Comment configurer un VPN ? Le guide complet pour tous les appareils

Que vous utilisiez votre smartphone, votre tablette ou encore votre ordinateur pour surfer sur internet, streamer vos films et séries préférés ou télécharger des contenus multimédias, il est important d’utiliser un VPN. Non seulement pour sécuriser votre vie numérique, mais aussi pour contourner les blocages géographiques. Mais encore faut-il savoir le paramétrer dans les règles de l’art. Alors, comment configurer un VPN ? Nos réponses.

Dans un monde idéal, toutes les solutions VPN seraient assorties d’une application dédiée qui permet en quelques clics ou appuis sur l’écran de se connecter à un serveur sécurisé dans tous les pays du monde. Il ne resterait alors plus qu’à choisir le serveur qui répond parfaitement à l’ensemble de vos exigences.

Malheureusement, rien n’est parfait ! Vous devez parfois mettre les mains dans le cambouis pour configurer votre solution, soit parce qu’elle ne propose pas d’application native ou tout simplement parce que vous préfériez la méthode manuelle pour son côté didactique. Dans tous les cas, que vous optiez pour un VPN gratuit ou payant, sachez que chaque système d’exploitation à un programme d’installation différent. Découvrez dans ce tutoriel comment configurer un VPN sur un smartphone sous Android ou iOS tournant sur une version récente, sur un PC sous Windows ou GNU/Linux ainsi qu’un Mac.

Les étapes à suivre pour configurer un VPN sur un appareil mobile

Lorsque l’on dispose d’un appareil mobile comme un smartphone ou une tablette, il est tout à fait normal que l’on s’en serve pour se connecter à internet en dehors de notre domicile et parfois dans des lieux qu’on ne connaît pas. Pourtant, comme vous le savez déjà, les réseaux Wi-Fi publics sont une véritable porte d’entrée pour tous types de cybermenaces. Sans oublier les personnes mal intentionnées qui pourraient profiter de la vulnérabilité de votre appareil pour intercepter vos données confidentielles.

Le VPN se présente aujourd’hui comme la meilleure solution pour sécuriser votre trafic internet, préserver votre anonymat en ligne et in fine profiter d’une liberté numérique. Ce service permet notamment de créer un tunnel entièrement chiffré depuis votre appareil mobile jusqu’au chargement des pages web afin de faire transiter votre trafic par des canaux distants et sécurisés. Il permet en outre de cacher votre adresse IP et de contrôler les traces que vous laissez de votre passage sur la toile.

À l’heure où la sécurité de vos informations est plus que jamais primordiale et où un seul faux pas sur internet peut détruire votre vie entière, nous vous expliquons comment configurer un VPN sur votre smartphone Android ou iOS.

Appareil Android

Si la plupart des appareils sous Android dispose d’un client VPN intégré PPTP, L2TP/IPSec ou IPSec, il est conseillé d’installer un VPN distinct pour garantir un maximum de sécurité et de confidentialité lors de votre navigation web. Découvrez dans ce tutoriel comment configurer un VPN tiers sur votre Appareil.

Tout d’abord, après avoir comparé les différentes offres des fournisseurs et regarder les avis des utilisateurs, rendez-vous sur Google Play pour télécharger le VPN de votre choix. Comme pour n’importe quelle application, il suffit ensuite de l’installer sur votre appareil. Une fois le programme installé, vous pouvez créer un compte avec votre adresse email et un mot de passe. Lorsque votre compte est validé, vous pouvez dès lors commencer à configurer votre solution.

Dans le cas où votre VPN ne se lance pas automatiquement, il faudra aller dans les Paramètres Réseau de votre appareil pour ajouter ce dernier à la liste des applications autorisées. Une fois fait, vous pouvez choisir un serveur par défaut. Il est vivement conseillé d’opter pour un serveur au plus près de votre véritable localisation géographique pour bénéficier des meilleures vitesses et qualité de connexion. Sauf si vous avez besoin de vous connecter à une adresse IP spécifique pour débloquer les contenus géorestreints de certains sites.

Une fois que vous avez sélectionné un serveur, il ne reste plus qu’à activer le VPN pour profiter de plus de confidentialité et de sécurité lors de vos activités numériques.

Configurer un VPN sur iPhone

Bien qu’Apple dispose d’une très bonne réputation en matière de protection des données, il est important d’utiliser un VPN pour profiter d’une navigation fluide et ultra-sécurisée où que vous vous trouvez. Un VPN pour iPhone vous permet également d’accéder à tous les contenus de vos sites web et services préférés, peu importe votre localisation.

En ce qui concerne la configuration, les étapes à suivre diffèrent selon que vous êtes ou non abonné à un VPN sur ordinateur. Si vous n’êtes pas abonné à une solution VPN sur votre PC ou Mac, vous pouvez simplement télécharger l’application VPN depuis l’App Store. Une fois le VPN installé sur votre appareil, il suffit de vous inscrire avec votre identifiant Apple.

Dans le cas où vous avez déjà souscrit à un abonnement pour votre ordinateur, vous n’avez pas besoin de télécharger l’application sur votre appareil. Vous pouvez paramétrer manuellement votre accès. Pour ce faire :

Accéder à Réglages > Général > VPN et gestion de l’appareil > VPN ;

Sélectionner Ajouter une configuration VPN ;

Choisir le type de chiffrement utilisé (IKEv2, IPSec et L2TP) ;

Indiquer le nom du VPN dans le champ Description ;

Renseigner l’adresse du serveur tel qu’indiqué sur le site du fournisseur de votre VPN dans le champ Serveur ;

Entrer l’identifiant du serveur dans Id distant ;

Renseigner le Nom d’utilisateur et Mot de passe

Cliquer sur le nom du VPN qui apparaît sur l’appareil pour se connecter.

Notre sélection des meilleurs VPN

En cette ère où nous sommes de plus en plus connectés, la sécurité sur le web devient le nerf de la guerre pour de nombreux internautes. Et ce n’est pas sans raison ! Entre la banque en ligne, les réseaux sociaux, la SVOD et Netflix, nous transférons quotidiennement des millions de données sur nos appareils électroniques qui peuvent être interceptés à tout moment par des individus peu scrupuleux. D’où l’intérêt d’utiliser un VPN et d’en choisir un parmi les meilleurs.

NordVPN

Que ce soit pour son excellent rapport qualité/prix, ses vitesses fiables, son support client ou encore ses fonctionnalités riches, NordVPN est une véritable référence dans l’univers des réseaux privés virtuels.

Il faut dire aussi que parmi toutes les solutions VPN qui existent aujourd’hui sur le marché, rares sont celles qui font le poids en matière de performance et de stabilité. Vous pouvez en découvrir davantage dans notre avis sur NordVPN.

Surfshark

Malgré son jeune âge, Surfshark se positionne parmi les solutions VPN les plus performantes.

Ce service vous promet non seulement des niveaux de sécurité avancés, mais aussi de nombreuses options ingénieuses pour vous garantir une confidentialité maximale tout en vous permettant de contourner les censures web.

Découvrez nos avis sur Surfshark pour en savoir plus.

CyberGhost

Multidispositif et très simple à utiliser au quotidien, CyberGhost est avant tout une solution de sécurité minimaliste, efficace et facile à prendre en main.

On apprécie également la possibilité de connecter jusqu’à 7 appareils en simultané ainsi que les serveurs entièrement dédiés au streaming et au P2P.

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici notre avis complet sur CyberGhost.

Comment configurer un VPN sur ordinateur ?

Tout comme pour les smartphones, les étapes de configuration d’un VPN sur un ordinateur vont varier en fonction du système d’exploitation.

Pour Windows, il faudra :

Se rendre dans les paramètres > Réseau et Internet > VPN ;

Cliquer sur Ajouter une connexion VPN ;

Renseigner les paramètres donnés par le fournisseur dans les champs dédiés ;

Valider les paramètres.

Si vous êtes un utilisateur de Mac, voici les étapes à suivre pour paramétrer votre VPN :

Ouvrir le menu > Préférences système > Réseau

Cliquer sur le symbole + pour choisir le nom du VPN à associer ;

Sélectionner le type de VPN ;

Renseigner les informations transmises par le fournisseur.

Valider et laisser le système établir la connexion au serveur VPN.

Enfin, pour les distributions GNU/LINUX, vous avez aussi la possibilité de configurer manuellement un VPN en suivant ces étapes :

Aller dans les Paramètres >Réseau ;

Cliquer sur le symbole + de la section VPN ;

Sélectionner l’option Protocole de tunnel Point-To-Point (PPTP) ;

Renseigner les informations fournies par le fournisseur ;

Appuyer sur le bouton ajouter pour valider.