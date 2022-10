Onion Over VPN : en quoi consiste réellement cette fonctionnalité ?

Onion Over VPN est une option qui permet non seulement de masquer vos informations personnelles, mais aussi de garantir l’anonymat et la confidentialité totale de votre navigation. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette fonctionnalité VPN.

Internet est aujourd’hui considéré comme la mémoire virtuelle du monde réel. Des milliards d’informations y circulent librement dont certaines sont bien protégées et d’autres non. Dans tous les cas, protéger vos données de navigation s’avère important dans le sens où il suffit aux individus malveillants d’usurper votre identité internet (IP) pour détruire votre vie.

Jusqu’ici, le VPN gratuit ou payant reste la solution la plus fiable et performante pour naviguer librement sur la toile en toute sécurité. Bien évidemment, toutes les solutions ne proposent pas les mêmes systèmes de protection. Entre autres, peu d’entre elles ont la possibilité de vous proposer la fonction “Onion Over VPN”. Une option pourtant bienvenue qui vous permet de profiter de tous les avantages du routeur Tor et du niveau de sécurité élevé d’un tunnel VPN simultanément.

Onion Over VPN : une fonction indispensable

Onion over VPN utilise en concomitance un logiciel VPN et le navigateur Tor afin d’optimiser votre confidentialité. En outre, la fonction permet de renforcer le codage de votre navigation internet en passant d’abord par un serveur VPN avant d’atterrir sur le réseau de Tor.

Pour rappel, la fonction principale d’un VPN est de masquer votre adresse IP. Pour ce faire, l’outil crée un tunnel crypté entre internet et votre appareil afin de protéger votre navigation contre les invités indésirables.

Cependant, il est tout de même important de rester vigilant face aux logiciels malveillants et aux sites frauduleux. De fait, les VPN n’ont pas pour vocation de vous protéger contre les malwares et les spams. Bien que certaines solutions proposent ce type de fonctionnalité. Ainsi, le choix du service joue un rôle important pour déterminer votre niveau de sécurité.

De son côté, Tor est un navigateur qui se différencie des autres solutions sur le marché grâce son système de confidentialité ultra-efficace. En effet, ce moteur de recherche dispose d’un système qui isole chaque plateforme que vous visitez pour qu’aucun tiers ne puisse vous traquer.

En détail, lorsque que vous effectuez des recherches sur Tor, votre requête est transmise au serveur propre au service. Celui-ci sélectionne au hasard d’autres nœuds qui traiteront votre demande jusqu’à arriver au nœud de sortie. Cela vous permettra non seulement d’éviter les publicités intempestives et de recevoir des contenus indésirables, mais également de garantir la confidentialité de votre localisation et de vos informations personnelles.

En définitive, l’option Onion Over VPN va permettre la fusion des avantages de ces deux logiciels afin de vous assurer une navigation sereine et parfaitement sécurisée.

Les VPN prenant en charge Onion Over VPN

Le niveau d’alerte mondial par rapport aux menaces virtuelles se trouve actuellement dans le rouge. Malgré les efforts gouvernementaux pour la protection des données personnelles de citoyens, plusieurs entités continuent d’espionner furtivement votre vie numérique pour des raisons commerciales ou lucratives. Pour vous aider à choisir votre bouclier anti-espion, découvrez les meilleurs VPN sur le marché qui prennent en charge l’option Onion Over VPN.

NordVpn

Si vous souhaitez combiner sécurité et confidentialité lors de votre navigation, NordVPN est aujourd’hui classé premier dans sa catégorie de service VPN.

Le logiciel propose une panoplie de fonctionnalités ultra-pratique qui permet de créer une barrière protectrice virtuelle pour vous défendre contre les éventuelles cybermenaces. Parmi elles, Onion Over VPN qui est intégré nativement dans la solution.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce service, découvrez notre avis sur NordVPN.

SurfShark

SurfShark est un outsider qui a su rapidement se démarquer des autres services VPN grâce à sa praticité hors norme, mais également ses nombreuses fonctionnalités.

Malgré le fait que l’option Onion Over VPN ne soit pas comprise dans la formule que propose cette solution, vous avez la possibilité de bénéficier de cette fonction en utilisant simultanément le VPN et le navigateur Tor.

Découvrez nos avis sur Surfshark pour en savoir plus.

Cyberghost

Peu de services VPN sont capables de gérer plusieurs appareils en même temps. En ce qui concerne Cyberghost, cela n’a jamais été un problème. En effet, cette solution vous permet de protéger jusqu’à 7 appareils en simultané.

À noter que CyberGhost n’active pas automatiquement l’option Onion Over VPN. Cependant, vous pouvez mettre en marche cette fonction en vous connectant sur le navigateur Tor et en le démarrant manuellement.

Plus de détails dans notre avis sur CyberGhost.

Onion Over VPN : comment ça fonctionne ?

De manière générale, Onion Over VPN est une option propre à NordVPN. À ce titre, il se lance en même temps que l’ouverture de votre navigateur. Ce n’est pas pour autant que les utilisateurs qui utilisent d’autres services VPN ne peuvent pas y accéder. Toutefois, dans ces conditions, il faudra effectuer manuellement son activation.

Fonction Onion Over VPN sur NordVPN

Tous les utilisateurs de NordVPN ont automatiquement accès à la fonction Onion Over VPN. Il est relié au tunneling du VPN et renforce la sécurité de votre navigation.

En détail, il faudra d’abord installer NordVPN sur votre appareil. Lorsque le logiciel sera activé toutes vos requêtes passeront par :

le tunneling de cryptage de NordVPN

le serveur de Tor

3 serveurs Onion au hasard

le serveur public d’internet

Les informations récoltées sur le serveur seront ensuite affichées sur votre écran sans risque et en toute confidentialité.

Se servir d’Onion Over VPN sans passer par NordVPN

Pour les autres solutions VPN, il est nécessaire d’installer au préalable sur votre appareil le navigateur Tor pour bénéficier de l’option Onion Over VPN. Pour ce faire, il suffit de suivre les indications suivantes :

se rendre sur le site de Tor Project

cliquer sur “télécharger le navigateur Tor” (Cela vous redirigera vers la page 4sync.com pour débuter le téléchargement)

confirmer en cliquant sur “télécharger”

À noter que la taille du fichier de base de Tor est de 108 Mo.

Pour l’installation, il suffit de cliquer sur le fichier enregistré, autoriser le programme à apporter des modifications sur votre ordinateur et suivre les indications affichées sur votre écran en sélectionnant vos préférences.

Une fois la plateforme installée sur votre appareil, le procédé reste le même. Votre VPN masque votre adresse IP et Tor se sert de la fonction Onion Over VPN pour vous défendre contre les espions virtuels.