VPN IPSec : tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité

Garants de la stabilité et à la fiabilité du service utilisé, les protocoles VPN se présentent comme une fonctionnalité à ne surtout pas négliger au regard d’une connexion anonyme et sécurisée. Néanmoins, toutes les solutions n’atteignent pas le même niveau de sécurité et ne proposent pas les mêmes conditions de confidentialité. De son côté, le VPN IPSec (Internet Protocol Security) garantit une sécurité cryptographique ainsi que l’authentification optimale de l’origine des données, l’intégrité, la confidentialité et l’anti-relecture.

Pour offrir un mécanisme de confidentialité, d’intégrité et d’authentification à la hauteur des exigences des utilisateurs, les éditeurs de logiciels VPN doivent intégrer dans leur solution des protocoles de tunnelisation. Ces derniers vont permettre de créer un tunnel virtuel sur des réseaux partagés publiquement qui va assurer le chiffrement à la source du trafic réseau. Mais aussi la circulation des données transférées et réceptionnées par un utilisateur entre son appareil et le serveur VPN gratuit ou payant.

Ainsi, le choix d’un protocole VPN joue un rôle clé non seulement sur la sécurité de la navigation, mais aussi la vitesse et la transmission efficace des données sur la toile. Recommandé par la National Security Agency (NSA) et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), le VPN IPSec est une suite de protocoles qui établissent des connexions cryptées entre les appareils. Plus de détails.

VPN IPSec : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Normalisé en 1995 par l’Internet Engineering Task Force (IETF), le IPSec est un ensemble de protocoles de communication sécurisée spécialement conçu pour protéger les flux réseaux. Concrètement, cette fonctionnalité permet d’établir une communication privée et cryptée entre des entités distantes. Ceci, afin de sécuriser les données envoyées sur les réseaux publics et non sécurisées tout en authentifiant la provenance des paquets IP.

Pour ce faire, les connexions VPN IPSec passent par un certain nombre d’étapes.

Tout d’abord, les protocoles de transmissions sécurisées (SA) assurent l’échange de clés nécessaires au cryptage et décryptage des messages envoyés et reçues entre les appareils.

Ensuite, IPSec procède à la décomposition des données envoyées en paquets de données contenant des charges utiles (les données réelles envoyées) et un en-tête IP (information sur ces données).

Une fois la décomposition effectuée, VPN IPSec authentifie la provenance de chaque paquet grâce au protocole AH. En parallèle, le protocole ESP (Encapsulating Security Protocol) crypte les charges utiles et l’en-tête IP pour que les données envoyées restent sécurisées et privées.

Dans les faits, les paquets de données contiennent donc à la fois des informations d’authentification et de cryptage.

Enfin, le protocole de transport UDP va permettre la transmission des paquets de données identifiés et chiffrés vers leur destination. Une fois arrivées à bon port, les paquets sont décryptés pour permettre aux applications et navigateurs d’utiliser les données envoyées.

Quid des solutions VPN qui prend en charge IPSec

Alors qu’il existe aujourd’hui de nombreux protocoles de communication sur le marché, un certain nombre de fournisseurs VPN ont fait le choix d’intégrer dans leur solution le protocole IPSec.

NordVPN

Avec 5585 serveurs VPN de pointe, NordVPN vous permet de choisir un serveur distant ultra-sécurisé dans 59 pays à travers le monde qui relaie vos données en toute sécurité via Internet. De ce fait, il assure non seulement votre sécurité en ligne, mais aussi votre anonymat et votre confort de navigation. D’autant plus que ce VPN utilise NGE (Next Generation Encryption) en IKEv2/IPSec pour mettre à votre disposition des algorithmes et des clés cryptographiques haute performance.

Découvrez notre avis NordVPN pour plus de détails.

Surfshark

En plus de mettre à votre disposition un VPN premium le moins cher du marché, Surfshark permet de contourner les censures géographiques afin que puissiez profiter pleinement de tous les contenus mis en ligne sur vos plateformes SVOD préférées. En matière de sécurité, ce VPN cumule également les points positifs en proposant le nec le plus ultra des technologies pour garantir la protection de votre navigation internet. La solution prend notamment en charge le protocole IKEv2/IPSec pour vous garantir la stabilité et la rapidité. Celui-ci vous permet aussi de changer de réseau à la demande.

Découvrez notre avis Surfshark pour en savoir plus.

Cyberghost

Considéré l’un des meilleurs VPN aujourd’hui disponibles sur le marché, CyberGhost garantit la protection maximale de vos données grâce au protocole de communication le plus stable et le plus rapide jamais connu : IKEv2/IPSec. Ce protocole est si efficace que même les menaces les plus avancées mettrait plusieurs années avant de pouvoir infiltrer votre réseau. De plus, il permet d’échanger des données et de streamer en toute fluidité.

Découvrez notre avis Cyberghost pour plus de détails.

VPN IPSec : pourquoi opter pour ce protocole ?

De manière générale, IPSec est une couche de protection de niveau 3 qui permet de sécuriser la connexion TCP/IP grâce à l’authentification et le chiffrement des paquets IP. Concrètement, cette suite de protocole crée un tunnel privé qui va crypter les charges utiles, encapsuler un autre paquet IP et les transférer à travers Internet. Dans les détails, un VPN IPSec va permettre de protéger votre trafic réseau contre un certain nombre de menaces telles que les attaques par rejeu. Ceci tout en garantissant l’authentification et le cryptage des données avant la transmission.

Par ailleurs, le VPN IPSec présente l’avantage d’être compatible avec la majorité des équipements réseaux ainsi que les configurations utilisant le NAT.