre d’art, le NFT s’évalue en fonction de la notoriété de l’artiste dans le monde physique, de la nature de l’œuvre d’art. L’effort fourni pour créer l’œuvre d’art, l’histoire derrière l’œuvre d’art et la monnaie sociale de l’artiste sont autant d’éléments pris en compte.

Pour les NFT d’œuvres d’art qui ont également une présence physique, leur prix varie de 1 à 10 % de l’œuvre d’art physique. Toutefois, ce sont les créateurs de la NFT qui décident principalement du prix. Selon l’expert, il n’y a pas de règles pour déterminer la valeur, mais quelques facteurs définissent le coût d’un NFT. Le premier facteur concerne la rareté, c’est-à-dire le caractère « difficile à obtenir » d’une NFT. Comme toute autre œuvre d’art, le NFT s’évalue en fonction de la notoriété de l’artiste dans le monde physique, de la nature de l’œuvre d’art. L’effort fourni pour créer l’œuvre d’art, l’histoire derrière l’œuvre d’art et la monnaie sociale de l’artiste sont autant d’éléments pris en compte.

Deuxièmement, l’utilité d’un NFT, qui découle de son application réelle, dans le monde physique ou numérique. Cette caractéristique des NFT leur confère une valeur immédiate, qui s’accumule au fil du temps en fonction de la popularité du projet sous-jacent. En outre, certaines NFT sont liées à des objets du monde réel, ce qui leur confère une valeur en termes de tangibilité soutenue par l’immuabilité de la propriété.

Investir dans les NFT : un bon ou mauvais choix ?

L’idée d’acheter un NFT pour le plaisir est une chose, mais y investir en est une autre. Encore une fois, il faut rappeler que le domaine constitue un phénomène encore très récent. Et comme le bitcoin, le prix des cryptomonnaies tient compte de plusieurs autres paramètres qui touchent à l’économie. Comme une œuvre d’art, un certain temps a dû s’écouler avant qu’elle ne soit reconnue comme telle.

De fait, difficile de dire si investir dans un ou plusieurs jetons non fongibles constitue un bon ou un mauvais choix. Autrement, si vous envisagez d’investir dans les NFT, vous devrez vous plonger dans un monde complexe, où chaque marché de NFT diffère d’une transaction à l’autre. En outre, ces transactions peuvent être coûteuses en raison de la récente congestion du réseau. Sachez que vous pouvez trouver des acheteurs prêts à payer des centaines de milliers d’euros pour un type de « carte à collectionner ». Cette caractéristique rend les NFT si désordonnées d’une part, et intéressantes d’autre part.

Quelle est la différence entre les NFT et les cryptomonnaies ?

Les NFT et les crypto sont tous deux construits sur la blockchain, en utilisant la même technologie et les mêmes principes. Par conséquent, elles ont tendance à attirer les mêmes acteurs. Les NFTs peuvent être considérés comme un sous-ensemble de la culture crypto. En outre, il faut généralement une cryptomonnaie pour acheter et vendre des NFTs.

Mais la principale différence se trouve dans leur nom. La cryptomonnaie se présente comme une monnaie. Comme toute autre monnaie, elle n’a qu’une valeur économique et est fongible. Cela signifie que, pour une même cryptomonnaie, le jeton cryptographique possédé n’a pas beaucoup d’importance. Mais les NFT ne sont pas fongibles et ont une valeur qui va bien au-delà de l’économie.

Au départ, l’avantage des NFT était de permettre une véritable propriété des actifs numériques qui reflète celle du « monde réel ». Mais ils peuvent faire bien plus. Les NFT permettent aux créateurs de continuer à percevoir des redevances lorsque leurs œuvres sont revendues, ce qui n’est pas possible avec une peinture physique, par exemple. Les NFT s’engagent à supprimer les intermédiaires de l’édition numérique. Ils offrent aux artistes de tous types la possibilité de vendre des NFT directement à leurs admirateurs.

Les marchés NFT connaissent une grande volatilité

La première chose que les investisseurs doivent prendre en compte concernant les NFT est leur volatilité. Même si leur valeur peut être prédite par leur utilité, celle-ci peut changer radicalement en peu de temps. Si investir dans les NFT ne constitue pas un problème pour certaines, il faut tenir compte des risques encourus. Cela concerne en particulier les investissements à long terme. En fait, cela peut les aider à décider s’ils veulent ou non continuer à investir dans ces produits.

Selon M. Sobec, un investisseur de 19 ans, il est difficile de prédire la valeur à long terme d’un NFT. En effet, elle dépend de l’engouement qu’il suscite et du nombre de projets qui seront bientôt lancés dans ce secteur. La plupart des investisseurs apprécient les NFT, mais cela ne suffit pas pour qu’ils commencent à y investir. Sobec encourage son auditoire à faire des recherches sur les NFT, et le meilleur moyen d’y parvenir est de se documenter. L’implication dans la communauté est l’un des moyens les plus faciles pour les nouvelles personnes de s’impliquer dans ce marché.

Comment se protéger de la volatilité du marché des NFT ?

La valeur marchande de NFT varie dans le temps. C’est pourquoi, en octobre 2022, ceux qui possèdent des jetons non fongibles d’une valeur significative veulent se protéger contre la volatilité du marché. Pour cette raison, ils utilisent divers produits financiers, dont les options et les contrats à terme ETH.

Les contrats à terme permettent aux utilisateurs de fixer à l’avance le prix auquel ils achèteront ou vendront un actif dans le futur. Ils peuvent ainsi être sûrs de pouvoir le revendre à un certain prix.

Les utilisateurs peuvent donc protéger leur portefeuille NFT en ETH en vendant des contrats à terme à l’échéance. En général, ces derniers ont une date d’expiration. Cette solution convient donc mieux à ceux qui veulent se protéger contre des risques à court ou moyen terme, mais pas à ceux qui veulent le faire à long terme.

En général, les utilisateurs calculent le pourcentage de leur portefeuille NFT en ETH qu’ils souhaitent couvrir. Après ce calcul, chacun aura une idée du nombre de contrats à terme nécessaires pour couvrir les risques jusqu’à leur expiration.

Une chose similaire peut être faite avec les options. Ces derniers sont des contrats dérivés qui donnent à leurs détenteurs le droit sans obligation d’acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé. Ces contrats ont également une date d’expiration, donc le même raisonnement s’applique qu’auparavant. Les opérations de vente sont appelées options de vente, donc au lieu de vendre des contrats à terme, il est possible d’acheter des options de vente.