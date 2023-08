Test de NordVPN : Toujours le meilleur VPN en ce moment ?

NordVPN est un service de type VPN, vous permettant de surfer sur le web en préservant votre anonymat ou en falsifiant votre position géographique. Réputé comme l’un des VPN les plus populaires, que vaut NordVPN en ce moment ? Réponse à travers notre test.

De nos jours, la quasi-totalité des sites web sur lesquels vous naviguez collecte vos données personnelles et surveille tous vos faits et gestes sur internet. Il est donc devenu indispensable d’utiliser un VPN pour préserver votre confidentialité.

Les tarifs de NordVPN :

Offre 1 mois => 10,16 €

Offre 1 an => 50,15 € (4,18 €/mois)

Offre 2 ans =>83,76 € (3,49 €/mois)

Cependant, face à un marché de plus en plus saturé, il est difficile de choisir le service qui vous convient. Il peut être tentant de choisir un VPN gratuit, mais les logiciels payants comme NordVPN vous apporteront d’importants avantages. Découvrez les qualités et les défauts de ce service en termes de performances, de fonctionnalités et de sécurité.

Simplicité d’usage

L’interface de NordVPN est épurée est facile d’utilisation. Le design est similaire sur la version desktop et les applications mobiles.

Il suffit de cliquer sur le bouton de connexion rapide pour laisser le logiciel choisir le serveur VPN optimal. Il s’agit en général du plus proche.

Vous pouvez cependant changer de serveur manuellement en cliquant sur le lieu de votre choix sur la carte ou à l’aide de la barre de recherche. La charge de chaque serveur est indiquée en temps réel.

Performances

Comme tous les VPN, NordVPN réduira les performances et la vitesse de votre connexion une fois activée. Selon nos tests, la vitesse de téléchargement et d’upload sera réduite d’environ 60% et la latence peut augmenter jusqu’à 70%.

L’impact sur la fluidité de votre navigation web sera certes considérable, mais moins qu’avec d’autres logiciels. Ce VPN compte donc parmi les meilleurs du marché en matière de performances.

Protocole

NordVPN est compatible avec deux protocoles de connexion VPN. Le premier est le protocole open source OpenVPN. De par le caractère ouvert de celui-ci, les éventuels problèmes sont très rapidement détectés.

Le second protocole pris en charge est le IKEv2/IPSec, également considéré comme une référence. Il est proposé sur toutes les différentes versions du logiciel.

Depuis peu, NordVPN se tourne aussi vers le protocole WireGuard, encore en développement et très prometteur. Ce dernier est également compatible avec l’application iPhone de NordVPN.

Serveurs

NordVPN propose des serveurs dans 60 pays. La plupart d’entre eux se trouvent aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cependant, l’entreprise couvre l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Sud, l’Inde et le Moyen-Orient. De plus, un serveur est disponible en Afrique du Sud.

Certes, il existe d’autres VPN couvrant davantage de pays, mais NordVPN permet de faire transiter la connexion par un grand nombre de régions. Aussi, ceux qui se trouvent en France peuvent facilement se connecter via un serveur proche et obtenir des performances solides.

En termes de nombre de serveurs, NordVPN compte 5 157 serveurs disponibles. En fait, CyberGhost occupe la première place avec 5900 serveurs. Ainsi, il est sûr que les serveurs ne seront pas surchargés par un trop grand nombre d’utilisateurs.

À noter que tous les serveurs de NordVPN sont dédiés, ce qui signifie qu’ils sont physiquement situés à l’endroit indiqué. Il s’agit ainsi d’un réel avantage par rapport à d’autres services comme HMA VPN. Ce dernier prétend avoir des serveurs dans 190 pays, mais qui en fait n’a du matériel physique que dans 56 pays.

Streaming vidéo

Regarder des films et des séries en streaming constitue l’une des principales raisons d’utiliser un VPN. En effet, cet outil permet d’accéder à différents types de contenus vidéo, quelle que soit la localisation dans le monde. Mais plus important encore, les VPN offrent la possibilité d’accéder à des contenus géobloqués ou inaccessibles à certains pays.

NordVPN peut ainsi débloquer l’accès aux plateformes SVoD ou service de vidéo à la demande. Notamment Netflix, BBC, Amazon Prime Video ou Disney+. Pour cela, il suffit de choisir le pays concerné, de se connecter à un serveur situé dans ce pays et de se rendre sur la plateforme de streaming.

Cependant, il faut savoir que les plateformes SVoD mettent régulièrement en place des protections pour bloquer ou réduire les accès indésirables à leurs contenus. Le test effectué avec NordVPN pour accéder à Netflix l’a effectivement confirmé.

Lors de ce test, la connexion s’est faite à un serveur situé aux États-Unis. La vidéo a alors mis plus de temps à se charger que prévu malgré les performances de NordVPN et le média a souffert de pixellisation et de flou général. La même situation a eu lieu en essayant de se connecter au site de Netflix au Royaume-Uni. Toutefois, après un certain temps, la qualité de l’image a progressé. Sans pour autant atteindre la qualité HD.

N’hésitez pas à tester NordVPN par vous-même. Vous ne serez pas déçu et vous aurez une meilleure idée des performances réelles de l’outil en termes de streaming.

Sécurité et confidentialité

La question de la sécurité et de la confidentialité est évidemment essentielle lors du choix d’un VPN.

Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la sécurité du VPN. Un programme de » chasse aux bugs « a été initié, et l’infrastructure a été renforcée en se séparant des opérateurs de Data Centers les moins fiables. On peut néanmoins déplorer que NordVPN ait mis plus d’un an à révéler cet incident…

En matière de confidentialité, NordVPN est théoriquement digne de confiance. La firme est sous la juridiction du Panama, où aucune loi ne la contraint à conserver de données. De plus, elle affirme qu’elle n’acceptera de fournir de données sur un utilisateur que sur demande de la justice du Panama.

L’entreprise promet qu’elle ne conserve aucune information sur l’activité de ses utilisateurs : ni les informations sur la session ni la bande-passante utilisée, les adresses IP ou les logs de trafic ne sont conservés. NordVPN ne conserve que le nombre d’utilisateurs et la durée de la dernière session pendant 15 minutes après la déconnexion.

Contrairement à d’autres entreprises de VPN, NordVPN assure aussi qu’elle ne vend pas les données de ses utilisateurs à des publicitaires. Ses seuls revenus proviennent des abonnements de ses clients.

En cas de fuite de données, la firme a pour politique de révéler l’incident immédiatement après que la vulnérabilité ait été corrigée. Néanmoins, gardez en tête que plusieurs fournisseurs de VPN ont menti à leurs clients pendant des années jusqu’à ce que des scandales éclatent au grand jour…

Les fonctionnalités additionnelles

En plus de ses fonctionnalités principales de VPN, NordVPN se distingue par plusieurs outils additionnels spécialement pensés pour la confidentialité.

Par le biais de ce logiciel, vous pourrez directement accéder au réseau Tor pour surfer sur le web en tout anonymat. Le seul autre VPN à proposer ce service est ProtonVPN.

En outre, ce logiciel propose une fonctionnalité appelée » Double VPN « . Il s’agit en fait de connexions dites » multihop « , permettant d’assurer la sécurité de votre connexion même si l’une est compromise.

On retrouve aussi l’outil » CyberSec » offrant une protection contre les sites web malveillants. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi opter pour le coffre-fort chiffré NordLocker et le gestionnaire de mots de passe NordPass.

Ce sont ces outils complémentaires et optionnels qui constituent le véritable atout de NordVPN sur le marché par rapport à la plupart de ses concurrents. Combinées, ces différentes fonctionnalités garantissent une navigation sécurisée et confidentielle.

Service client

Le service client est une composante essentielle pour les fournisseurs de services. Il permet de juger si une entreprise se préoccupe réellement de l’avis de ses clients et est capable de répondre rapidement aux besoins des utilisateurs.

Le support technique de NordVPN propose deux moyens de contacter l’entreprise :

le chat en direct

le formulaire en ligne.

Le système de chat est disponible 24h/24 et 7j/7 sur le site officiel de NordVPN. Il faudra toutefois attendre un certain délai si vous désirez échanger avec un interlocuteur francophone. En effet, le site web ne dispose pas service de traduction.

Nos tests ont démontré que le délai d’attente est très aléatoire et peu aller de quelques minutes à plusieurs heures. Toutefois, les personnes avec qui nous avons échangé sont très réceptives et performantes.

Dans le cas où votre requête ne nécessite pas une réponse immédiate, il est possible d’avoir recours au formulaire en ligne pour contacter l’équipe de NordVPN. Vous avez également la possibilité d’envoyer un mail à l’adresse support@nordvpn.com.

Finalement, il est toujours judicieux de consulter au préalable les contenus du site web de NordVPN avant de contacter l’assistance technique. En effet, plusieurs tutoriels détaillés y sont présentés pour vous permet d’installer l’outil. Une FAQ regroupant les sujets les plus courants est également disponible ainsi que plusieurs articles traitant du client NordVPN, de la facturation et des problèmes de connexion.

Prix

Pour bénéficier des fonctionnalités complètes de NordVPN, il vous faudra sélectionner une offre parmi celles proposées par le fournisseur de service. Ces offres varient en fonction de la durée d’engagement et le fournisseur propose actuellement trois forfaits :

Offre 1 mois => 12,16 €

Offre 1 an => 59,88 € (4,99 €/mois)

Offre 2 ans =>83,76 € (3,35 €/mois)

Il vous revient de choisir le tarif qui correspond au mieux à vos besoins. Toutefois, pour maximiser vos chances de réaliser des économies, sachez qu’il est plus avantageux de souscrire à une offre dont la durée d’engagement est longue. Vous aurez en effet la possibilité d’épargner jusqu’à 72 % des frais en optant pour un engagement de 2 ans plutôt que de choisir l’abonnement mensuel.

Si pour une certaine raison vous n’êtes pas satisfait par votre abonnement, sachez que tous les forfaits proposés par NordVPN sont remboursables en intégralité dans une durée de 30 jours après la date de souscription.

Par ailleurs, lors de votre souscription, vous aurez la possibilité d’ajouter les options NordLocker et NordPass à votre panier moyennant 4,40 €/mois pour chaque produit. NordLocker est un service cloud de cryptage de fichiers et NordPass est un gestionnaire de mot de passe.

Ces tarifs peuvent vous sembler plus élevés que chez les concurrents, toutefois, il faut garder à l’esprit que la qualité du service proposé chez NordVPN vaut largement cette somme.

Les dernières mises à jour de NordVPN

NordVPN se tourne vers les utilisateurs Linux en lançant en 2019, sa célèbre version du logiciel WireGuard, nommée NordLynx. Ce fournisseur l’a intégré à son protocole. Ce dernier alloue à chaque utilisateur un IP unique sur le serveur.

À l’instar de la solution pour Windows, la plus récente mise à jour du logiciel NordVPN intègre la fonction « Snooze ». Cette option permet notamment de suspendre la connexion VPN pour une durée prédéfinie (1h, 15 min ou 5 min) et de la rétablir une fois le délai écoulé.

De plus, NordVPN pour Android comprend désormais le système Kill Switch. Cette option ne permet de se connecter ou de se déconnecter du réseau VPN que via les fonctions d’accès rapide, sous réserve que le portable soit déverrouillé.

NordVPN propose désormais un service de protection antivirus. À la fin du mois de septembre 2022, ce fournisseur a ajouté le réseau Mesh à toutes ses fonctionnalités existantes. Celui-ci consiste à établir une connexion privée sécurisée entre plusieurs appareils.

Verdict

NordVPN est un très bon VPN, simple d’utilisation, avec de nombreux serveurs dans le monde entier et un large éventail de fonctionnalité de sécurité. Son principal point faible reste un prix plus élevé que la moyenne.

Vous avez à présent toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision et choisir si ce VPN vous convient.

Interface simple d’utilisation

Fonctionne avec les torrents

Grand nombre de serveurs et bonne répartition géographique

Onglets dédiés aux serveurs spécialisés

Absence d’une interface en français sur Windows et macOS

Prix relativement élevé comparé aux concurrents

Navigation difficile sur la carte des serveurs en Europe