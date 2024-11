Etoro : qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne ?  

eToro fait partie des références du marché boursier destinées tant aux professionnels qu’aux débutants. Cette plateforme compte aujourd’hui plus de 20 millions d’utilisateurs et fête ses 15e années d’existence.

eToro permet aux utilisateurs d’investir dans des matières premières, des actions ou de négocier des CFD par le biais d’une seule interface. À cette fin, il n’est pas nécessaire de disposer de plusieurs comptes. En fait, un seul accès suffit pour gérer toutes les opérations du portefeuille. Découvrez dans cet article comment eToro fonctionne.

eToro : qu’est-ce que c’est ?

eToro est l’une des entreprises européennes soumises à la réglementation en vigueur et offrant la possibilité d’effectuer des transactions sur Internet. Elle constitue un espace multi-actif. En effet, elle permet de trader en parallèle des matières premières et des actions.

Pour offrir plus de flexibilité à ses clients, eToro fait appel à une application mobile spécifique. Celle-ci autorise le trading à tout moment (et partout) depuis le smartphone, sans risquer de laisser passer une opportunité. Cette démarche se révèle essentielle pour exploiter pleinement la volatilité du marché. En effet, l’application permet de réagir rapidement aux changements de prix.

À qui s’adresse eToro ?

Depuis sa création en 2007, l’objectif d’eToro a été d’une chance à chacun de trader. Il suffit pour cela d’être majeur et de résider dans les pays dans lesquels la plateforme est réglementée.

Pour répondre aux attentes du grand public, la société a établi un logiciel de bourse facile à utiliser pour les novices. Celui-ci comprend également une série d’outils avancés pour les utilisateurs expérimentés.

Le succès d’eToro repose partiellement sur ses propriétés uniques. Pas besoin de procéder à des recherches fastidieuses pour comprendre le fonctionnement de l’outil. La plateforme présente une interface conviviale qui s’apparente à celle des réseaux sociaux. En fait, ce système comporte les profils des membres et un fil d’actualité. Les traders peuvent en effet faire des posts sur leur page d’accueil, mais aussi commenter, aimer et partager d’autres publications.

En outre, il est possible d’ajouter un trader à la liste des favoris pour le suivre. Ainsi, ses différentes activités vont apparaître directement dans le fil d’actualité. À cet effet, eToro permet aux membres de s’échanger facilement entre eux.

Par ailleurs, les traders débutants bénéficient pour leur part de certaines limites. Ainsi, ils ne risquent pas de perdre par erreur des sommes importantes.

Compte demo

eToro fournit un compte de démonstration gratuit avec 100 000 dollars de fonds virtuels pour un entraînement sans aucun risque. Ce compte a été conçu spécialement pour les débutants qui souhaitent se familiariser avec les transactions en ligne.

Par ailleurs, la plateforme compte des dizaines de millions d’utilisateurs plus avertis qui se montrent exigeants. Par conséquent, la plateforme continue d’évoluer pour tenter de répondre à leurs attentes. À cet effet, elle offre de multiples indicateurs et fonctions pratiques pour améliorer leur méthode de trading. Ainsi, ils peuvent optimiser la gestion de leur trésorerie.

eToro propose également une académie de trading qui sert de programme d’éducation au trading en ligne pour tous qui sont clients ou non. Cette académie fournit des supports adaptés à l’apprentissage et au développement des techniques de trading. Parmi celles-ci figurent notamment des webinaires, des formations en ligne et plusieurs vidéos de trading. Celles-ci sont triées par les niveaux de compétence.

Club eToro

eToro organise un club qui permet de profiter de certains services exclusifs qui varient en fonction du statut de membre. Ainsi, les adhérents Diamond, Platinum+ et Platinum du Club eToro ne subissent pas de commissions de retrait. De plus, les membres de niveau Diamond et Platinum+ ont la possibilité de participer à certains événements organisés par eToro.

CopyPortfolios

CopyPortfolios fait partie des outils de négociation et de contrôle de portefeuille disponibles sur eToro. En investissant dans ce portefeuille, l’utilisateur peut automatiquement copier des transactions ou des traders. Ceci est basé sur une méthode d’investissement prédéfinie.

Il y a deux formes de CopyPortfolios dont le Top Trader Portfolios et le Market Portfolios. En ce qui concerne le Top Trader Portfolios, il s’agit d’un ensemble qui permet de dupliquer un groupe particulier. Il repose sur un portefeuille de traders seulement. Tous les traders copiés sont sélectionnés suivant la stratégie du CopyPortfolio.

Quant au Market Portfolios, il constitue un moyen de regrouper des actions CFD, des matières premières, des ETFs ou devises en fonction de la stratégie choisie pour le marché.

Copy Trading

Le copy trading constitue une autre fonctionnalité unique à eToro. Grâce à cette technologie, les investisseurs peuvent copier les opérations effectuées par des traders plus compétents. Cette démarche leur permet d’observer les performances de ces derniers et de déterminer la stratégie à copier. Cet outil se révèle très pratique pour les débutants qui ne possèdent aucune expérience des secteurs financiers.

La liste des traders à copier se trouve dans la rubrique « Personnes ». Il est ensuite possible de copier plusieurs d’entre eux en même temps. Il faut savoir cependant que pour copier un trader, il faut un montant minimal de 200 dollars.

Pour faciliter la sélection des traders, il ne faut pas hésiter à jeter un coup d’œil à leur profil. Celui-ci regroupe une multitude d’informations en rapport avec leurs données statistiques. Y compris leur indicateur de risque, leurs performances et leur nombre de copieurs.

eToro : les différentes cryptomonnaies disponibles

Comparé à d’autres courtiers, eToro ne prend en charge qu’un nombre assez limité de cryptomonnaies. Ce phénomène tient à la nature de la plateforme. En effet, eToro n’est pas seulement axée sur les cryptomonnaies. Il s’agit en fait d’un espace de trading général.

Cependant, il est possible d’investir dans la majorité des crypto-devises les plus courantes. Ces derniers comprennent le Bitcoin, le Litecoin, l’Ethereum, le Dash et le Ripple. Depuis quelque temps, de nouvelles cryptomonnaies ont fait leur apparition, notamment Stellar, IOTA, Cardano, NEO, EOS, ZCASH et Binance Coin.

Le marché des CFD est un élément clé chez eToro. Cela s’explique par le fait qu’eToro a réussi à se lancer dans le trading en 2013 en offrant la possibilité d’investir par le biais d’un contrat sur la différence.

Création d’un compte

Pour démarrer les activités boursières sur cet espace, il faut d’abord ouvrir un compte utilisateur. Pour ce faire, il faut renseigner des informations personnelles et répondre à quelques questions. Ces derniers servent à mesurer les connaissances du trader. Il faut également consulter quelques documents portant sur les instruments de formation d’eToro ainsi que des indications sur le risque en général.

Depot de fond

Une fois l’inscription effectuée, il faut faire un dépôt sur la plateforme avant de lancer le trading et acheter des cryptomonnaies. Pour ce faire, il faut cliquer sur la fonction « déposer des fonds » figurant dans l’espace personnel.

Le dépôt minimum varie en fonction du pays dans lequel l’utilisateur se trouve. Pour les internautes résidant en France, le montant minimum a été fixé à 50 dollars. Cette somme se révèle raisonnable en comparaison avec celles des autres pays où le minimum peut atteindre 500 dollars. eToro autorise plusieurs modes de paiement que ce soit par cartes de crédit ou par PayPal, Rapid Transfer, Skrill, Sofort, Neteller.

Par ailleurs, il convient de noter qu’eToro ne négocie que dans la devise américaine c’est-à-dire en dollars. Bien sûr, il est possible de procéder à un transfert de fonds à partir d’un compte libellé en euros ou en une autre devise. La somme est ensuite convertie en dollars selon le cours de change. La conversion entraîne une commission.

À cet égard, il faut savoir que les frais de cette opération sont plus faibles que lorsque le dépôt se fait par virement. En outre, la durée du processus ne prend pas beaucoup de temps. Il ne faut que 21 heures à partir du transfert pour que l’argent soit disponible.

Après l’ouverture et le dépôt des fonds, les traders peuvent commencer à négocier. À cette fin, il faut se rendre sur l’espace personnel et sélectionner la rubrique « Marchés » située à gauche du menu. Il faut par la suite, appuyer sur l’actif souhaité et plus précisément sur « Crypto » pour trier les résultats.

La liste des cryptomonnaies proposées sur eToro va s’afficher à l’écran. Ainsi, il ne reste plus maintenant qu’à choisir celle qui correspond aux attentes avant de choisir « Investir ». Par la suite, il faut indiquer le montant à engager.

Le trader peut en fait configurer certains critères pratiques comme le Take Profit ou le Stop Loss. Ces paramètres facilitent la prise de décision et permettent de mieux gérer les transactions. Le Stop Loss permet de mettre automatiquement en vente une position si le cours descend sous un seuil donné. La fonction Take Profit fonctionne de la même manière, mais dans le sens contraire. Si le cours du bitcoin augmente, il suffit de définir une vente à partir d’un certain niveau.

Avant tout, il faut noter que la somme minimale à retirer est de 30 dollars. Pour effectuer un retrait des gains obtenus sur eToro, il faut simplement accéder à la section « Retrait de fonds » et saisir la somme à retirer. Ce montant doit être renseigné en dollars, même pour ceux qui disposent d’un compte en euros.

Ensuite, les profits obtenus vont être versés par la même méthode que celle utilisée pour le dépôt initial. Ainsi, si les fonds ont été déposés par PayPal, les versements vont se faire via PayPal. La durée du processus de réception dépend des moyens de paiement adoptés. Il peut prendre jusqu’à 10 jours pour un virement bancaire contre 2 jours pour une transaction PayPal.

Il faut d’ailleurs préciser qu’eToro facture des frais forfaitaires de 5 $ à chaque retrait et une commission de conversion de 0,50 % si le compte n’est pas en USD. À cet effet, il vaut mieux réaliser une seule transaction importante plutôt que de multiples petites opérations.

eToro : une plateforme réglementée

Ce point ne doit pas être négligé par ceux qui s’intéressent au trading en ligne. En fait, les courtiers professionnels en ligne ont l’obligation de se conformer aux réglementations établies par l’Union européenne. En tant qu’acteur de renommée internationale, eToro est soumis aux normes de nombreux organismes de réglementation.

La plateforme se conforme à la réglementation de la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) et à celle de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. En outre, elle respecte les exigences de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC).

Pour couronner le tout, les membres de ce courtier bénéficient également du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). Ces mesures protègent les utilisateurs lors d’une faillite bancaire dans la limite de 100 000 euros.cas de défaillance de l’établissement bancaire jusqu’à hauteur de 100 000 euros..

Il faut souligner qu’eToro a recours au cryptage et aux pare-feu pour sécuriser les données et les capitaux de ses membres. En outre, le courtier a adopté la méthode 2FA ou l’authentification à deux facteurs. Les utilisateurs recherchant un niveau de sécurité plus élevé ont la possibilité de l’activer sur leur compte. Ils vont recevoir par la suite un code par texto qu’ils doivent entrer en complément de leur mot de passe. De cette manière, ils ont la certitude que nul autre ne peut se connecter à leur compte.

Pour la protection des capitaux, en particulier des cryptomonnaies, eToro compte parmi les acteurs qui offrent le plus de sécurité sur le marché. En effet, du fait qu’il se contente de proposer des CFD, le risque de piratage de la plateforme est minime.

eToro : les différentes commissions appliquées

Comme la plupart des sites de trading sur la toile, eToro applique des frais de commission sur les opérations. De plus, ces dernières constituent un élément indispensable à la survie de la plateforme. Il faut donc bien se renseigner en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Bien que la création d’un compte chez eToro ne coûte rien, il faut tenir compte de certains frais.

Frais de CFD

Les membres d’eToro souhaitant négocier des CFD doivent se rappeler que la société applique un spread et des commissions de roulement quotidiennes et hebdomadaires. Il s’agit de mécanismes standard utilisés sur tous les autres sites de trading. Par contre, pour acheter des actions, il n’y a pas de frais de commission ou de roulement.

Frais de prélèvement

Les commissions pour retirer une somme sont de 5 dollars, un montant plus raisonnable. En plus de cette commission, il faut ajouter les frais de change pour les comptes en euros. En revanche, les clients titulaires d’un compte multidevises ne sont pas soumis à cette charge. En outre, les membres du Club eToro ne paient pas de frais de retrait.

Commissions de dépôt

À savoir que les utilisateurs disposant d’un compte en USD ne paient pas de frais pour déposer des fonds sur la plateforme d’eToro. En revanche, des frais de conversion sont à prévoir pour les comptes en euros. Ces derniers s’élèvent à 50 pips pour les transferts bancaires et à 150 pips pour les autres types de paiement.

Redevance d’inactivité

Cette commission concerne les utilisateurs qui ne se connectent pas à leur compte pour une période de 12 mois. Leurs soldes disponibles vont être déduits 10 dollars mensuels. Par conséquent, si un utilisateur ne prévoit pas d’effectuer des transactions à long terme, il vaut mieux qu’il retire ses fonds.

Spread appliqué aux cryptomonnaies

En achetant des cryptomonnaies, il faut tenir compte du spread pratiqué par eToro. Il s’agit de la différence qui existe entre le prix d’achat et de vente des actifs. À cet égard, le spread appliqué au bitcoin a été fixé à 1 %. Autrement dit, la différence entre le prix d’achat et celui de vente représente 1 %.

eToro : support client accessible 24h/24

Peu importe le niveau d’expérience d’un trader, qu’il s’agisse d’un expérimenté ou d’un débutant, il peut avoir besoin de contacter un conseiller. eToro surpasse ses concurrents dans ce domaine. En fait, la plateforme propose une assistance par chat 24 heures sur 24 à partir du lundi jusqu’au vendredi. Cela constitue un moyen idéal pour échanger avec un spécialiste.

La deuxième solution consiste à créer un ticket en précisant la nature de la demande. Il est même possible de rattacher un fichier pour apporter plus de précisions et faciliter la tâche des techniciens. La réponse va parvenir dans la boîte mail de l’utilisateur quelques heures

Une autre alternative consiste à se rendre au centre d’aide d’eToro. Celui-ci regroupe une multitude de questions-réponses catégorisées par thème. Ceci permet de trouver plus rapidement une réponse aux problèmes techniques que rencontrent les autres membres.

Conclusion

Pour les utilisateurs souhaitant débuter ou poursuivre leurs activités boursières, eToro constitue une plateforme de choix. Sa conception à la fois innovante et intuitive convient à tous les types de profils.

Complète, cette plateforme permet de disposer d’un indicateur performant pour les expérimentés et des instruments assez simples pour les débutants. Son interface soignée permet une utilisation à la portée de tous.

De plus, eToro met à disposition un vaste choix d’actifs permettant de diversifier les investissements.

Toro est une plateforme multi-actifs qui permet d’investir dans des actions et des crypto-actifs, ainsi que de négocier des CFD.

Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre rapidement de l’argent en raison de l’effet de levier. 51 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position.

Cette communication est destinée à des fins d’information et d’éducation uniquement et ne doit pas être considérée comme un conseil ou une recommandation d’investissement. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.

Copy Trading ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est à risque.

L’investissement et la conservation des crypto-actifs sont proposés par eToro (Europe) Ltd en tant que prestataire de services d’actifs numériques, enregistré auprès de l’AMF. L’investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Pas de protection des consommateurs. Une taxe sur les bénéfices peut s’appliquer.

eToro USA LLC ne propose pas de CFD et ne fait aucune déclaration et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée par notre partenaire à l’aide d’informations publiques non spécifiques à une entité sur eToro.

