Split tunneling : tout savoir sur cette fonctionnalité d’un VPN

Les éditeurs de logiciels et d’applications proposent aujourd’hui de plus en plus de solutions afin de fournir la sécurité nécessaire aux internautes. Entre autres, la confidentialité et l’anonymat des données personnelles font partie des fonctionnalités mises en avant. Le but étant de vous apporter toute la protection dont vous avez besoin lors de votre navigation sur la toile. C’est pour cela que les VPN sont souvent mis à jour ou améliorés. Parmi ces optimisations, il y a la fonctionnalité Split Tunneling. Cette fonctionnalité permet de créer plusieurs accès de manière simultanée afin de dissimuler une partie de vos données. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette fonctionnalité des VPN.

Dans le but d’accroître votre sécurité sur le web, le Split Tunneling vous permet notamment de sélectionner vos applications, vos activités et vos données qui ont besoin d’être protégées. De ce fait, vous avez la possibilité de vous connecter avec ou sans le VPN de façon simultanée. Cela peut sembler désavantageux, toutefois, savez-vous qu’un grand nombre de services sur le web peuvent être inutilisables avec un VPN actif ? C’est notamment le cas de certains jeux comme Fortnite, Apex Legends, PUBG ou encore Overwatch. Cela s’explique par le fait que ce type de jeux multijoueurs a besoin d’une connexion stable et à faible latence. Or, comme l’ensemble des VPN redirigent votre trafic Internet via un serveur proxy, il est probable que ce dernier augmente le ping ou la latence.

Le Split Tunneling vous permet alors de retirer votre jeu hors de l’activité du VPN. Ce qui fait que ce dernier restera connecté de manière standard.

En définitive, avec cette solution, vous serez constamment protégé tout en gardant le contrôle sur les programmes que vous souhaitez rendre confidentiels. Tandis que les autres applications ou vos contenus préférés pourront conserver un accès direct à votre réseau internet. Découvrez notre comparatif sur les VPN gratuits avec la fonction Split tunneling.

Le Split Tunneling en détail

Cette fonctionnalité assure la redirection d’une partie du trafic internet de votre smartphone ou de votre ordinateur. Dans les détails, avec le Split Tunneling, vous pouvez accéder à deux connexions en même temps. L’une vous assurera une protection optimale contre les cyberattaques, tandis que l’autre vous permettra de profiter d’une bonne qualité de connexion pour les programmes ou les services non sécurisés. Par ailleurs, vous conserverez toujours votre VPN actif, même quand cela n’est pas utile.

De manière générale, cette fonctionnalité vous offre ainsi une maîtrise totale de vos données. Vous avez le pouvoir de choisir quels programmes ou quelles applications vous souhaitez sécuriser.

Bon à savoir :

Lors de l’activation du Split Tunneling, il est recommandé d’utiliser deux navigateurs web sur votre appareil. De ce fait, l’un des navigateurs sera entièrement sécurisé grâce à cette solution et l’autre fonctionnera sans le VPN.

Quelles sont les meilleures solutions VPN avec une fonctionnalité Split Tunneling ?

Si vous êtes encore indécis en ce qui concerne le Split Tunneling, consultez notre top des VPN pour découvrir comment les meilleurs gèrent cette fonctionnalité. Et pour vous aider à choisir, voici déjà notre top 3.

NordVPN

NordVPN remporte souvent la première place dans les classements des meilleurs VPN avec la fonction Split Tunneling. En effet, l’excellente vitesse de connexion fournie par cette solution garantit à ses utilisateurs une navigation fluide et agréable lors de l’activation de la fonctionnalité. Par ailleurs, NordVPN propose différents types de split tunneling afin de s’adapter à toutes les activités. Multidispositif, cette fonctionnalité est d’autant plus disponible sur Windows 7 et 8.1, Windows 10 et 11, Android et Android TV.

Pour en savoir plus, découvrez notre avis sur NordVPN.

Surfshark

De son côté, Surfshark propose un Split Tunneling pour les applications, mais aussi pour les URL. Ainsi, avec cette solution, vous pouvez sécuriser les applications choisies et spécifier les URL que vous souhaitez visiter avec votre adresse IP réelle. Il faut savoir que chez Surfshark, la fonctionnalité se nomme Bypasser. Elle n’est disponible que sur Windows et Android. Néanmoins, cette fonctionnalité sera très bientôt disponible sur d’autres systèmes d’exploitation.

Découvrez nos avis sur Surfshark pour en savoir plus.

CyberGhost

Si CyberGhost est aujourd’hui très populaire auprès des internautes, c’est parce que cette solution VPN garantit à ses utilisateurs un excellent débit de connexion et un accès en illimité aux contenus géobloqués des plateformes de streaming les plus populaires. Le service se démarque également en matière de confidentialité et de protection de données grâce à ses 7 100 serveurs répartis dans 91 pays différents. Par ailleurs, cette solution propose également une fonctionnalité de Split Tunneling disponible sur les appareils Android. Notre avis complet sur CyberGhost.

Les avantages du Split tunneling

Si le Split Tunneling est aujourd’hui fortement plébiscité, c’est surtout parce qu’il offre à ses utilisateurs des avantages non négligeables :

Une bonne vitesse de connexion

Une bonne vitesse de connexion est l’un des critères importants pour les internautes. Tout simplement parce que la fluidité de votre navigation vous permet de profiter pleinement des différents services web sans latence. Or, il faut savoir que l’utilisation d’un VPN peut parfois réduire la vitesse de connexion lors de votre navigation sur la toile. La fonction split tunneling est donc une excellente solution de compromis afin de rester sécurisé au moyen d’un tunnel VPN tout en profitant des avantages d’une connexion Internet directe sans détours par le VPN gratuit ou payant.

Un accès aux contenus locaux et internationaux simultanément

Avec le Split Tunneling, vous avez la possibilité d’accéder à du contenu local et international en même temps.

Concrètement, avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de consulter le contenu de différentes régions. Ainsi, vous allez pouvoir vous connecter à un serveur VPN pour débloquer le contenu d’un pays donné et pour contourner les restrictions géographiques et en même continuer à profiter de vos émissions sur les chaînes françaises.

Une connexion aux appareils du réseau local

Certains appareils comme les imprimantes ne peuvent pas interagir avec votre ordinateur lorsque vous utilisez un VPN. Cependant, si le VPN possède une fonction Split Tunneling, vous pouvez exclure le trafic local du tunnel VPN. Ainsi, vous avez la possibilité d’utiliser vos appareils connectés sans perdre la protection de vos informations personnelles.