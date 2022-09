Meilleur VPN pour Mac : top 4 des solutions pour sécuriser votre navigation web

Si vous êtes un fervent utilisateur des produits Apple et plus particulièrement de MacOS, votre VPN – Réseau Privé Virtuel- doit être aussi performant et intelligent que votre machine. Pour être sûr de choisir le bon service, découvrez notre comparatif des meilleurs VPN Mac.

Les adeptes de MacOS le savent, Apple a mis un point d’honneur a intégré de leur appareil le nec le plus ultra des technologies. Ceci afin de garantir une sécurité optimale de leurs données. Il faut donc l’admettre, les ordinateurs de la marque à la pomme sont mieux loti en matière de protection des données contre les malwares, les virus et autres logiciels malveillants.

Pour autant, les utilisateurs de Mac ne sont pas à l’abri de tous les dangers qui foisonnent désormais sur la toile. En effet, malgré la solide réputation d’Apple en ce qui concerne la sécurité, ses utilisateurs courent tout autant le risque de voir leurs données et leur activité en ligne compromise. D’ailleurs, il est important de comprendre que même les utilisateurs de Mac peuvent mettre en danger leur vie privée. Et cela, simplement en naviguant sur Internet.

De plus, il ne faut pas oublier que même avec une protection renforcée, votre FAI a toujours la possibilité de suivre vos habitudes de navigation. Tandis que les sites web peuvent à tout moment collecter votre adresse IP. D’où l’intérêt des VPN.

Que vous optiez pour un VPN gratuit ou payant, cette solution va vous permettre de rendre votre trafic anonyme afin d’échapper au pistage. Cela, tout en optimisant votre niveau de protection. Mais, ce n’est pas tout ! Grâce à un bon VPN, vous pourrez venir à bout des restrictions géographiques. Ainsi, vous pourrez profiter pleinement de l’ensemble des contenus des sites de streaming. Tour d’horizon des meilleurs VPN Mac en 2022.

NordVPN : une solution intuitive et hautement sécurisée

S’il y a bien une solution qui ne passe pas inaperçue dans l’univers du VPN, c’est aucun doute NordVPN. Notamment grâce à sa stratégie de communication. Néanmoins, au-delà des coups de publicités qui vantent ses performances, cette solution facile à prendre en main, simple et intuitive mérite véritablement sa place de référence sur le marché.

De fait, NordVPN offre non seulement à ses utilisateurs une excellente protection de la vie privée. Mais, ce VPN multidispositif permet également de contourner les géo-restrictions. Permettant ainsi à ses utilisateurs de profiter pleinement de tous les contenus proposés sur les sites de streaming. Pour ne citer que Netflix, Amazon Prime ou encore YouTube. Et cela, indépendamment de leur localisation.

Par ailleurs, en installant ce NordVPN sur votre Mac vous allez pouvoir naviguer anonymement sur internet et cacher votre adresse IP. D’autant plus que ce VPN no-log vous permet de choisir parmi 5448 serveurs localisés dans 59 pays pour vous connecter.

En outre, pour vous garantir une confidentialité à toute épreuve, le VPN Mac propose ce qui se fait de mieux en matière de protocole de sécurité. Non seulement ce VPN vous permet de profiter de tout le potentiel du protocole OpenVPN, PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) et L2TP/IPsec. Mais, vous avez aussi la possibilité d’utiliser NordLynx. Il s’agit d’un nouveau protocole maison basé sur le cryptage open-source WireGuard.

De plus, NordVPN est soumis à la juridiction du Panama. De ce fait, il n’est pas régi par la loi du Patriot Act qui contraint les entreprises à fournir aux services gouvernementaux les données informatiques de ses utilisateurs.

Bon à savoir :

NordVPN est aussi compatible avec les routeurs DD-WRT et Tomato ainsi que les nano-ordinateurs Raspberry Pi et certains périphériques de stockage connectés au réseau.

Découvrez notre avis NordVPN pour plus de détails.

Surfshark : le VPN haut de gamme le moins cher

Pensé pour offrir un VPN haut de gamme à des prix très abordables, Surfshark cumule les points positifs en mettant à la disposition de ses utilisateurs une interface simple et soignée. Sans oublier sa bande passante illimitée, ses débits élevés et surtout son service technique à la hauteur de toutes les attentes.

Facile à prendre en main, ergonomique et bien pensé, le logiciel offre en plus des options avancées. Sans oublier les protocoles de sécurité solides pour satisfaire, même les plus exigeants. Et plus particulièrement les utilisateurs de Mac. Notons toutefois que Surfshark est également compatible avec un grand nombre de systèmes d’exploitation. Pour ne citer que Windows, Linux, Android et iOS. La solution est aussi compatible avec les Android tv, Firetv et les routeurs.

Par ailleurs, pour assurer la protection des informations personnelles et le respect de l’anonymat de ses utilisateurs, ce VPN Mac propose plusieurs types de cryptages. En autres, vous pourrez facilement choisir entre le protocole IKEv2/IPsec et OpenVPN qui vous permet de profiter du mode camouflage. Il s’agit d’une fonction d’obscurcissement qui vous permet de cacher à votre FAI que vous utilisez un VPN.

En outre, il faut savoir que le chiffrement AES-256 est appliqué à toutes vos données. Vous pouvez même aller plus loin en activant la fonctionnalité MultiHop. Il s’agit d’une option qui permet de rediriger votre trafic web vers deux serveurs VPN localisés dans deux pays différents. Cela permet d’assurer une double protection de votre adresse IP et de vos données.

Découvrez notre avis Surfshark pour en savoir plus.

AtlasVPN : le VPN Mac généreux et performant

Sans doute l’un des meilleurs VPN présents sur le marché depuis 2020, AtlasVPN continue d’attirer de plus en plus d’utilisateurs, en grande partie grâce à son offre gratuite particulièrement alléchante, ultra-complète et non limitée dans le temps. Son objectif étant de permettre à tous de protéger leurs données personnelles et de conserver leur anonymat lors de leur navigation web. Et cela quels que soient leur budget et leur maîtrise de l’informatique. À ce titre, le VPN Mac propose un design sobre et sans fioritures pour offrir aux utilisateurs néophytes une navigation fluide et intuitive.

Par ailleurs, AtlasVPN tire son épingle du jeu en mettant à votre disposition un chiffrement de haut niveau sans avoir à débourser le moindre centime. À noter toutefois que l’offre freemium est limitée à 5 Go de transferts par mois. De plus, vous ne pourrez sélectionner que 3 serveurs. Pour accéder aux 750 serveurs proposés par le service, il faudra ainsi souscrire à un abonnement.

Dans tous les cas, les utilisateurs pourront profiter de tout le potentiel du cryptage AES-256 bits, la meilleure technologie de chiffrement à l’heure actuelle. Ils pourront également compter sur le protocole de tunneling IPSec/IKEv2 et WireGuard. Et ce n’est pas tout ! AtlasVPN prend aussi en charge la protection des adresses IP, notamment les adresses IPv6. S’y ajoutent les différentes fonctionnalités additionnelles très pratiques pour une utilisation quotidienne. Pour ne citer que le Kill Switch, l’autoconnect, le Tracker Blocker (version Premium) ou encore SafeSwap (offre payant).

Outre ses options de sécurité et de confidentialité, le VPN Mac permet à ses utilisateurs d’accéder à tous les contenus proposés sur les SVOD. Tels que Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore HBO Max. En clair, AtlasVPN permet de contourner le blocage géographique.

ExpressVPN : un VPN polyvalent pour mac

Alors que plus en plus de fournisseurs se proposent aujourd’hui de garantir votre anonymat et votre sécurité en ligne. ExpressVPN continue de s’imposer comme l’une des meilleures solutions sur le marché. Notamment en permettant à ses utilisateurs de se connecter à n’importe quelle localisation dans le monde grâce à ses 3000 serveurs ultra-rapides réparties dans 94 pays.

Par ailleurs, si ce VPN Mac est aussi populaire, c’est aussi parce qu’il est basé dans les îles Vierges britanniques. Grâce à la législation offshore de ce territoire, le service n’est donc pas soumis aux législations américaines qui contraignent les entreprises à conserver les fichiers journaux et registre d’activités de ses utilisateurs.

En outre, l’un des plus grands atouts d’ExpressVPN est son côté épuré. En effet, l’interface a savamment été pensée pour mieux convenir aux standards de simplifications actuels. Ce qui fait de ce VPN Mac, l’un des logiciels les plus ergonomiques et faciles d’utilisation qui existent aujourd’hui sur le marché. De plus, ExpressVPN se veut très didactique afin de fluidifier au maximum la navigation et offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

En matière de sécurité des données utilisateurs, le VPN vous propose les protocoles L2TP/IPsec et Lightway pour protéger l’ensemble de vos données des regards indiscrets. Notons que la solution bénéficie également du cryptage AES-250. Aussi, l’application propose des options additionnelles ultra-fonctionnelles, comme la possibilité de vérifier votre adresse IP ou encore de faire des tests de fuites DNS ou WebRTC.

Bien évidemment, ExpressVPN vous permet aussi d’accéder aux contenus géolocalisés des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou encore HBO Max.

Découvrez notre avis ExpressVPN pour plus de détails.