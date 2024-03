Trouver le VPN idéal est un vrai casse-tête de nos jours ! Avec tous ces fournisseurs qui se battent pour attirer les clients, on se retrouve vite noyé sous les promesses alléchantes. ExpressVPN fait définitivement partie des poids lourds, vanté pour sa sécurité à toute épreuve et ses performances de haut vol. Mais mérite-t-il vraiment tous ces éloges ? Et surtout, justifie-t-il un prix plutôt salé comparé à d'autres solutions ? Les réponses dans notre avis ExpressVPN.

ExpressVPN, c'est la solution ultime pour naviguer sur Internet l'esprit libre ! Cette plateforme VPN hors pair vous ouvre les portes d'un océan de possibilités en ligne. Imaginez : plus de 94 pays à portée de clic grâce à ses serveurs répartis aux quatre coins du globe.

Sa technologie de chiffrement dernier cri fait barrage aux regards indiscrets. Elle garde vos données précieusement à l'abri. Plus besoin de vous soucier des restrictions géographiques ou des contenus bloqués. Avec ExpressVPN, le monde en ligne n'a plus de frontières !

Toutefois, malgré tous ces avantages, la solution répond-elle réellement à toutes les attentes ? Découvrez notre avis ExpressVPN.

Caractéristiques techniques Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec, PPTP

Serveurs : Plus de 3 000 serveurs dans 94 pays

Chiffrement utilisé : AES-256 bits

Connexions : 5 connexions simultanées

Compatibilités : Applications pour Windows, Mac, iOS, Android, Linux et routeurs, extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge

Prix : 12,61 € (un mois), 9,73 €/mois (abonnement 6 mois) et 8,10 €/mois (abonnement 1 an)

ExpressVPN : présentation

Avec plus de 12 années d'existences, ExpressVPN est un poids lourd sur le marché des VPN. Cette boîte a été créée en 2009 par deux mordus d'internet, Peter Burchhardt et Dan Pomerantz. Établie aux Îles Vierges britanniques, loin des regards indiscrets, la solution est rapidement devenue une valeur sûre pour les internautes. On compte aujourd'hui plus de 3 millions d'utilisateurs à travers la planète à avoir rejoint le mouvement !

Mais qu'est-ce qui plaît autant chez ce VPN ? Tout d'abord, son immense réseau. Que vous soyez un globe-trotter ou simplement un geek derrière son pc, vous pourrez venir à bout des restrictions géographique et profiter tranquillement de vos sites, applications et services de streaming préférés.

Ensuite, ExpressVPN, c'est le respect total de votre vie privée grâce à un cryptage digne de la CIA ou le FBI ! De plus, l'entreprise ne garde aucune trace de votre activité.

En 2021, elle a été rachetée par Kape Technologies, une société experte en cybersécurité. Toutefois, l'entreprise reste plus que jamais aux avant-postes pour défendre votre liberté en ligne.

Serveurs

ExpressVPN totalise un réseau de plus de 3 000 serveurs répartis dans 160 villes à travers 94 pays. Un déploiement stratégique pour répondre à tous les besoins. L' Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord bénéficient de la meilleure desserte. Toutefois, le service n'oublie pas les pays sensibles comme Hong Kong ou la Turquie. via des localisations virtuelles. Bien que dans ces cas précis, il s'agisse de localisations virtuelles.

Un mot sur les localisations virtuelles

Qu'est-ce qu'une localisation virtuelle ? Il s'agit simplement d'un serveur physiquement situé ailleurs que l'emplacement indiqué, généralement à proximité. Ces serveurs virtuels ne représentent que moins de 3 % du réseau global d'ExpressVPN. Ainsi, plus de 97 % de leurs serveurs sont bel et bien physiques !

A noter toutefois que l'utilisation d'un serveur virtuel occasionne un léger ralentissement de votre connexion si le serveur physique est très éloigné.

Smart Location, l'option pratique

La fonction Smart Location choisit automatiquement pour vous le meilleur serveur disponible selon votre localisation.

Cela étant, les plus expérimentes préfèreront peut-être tester et sélectionner manuellement le serveur le plus adapté à leurs besoins.

La sécurité d'abord avec TrustedServers

Last but not least, ExpressVPN a mis au point la technologie TrustedServers pour renforcer votre sécurité et confidentialité. Celle-ci vous permet de vous connecter à des serveurs fonctionnant exclusivement sur RAM.

L'avantage ? Ces serveurs détruisent automatiquement toutes les données de session à chaque redémarrage, qui a lieu entre 2 et 4 fois par mois. Une protection maximale contre les fuites de données !

Sécurité

Le cryptage ExpressVPN utilise un chiffrement AES 256 bits. Celui-ci est renforcé par une clé RSA 4096 bits et une authentification HMAC SHA-512. Un niveau de cryptage quasi inviolable, digne des standards militaires et bancaires.

Une palette de protocoles

Plusieurs options s'offrent aux utilisateurs avec des niveaux de sécurité/performance variés :

OpenVPN (UDP/TCP) : protocole open source très sécurisé

IKEv2 : légèrement inférieur à OpenVPN mais plus rapide

L2TP/IPsec : ancien protocole privilégiant la vitesse

Lightway : protocole propriétaire économe en énergie, bien adapté au mobile

Le kill switch automatique

La fonction « Network Lock » agit comme un kill switch avancé en bloquant l'accès internet dès que la connexion VPN est interrompue. Votre adresse IP et données sont ainsi immédiatement protégées contre les fuites.

La flexibilité du Split Tunneling

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez choisir les applications à faire passer par le tunnel VPN. Elle a d'ailleurs été optimisée pour plus de personnalisation et de flexibilité.

Des audits réguliers

Le service vérifie plusieurs fois par an que ses systèmes, applications et serveurs sont aux normes les plus strictes.

Confidentialités

Chez ExpressVPN, votre vie privée est sacrée. Leur politique de non-conservation des logs est sans équivoque : aucune donnée sensible comme votre IP, votre historique de navigation, ou votre localisation n'est jamais enregistrée, partagée ou vendue. Un gage de sérénité totale !

Leur rachat par Kape Technologies, qui détient aussi d'autres très bons VPN comme CyberGhost ou Private Internet Access, renforce encore plus cette politique stricte. Et leur implantation aux Îles Vierges britanniques leur permet d'être totalement à l'abri des réglementations contraignantes. Vos données sont en sécurité !

Des vitesses exceptionnelles

On le sait, un VPN ralentit forcément un peu la connexion. Mais avec ExpressVPN, on a été bluffés par ses performances ! Même sur des serveurs très éloignés, la perte de débit reste minime.

Pour nos tests, on a d'abord mesuré nos vitesses sans VPN : 461 Mb/s en download, 42 Mb/s en upload, avec un ping de 16 ms. Rien à dire, une connexion au top !

Puis on s'est connectés à un serveur ExpressVPN à 2500 km. Et la surprise : seulement 4 % de perte en débit descendant et 0 % en montant ! Le ping a grimpé mais reste raisonnable à 56 ms.

En somme, que vous soyez à Dubaï ou à Tombouctou, le service vous garantit de très bonnes vitesses même à l'autre bout du monde. Un régal pour streamer ou jouer sans aucune latence !

Vous l'aurez compris, ExpressVPN assure une confidentialité à toute épreuve sans sacrifier les performances.

Streaming débloqué sans limites

Un des gros points forts d'ExpressVPN, c'est sa compatibilité avec un grand nombre de plateformes de streaming. Et on a pu le vérifier nous-mêmes !

Sur ce coup, Netflix, Prime Video, Disney+ et consorts n'ont aucun secret pour le service. On a réussi à accéder à plus de 40 plateformes différentes sans aucun problème. Que vous soyez au Japon, au Canada ou ailleurs, l'accès est totalement débloqué.

La qualité de visionnage est également au rendez-vous. Lors de nos tests, les vidéos se sont lancées instantanément en full HD sans la moindre coupure ni décalage. Un vrai bonheur !

On a spécialement insisté sur Netflix qui fait pourtant la chasse aux VPN. La solution nous a permis d'accéder à plus de 20 bibliothèques différentes aux USA, au Japon, au Royaume-Uni et ailleurs.

Pas de souci non plus pour débloquer Disney+. Prime Video s'est aussi laissé débloquer facilement depuis l'Allemagne, les USA et le Canada. Et les chaînes britanniques comme BBC iPlayer n'ont pas fait de difficulté.

Ainsi, que vous soyez un accro des séries ou des films, ExpressVPN vous ouvre les portes de tous les catalogues du monde entier. Fini les restrictions géographiques ! Le streaming illimité et en qualité optimale, c'est ça la promesse tenue par l'entreprise.

Le paradis des torrenteurs

Nous savons que certains d'entre vous apprécient les torrents. Et sur ce plan, ExpressVPN ne présente que des atouts pour les amateurs de P2P !

Déjà, il autorise les transferts torrent sur l'intégralité de son réseau de serveurs. Ceci, avec une bande passante illimitée et des vitesses extraordinaires. Fini l'attente interminable !

On a d'ailleurs testé avec qBittorrent et uTorrent, deux des clients torrent les plus populaires. Aucun souci de compatibilité, le VPN assure sur tous les fronts. On a même pu streamer en P2P sans accros avec Kodi.

Mais le must, c'est leur niveau de sécurité. Protocoles solides, pas de fuite DNS, kill switch automatique, split tunneling… Autant dire qu'avec la solution, vos transferts sont parfaitement anonymes et à l'abri des regards indiscrets. La tranquillité d'esprit assurée !

En somme, que vous soyez un torrenteur occasionnel ou un gros consommateur, ExpressVPN est clairement l'outil idéal. Téléchargez sans limites et en toute sérénité !

Compatible sur tous les appareils

Un autre point fort d'ExpressVPN, c'est sa compatibilité remaquable sur à peu près tous les supports existants !

On a commencé nos tests sur les plateformes desktop habituelles : Windows, macOS, Linux. Tout s'est installé sans accroc et les applications sont même disponibles en français.

Même topo sur mobile avec les versions Android et iOS. De quoi rester protégé partout avec le même compte ExpressVPN.

Mais ils vont encore plus loin, avec des applications dédiées pour Android TV, Fire TV ou encore la Shield de Nvidia. Idéal pour streamer en toute sécurité directement sur sa télé !

On a aussi pu configurer ExpressVPN sur nos consoles de jeux préférées comme la PS5, la Switch ou la Xbox. Un must pour les gamers qui veulent se protéger contre le cheathing.

La meilleure surprise, c'est leur solution pour routeurs qui protège d'un coup tous vos appareils connectés ! Plus besoin de tout installer un par un. Franchement, quelle que soit votre configuration, ExpressVPN a vraiment pensé à tout.

Un compte vous permet de connecter jusqu'à 5 appareils en simultané. Que vous partagiez avec votre famille ou vos colocataires, tout le monde peut en profiter !

Tarifs et moyens de paiement

ExpressVPN est accessible suivant trois types d'abonnements :

1 mois => 12,61 €

6 mois => 58,38 € (soit 9,73 €/mois)

12 mois + 3 mois gratuits => 97,33 € (soit 8,10 €/mois)

Plus la durée de l'abonnement est longue, plus l'offre est intéressante et permet de réaliser des économies.

Chaque abonnement à ExpressVPN s'accompagne d'un délai de rétractation de 30 jours. La souscription peut se faire par carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express…), par PayPal, par cryptomonnaies (Bitcoin) et bien plus encore.

ExpressVPN Le VPN le plus rapide à partir de 8,10 € 0 Voir l'offre Verdict Quand on a testé ExpressVPN, on s'attendait déjà un bon VPN premium. Mais là, on a été justes soufflés par ses performances. D'entrée, c'est son réseau de serveurs bien réparti qui nous a bluffés. Qu'importe l'endroit où vous voyagez, ExpressVPN vous couvre littéralement partout sur la planète ! Un incroyable atout pour contourner les restrictions géographiques. Mais surtout, ses vitesses de connexion sont stratosphériques. Lors de nos tests, même à l'autre bout du monde, les débits sont restés ultra-rapides. Idéal pour streamer ou télécharger en toute fluidité sans avoir à subir la moindre latence ! Ce qui nous a également convaincus, c'est sa politique de confidentialité aux petits oignons. Cryptage militaire, kill switch, no-log à toute épreuve... Vos données sont scellées dans un véritable coffre-fort numérique blindé ! L'anonymat garanti à 100%. On a aussi accroché sur leur interface limpide et intuitive. Que vous soyez néophyte ou rodé aux VPN, c'est d'une simplicité enfantine à prendre en main. Certes, ExpressVPN n'est pas donné. Mais au vu des prestations hallucinantes qu'on a testées, chaque centime est amplement justifié. On aime Vitesse fulgurante

Sécurité à toute épreuve

Fonctionnalités riches et variées

Service client irréprochable On aime moins Prix légèrement supérieur à la moyenne

Connexion simultanée limitée à 5 appareils

