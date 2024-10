Comparatif du meilleur VPN gratuit Android : lequel choisir

PureVPN

On aime Grand choix de protocoles

Vaste réseau de serveurs

Bon rapport performance/sécurité On aime moins Histoire en matière de confidentialité qui a suscité des interrogations

Support client parfois lent

Une seule pression sur l’écran de votre smartphone et, en un clin d’œil, vous êtes propulsé dans un tunnel sécurisé, isolé des hackers et des regards indiscrets. C’est exactement ce que PureVPN promet. Chaque donnée que vous échangez est invisible aux regards indiscrets, protégée par un mur de cryptage impénétrable. Surfez, regardez vos séries et téléchargez en toute sérénité.

Cette solution, c’est aussi une vitesse de connexion qui frôle la perfection : 20 Gbit/s ! Le VPN vous garantit une fluidité inégalée. Et ce n’est pas tout. Ce VPN s’adapte à toute la famille ! Connectez jusqu’à 10 appareils à PureVPN en toute simplicité. Votre maison entière est ainsi protégée, de votre smartphone à votre téléviseur.

Caractéristiques techniques