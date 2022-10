Meilleur VPN pour iPhone : quelle solution choisir ?

Que ce soit pour le plaisir ou pour des raisons professionnelles, les internautes privilégient aujourd’hui leur smartphone pour naviguer sur le web. L’iPhone figure en pôle position des appareils mobiles les plus plébiscités par le grand public. Il faut dire que la fiabilité et la sécurité garantie par la marque à la pomme a tout pour séduire. Bien sûr, même un iPhone n’est pas infaillible, surtout lorsqu’il s’agit de la confidentialité et de l’anonymat de vos informations personnelles. C’est la raison pour laquelle les éditeurs de logiciels proposent des VPN pour iPhone.

Alors que les dangers sur internet ne cessent de se multiplier, personne n’est à l’abri de l’espionnage informatique, du piratage ou du hacking. D’ailleurs, les menaces sont telles que même un iPhone, pourtant réputé pour sa sécurité à la pointe de la technologique, ne peut vous garantir une protection à toute épreuve. D’où la nécessité de protéger vos données informatiques de manière optimale contre les éventuelles attaques malveillantes. C’est donc naturellement que la plupart des éditeurs de VPN proposent aujourd’hui des applications VPN pour iPhone. L’objectif étant d’ajouter une couche de protection supplémentaire à iOS.

Gratuite ou payante, une application VPN vous permettra de naviguer sereinement, peu importe vos activités, en chiffrant vos données et en vous attribuant une nouvelle adresse IP pour vous protéger contre le vol et le pistage web de manière efficace et fiable.

Et ce n’est pas tout ! Une solution VPN vous permettra également de profiter d’une pléthore de fonctionnalités bien pensées et ultra-pratiques. Entre autres, un VPN pour iPhone vous permettra d’accéder à toutes les émissions géorestreints sur les plateformes SVOD de tous les pays du monde. Vous pourrez ainsi streamer à volonté sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, Starzplay ou encore BBC iplayer sans aucune restriction géographique.

Découvrez notre top des meilleurs vpn.

NordVPN : le meilleur choix pour une navigation haut débit

NordVPN prend la tête de ce classement des meilleurs VPN pour iPhone grâce à son interface conviviale, la sécurité de son service et les performances hors norme qu’il délivre. Ajoutez à cela ses nombreuses options de sécurité en ligne supplémentaires. Parmi lesquelles :

Kill switch ;

NordPass ;

NordLocker ;

Protection contre les virus ;

Bloqueur de traqueurs ;

Bloqueur de publicités

Split tunneling.

Autant dire qu’avec ce VPN votre protection et votre confidentialité sont garanties.

De plus, l’intégration de WireGuard sur l’ensemble des plateformes et des sites lui permet de garantir des performances optimales tout en permettant d’accéder aux contenus géobloqués des sites de streaming.

Par ailleurs, avec NordVPN, vous pouvez être sûr de profiter d’un débit plus ou moins similaire à votre connexion internet. Dans les faits, la solution vous garantit une vitesse de connexion de 6 730+ Mbit/s. Ceci est rendu possible grâce à son protocole NordLynx qui assurer une vitesse de connexion stable et rapide. Ainsi, vous pouvez visionner du contenu en streaming sans aucune coupure.

Pour en savoir plus, découvrez notre avis sur NordVPN.

Surfshark : une valeur sûre à petit prix

Surfshark est connu pour sa capacité à protéger plusieurs appareils, et cela, de manière simultanée. Raison pour laquelle ce VPN pour iPhone se positionne à la seconde place de ce comparatif. Vous l’aurez compris, la solution est non seulement compatible avec votre iPhone, mais aussi tous les appareils que vous souhaitez protéger.

Les maîtres-mots de Surfshark sont la simplicité, la sécurité et la confidentialité. Pour ce faire, il propose une application facile à comprendre et particulièrement simple à utiliser. La solution met également à votre disposition un panel de fonctionnalités pour rendre votre navigation la plus sécurisée possible. Entre autres, vous pouvez trouver :

Un bloqueur de publicités ;

Un Kill switch ;

un mode Noborders pour contourner les restrictions ;

un split tunneling.

Par ailleurs, ce VPN pour iPhone se présente comme l’alternative idéale pour les fans de streaming. En effet, en termes de vitesse et de fluidité, Surfshark n’a rien à envier à ses concurrents, bien qu’il lui arrive de temps à autre d’avoir quelques latences à cause du serveur sur lequel vous êtes connecté. Si cela arrive, vous n’avez tout simplement qu’à changer de serveur.

Découvrez nos avis sur Surfshark pour en savoir plus.

AtlasVPN : une superbe interface et une myriade de fonctionnalité

AtlasVPN se démarque principalement par sa bande passante, sa navigation fluide et le nombre illimité d’appareils pouvant s’y connecter simultanément. Sans oublier son interface conviviale et facile à prendre en main garantit une utilisation simple et intuitive au quotidien.

En matière de sécurité, AtlasVPN s’appui sur un chiffrement identique à celui de la NSA et du gouvernement américain. A savoir : le chiffrement AES-256. De plus, il met à votre dispositioin l’option Data Breach Monitor qui permet de vérifier si vos informations personnelles sont en sécurité. Ainsi, vous avez la possibilité de détecter les fuites de données grâce à l’analyse constante de votre flux. AtlasVPN vous alertera dès que vos données sont exposées sur la toile.

En outre, pour accroître davantage votre sécurité, ce VPN pour iPhone applique une politique no-log. Ainsi, le VPN ne conserve pas votre registre d’activité lorsque vous naviguez sur la toile. Seules les dates ainsi que les heures de connexion et de déconnexion sont stockées dans l’application.

CyberGhost : le VPN ultra-performant pour iPhone

CyberGhost se distingue surtout grâce au nombre de serveurs mis à votre disposition. En effet, cette solution propose plus de 7 200 serveurs répartis en Amérique, Europe, Afrique et Asie. Cela fait qu’en utilisant ce VPN pour iPhone, vous avez accès à plusieurs localisations dans le monde. Pour profiter d’une navigation fluide en toute circonstance, vous pourrez ainsi passer d’un serveur à l’autre en toute liberté en cas surcharges ou de saturation. Par ailleurs, CyberGhost compte aussi parmi les VPN pour iPhone les plus rapides du marché. Il vous garantit ainsi une navigation internet rapide et agréable.

Enfin, en ce qui concerne la confidentialité de vos données personnelles, CyberGhost met en avant un pléthore de fonctionnalités et de solutions qui assure une protection maximale lors de votre navigation web. Vous pourrez notamment profiter de :

Un kill switch ;

Une option de camouflage de l’adresse IP ;

Plusieurs protocoles de cryptage ;

Une politique no-log.

Vous souhaitez en savoir plus ? Voici notre avis complet sur CyberGhost.

ExpressVPN : un VPN pour iPhone à la pointe de la technologie

Si ExpressVPN se retrouve aujourd’hui dans tous les classements mondiaux des meilleurs VPN pour iPhone, c’est parce que cette solution affiche une offre premium d’excellente qualité. En optant pour ce service, vous pouvez ainsi profiter de nombreux avantages non négligeables :

Une bande passante illimitée ;

3 000 serveurs compatibles avec le P29 réparties dans 94 pays ;

Une connexion haut débit sans latence et interruption ;

Un accès à plusieurs catalogues Netflix, Amazon Prime et BBC iPlayer ;

La protection de 5 appareils en simultanée ;

Une interface ergonomique et facile à prendre en main.

Bien évidemment, ExpressVPN vous permet également d’accéder aux contenus géolocalisés des plateformes SVOD comme Netflix, Amazon Prime ou encore HBO Max. De plus, avec ce VPN pour iPhone, vous avez aussi la possibilité de débloquer les sites et les applications. Une fonctionnalité particulièrement utile si vous voyagez souvent dans des pays où certaines applications que vous avez l’habitude d’utiliser sont censurées. C’est notamment le cas de Dubaï où WhatsApp, FaceTime et Skype sont inaccessibles, Tunisie où Twitter est prohibé ou encore la Suisse où les sites de jeux d’argent étrangers sont bloqués. Sans oublier la Chine où la plupart des applications occidentales sont censurées. Pour ne citer que Facebook, Instagram et même Google.

Découvrez notre avis ExpressVPN pour plus de détails.

Quel VPN pour iPhone choisir ?

Comme les VPN ont tendance à réduire votre vitesse de navigation lorsqu’ils sont actifs, le premier paramètre à prendre en compte lors du choix d’un VPN pour iPhone est naturellement le débit fourni par l’application. Dans ce cadre-là, NordVPN et Surfshark se présentent comme le meilleur choix.

Ensuite, le niveau de sécurité et de confidentialité est également un critère à ne surtout pas négliger lors du choix d’un VPN pour iPhone. Sur ce point, NordVPN et CyberGhost se démarquent grâce à leur panel de fonctionnalités qui garantissent une couche de protection supplémentaire. Entre autres, NordVPN regroupe toutes les qualités que l’on attend d’un VPN haute performance.

Par ailleurs, le choix d’un VPN pour iPhone dépendra du type d’activité que vous effectuez sur le web. Entre autres, si vous ne faites que naviguer sur des sites web ou sur des réseaux sociaux, AtlasVPN se présente comme la meilleure option. Dans le cas où vous avez l’habitude de faire des téléchargements de contenus multimédia ou de regarder des vidéos en streaming, on ne peut que vous conseillez ExpressVPN.

Enfin, notons que si les VPN de ce classement sont tous payants, ils offrent une période d’essai de 30 à 45 jours pour vous permettre de tester leur service. Aussi, vous avez la possibilité d’obtenir un remboursement si vous n’êtes pas satisfait. D’ailleurs, la garantie de remboursement est valable sans condition.