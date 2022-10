Vous vous demandez quel est le meilleur VPN pour protéger votre identité sur internet et visionner vos contenus en streaming en toute sécurité ? Découvrez notre comparatif des sept meilleurs services VPN pour 2021 et profitez de l’expérience inédite qui s’offrira à vous.

Le marché des VPN en 2021 est un marché ultra concurrentiel. Plusieurs éditeurs proposent leurs solutions sur le web et prêchent des services de qualité à des tarifs très variés. Mais qu’en est-il réellement de ces offres et comment faire le bon choix ?

Pour vous aider, nous avons effectué un comparatif des meilleurs VPN du moment en mettant l’accent sur les fonctionnalités qui pourront vous être utiles.

NordVPN : le meilleur VPN pour une confidentialité accrue

NordVPN est reconnu comme l’un des meilleurs fournisseurs de service VPN actuellement disponibles. Avec plus de 14 millions d’utilisateurs dans le monde, le logiciel a su s’imposer comme la référence du marché et il devance largement ses concurrents dans l’hexagone.

Le VPN propose de multiples fonctionnalités et l’éditeur s’applique continuellement à enrichir son offre. L’outil dispose aujourd’hui d’une panoplie complète d’options de sécurité (serveurs double VPN, serveurs obfusqués, protection Wi-Fi, etc.). Mais il permet également d’accéder à plusieurs fonctionnalités supplémentaires visant à renforcer la confidentialité en ligne (Onion over VPN, Peer 2 Peer).

Riche d’une infrastructure de plus de 5 400 serveurs, NordVPN exploite les protocoles classiques de connexion. L’outil dispose de plus d’un protocole maison basé sur WireGuard dénommé NordLynx. Ce dernier accroît la sécurité et offre des vitesses de connexion impressionnantes pour un meilleur accès aux contenus en streaming.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 5 400+

5 400+ Emplacement des serveurs : 60 pays

60 pays Nombre maximum de connexions simultanées : 6

6 Couverture multiplateforme : Windows, Android, macOS, Linux, iOS, navigateurs, consoles de jeux, routeurs, smart TV

Tarifs

Avec NordVPN, vous pouvez souscrire aux offres tarifaires suivantes :

1 mois => 10,56 €

12 mois => 4,35 €/mois

24 mois => 2,91 €/mois

L’offre de 24 mois vous permet en plus de bénéficier d’une garantie de remboursement. Cette garantie est ainsi valable pendant 30 jours après votre souscription.

Les plus Sécurité renforcée

Audit de sécurité en 2020

Vitesse élevée grâce à NordLynx

Nombre de serveurs élevé



Les moins Renouvellement coûteux des abonnements

Problèmes récents avec Netflix



Surfshark : le meilleur VPN pour des connexions illimitées

Surfshark est en deuxième position de notre comparatif pour son excellent rapport qualité-prix. Arrivé sur le marché en 2018, cet outil bénéficie d’un succès sans précédent et propose un service premium à un tarif plus qu’abordable (moins de 2 €/mois pour 2 ans).

Un des points forts du logiciel est qu’il n’impose pas de limite sur le nombre d’appareils pouvant se connecter en simultané. Un compte unique permet de connecter 1, 10 ou 100 appareils en même temps. Il n’y a pas de limite.

Avec plus de 3 200 serveurs, le réseau de l’éditeur propose également des serveurs Multi-Hop et des serveurs optimisés pour les torrents. L’outil dispose de plus d’un bloqueur de publicité et d’une option Camouflage pour cacher l’usage du VPN aux FAI.

Outre les fonctionnalités de base qui sont relativement complètes, l’application dispose d’une interface simplifiée et permet de débloquer une multitude de plateformes de streaming (Netflix US, Disney+, BBC iPlayer, etc.). Toutefois, la vitesse de connexion est légèrement inférieure à celle de la concurrence, sans pour autant être un facteur de blocage.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 3 200+

3 200+ Emplacement des serveurs : 65 pays

65 pays Nombre maximum de connexions simultanées : illimité

illimité Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, navigateurs, smart TV, consoles de jeux

Tarifs

Surfshark vous propose 3 tarifs d’abonnement :

1 mois => 11,47 €

6 mois => 5,49 €/mois

24 mois + 3 mois gratuits => 1,96 €/mois

Chaque offre bénéficie d’un délai de rétractation de 30 jours.

Les plus Nombre de connexions illimité

Fiabilité des connexions

Idéal pour le streaming



Les moins Problèmes avec Netflix hors des USA

Applications peu développées



CyberGhost : le meilleur VPN pour le maximum de serveurs

CyberGhost est un VPN d’origine roumaine qui gagne en notoriété depuis ces dernières années. L’outil s’est en effet hissé au rang des plus grands fournisseurs de service VPN au monde. Par ailleurs, le service se démarque de ses concurrents en raison de la qualité de son offre mais aussi pour ses tarifs largement abordables.

Le logiciel exploite la plus grande infrastructure du marché des VPN (plus de 7 000 serveurs) et propose une riche collection de fonctionnalités de sécurité (protocoles, chiffrage AES-256 bits, bloqueurs de pubs et de sites, etc.)

Son interface est claire et bien ficelée et l’outil regorge de fonctionnalités utiles (redirection HTTPS, blocage de pubs, compression de données…).

Du fait de sa localisation en Roumanie, CyberGhost privilégie la confidentialité de ses clients à travers une politique de No-Log. Le service offre également d’excellentes vitesses de connexions et propose des serveurs optimisés pour les plateformes de streaming (Netflix, HBO, Prime Video, etc.). Le VPN permet aussi d’accéder aux chaînes de télévision en France et à l’étranger.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 7 229

7 229 Emplacement des serveurs : 91 pays

91 pays Nombre maximum de connexions simultanées : 7

7 Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, iOS, Android, navigateurs, smart TV, consoles de jeux, routeurs

Tarifs

CyberGhost propose 3 offres tarifaires différentes :

1 mois => 11,99 €

6 mois => 5,39 €

24 mois + 3 mois => 1,83 €/mois

L’abonnement mensuel de CyberGhost est soumis à une garantie de 14 jours satisfait ou remboursé. Cette garantie s’étend à 45 jours pour les offres de 6 mois ou de 2 ans + 3 mois.

Les plus Nombre important de serveurs

Riche en fonctionnalités



Les moins Interface à améliorer

Rares problèmes d’accès à BBC iPlayer



ExpressVPN : le meilleur VPN pour des fonctionnalités complètes

ExpressVPN est une véritable référence dans le domaine. Il séduit la plupart des utilisateurs grâce à ses vitesses élevées, sa capacité à débloquer une énorme liste de services de streaming et une sélection de serveurs décente.

ExpressVPN offre également une garantie de remboursement de 30 jours. Il comprend de nombreuses fonctionnalités qui le rendent attrayant pour les utilisateurs de médias sociaux, les journalistes et les militants, et toute personne ayant des données. Ce logiciel permet d’utiliser le réseau Tor (The Onion Router) pour un anonymat supplémentaire. Il comprend également un générateur de mot de passe aléatoire gratuit pour sécuriser vos connexions.

Grâce à son protocole Lightway, ce VPN se distingue de ses concurrents en offrant le meilleur débit de connexion au monde. D’autre part, le VPN permet également de bénéficier d’une connexion particulièrement stable, quelle que soit la plateforme utilisée, qu’il s’agisse d’un PC, d’un Mac ou d’un Fire Stick. Les tests effectués ont permis de maintenir la connexion plusieurs jours d’affilée.

En termes de sécurité, le service est régulièrement audité par le prestigieux cabinet PwC. Il ne conserve aucune donnée sur ses utilisateurs.

Les fonctionnalités proposées sont nombreuses notamment les kill switch, les antifuites DNS, le cryptage.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 3 000

3 000 Emplacement des serveurs : 94 pays

94 pays Nombre maximum de connexions simultanées : 5

5 Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routeurs, navigateurs, smart TV, consoles de jeux

Tarifs

Les abonnements proposés par ExpressVPN sont au nombre de trois :

1 mois => 11,45 €

6 mois => 8,83 €/mois

12 mois + 3 mois gratuits => 5,90 €/mois

Chaque abonnement bénéficie d’un délai de rétractation de 30 jours.

Les plus Vitesse de connexion élevée

Vitesse de connexion élevée Nombre élevé d’appareils pris en charge

Nombre élevé d’appareils pris en charge Disponibilité 24 h/24 et 7 j/7 du service client



Les moins Tarifs légèrement plus élevés que la moyenne

Tarifs légèrement plus élevés que la moyenne Faible nombre de connexions simultanées



IPVanish : le meilleur VPN pour des vitesses de connexion élevées

IPVanish fait partie des VPN les plus populaires et les plus utilisés aux États-Unis. Il est reconnu comme un logiciel fiable et digne de confiance.

L’outil a reçu un lifting intégral vers le début de l’année 2021, toutefois, il ne dispose pas d’une interface en français. Lors de cette mise à jour, IPVanish a intégré WireGuard dans la liste de ses protocoles. Aujourd’hui, le logiciel peut donc se vanter d’être l’un des services les plus rapides du moment et ce, même s’il dispose de moins de serveurs que ses concurrents.

Au niveau des fonctionnalités additionnelles, IPVanish offre une option « Scramble » qui permet de contourner la censure dans des pays comme la Chine. L’ajout de nouvelles fonctionnalités n’est cependant pas aussi fréquent que chez ses concurrents. Elles tardent même à arriver.

Finalement, bien que l’application permette de débloquer plusieurs plateformes de streaming, elle n’a malheureusement pas accès à Disney+ et à Netflix.

Pour conclure, IPVanish se place parmi les VPN les moins chers du marché qui autorisent la connexion d’un nombre illimité d’appareils en simultanés.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 1 900+

1 900+ Emplacement des serveurs : 75+ localisations

75+ localisations Nombre maximum de connexions simultanées : illimité

illimité Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Amazon Fire TV

Tarifs

IPVanish VPN propose actuellement deux offres tarifaires :

1 mois => 9,76 €

12 mois => 2, 84 €/mois

En plus de ces abonnements, IPVanish vous permet, moyennant un supplément, de bénéficier d’un service de backup sécurisé dans le cloud.

Par ailleurs, l’offre annuelle est accompagnée d’un essai de 30 jours satisfait ou remboursé.

Les plus Connexion simultanée illimitée

Connexion simultanée illimitée Débits de connexion élevés avec WireGuard

Débits de connexion élevés avec WireGuard Excellent service clientèle

Excellent service clientèle Autorise l’accès à BBC iPlayer



Les moins Pas d’accès à Netflix et Disney+

Pas d’accès à Netflix et Disney+ Applications rarement mises à jour



PureVPN : le meilleur VPN pour l’investissement en nombre de serveurs

PureVPN est un service d’origine hongkongaise qui a vu le jour en 2007. Riche d’une quinzaine d’années d’expérience, le service a subi récemment une refonte sérieuse pour offrir plus d’ergonomie et toujours plus de fonctionnalités.

Le VPN exploite à ce jour plus de 6 500 serveurs contre 2 000 en 2019. Le service enregistre ainsi le plus grand investissement en infrastructures avec l’ajout d’environ 4 500 serveurs en à peine quelques mois.

Au niveau de la sécurité, PureVPN exploite les protocoles classiques (OpenVPN, iKEv2, L2PT) mais ne prend pas en compte le protocole WireGuard, la fonction Split Tunneling et la protection contre les fuites DNS. En revanche, le kill switch et la redirection de Port sont bien présents pour renforcer la sécurité contre les intrusions.

La mise à jour du service a également permis de débloquer la plupart des plateformes de streaming (Netflix, BBC iPlayer, HBO, Hulu…). De plus, le téléchargement de torrents via les serveurs P2P est disponible.

Toutefois, les vitesses de connexion sont très en dessous des performances de ses concurrents. C’est surtout le cas quand les serveurs sont éloignés.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 6 500+

6 500+ Emplacement des serveurs : 96 emplacements dans plus de 78 pays

96 emplacements dans plus de 78 pays Nombre maximum de connexions simultanées : 10 appareils

10 appareils Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Android, iOS, navigateurs, routeurs, smart TV, consoles de jeux

Tarifs

Pour bénéficier des fonctionnalités complètes de PureVPN, vous pouvez souscrire à trois abonnements différents :

1 mois => 9,60 €

12 mois => 2,50 €/mois

24 mois => 1,75 €/mois

Toutes les offres de PureVPN peuvent être testées pendant 31 jours à compter de la date de souscription. Un remboursement sera effectué dans ce délai si vous n’êtes pas satisfait du service.

Les plus Riche en fonctionnalités

Riche en fonctionnalités Grande compatibilité multiplateforme

Grande compatibilité multiplateforme Tarifs intéressants

Tarifs intéressants Important réseau de serveurs



Les moins Vitesse de connexion dans la moyenne

Vitesse de connexion dans la moyenne Interface peu ergonomique

Interface peu ergonomique WireGuard indisponible



ProtonVPN : le meilleur VPN pour la sécurité en ligne

ProtonVPN est un logiciel suisse réputé pour son haut niveau de sécurité, sa politique de No-Log et la disponibilité gratuite d’une version bridée. Toutefois, l’outil n’est pas destiné aux débutants. Il vise plutôt des utilisateurs qui priorisent la transparence et la confidentialité en ligne.

Afin de mieux contrôler ses données, ProtonVPN dispose de son propre réseau de datacenters. Bien que l’éditeur ne propose pas autant de serveurs que ses concurrents, le service exploite des serveurs optimisés pour Tor. Il offre aussi de très bonnes vitesses de connexion notamment grâce à sa technologie VPN Accelerator.

En termes de fonctionnalités, ProtonVPN permet à ses utilisateurs de renforcer leur anonymat en utilisant l’option cœurs sécurisés. De plus, son kill switch fait partie des meilleurs du marché.

L’interface du logiciel est moderne et ergonomique et l’outil permet d’accéder à l’intégralité des bibliothèques de Netflix. Cependant, le service client n’est pas encore disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Pour bénéficier des fonctionnalités complètes de ProtonVPN, il faudra souscrire aux offres Premium (Plus, Visionary). Bien que ces tarifs soient plus élevés que la moyenne, le service offre l’un des meilleurs standards de sécurité de notre comparatif.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 1 529

1 529 Emplacement des serveurs : 61 pays

61 pays Nombre maximum de connexions simultanées : 10 appareils

10 appareils Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chromebook, Android TV

Tarifs

Vous avez la possibilité d’utiliser ProtonVPN gratuitement ou de souscrire à un des 3 d’abonnements suivants :

Abonnement mensuel Basic => 5 €/mois Plus => 7,49 €/mois Visionary => 30 €/mois

Abonnement de 12 mois Basic => 4 €/mois Plus => 5,99 €/mois Visionary => 24 €/mois

Abonnement de 24 mois Basic => 3,29 €/mois Plus => 4,99 €/mois Visionary => 19,96 €/mois



Chaque tarif diffère des autres par les fonctionnalités qu’ils proposent (nombre de serveurs, nombre de connexions simultanées, vitesse de connexion, accès au streaming, etc.).

Les plus Version gratuite disponible

Version gratuite disponible Focus sur la confidentialité et la sécurité

Focus sur la confidentialité et la sécurité Vitesses excellentes

Vitesses excellentes Stabilité des applications



Les moins Prix légèrement élevé

Prix légèrement élevé Assistance clientèle non disponible 24 h/24 et 7 j/7



AtlasVPN : une alternative de choix pour garantir votre sécurité en ligne

AtlasVPN est le meilleur VPN adapté aux débutants aussi bien qu’aux professionnels exigeants. Cela tient notamment à sa vitesse, son efficacité et sa convivialité face aux autres solutions existantes. Atlas VPN propose notamment un contrôle automatique des failles pour vous assurer une protection optimale des données confidentielles. Le VPN se distingue notamment par son chiffrement AES-256 et le protocole IPSec/IKEv2. En outre, il peut contourner le blocage de certains sites en raison de leur censure géographique tout en offrant la possibilité de masquer les annonces publicitaires lors de la navigation.

Par ailleurs, Atlas VPN autorise la connexion instantanée d’un grand nombre d’appareils. Côté tarif, ce logiciel affiche l’un des prix les plus abordables. Autre avantage, il est possible de choisir parmi les 750 serveurs répartis dans 43 pays.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 750+

Emplacement des serveurs : 43+ localisations

Nombre maximum de connexions simultanées : illimité

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Amazon Fire TV

Tarifs

AtlasVPN propose actuellement trois offres tarifaires : 1 mois => 9,96 €

12 mois => 2,90 € €/mois

3 ans => 1,75 €/mois

Par ailleurs, l’offre annuelle est accompagnée d’un essai de 30 jours satisfait ou remboursé.

Les plus La version gratuite ne nécessite pas de données de paiement

F onctionne avec Netflix US et d’autres sites de streaming

F Le trafic P2P est autorisé sur tous les serveurs

L’un des VPN les moins chers du marché ns



Les moins Faible réseau de serveurs

La version gratuite ne fonctionne pas pour le streaming

Pas d’extensions de navigateur.