Promo French Days NordVPN : votre réseau privé ultra-sécurisé à -74 %

Ne laissez pas votre réseau exposé une seconde de plus. Avec la promo French Days NordVPN, sécurisez votre connexion, protégez votre IP et naviguez sur internet en toute liberté, que ce soit pour le streaming ou le torrent. Jusqu’à -74 % sur tous les serveurs NordVPN, NordPass et NordLocker… mais seulement jusqu’au 6 mai. Après, il sera trop tard. Saisissez votre sécurité numérique avant qu’il ne soit trop tard !

Pendant que d’autres cherchent encore comment sécuriser leur connexion, vous pourriez déjà naviguer librement et sans crainte.

Avec NordVPN, quelques secondes suffisent pour activer votre bouclier numérique. En cette période des French Days, l’occasion est trop belle pour laisser passer votre tranquillité d’esprit.

Du 30 avril au 6 mai, NordVPN propose ses meilleures offres de l’année :

Basique : 27 mois + 1 mois offert à seulement 2,98€/mois (soit 83,43€, -74%).

Plus (NordVPN + NordPass) : 3,85€/mois (soit 107,73€, -74%)

Ultime (NordVPN + NordPass + NordLocker + Assurance Cyber) : 6,26€/mois (soit 175,23€, -74%).

Plus besoin de perdre du temps à s’inquiéter ou chercher des solutions compliquées. Un clic et vous surfez sereinement sur tous vos appareils.

Promo French Days NordVPN : transformez votre connexion en véritable bunker numérique

Naviguer sur Internet, c’est un peu comme traverser un champ de mine. Entre les pirates informatiques, les publicités intrusives et les sites géobloqués, la liberté en ligne semble chaque jour un peu plus fragile.

Avec NordVPN, la situation change radicalement.

Grâce à son chiffrement AES-256 de niveau militaire, chaque connexion devient une forteresse numérique impénétrable. Plus personne n’a accès aux données échangées, pas même NordVPN lui-même. Un engagement confirmé par son 5ème audit no log.

La Protection Anti-Menaces intégrée ajoute une couche supplémentaire de sécurité : publicités bloquées, malwares neutralisés, traqueurs invisibles. Résultat : une navigation plus rapide, plus fluide, et surtout, bien plus sûre.

Et si jamais votre connexion VPN se coupe de manière imprévue ?

Le Kill Switch entre en action immédiatement, coupant votre accès à Internet pour empêcher toute fuite accidentelle de vos informations sensibles. Votre anonymat reste intact, quoi qu’il arrive.

Le tout est réuni dans une application intuitive, ultra-simple à utiliser. Que vous soyez sur smartphone, tablette, ordinateur ou même votre télévision connectée, NordVPN s’adapte à tous vos appareils pour une protection continue, sans effort.

Prenez une longueur d’avance avec NordPass, NordLocker et l’Assurance Cyber Risques

Aujourd’hui, naviguer sur internet sans protection est un pari risqué. Entre escroqueries, piratages et vols de données, il vous faut une vraie armure digitale . C’est exactement ce que vous obtenez avec NordPass, NordLocker et l’Assurance Cyber Risques.

NordPass, c’est votre coffre-fort personnel. Vos mots de passe, informations bancaires et données sensibles y sont gardés sous haute protection grâce à :

un chiffrement de bout en bout



une authentification à deux facteurs

NordLocker va encore plus loin : vos fichiers importants, contrats ou documents confidentiels sont stockés dans un espace ultra-sécurisé. Vous seul y avez accès. Vos secrets restent vos secrets.

Et parce que même les meilleures protections ne suffisent pas toujours, le VPN panaméen a ajouté l’Assurance Cyber Risques :

Une attaque ? Une fraude ? Un vol d’identité ?

Vous êtes couvert jusqu’à 5 000 €,

avec prise en charge des frais juridiques pour récupérer votre identité.

Le tout, sans frais cachés et avec une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Testez, adoptez… ou changez d’avis sans pression.

Ne prenez aucun risque inutile. Sécurisez vos données, protégez vos fichiers et assurez votre tranquillité d’esprit avec NordPass, NordLocker et l’Assurance Cyber Risques. Mieux vaut prévenir que subir.

NordVPN casse les prix jusqu’au 6 mai !

Offrez-vous la meilleure cybersécurité à un tarif imbattable ! Avec les French Days, NordVPN baisse ses prix de -74 % : une opportunité à ne pas manquer. Agissez avant le 6 mai pour sécuriser votre connexion et votre portefeuille. Un petit investissement aujourd’hui, une grande tranquillité demain.

