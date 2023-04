Avec l’évolution des technologies, nos Smart TV deviennent de plus en plus intelligentes. Elles sont connectées à Internet et nous permettent de regarder des films, des séries et des émissions de télévision sur des plateformes de streaming tels que Netflix et Amazon Prime. Cependant, il est important de protéger notre confidentialité et notre sécurité en utilisant un VPN. Voici le top des meilleurs VPN pour Smart TV.

Les Smart TV sont des appareils connectés qui permettent aux utilisateurs de regarder des émissions de télévision et des films en streaming, de naviguer sur Internet et de jouer à des jeux. Toutefois, leur utilisation peut parfois être limitée en fonction de l’emplacement géographique de l’utilisateur ou de la disponibilité limitée de certains contenus. C’est là qu’un VPN pour Smart TV entre en jeu. Découvrez notre liste des solutions à privilégier pour une expérience de streaming sans interruption et une sécurité optimale.

NordVPN

Caractéristiques techniques Cryptage : AES 256 bits

Nombre de serveurs : plus de 5 500

Options de sécurités avancées : CyberSec, Double VPN, Protection contre les fuites DNS

NordVPN est le leader sur le marché des VPN en raison de son excellente réputation, de son haut niveau de sécurité et de la vitesse de ses connexions. Son grand choix de serveurs couvre plus de 60 pays, ce qui assure un accès à une vaste gamme de contenus.

En outre, sa fonctionnalité SmartPlay garantit une expérience de streaming optimale pour toutes les plateformes SVOD, y compris Netflix. Avec NordVPN, vous pouvez également connecter jusqu’à six appareils en simultané et profitez d’un débit illimité. De plus, NordVPN offre une protection complète contre les attaques de logiciels malveillants et les vols de données grâce à ses protocoles de sécurité sophistiqués. Il utilise notamment un cryptage AES 256 bits, la sécurité OpenVPN et une politique de non-enregistrement stricte de vos activités en ligne.

Vitesse de connexion rapide

Grand nombre de serveurs et bonne répartition géographique

Choix de serveurs dans plus de 60 pays

Interface utilisateur moins intuitive

Service client peut être lent à répondre sur certaines demandes

Surfshark

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Options de sécurité avancée : Protection contre les fuites DNS, IPv6 et WebRTC, Kill switch, Whitelister, CleanWeb

Connexions simultanées : illimitées

Surfshark est une option abordable et fiable pour les utilisateurs qui souhaitent protéger leur Smart TV en streaming. Sa fonctionnalité MultiHop vous permet de connecter votre appareil à deux endroits différents pour encore plus de sécurité.

Il dispose également d’une fonctionnalité de déblocage de contenu NoBorders offrant un accès à un large éventail de contenus géo-restreints pour vos plateformes de streaming préférées. La vitesse de Surfshark est élevée, garantissant une expérience de visionnage fluide et sans limitation. En plus de la sécurité et du déblocage de contenu géographique, Surfshark offre également d’autres fonctionnalités utiles.

Déblocage de contenu avec la fonction NoBorders

Haute vitesse pour une expérience de visionnage fluide

Compatible avec une large gamme d’appareils

Ralentissements ou difficultés à se connecter dans certaines régions du monde.

Peut manquer de la notoriété et de l’expérience de certaines marques plus établies.

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Options de sécurité avancée : Protection contre les fuites DNS, IPv6 et WebRTC, Kill switch, Whitelister, CleanWeb

Connexions simultanées : illimitées

ExpressVPN est considéré comme l’un des VPN les plus rapides sur le marché. Les utilisateurs peuvent se connecter à plus des milliers de serveurs répartis dans les quatre coins du monde, assurant un contenu accessible à tout moment. Cette solution est également fiable en termes de sécurité et de performances, avec un niveau de cryptage de qualité militaire. En outre, il est facile à utiliser, même pour les novices en matière de VPN.

Par ailleurs, la solution garantit une politique stricte de non-conservation des données. Ainsi, vous pouvez être sûr que le fournisseur ne peut collecter ou conserver vos données de navigation. De plus, ils offrent une protection contre les fuites DNS et IP, ce qui garantit que l’adresse IP réelle de l’utilisateur reste cachée.

Une technologie de cryptage de pointe

Un excellent réseau de serveurs

Service clientèle réactif

Coût d’abonnement assez élevé par rapport à d’autres solution

Interface utilisateur un peu compliquée pour les débutants, avec des options et des paramètres avancés qui peuvent être difficiles à comprendre.

PrivateVPN

Caractéristiques techniques Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPSec, PPTP

Cryptage : jusqu’à 256 bits AES

Nombre de serveurs : plus de 150 serveursConnexions simultanées : illimitées

PrivateVPN est un bon choix pour les utilisateurs qui souhaitent un VPN de qualité supérieure à un prix raisonnable. Avec sa large couverture, il offre un accès à une vaste gamme de contenus. Cette solution dispose également d’une fonctionnalité de déblocage de contenu appelée Stealth VPN qui utilise une technologie de pointe pour accéder à des sites bloqués. De plus, il dispose d’une fonctionnalité Kill Switch pour assurer une sécurité complète.

En termes de sécurité, PrivateVPN utilise le cryptage AES-256 pour protéger les données de ses utilisateurs. En outre, il propose une politique de non-enregistrement des données, ce qui signifie que les activités en ligne des utilisateurs restent strictement confidentielles. De plus, PrivateVPN offre des applications conviviales pour différentes plateformes telles que Windows, Mac, iOS, Android et Linux. Les utilisateurs peuvent donc facilement installer et utiliser ce VPN sur tous leurs appareils connectés.

Un VPN de qualité supérieure à un prix raisonnable

Fonctionnalité Kill Switch pour assurer une sécurité complète

Compatible avec une large gamme d’appareils

Pas de chat en direct pour le support client

Les vitesses peuvent être un peu lentes dans certains pays

L’Interface utilisateur pourrait être plus intuitive

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Protocoles VPN : OpenVPN, IKEv2, TCP, UDP

Chiffrement VPN : AES-256

Disponibilité des serveurs : 700+ serveurs dans plus de 30 pays.

AtlasVPN est un VPN abordable offrant une expérience de visionnage de haute qualité. Sa fonctionnalité de déblocage de contenu permet d’accéder à des plateformes de streaming géorestreintes. En outre, ce VPN se dote d’un niveau de sécurité fiable, incluant le cryptage de haute qualité OpenVPN.

Avec sa version gratuite, il s’agit d’une excellente option pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir les VPN. Ce VPN est également très facile à utiliser et possède une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de se connecter rapidement aux serveurs souhaités et de naviguer en toute sécurité sur internet.

Une version gratuite

VPN facile à installer et à utiliser, même pour les débutants.

AtlasVPN ne fonctionne pas toujours avec les sites de streaming ou de téléchargement de contenu géo-restreint.

La version gratuite reste limitée en fonctionnalité

CyberGhost

Caractéristiques techniques Cryptage : AES 256 bits

Protocoles de tunneling : OpenVPN, L2TP-IPsec et PPTP

Connexions simultanées : jusqu’à 7 appareils

CyberGhost est un VPN facile à utiliser avec une interface conviviale et une grande sélection de serveurs dans plus de 90 pays. Il offre des fonctionnalités bien pensées pour protéger votre vie privée en ligne, telles que le Kill Switch et le cryptage AES 256 bits. Il propose également une fonctionnalité de déblocage de contenu permettant une expérience de streaming illimitée depuis votre Smart TV.

Et ce n’est pas tout ! CyberGhost dispose d’une politique de non-enregistrement des données de navigation et s’appuie sur des protocoles de sécurité avancés pour empêcher toute tentative de piratage ou d’espionnage. En outre, il offre une protection contre les fuites DNS et IPv6 pour assurer une sécurité accrue de votre connexion à Internet.

Excellente vitesse de connexion

Nombre impressionnant de serveurs couvrant un nombre important de pays

Application facile à utiliser et conviviale

Les connexions VPN ne sont pas toujours fiables

L’absence d’audit de tiers pour la politique de confidentialité

PureVPN

Caractéristiques techniques Chiffrement : AES-256

Nombre de serveurs : plus de 2000 serveurs

Fonctionnalités avancées : Kill Switch, Split tunneling, DNS Leak Protection, etc.

PureVPN est un autre VPN rapide et fiable avec une grande sélection de serveurs dans le monde. Il offre une fonctionnalité de déblocage de contenu très efficace, permettant un accès à toutes les plateformes de streaming géo-restreintes en toute simplicité. PureVPN dispose également d’un niveau de sécurité supérieur qui comprend une protection contre les fuites DNS.

Grande variété de serveurs et une couverture mondiale étendue

Support de P2P et de streaming pour des téléchargements rapides et protégés

Fonctionnalités de sécurité avancées pour une protéction renforcée

Les vitesses de connexion peuvent parfois être instables, surtout sur les serveurs les plus populaires.

Les applications peuvent être un peu compliquées pour certains utilisateurs débutants.

FAQ VPN pour Smart TV

Qu’est-ce qu’un VPN pour Smart TV ?

Un VPN est un service en ligne qui permet aux utilisateurs de se connecter à Internet de manière plus sécurisée et privée en faisant passer leur trafic internet via un tunnel crypté. Ce dernier chiffre les données en transit pour protéger la vie privée de l’utilisateur, permet d’accéder à des sites Web bloqués géographiquement et masque son emplacement géographique réel. Dans cette optique, un VPN pour Smart TV est un service VPN compatible qui permet de contourner les restrictions de contenu et de naviguer sur Internet en toute sécurité.

Comment installer un VPN sur ma Smart TV ?

Les Smart TV ne disposent pas de fonctionnalités VPN intégrées. Ainsi, la meilleure façon de les connecter à un VPN est d’utiliser un routeur VPN ou une application de VPN sur un périphérique compatible, tel qu’un ordinateur portable ou un smartphone, puis de connecter la Smart TV à ce périphérique. Vous pouvez également utiliser une boîte de streaming compatible avec le VPN comme Roku ou Firestick pour connecter la Smart TV à Internet via votre solution.

Est-ce que tous les VPN sont compatibles avec les Smart TV ?

Non, tous les VPN ne sont pas compatibles avec les Smart TV. Les Smart TV sont des appareils qui utilisent des systèmes d’exploitation différents, comme Android TV, Tizen, Roku ou WebOS. Par conséquent, vous devez vous assurer que le service que vous allez choisir prend en charge le système d’exploitation de votre appareil ou du périphérique que vous allez utiliser.

Est-il nécessaire d’avoir un abonnement payant pour utiliser un VPN pour Smart TV ?

Oui, la plupart des VPN pour Smart TV sont des services payants qui nécessitent un abonnement pour accéder à toutes les fonctionnalités. Cependant, certaines applications VPN ont des offres gratuites, mais elles sont souvent limitées en termes de bande passante, de vitesse et de serveurs de connexion. Les offres payantes vous offrent des options de connexion plus avancées, une sécurité renforcée et une meilleure expérience utilisateur globale.

Comment puis-je vérifier si mon VPN fonctionne sur ma Smart TV ?

Après avoir installé et configuré votre VPN, vous devez effectuer un test de connexion pour vérifier si votre Smart TV est correctement connectée à la solution VPN. Pour ce faire, vous pouvez accéder à un site Web qui indique votre position géographique actuelle, tel que www.whatismyip.com, avant et après avoir activé votre VPN. Si votre position change, cela signifie que votre Smart TV est bien connectée à votre solution et que le service fonctionne correctement.

