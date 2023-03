Répéteur Wi-Fi : le guide pour trouver le meilleur produit

Si vous souffrez de problèmes de connexion à domicile, un répéteur Wi-Fi est la solution à vos soucis. Mais comment choisir celui qui conviendra le mieux à vos besoins ? Découvrez dans cet article les conseils pour choisir le meilleur produit afin d’avoir une couverture optimale.

De nos jours, les connexions Wi-Fi sont devenues indispensables dans nos vies quotidiennes, que ce soit pour le travail, le divertissement ou la communication. Cependant, il n’est pas rare de rencontrer des problèmes de couverture à la maison, en particulier dans les grandes maisons ou les zones à plusieurs étages. Dans de telles situations, l’utilisation d’un répéteur peut être une solution efficace pour améliorer la qualité de la connexion sans avoir à installer un nouveau routeur.

Qu’est-ce qu’un répéteur Wi-Fi et à quoi ça sert ?

Un répéteur Wi-Fi est un appareil qui sert à étendre la couverture d’un réseau Wi-Fi préexistant. Il permet de répéter le signal d’un routeur ou d’un point d’accès sans fil pour couvrir des zones plus vastes. Dans ce cadre, cet équipement agit comme une sorte de relais intermédiaire afin de couvrir un endroit qui ne serait normalement pas atteint par le signal.

Cet amplificateur de portée est particulièrement utile pour les maisons ou les entreprises de grande taille. En effet, dans les grandes infrastructures, le signal peut être limité dans certaines zones. De plus, L’utilisation d’un répéteur réseau améliore les performances et la qualité de la connexion sans fil, surtout pour les appareils connectés. Des modèles variés de répéteurs sont disponibles sur le marché pour s’adapter à tout type de besoins et de budgets.

Le fonctionnement d’un répéteur Wi-Fi est assez simple. Il capte le signal émis par un routeur ou un point d’accès sans fil et le décode et le renvoie sous forme de signal renforcé. Cet équipement informatique doit être placé dans une zone où le signal est encore suffisamment fort pour être capté. Toutefois, il faut éviter de le mettre trop près du routeur, car cela pourrait créer des interférences.

Certains répéteurs peuvent être configurés pour utiliser le même nom de réseau et le même mot de passe que le routeur principal. Ils permettent ainsi une connexion transparente pour les appareils connectés. D’autres répéteurs peuvent créer un réseau séparé avec un nom et un mot de passe différents.

Avec la technologie d’aujourd’hui, les répéteurs modernes peuvent offrir des fonctionnalités avancées. Ainsi, les modèles récents permettent la sélection automatique du canal le moins encombré pour optimiser la qualité du signal sans fil.

Quels sont les avantages d’utiliser un répéteur Wi-Fi ?

L’utilisation d’un répéteur Wi-Fi présente plusieurs avantages, notamment une plus grande couverture du réseau sans fil et une meilleure connectivité pour les appareils connectés.

Avec un répéteur, les utilisateurs peuvent accéder à Internet de manière plus fiable et plus rapide dans toutes les zones de leur domicile ou de leur bureau. Les répéteurs sont également très faciles à installer et à configurer, ne nécessitant aucune expertise technique particulière.

Par ailleurs, ils peuvent être une alternative économique aux routeurs sans fil haut de gamme, offrant une amélioration significative des performances pour un coût beaucoup moins élevé.

Enfin, un répéteur peut être un excellent choix pour les maisons à plusieurs étages ou les grands espaces où il peut être difficile de capter le signal du routeur principal. Dans l’ensemble, les avantages de cet équipement réseau sont nombreux et en font un outil très pratique pour améliorer la connectivité sans fil dans n’importe quelle zone où le signal est faible ou inexistant.

Quels sont les critères pour choisir le meilleur répéteur Wi-Fi ?

Avec tant de marque et de modèles disponibles sur le marché, il peut être difficile de choisir le meilleur répéteur Wi-Fi. Pour faciliter votre choix, il est important de considérer quelques critères de base pour l’achat de cet équipement informatique. En tenant en compte de ses critères, vous avez déjà les connaissances de base pour choisir le répéteur qui vous convient. Après, le choix final doit dépendre de vos besoins.

La norme et la compatibilité

Les normes Wi-Fi sont des spécifications techniques qui déterminent les caractéristiques du signal sans fil. Les répéteurs Wi-Fi sont généralement rétrocompatibles avec les normes précédentes, mais il est important de vérifier que le répéteur que vous achetez est compatible avec votre routeur.

La norme la plus répandue est la « 802.11 n », qui offre un débit plus rapide et une meilleure portée que les normes précédentes. Les répéteurs compatibles avec la norme 802.11 n peuvent améliorer considérablement la qualité de votre signal.

La norme 802.11ac, également connue sous le nom de Wi-Fi 5, offre des débits plus élevés que la norme 802.11n. Les répéteurs compatibles avec la norme 802.11ac peuvent fournir une bande passante plus importante pour prendre en charge plusieurs appareils connectés simultanément.

Plus récemment, la norme 802.11ax, aussi appelée Wi-Fi 6, est devenue de plus en plus courante. Cette norme offre des débits encore plus élevés et une meilleure efficacité énergétique que les normes précédentes. Les répéteurs compatibles avec la norme 802.11ax peuvent fournir une connexion plus stable et plus rapide, même dans des environnements avec de nombreux appareils connectés.

L a portée et le débit

Lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur répéteur Wi-Fi, deux critères clés doivent être pris en compte : la portée et le débit. La portée est importante, car elle détermine jusqu’où le signal Wi-Fi peut se propager dans votre maison ou votre bureau. Si vous avez des zones mortes où le signal ne parvient pas, vous avez besoin d’un extendeur de signal capable d’étendre la portée de votre réseau sans fil.

En général, un répéteur Wi-Fi peut atteindre des débits allant jusqu’à plusieurs centaines de Mbits/s pour les normes Wi-Fi plus anciennes telles que 802.11n, et des débits allant jusqu’à plusieurs Gbits/s pour les normes plus récentes telles que 802.11ac et 802.11ax.

Par ailleurs, si la portée n’est pas un problème pour vous, vous pouvez vous concentrer sur le débit du Wi-Fi. Le débit est important, car il détermine la vitesse à laquelle vos appareils peuvent accéder à Internet et transférer des données sans fil.

Si vous avez plusieurs appareils connectés simultanément à votre réseau Wi-Fi, vous aurez besoin d’un répéteur Wi-Fi doté de la technologie ac MU-MIMO (Multi-User Multiple Input and Multiple Output).

Les fonctionnalités supplémentaires

Lorsque vous cherchez un répéteur Wi-Fi, il est important de considérer les fonctionnalités supplémentaires qui peuvent améliorer l’expérience utilisateur. Parmi ces fonctionnalités, on peut citer le WPS (Wi-Fi Protected Setup) qui permet une configuration rapide et sécurisée de votre réseau Wi-Fi.

Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour connecter votre répéteur à votre routeur sans fil. De plus, la présence d’un port Ethernet vous permet de connecter des appareils qui ne disposent pas de Wi-Fi, comme une console de jeu ou un ordinateur de bureau.

Un port USB peut également être un ajout intéressant, car il vous permet de connecter un disque dur externe et de partager son contenu sur votre réseau Wi-Fi. En somme, en choisissant un répéteur avec ces fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez créer un réseau plus stable et plus polyvalent pour répondre à tous vos besoins de connectivité.

Choisir un répéteur Wi-Fi selon le prix

Le coût d’un répéteur Wi-Fi peut varier considérablement en fonction de la qualité et de la portée du signal qu’ils offrent. Pour choisir l’équipement en fonction de son prix, il est important de comprendre les différents intervalles de prix disponibles sur le marché.

Les répéteurs d’entrée de gamme sont généralement disponibles à partir de 20 euros, mais ils ne conviennent qu’à une utilisation occasionnelle et à des distances relativement courtes.

Les modèles moyens de gamme, proposant des fonctionnalités plus avancées, peuvent coûter entre 50 et 100 euros, tandis que les répéteurs haut de gamme, offrant une couverture étendue, peuvent coûter jusqu’à 200 euros ou plus.

Il est important de noter que le choix d’un répéteur Wi-Fi doit se faire en fonction de vos besoins spécifiques, plutôt que de votre budget. En gardant cela à l’esprit, vous pouvez choisir le répéteur Wi-Fi qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Quelles sont les marques de répéteur Wi-Fi les plus fiables ?

Les marques de répéteurs Wi-Fi les plus fiables ont souvent une longue expérience dans le développement de technologies sans fil, ce qui se traduit par des produits de haute qualité et une bonne réputation sur le marché. Les répéteurs Wi-Fi fiables offrent des performances supérieures, des fonctionnalités avancées et des options de configuration flexibles pour répondre à vos besoins spécifiques. Ils peuvent également disposer d’un support technique fiable et des mises à jour régulières pour améliorer les performances et la sécurité de votre réseau.

Selon les tests et les avis des utilisateurs, les marques les plus fiables de répéteurs Wi-Fi sont les suivantes :

Netgear : cette marque est connue pour proposer des répéteurs Wi-Fi de haute qualité et faciles à utiliser, avec une bonne portée de signal.

TP-Link : cette marque offre une large gamme de répéteurs Wi-Fi abordables et de qualité, avec des performances fiables.

Asus : bien que plus connue pour ses ordinateurs portables et ses smartphones, cette marque propose aussi des répéteurs Wi-Fi de haute qualité avec une portée de signal impressionnante.

Linksys : cette marque est réputée pour ses répéteurs Wi-Fi haut de gamme avec des fonctionnalités avancées et une excellente portée de signal.