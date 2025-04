Amazon lance enfin son rival de Starlink ! Tout ce que vous devez savoir

Amazon défie Starlink avec le projet Kuiper, un réseau de satellites destiné à offrir un Internet rapide et accessible.

Amazon développe le projet Kuiper depuis 2018. L’entreprise prévoit de déployer 3 200 satellites en orbite basse pour fournir un Internet rapide. Environ 7 ans plus tard, le projet Kuiper se concrétise enfin ! Le lancement inaugural, nommé mission KA-01, est prévu le 9 avril 2025.

La mission KA-01, le début d’une série ambitieuse

United Launch Alliance orchestre cette phase avec une fusée Atlas V, décollant depuis Cap Canaveral. Vingt-sept satellites seront propulsés en orbite basse pour poser les fondations du réseau.

Ce lancement exige une coordination minutieuse. La fusée, porteuse d’une charge importante, mobilise les équipes pour vérifier chaque détail, de la météo aux systèmes techniques.

Une fois en orbite, les satellites s’appuient sur des propulseurs électriques pour ajuster leur position. Filant à 27 359 km/h, ils bouclent une révolution terrestre toutes les 90 minutes.

Amazon planifie sept autres lancements avec l’Atlas V. La fusée Vulcan Centaur prend ensuite le relais pour 38 missions.

Chaque vol enrichit le réseau de dizaines de satellites. Ces dispositifs sont dotés d’antennes à commande de phase et de panneaux solaires alimentant des processeurs avancés.

Amazon ambitionne 80 lancements au total, soutenue par des partenariats avec Blue Origin et Arianespace pour rivaliser avec Starlink.

Amazon suit un modèle proche de Starlink

SpaceX domine déjà le ciel grâce à plus de 7 000 satellites déployés depuis 2019. Ce réseau assure une couverture étendue et des débits satisfaisants.

À l’image de Starlink, Amazon mise sur son projet Kuiper pour connecter les zones mal desservies. Ses satellites Kuiper, positionnés à 630 km d’altitude, réduisent la latence tout en accélérant les connexions.

Le géant de l’e-commerce innove aussi avec des antennes paraboliques compactes. La plus petite, de 18 cm et de 450 g, offre 100 Mbit/s. Une version plus large grimpe à 1 Gbit/s, idéale pour les professionnels.

Un film miroir appliqué sur ces équipements limite leur visibilité depuis la Terre. À Redmond, les centres d’opérations supervisent l’ensemble du système.

Chaque terminal coûtera moins de 400 dollars, avec des réductions possibles. Le service devrait être opérationnel dès cette année.

Pendant ce temps, les équipes de Kuiper finalisent la mission KA-02. Tandis que les prochains satellites patientent à Cap Canaveral, prêts à rejoindre l’orbite.

