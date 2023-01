Test Ivacy VPN : une solution VPN fiable

Dans notre vie ultra-digitalisée, la cybersécurité est plus que jamais le nerf de la guerre. Pour maintenir votre confidentialité, mais aussi pour vous protéger contre le blocage géographique de certaines plateformes de streaming, l’utilisation d’un VPN est vivement recommandée. Ivacy VPN possède de nombreuses particularités qui font de lui une solution VPN fiable et de qualité. Toutefois, est-ce que les performances sont réellement au rendez-vous ? Nos réponses à travers ce test.

À l’heure où nous sommes de plus en plus connectés sur internet, de nombreux internautes font appel à un réseau privé virtuel. Il faut dire que l’installation d’un VPN gratuit ou payant sur un réseau domestique permet de naviguer sur la toile d’une manière plus sûre et plus privée. Cette solution permet également de débloquer les sites Web et services en ligne non disponibles dans notre zone géographique.

Si vous êtes à la recherche d’un VPN facile d’utilisation, pratique et surtout performant, Ivacy VPN est la solution idéale pour vous. Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur cette solution de sécurité et de confidentialité.

Ivacy VPN : à propos

Ivacy VPN est l’un des fournisseurs VPN les plus prometteurs du marché. Créé en 2007 à Singapour, il possède plusieurs années d’expériences lui permettant de proposer des services VPN de qualité et adaptés à toutes les exigences de ses utilisateurs.

Notons par ailleurs que même si son siège social se trouve à Singapour, le prestataire précise ne pas conserver les données confidentielles de ses clients. D’autant plus que l’État ne participe à aucune alliance de surveillance internationale comme le 5, 9, 14 Eyes. De ce fait, Ivacy VPN met un point d’honneur à respecter la vie privée de ses abonnés.

En outre, malgré son âge, Ivacy VPN a réussi à garder une longueur d’avance en matière d’innovation. En effet, le fournisseur travaille continuellement afin d’améliorer ses services et proposer à ses utilisateurs un VPN performant, fonctionnel et dans l’ère du temps. Ajoutez à cela une myriade de fonctionnalités, de caractéristiques uniques et un excellent service client.

Prise en main

Pensé pour offrir à ses utilisateurs une protection optimale sur tous leurs appareils connectés, Ivacy VPN est aussi bien compatible avec les ordinateurs Windows que les appareils mobiles sous Android. Bien sûr, avant de vous lancer, vous devez d’abord créer un compte chez eux. Une fois fait, vous pouvez télécharger les applications dédiées depuis le site internet d’Ivacy.

La version desktop

Lorsque vous êtes sur la page d’accueil d’Ivacy VPN, vous allez voir que son interface est à la fois bien conçue et moderne. D’ailleurs, le fournisseur met à votre disposition un menu déroulant sur lequel vous pourrez trouver la liste des serveurs disponibles. Vous pouvez ensuite configurer les pays ou les villes de votre choix. Après avoir sélectionné votre serveur, vous verrez votre nouvelle adresse IP ainsi que la durée de connexion VPN de votre session en cours.

À gauche sur l’écran d’accueil, vous trouverez le volet de navigation. En cliquant dessus, trois options se présentent à vous : le téléchargement sécurisé, la diffusion en continu et déblocage. Pour chaque option, vous avez la possibilité de choisir le serveur des pays dans lequel vous souhaitez vous connecter.

En outre, dans la barre de navigation, vous pouvez afficher vos informations de compte ainsi que l’écran Paramètres. Dans ce volet, vous trouverez deux onglets : “Général” et “Connexion”. Dans le premier, vous pourrez accéder aux options démarrage et activer la protection contre les fuites IPv6. Dans le deuxième, vous pouvez à la fois sélectionner votre protocole, entrer manuellement un serveur ou encore activer l’option Split tunneling.

En somme, Ivacy VPN se veut bien pensé et intuitif. De plus, le VPN offre tout un panel d’options pour satisfaire les besoins spécifiques de chaque utilisateur.

La version mobile

À l’instar de l’application desktop, la version mobile d’Ivacy VPN propose une interface ergonomique et facile à prendre en main. Le design est à la fois minimaliste et ultra-moderne. Une fois sur la page d’accueil, vous serez directement redirigé vers l’option Smart Connect qui vous permet de vous connecter au serveur américain le plus rapide.

Bien sûr, vous avez également la possibilité de se connecter manuellement au serveur qui vous convient le plus en cliquant sur connexion to. Une fois que vous avez choisi votre localisation, vous serez connecté automatiquement au serveur disponible.

Lorsque vous êtes sur la version mobile, vous bénéficierez également d’autres fonctionnalités, telles que Smart Purpose Selection. Cette option vous permet d’hiérarchiser vos besoins en VPN en fonction de vos exigences. Par ailleurs, vous pouvez également accéder aux paramètres de l’application ou encore modifier votre protocole selon vos besoins.

Fonctionnalités d’Ivacy VPN

Vous devez savoir que les fonctionnalités d’Ivacy VPN dépendent des versions du logiciel. Entre autres, les utilisateurs Android peuvent profiter d’une protection Antivirus de niveau serveur. Les utilisateurs Windows quant à eux bénéficient d’un commutateur d’arrêt.

Par ailleurs, il faut savoir que cette solution propose également de nombreuses options supplémentaires comme le routage des ports ou encore l’utilisation d’une IP dédiée. Ivacy VPN utilise également ses propres DNS pour vous offrir un maximum de confidentialité. Évidemment, vous pouvez toujours utiliser votre serveur DNS en le configurant dans vos préférences de connexion.

Enfin, il est important de noter qu’Ivacy fait partie des rares VPN à disposer d’une extension Kodi dédiée. Celle-ci est disponible sur les systèmes OpenELEC.

Les performances d’Ivacy VPN

Grâce à ses milliers de serveurs, Ivacy VPN vous donne la possibilité de choisir votre serveur en fonction du pays ou de la ville de votre choix. En termes de vitesse, les séries de tests que nous avons effectué sur les serveurs d’Ivacy VPN nous a montré qu’il s’agit d’une solution assez performante et adaptée à la plupart des utilisations. Les connexions obtenues avec cette solution permettent de diffuser des contenus vidéos en 1080p sans trop de latence.

Ivacy VPN : ses serveurs

Ivacy VPN possède plus de 3 500 serveurs répartis dans les 4 coins du globe. Dans les détails, ces serveurs sont disponibles dans plus de 100 emplacements et couvrent 77 pays. C’est un avantage pour les utilisateurs puisque plus le nombre de serveurs est élevé, plus il y a moins de risque de tomber sur des dispositifs surchargés.

Concernant la répartition géographique du réseau, elle se fait présente comme suit :

5 en Afrique,

9 en Amérique,

18 en Asie-Pacifique

20 en Europe.

Ivacy VPN dispose également des serveurs virtuels qui représentent un quart de son parc de serveurs. Cela permet à ses abonnés de naviguer librement sur la toile sans craindre d’être bloqués.

Cerise sur le gâteau : les abonnés d’Ivacy pourront utiliser cette solution en Chine. C’est une prouesse puisque dans ce pays un grand pare-feu bloque l’accès à de nombreux sites de VPN et les connexions aux serveurs VPN. De ce fait, il est souvent difficile de trouver un dispositif qui peut contourner cette restriction.

Sécurité et confidentialité avec Ivacy VPN

Ivacy VPN prend la protection de ses utilisateurs au sérieux. C’est la raison pour laquelle la solution propose une politique de non-conservation des informations personnelles. Ajoutez à cela un chiffrement AES-256 bits de niveau militaire avec des clés RSA de 2048 bits pour l’authentification et un secret de transmission haut de gamme.

En outre, Ivacy VPN prend en charge plusieurs protocoles VPN avancés tels que OpenVPN, L2TP/IPsec, IKEv2/IPsec et WireGuard. Avec le mode automatique, Ivacy sélectionne le protocole le plus approprié en fonction de votre appareil et de votre connexion internet. Toutefois, vous pouvez toujours sélectionner manuellement celui qui vous convient le plus.

Pour terminer, Ivacy VPN propose également le Split tunneling. Avec cette fonctionnalité supplémentaire, vous pouvez accéder à la fois à des services Web locaux et étrangers. Elle vous permet en plus de diriger le trafic d’un navigateur vers le VPN et l’autre non. A l’instar des autres solutions disponibles aujourd’hui sur le marché, le VPN vous permet également de profiter de l’option Kill Switch.

Ivacy VPN et le streaming

Comme les autres VPN sur le marché, Ivacy VPN propose un mode streaming qui vous permet d’accéder aux contenus géobloqués des sites de streaming tels que Netflix, Hulu, HBO Now, Amazon Prime ou encore Disney Plus.

En plus d’assurer votre sécurité, Ivacy VPN vous permet ainsi de contourner les restrictions géographiques des plateformes SVOD ou de certains services sur la toile. Vous pourrez ainsi découvrir des séries, des films, des documentaires ou encore des dessins animés auxquels vous ne pourrez pas accéder depuis votre localisation actuelle.

Le tarif d’Ivacy VPN

Pour profiter des services d’Ivacy VPN, vous devez choisir parmi les différents abonnements proposés :

Offre 60 mois : 54 €

Offre 12 mois : 35,51 €

Offre 1 mois : 8,99 €

Le prix du forfait d’Ivacy dépend ainsi de la durée de l’abonnement.

Test Ivacy VPN : verdict

Ivacy VPN propose aux usagers un dispositif performant, pratique et facile à utiliser. Offrant de nombreuses fonctionnalités, cette solution se présente comme l’un des meilleurs VPN aujourd’hui disponible sur le marché. Malgré cela, Ivacy n’est pas exempt de défauts. Pour ne citer que son interface en anglais.

Les plus :

Protection optimale contre les virus et les malwares

Possibilité d’avoir une adresse IP dédiée

Mode streaming pour Netflix, Amazon Prime…

Disponible sur un grand nombre d’appareils

Les moins :

Nombre de serveurs

Pas de blocage de la publicité

Interface en anglais