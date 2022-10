VPN gratuit : comparatif des meilleurs services

Un VPN gratuit est un service qui vous permet de naviguer en tout anonymat sur internet et d’accéder à des contenus en streaming bloqués géographiquement. Ces logiciels foisonnent sur internet mais ils n’offrent pas tous le niveau de protection et les fonctionnalités désirées. Quels sont les meilleurs services VPN gratuits en 2021 ? La réponse dans notre comparatif.

En 2021, le marché des VPN est un marché hyper concurrentiel et en pleine expansion. Il existe différents outils proposant des services payants mais plusieurs fournisseurs de VPN proposent également leur service gratuitement sur internet.

Parmi les VPN gratuits disponibles en ligne, on retrouve les outils premium qui font partie de notre classement du meilleur VPN en 2021. Ces services proposent généralement une version d’évaluation à laquelle est appliquée une garantie satisfait ou remboursé. D’autre part, on retrouve les éditeurs qui mettent à disposition de leurs utilisateurs des outils 100 % gratuits.

Dans ce dossier, vous découvrirez quels sont les meilleurs VPN gratuits et que valent réellement leurs offres.

Windscribe : le VPN gratuit avec le maximum de serveur

Windscribe est un fournisseur de services VPN d’origine canadienne. Le VPN bénéficie d’une excellente note de la part de ses utilisateurs et dispose d’une interface intuitive et très conviviale. Le fournisseur propose également une formule gratuite particulièrement intéressante.

La version gratuite de Windscribe permet d’accéder à une trentaine de serveurs situés dans 10 pays différents. Il s’agit de l’un des réseaux les plus étendus proposés par un fournisseur de services VPN gratuits.

Windscribe fonctionne sur tous les principaux systèmes d’exploitation et même sur Fire TV. La version gratuite du VPN n’impose aucune limite au nombre d’appareils qui peuvent se connecter simultanément. Il s’agit là d’un avantage indéniable.

En termes de sécurité, le service fourni par Windscribe utilise des technologies de cryptage AES 256 bits et SHA512 combinées à une clé RSA 4096 bits. En outre, le VPN permet également à ses utilisateurs de bénéficier des protocoles OpenVPN, IKEv2 et SOCKS.

Par ailleurs, le VPN prend en charge les téléchargements de torrents et permet d’accéder à la plateforme de streaming Netflix US. Windscribe propose également une fonctionnalité de blocage des publicités et des logiciels malveillants.

Cependant, le service gratuit présente des inconvénients. Windscribe impose une limite de bande passante de 2 Go par mois, qui peut être étendue à 10 Go par mois. Il faut noter que le service souffre de vitesses de connexion lentes et n’offre aucun support client.

Les utilisateurs souhaitant accéder à l’ensemble des fonctionnalités du logiciel peuvent souscrire à l’un des abonnements proposés par Windscribe VPN.

Caractéristiques

Nombre de serveurs : 30

Emplacement des serveurs : 10 pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Hong Kong, France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Norvège, Roumanie)

Connexions simultanées : illimitées

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Fire TV, navigateurs

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, SOCKS

Streaming : Netflix

Abonnement : à partir de 3,61 €/mois

Période de gratuité : illimitée

Les plus Nombre de connexions illimitées

Nombre de connexions illimitées Sécurité renforcée

Sécurité renforcée Compatibilité multiplateforme élevée



Les moins Membre de l’alliance des 14 eyes

Membre de l’alliance des 14 eyes Absence de support client

Absence de support client Bande passante limitée à 10 Go par mois



NordVPN : le VPN gratuit avec le plus de fonctionnalités

NordVPN se positionne parmi les VPN les plus populaires du marché. Le service compte en effet plus de 14 millions d’utilisateurs et enregistre depuis ces dernières années, une sérieuse montée en puissance. Particulièrement apprécié en métropole, le logiciel devance tous les autres fournisseurs de service VPN en France.

NordVPN dispose de multiples fonctionnalités et propose un rapport qualité/prix excellent. Le logiciel dispose d’une gamme complète de fonctionnalités de sécurité et exploite une infrastructure composée de plus de 5 400 serveurs.

Afin de renforcer la sécurité, l’outil utilise un cryptage AES 256 -bits, des serveurs doubleVPN, des serveurs obfusqués et des fonctions de protection Wi-Fi et d’antifuite DNS. L’éditeur exploite également un protocole fait maison dénommé NordLynx qui, en plus de rendre les connexions plus sécurisées, offre des vitesses exceptionnelles.

En outre, NordVPN figure parmi les VPN les plus efficaces pour débloquer les contenus en streaming et accéder aux chaînes de télévision françaises depuis l’étranger. Le logiciel dispose en effet d’une fonctionnalité SmartPlay permettant un visionnage stable et rapide des contenus géobloqués.

Finalement, grâce à sa garantie satisfait ou remboursé, NordVPN peut être testé sans engagements pendant une durée de 30 jours.

Caractéristiques

Nombre de serveurs : 5 400+

Emplacement des serveurs : 60 pays

Connexions simultanées : 6

Couverture multiplateforme : Windows, Linux, Mac, Android, iOS, navigateurs, consoles de jeux, routeurs, smart TV

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard (NordLynx)

Streaming: Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, …

Abonnement : à partir de 3,29 €/mois

Période de gratuité : 30 jours

Les plus Interface simplifiée

Interface simplifiée Nombre élevé de serveurs et bonne couverture géographique

Nombre élevé de serveurs et bonne couverture géographique Sécurité renforcée

Sécurité renforcée Vitesse de connexion élevée grâce à NordLynx

Vitesse de connexion élevée grâce à NordLynx Prends en charge les torrents

Les moins Abonnement coûteux

Abonnement coûteux Ralentissement important sur certains serveurs



TunnelBear : le VPN gratuit avec le moins de données

TunnelBear est l’un des fournisseurs de services VPN les plus fiables et les plus connus. Ce fournisseur de VPN canadien propose un accès gratuit, mais très limité. Cette version permet à ses utilisateurs d’accéder à l’ensemble du réseau de serveurs du fournisseur. Il met à disposition plus de 2 500 serveurs dans 49 pays différents, notamment en France, aux États-Unis et au Canada.

TunnelBear est disponible sur la plupart des systèmes d’exploitation courants (ordinateur, tablette, smartphone) et permet la connexion simultanée de 5 appareils différents. En termes de sécurité, ce VPN fait partie des rares solutions gratuites à subir des audits indépendants sur toutes ses applications. L’outil offre un chiffrement AES 256 bits, une protection contre les fuites DNS et dispose d’une fonction de kill switch automatique.

Par ailleurs, TunnelBear adopte une politique No-Logs et ne stocke donc aucune information sur ses utilisateurs.

La version gratuite de ce VPN présente un inconvénient majeur : sa bande passante. En effet, cette limite est fixée à 500 Mo par mois, ce qui ne signifie presque rien ! Comparée à Windscribe (10 Go/mois), cette bande passante dure à peine dix minutes.

En plus de cette limitation, la vitesse de connexion est moyenne et le service client est lent et limité. En outre, le VPN n’autorise pas le trafic P2P et ne permet pas l’accès aux plateformes de vidéo à la demande telles que Netflix ou Disney+.

Caractéristiques

Nombre de serveurs : 2 500+

Emplacement des serveurs : 49 pays

Connexions simultanées : 5

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, navigateurs

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, IPsec

Streaming : Non disponible

Abonnement : à partir de 2,95 €/mois

Période de gratuité : illimitée

Les plus Large réseau de serveurs

Large réseau de serveurs Interface conviviale

Interface conviviale Disponible sur desktop et mobile

Disponible sur desktop et mobile Pas de limite de vitesse

Les moins Bande passante très limitée

Bande passante très limitée Peu d’options de réglage

ProtonVPN : un VPN gratuit sans limite de bande passante

ProtonVPN est un service VPN d’origine suisse qui est réputé pour son haut niveau de sécurité et ses vitesses de connexion élevées. Le service est reconnu pour mettre en avant la sécurité et la confidentialité en ligne et vise une clientèle avec des besoins plus avancés.

ProtonVPN dispose d’une version gratuite qui exploite une infrastructure composée 24 serveurs répartis dans 3 pays différents dont les États-Unis, le Pays-Bas et le Japon.

Le VPN propose l’un des meilleurs standards de sécurité du marché. En plus d’un chiffrage AES 256-bit couplé à un échangeur de clé RSA de 4096-bit, ProtonVPN dispose d’un des meilleurs kill switch aujourd’hui disponibles.

Du fait de sa localisation en Suisse, le VPN bénéficie d’une législation stricte concernant la rétention des données utilisateurs. Tout comme ExpressVPN ou CyberGhost, le service ne conserve aucun journal de navigation.

ProtonVPN exploite une technologie VPN Accelerator qui lui offre d’excellentes vitesses de connexion. Toutefois, la version gratuite du VPN est bridée en vitesse et ne permet pas d’accéder au streaming ainsi qu’au torrenting.

En revanche, cette version profite de la politique No-Logs de l’entreprise et n’est pas limitée en temps ni en bande passante. Elle bénéficie également des fonctionnalités VPN Accelerator, kill switch et Access blocked content.

Par ailleurs, grâce à sa garantie de remboursement, ProtonVPN permet à ses utilisateurs de tester le logiciel pendant 30 jours. Que ce soit pour la version gratuite ou payante, il est possible à tout moment de souscrire à un abonnement payant.

Caractéristiques

Nombre de serveurs : 24

Emplacement des serveurs : 3 pays (États-Unis, Pays-Bas, Japon)

Connexions simultanées : 1

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chromebook

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

Streaming : Non disponible

Abonnement : à partir de 3,29 €/mois

Période de gratuité : illimitée

Les plus Compatibles sur plusieurs plateformes

Compatibles sur plusieurs plateformes Focus sur la confidentialité et la sécurité

Focus sur la confidentialité et la sécurité Applications stables

Applications stables Pas de conservation de logs

Les moins Assistance clientèle par email

Assistance clientèle par email Pas d’extensions pour navigateurs

Pas d’extensions pour navigateurs Vitesse de connexion bridée

Vitesse de connexion bridée Netflix non accessible

ExpressVPN : le meilleur VPN gratuit pour le streaming

ExpressVPN est l’un des meilleurs VPN actuellement disponibles. Riche en fonctionnalités et doté de performances impressionnantes , cet outil compte aujourd’hui plus de 3 millions d’utilisateurs. Créé en 2009, le service est efficace, hautement sécurisé et propose des vitesses de connexion parmi les plus élevées, notamment grâce à son protocole maison Lightway.

Le VPN exploite actuellement une infrastructure composée de plus de 3 000 serveurs et couvre pas moins de 160 localisations différentes. ExpressVPN est de plus disponible sur l’ensemble des systèmes d’exploitation actuels ainsi que sur différents appareils (routeurs, smart TV).

Le service propose d’autre part plusieurs fonctionnalités de sécurité (cryptage militaire, kill switch, split tunneling, etc.). La politique de sécurité de la société a d’ailleurs été auditée par le cabinet PwC.

Quant à la confidentialité, ExpressVPN adopte une politique de non-journalisation. De ce fait, l’outil ne collecte ni ne stocke les informations concernant ses clients. La présence du siège social d’ExpressVPN dans Îles Vierges britanniques permet d’ailleurs à l’entreprise de ne pas divulguer de telles informations.

L’utilisation d’ExpressVPN permet à ce jour de débloquer une quarantaine de plateformes SVoD ainsi que différentes chaînes de télévision. Le VPN accède facilement à plus de 20 bibliothèques Netflix en qualité HD et sans interruption. Par ailleurs, ExpressVPN autorise également le téléchargement de fichiers torrents.

ExpressVPN peut être utilisé pendant 30 jours afin de permettre à ses utilisateurs de tester ses fonctionnalités. Au-delà de cette période, un remboursement sera effectué en cas de non-satisfaction.

Caractéristiques

Nombre de serveurs : 3 000+

Emplacement des serveurs : 94 pays

Connexions simultanées : 5

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, navigateurs web, smart TV, consoles de jeux, routeurs

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPsec, Lightway

Streaming : Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, BBC iPlayer, etc.

Abonnement : à partir de 5,90 €/mois

Période de gratuité : 30 jours

Les plus Vitesses excellentes

Vitesses excellentes Couverture mondiale étendue

Couverture mondiale étendue Déblocage de Netflix

Déblocage de Netflix Compatibilité multiplateforme

Compatibilité multiplateforme Serveurs sur RAM



Les moins Tarifs plus élevés que la moyenne

Tarifs plus élevés que la moyenne Connexion simultanée limitée à 5 appareils



CyberGhost : le VPN gratuit avec la plus grande architecture

CyberGhost est un VPN d’origine roumaine qui propose des services de qualité premium à des tarifs figurant parmi les plus bas du marché. L’outil se positionne comme l’un des meilleurs VPN en 2021 et ne cesse de conquérir toujours plus d’utilisateurs.

CyberGhost exploite l’une des plus grandes infrastructures au monde avec pas moins de 7 000 serveurs répartis dans 91 pays différents. Les États-Unis ainsi que l’Europe de l’Ouest concentrent le plus grand nombre de serveurs mais la répartition mondiale est très équitable.

Le VPN propose une riche panoplie de fonctionnalités de sécurité (chiffrage AES 256 -bits, kill switch, redirection HTTPS, IP dédié…). CyberGhost permet également à ses utilisateurs de recourir à quatre protocoles différents durant la connexion. Le service propose d’ailleurs le nouveau protocole WireGuard censé être plus rapide et plus sécurisé.

Au niveau de la confidentialité, CyberGhost adopte une politique de No-Log du fait de sa localisation en Roumanie. Il ne collecte donc ni l’adresse IP, ni l’historique de navigation, ni les métadonnées, ni la localisation des serveurs utilisés par ses clients. En outre, CyberGhost publie régulièrement des rapports de transparence sur la collecte d’informations.

Le service proposé par CyberGhost offre des vitesses de connexion excellentes et des serveurs optimisés pour l’accès aux contenus géobloqués et aux torrents. Le VPN permet donc l’accès en HD aux principales plateformes de streaming ainsi que le téléchargement en toute sécurité des fichiers en P2P.

Finalement, CyberGhost peut être utilisé pendant 45 jours sans obligations. L’utilisateur a la possibilité d’être remboursé au terme de cette période.

Caractéristiques

Nombre de serveurs : 7 484

Emplacement des serveurs : 91 pays

Connexions simultanées : 7

Couverture multiplateforme : Windows, Linux, Mac, Android, iOS, navigateurs, consoles de jeux, routeurs, smart TV

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, L2TP/IPsec, WireGuard

Streaming : HBO Now, Disney+, Netflix, Prime Video…

Abonnement : à partir de 1,89 €/mois

Période de gratuité : 45 jours

Les plus Tarifs les plus bas du marché

Tarifs les plus bas du marché Téléchargement de torrents

Téléchargement de torrents Excellents débits

Excellents débits Riche en fonctionnalités

Les moins Problèmes (rares) de stabilité

Problèmes (rares) de stabilité Pas d’audit de sécurité

Pas d’audit de sécurité Vitesses de connexion en dessous de la moyenne avec OpenVPN

Hide. me : un VPN gratuit avec des vitesses excellentes

Hide.me est un fournisseur de service VPN d’origine allemande qui a vu le jour en 2012 et qui possède son siège social en Malaisie. Le VPN bénéficie donc d’une politique de confidentialité stricte et ne conserve aucun journal de connexion.

Le service gratuit de Hide.me donne accès à 5 serveurs situés dans quatre pays différents : les États-Unis, l’Allemagne, le Canada et les Pays-Bas. Les utilisateurs souhaitant disposer d’une adresse IP en France, en Belgique ou en Suisse devront donc passer leur chemin.

Le logiciel propose à ses utilisateurs différentes fonctionnalités de sécurité. La version gratuite de Hide.me utilise en effet un cryptage AES 256-bit et propose un kill switch automatique en plus d’une protection contre les fuites d’IP ou de DNS.

Par ailleurs, le VPN permet à ses utilisateurs d’utiliser les protocoles OpenVPN et IKEv2 lors de la connexion. Le protocole WireGuard n’est quant à lui disponible que dans la version payante.

Hide.me est compatible sur différents appareils fonctionnant avec les principaux OS fixes et mobiles. Toutefois, contrairement à Windscribe qui permet un nombre illimité de connexions simultanées, Hide.me n’autorise qu’un seul appareil. Cependant, il est toujours possible de contourner cette limitation en installant l’application sur un routeur.

Au niveau des performances, le VPN possède d’excellentes vitesses de connexion. Il n’y a pas de limitation de débit et l’offre gratuite est aussi rapide que l’offre premium. Par contre, la bande passante de la version gratuite de Hide.me est limitée à 10 Go de données par mois.

Hide.me permet d’accéder à YouTube, Spotify et les principaux réseaux sociaux. Toutefois, sa version gratuite ne peut pas débloquer les contenus en streaming (Netflix, Disney+…). Le logiciel permet en revanche d’effectuer des téléchargements via des sites de torrents sur ses 5 serveurs gratuits.

Hide.me peut être téléchargé sans inscription ni enregistrement et possède une interface en langue française. L’outil dispose également d’un bloqueur de publicités et de malwares.

Finalement, le fournisseur permet à ses utilisateurs gratuits de profiter de l’assistance clientèle qui est disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Caractéristiques

Nombre de serveurs : 5

Emplacement des serveurs : 4 pays

Connexions simultanées : 1

Couverture multiplateforme : Windows, Linux, Mac, Android, iOS

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2

Streaming : Non disponible

Abonnement : à partir de 2,62 €/mois

Période de gratuité : illimitée

Les plus Simple à utiliser et à installer

Simple à utiliser et à installer Prends en charge les torrents

Prends en charge les torrents Excellente vitesse de connexion

Excellente vitesse de connexion Sécurité avancée

Les moins Ne prends pas en charge le streaming

Ne prends pas en charge le streaming Limité à un seul appareil

Limité à un seul appareil Nombre de serveurs limités

Surfshark : un bon choix pour préserver la sécurité en ligne

Surfshark a été lancé en 2018 et est basé aux Iles Vierges britanniques. Par conséquent, il tire parti du statut spécifique à ce dernier en ce qui concerne ses conditions de confidentialité. Il fait partie des fournisseurs de services VPN les plus performants du marché. Actuellement, il compte 3 200 serveurs répartis dans 62 pays

Par ailleurs, Surfshark dispose également de serveurs IP statiques permettant aux internautes de contourner les contrôles d’identité complexes. Ces derniers permettent d’accéder facilement aux applis bancaires ainsi qu’aux systèmes de paiement fiables.

Surfshark permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours pour évaluer le VPN. Durant cette période, il est donc possible de bénéficier sans payer des avantages de cet outil. En particulier une connexion cryptée hautement sécurisée, la possibilité de l’utiliser un nombre de périphériques illimité et bien plus encore.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 3 200

Emplacement des serveurs : 62 localisations

Nombre maximum de connexions simultanées : illimité

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Amazon Fire TV

Tarifs

Surfshark propose actuellement trois offres tarifaires :

1 mois => 11,49€

12 mois => 3,59€/mois

2 ans => 2,09 €/mois

Par ailleurs, l’offre annuelle est accompagnée d’un essai de 30 jours satisfait ou remboursé.

Les plus Connexions simultanées illimitées

Grande présence mondiale de serveur

Outils de tunneling multi-sauts et fractionné

Les moins P rix mensuel élevé

P La politique de confidentialité pas très claire

Atlas VPN : Le service de base parfait pour les débutants

Atlas VPN est un excellent VPN gratuit, facile à utiliser et doté de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Il est sécurisé et compatible avec tous les programmes torrents. Globalement, Atlas VPN convient parfaitement aux débutants qui veulent contourner le géoblocage d’Internet. De plus, le service vous permet de choisir parmi plus de 750 serveurs dans 37 pays. Atlas VPN a ajouté une fonction de sécurité qui aide à prévenir les fuites de données : un kill switch. Cette dernière met en œuvre une politique fiable de non-enregistrement.

Atlas VPN protège vos données grâce à un cryptage de 256 bits conforme aux normes industrielles. En même temps, il offre des protocoles hautement sécurisés IKEv2 et WireGuard. Le protocole WireGuard vous offrira les meilleures vitesses.

Il faut toutefois noter que sa version gratuite a une limite de données de 5 Go – il ne sera donc pas votre meilleur atout pour télécharger et diffuser des fichiers multimédias volumineux.

Caractéristiques

Nombre de serveurs disponibles : 750+

Emplacement des serveurs : 43+ localisations

Nombre maximum de connexions simultanées : illimité

Couverture multiplateforme : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Amazon Fire TV

Tarifs

AtlasVPN propose actuellement trois offres tarifaires :

1 mois => 9,96 €

12 mois => 2,90 € €/mois

3 ans => 1,75 €/mois

Par ailleurs, l’offre annuelle est accompagnée d’un essai de 30 jours satisfait ou remboursé.

Les plus La version gratuite ne nécessite pas de données de paiement

Fonctionne avec Netflix US et d’autres sites de streaming

Le trafic P2P est autorisé sur tous les serveurs

L’un des VPN les moins chers du marché.

Les moins Faible réseau de serveurs

La version gratuite ne fonctionne pas pour le streaming

Pas d’extensions de navigateur.

VPN gratuit ou payant : lequel choisir ?

Bien que l’usage d’un VPN 100 % gratuit puisse sembler attrayant à première vue, il faut être conscient des risques encourus par une telle pratique et des inconvénients qui en découlent.

Au niveau des fonctionnalités, une grande partie des VPN gratuits imposent des limites sur la bande passante et sur la vitesse de connexion. Ces outils peuvent d’autre part ne pas être disponibles sur tous vos appareils et si c’est le cas, le nombre de connexions simultanées est généralement faible.

En outre, les VPN gratuits ne permettent pas d’accéder à autant de serveurs ni de localisations que leurs homonymes payants. La plupart de ces VPN ne permettent pas d’accéder aux contenus en streaming ou au téléchargement de fichiers en P2P. L’assistance technique est aussi souvent réservée aux utilisateurs payants.

Plus graves encore, la confidentialité et la sécurité des utilisateurs peuvent être sérieusement compromises.

En effet, certains fournisseurs de VPN peu scrupuleux peuvent monnayer vos données personnelles et ce, même s’ils affirment appliquer une politique de non-journalisation. D’autre part, l’outil en lui-même peut présenter des failles de sécurité ou des fuites permettant aux pirates d’espionner votre activité en ligne.

Toutes ces raisons, et bien d’autres encore, nous amènent à vous recommander l’usage d’une solution payante. En effet, pour quelques euros mensuels, vous aurez accès des VPN offrant des services de qualité qui permettront d’assurer votre sécurité et votre anonymat sur internet.

Plusieurs fournisseurs de VPN premium tel qu’ExpressVPN vous permettent également de tester leur outil pendant une durée de 30 jours. Vous serez garanti d’être remboursés au terme de cette période d’essai, si le service ne vous convient pas.