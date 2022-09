Avis atlas vpn : pourquoi ce VPN est-il aussi populaire ?

Atlas VPN dispose d’une multitude de fonctionnalités ultra-pratique pour une navigation sereine. Depuis son lancement en janvier 2020, la solution a su se créer rapidement une place sur le marché jusqu’à attirer l’attention des géants comme Nord Security. Parmi ses atouts, on peut citer son chiffrement AES-256 et son protocole IPSec/IKEv2. Découvrez notre avis sur Atlas VPN.

Malgré les dangers qui sévissent aujourd’hui sur la toile, de nombreux internautes préfèrent ne pas utiliser de VPN par peur de créer une latence lors de leur navigation web. Une frayeur totalement justifiée lorsque l’on sait que le débit internet dépend grandement de la performance du VPN choisi. Pourtant, pour mesurer l’efficacité de ce type de service, il suffit de vérifier si sa vitesse est constante, peu importe votre localisation.

De son côté, Atlas VPN est la solution idéale pour les débutants qui veulent s’initier comme pour les professionnels méticuleux. Notamment grâce à sa rapidité, sa convivialité et son efficacité comparées aux autres offres aujourd’hui disponibles sur le marché.

Entre autres, Atlas VPN offre une vérification automatique des vulnérabilités afin de garantir une protection quasi parfaite de vos données personnelles et une confidentialité optimale. En outre, ce VPN a la capacité de contourner les censures géographiques de certains sites tout en vous donnant la possibilité de bloquer les publicités pendant votre navigation.

Cerise sur le gâteau : vous avez la possibilité de choisir entre plus de 750 serveurs dans 43 pays différents tout en évitant les publicités intempestives. Voici notre avis sur Atlas VPN.

Caractéristiques techniques

Premium

Capacité Data : illimité

Vitesse : 97 Mbps

Historisation sur le serveur : données anonymes

OS compatibles : macOS, Android, Windows et IOS

Fuites de données : 0 %

Accès Netflix US

Serveur : 750

Adresse IP : plus de 750

Pays : 34

Service support : 24/7 en chat

Prix : 9,96 € (un mois), 2,90 € / mois (abonnement un an) et 1,75 €/mois (abonnement 3 ans + 3 mois offerts)

Garantie : 30 jours

Gratuit

Capacité Data : 5 Go par mois

Vitesse : 97 Mbps

Historisation sur le serveur : données anonymes

OS compatibles : mac OS, Android, Windows et IOS

Fuites de données : 0 %

Serveur : 3

Adresse IP : plus de 3

Pays : 2

Service support : email uniquement

Avis Atlas VPN : sécurité, performance et robustesse

La tâche principale d’un VPN est de masquer votre adresse IP pour que vous puissiez naviguer librement sans risquer d’attirer l’attention des espions virtuels. Cela, tout en sécurisant vos données et en vous assurant une confidentialité optimale. Découvrez notre top des meilleurs VPN.

De son côté, Atlas VPN s’appuie sur un panel de fonctionnalités pour garantir votre sécurité dans toutes vos activités numériques :

Cryptage et protocoles de tunneling

Avec Atlas VPN, chacune de vos actions s’effectuent dans l’anonymat. En effet, à partir du moment où vous vous connectez sur l’un des serveurs de la solution, plus personne (même votre FAI) ne peut voir ce que vous faites. Et cela que vous optiez pour la version gratuite ou premium.

Dans les détails, Atlas VPN repose sur le chiffrement AES-256. Il s’agit d’une norme de sécurité de haut niveau largement utilisée par les établissements gouvernementaux ainsi que de nombreux acteurs de la finance pour assurer la protection de leurs informations sensibles. Ce cryptage est ensuite renforcé avec le chiffrement de flux ChaCha20 et l’authentificateur Poly1305.

Avec un tel système de chiffrage, il est difficile de croire que la connexion ne va pas buguer. Pourtant, Atlas VPN nous prouve le contraire, grâce à ses 2 protocoles tunneling (IPSec/IKEv2 et WireGuard) qui garantissent une vitesse de navigation plus rapide et un ping inférieur à 30 ms. Cela, peu importe l’appareil utilisé.

Protocole de DNS privé

Afin d’éviter que les hackers ou certaines personnes malveillantes enregistrent vos requêtes, Atlas VPN se propose d’exécuter un protocole DNS privé. Ce protocole vous garantit également une confidentialité accrue en faisant en sorte de garder tous les autres utilisateurs en dehors de la boucle. Concrètement, ce DNS privé vous permet d’avoir le contrôle total sur les adresses IP disponibles et surtout sur l’accès à votre réseau.

D’autres fonctionnalités additionnelles ultra-pratique

Si vous avez aimé ce que vous avez déjà lu dans cet avis sur Atlas VPN, sachez qu’en plus de ses protocoles de cryptage et son DNS privé, ce VPN propose de nombreuses fonctionnalités qui lui permettent de se démarquer des autres solutions.

Tout d’abord, la solution vous propose l’option SafeSwap. Aussi appelée IP rotatives, il s’agit de serveurs dédiés aux Pays-Bas, à Singapour et aux États-Unis qui vous permettent d’accéder à différentes adresses IP. Son objectif est donc de vous offrir un anonymat plus avancé en faisant en sorte que votre connexion soit le plus difficile à tracer possible. Aujourd’hui, peu de VPN embarque cette option. Et rien que pour ça, notre avis sur Atlas VPN ne peut qu’être très positif.

Ensuite, Atlas VPN dispose également de serveurs MultiHop+. Ces derniers ont pour principale mission d’assurer la rotation de votre connexion internet à travers différents serveurs. Et cela, de manière totalement aléatoire. Cette fonctionnalité permet ainsi d’accroître votre confidentialité en ajoutant une couche de chiffrement supplémentaire.

Enfin, Atlas VPN dispose aussi d’une fonction Kill Switch afin d’éviter au maximum la fuite de données. Concrètement, il s’agit d’un interrupteur d’urgence qui bloque la connexion depuis un routeur si le VPN lâche. Cette option est d’ailleurs accompagnée du Data Breach Monitor qui se charge de détecter d’éventuelles fuites de données personnelles. Pour cela, le dispositif analyse de manière constante le flux des centres de données et vous notifie en cas d’éventuelle fuite d’adresse email.

Avis Atlas VPN : un accès ultra-complet aux contenus géolocalisés

Le géblocking restreint l’accès à plusieurs contenus en fonction de votre localisation. En effet, cette technologie est capable de situer votre position et de limiter ce que vous pouvez voir selon le code pays de votre adresse IP. Certes, il s’agit d’un règlement particulièrement contraignant, mais qui ne risque pas de changer de si tôt. D’autant plus que l’Union européenne refuse encore de lever les restrictions étant donné que certaines chaînes veulent garder leurs exclusivités.

Heureusement, Atlas VPN vous permet de profiter pleinement de tous les contenus géolocalisés des plateformes SVOD les plus populaires en contournant les censures géographiques. Dans les faits, vous avez la possibilité d’accéder à l’ensemble des vidéos disponibles sur :

Netflix

Permettant de débloquer 11 bibliothèques Netflix, Atlas VPN dépasse largement nos attentes. En effet, avec cette solution VPN ce ne sont plus les contenus à regarder qui manquent, mais plutôt le temps de pouvoir tout visionner. Toutes les chaînes des 43 pays vous ouvrent leur porte.

En effet, les chaînes Netflix du Japon, États-Unis, et même celles au Royaume Unis sont accessibles en streaming. Il reste juste à choisir le bon serveur pour pouvoir voir des émissions totalement inédites.

YouTube

N’avez-vous jamais ressenti cette restriction qui pèse quand vous recherchez des vidéos sur YouTube ? Il y a même des fois où les résultats de vos recherches ne correspondent vraiment pas à ce que vous vouliez voir. L’explication est simple, certaines vidéos sont géo-restreintes.

C’est notamment le cas des moments forts de la NBA qui ne sont disponibles que pour les Américains depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, grâce à Atlas VPN, vous pouvez visionner les actions de vos stars préférées (Lebron James, Stephen Curry, Kevin Durant…) sur YouTube n’importe où en un clic.

BBC iPlayer

Que ça soit en ligne, sur les réseaux sociaux ou même sur les chaînes nationales, il est quasi impossible de pouvoir visionner des streamings britanniques. L’une des chaînes les plus célèbres du Royaume-Uni, BBC iplayer, paraît être le plus difficile d’accès en dehors des frontières anglaises. Mais, ça, c’était avant !

Avec Atlas VPN, vous aurez accès à des émissions inédites comme :

RuPaul’s Drag Race UK

Strictly Come Dancing

Am I Being Unreasonable ?

Breakfast

Crossfire

Bloodlands

Hire Me : Competing for a Dream Job

Fresh Cops

Martin Compton’s Scottish Fling

Et tout ceci, avec une excellente qualité d’image et un son irréprochable dans tous les pays pris en charge par la solution.

Avis Atlas VPN : une utilisation simple et intuitive

Pensé pour être le plus ergonomique possible, Atlas VPN met à votre disposition un outil simple d’utilisation ainsi qu’une interface facile et très intuitive à prendre en main.

Avec ce VPN, nul besoin de voguer dans des menus difficiles à comprendre, vous pourrez voir directement sur la page d’accueil la liste des pays auxquels vous pouvez accéder, les serveurs dédiés pour le streaming ainsi que le bouton pour l’activation. Sans surprise, il suffit de cliquer sur une localisation pour vous connecter. Par ailleurs, pour paramétrer une option, vous n’avez qu’à vous rendre dans l’onglet “Settings”.

Notons qu’avec Atlas VPN, vous pouvez couvrir l’ensemble de vos appareils en simultané avec un seul abonnement. Et cela, sans altérer la performance du service. C’est un véritable point fort dans cet avis sur Atlas VPN puisque de nombreux fournisseurs limitent généralement ce nombre à 6 ou 7.

Verdict

Pour finir cet avis sur Atlas VPN, nous pouvons dire qu’il s’agit d’une excellente option pour sécuriser votre navigation web et garantir une confidentialité optimale. Avec son cryptage de haut niveau, son interface simple et sécurisée ainsi que ses nombreuses fonctionnalités additionnelles, ce logiciel mérite d’ailleurs une place de choix sur le podium des meilleurs VPN.

D’autant qu’Atlas VPN autorise la connexion en simultanée d’un nombre illimité d’appareils. Enfin, il ne faut pas oublier que ce logiciel propose aujourd’hui l’un des tarifs les moins chers du marché.