Pornhub bloqué en France : pourquoi l’accès reste (très) simple

Depuis juillet 2025, les fans de sites pour adultes nagent dans la tristesse. Pornhub n’est plus accessible depuis la France, conséquence des exigences de l’ARCOM en matière de vérification d’âge. Pourtant, malgré le bruit médiatique, accéder à la plateforme reste d’une simplicité déconcertante…

Comment retrouver PornHub librement, sans partager sa pièce d’identité ? Pour contourner le contrôle d’âge sans compromettre la vie privée, la méthode est simple et sécurisée : Télécharger et installer NordVPN

Se connecter et activer le VPN

Choisir un serveur à l’étranger où Pornhub est disponible J’en profite

Le 15 juillet 2025, en voulant se rendre sur PornHub comme à leur habitude, les internautes français ont découvert un écran noir.

Pas de bug, pas d’attaque, mais une décision volontaire : le site, propriété du groupe canadien Aylo, a préféré couper l’accès plutôt que d’obéir aux nouvelles règles de l’ARCOM.

Depuis la loi du 21 mai 2024, l’autorité de régulation impose aux plateformes pornographiques de vérifier l’âge de leurs visiteurs via des moyens lourds : scan de pièce d’identité, authentification bancaire, voire reconnaissance faciale.

Pour Aylo, la ligne rouge est franchie. Exiger de sites adultes qu’ils collectent et stockent de telles données revient à les transformer en bases de données géantes de documents officiels et d’informations biométriques !

C’est « une faille béante pour les hackers », alerte la firme, qui refuse d’endosser ce rôle. Et le bras de fer juridique n’a rien arrangé.

Après une brève réouverture en juin grâce à une décision de justice favorable, le Conseil d’État a validé la position stricte de l’ARCOM.

Depuis, Pornhub, YouPorn et RedTube, tous trois sous la bannière Aylo, persistent à maintenir leur retrait du marché français.

Mais ce verrou est plus symbolique que technique. Car dès le lendemain, des milliers d’internautes retrouvaient l’accès… en quelques clics.

VPN : la contre-attaque numérique des Français

Le blocage a provoqué un effet immédiat et mesurable : un bond inédit de la demande de VPN en France.

Selon les données de Top10VPN, les recherches et installations ont bondi de +334 % dès le 4 juin 2025, puis de +570 % le lendemain.

Du jamais-vu, preuve que la contrainte réglementaire alimente une contre-réaction technologique. Cela confirme aussi l’intérêt des Français pour ce type de site.

Pour rappel, la France se classe deuxième pays au monde en termes de trafic sur PornHub, derrière les Etats-Unis.

L’Hexagone, pourtant peu adepte du VPN (seuls 7 % des internautes français en utilisent régulièrement, contre une moyenne mondiale d’environ 31 %), a ainsi découvert en masse cet outil de contournement.

Un parallèle frappant avec d’autres pays : au Royaume-Uni ou en Australie, où des mesures similaires avaient déjà été tentées, la même mécanique s’était produite.

Autrement dit, interdire, c’est parfois surtout déclencher une ruée vers les moyens de contournement. Et dans le cas de Pornhub, la régulation a offert au grand public une initiation accélérée aux VPN…

Derrière l’acronyme, un passeport pour la liberté

Techniquement, un VPN (Virtual Private Network) est un tunnel sécurisé qui masque votre adresse IP réelle et chiffre vos données.

Ainsi, les serveurs distants croient que vous vous connectez depuis un autre pays. Dans le cas présent, se localiser « virtuellement » en Belgique, en Espagne ou au Canada suffit pour accéder à Pornhub comme si de rien n’était.

Mais réduire le VPN à une simple passerelle vers des vidéos X serait caricatural. Cet outil est désormais un pilier de la cybersécurité individuelle :

Confidentialité : vos activités ne sont pas visibles par votre fournisseur d’accès ni par des tiers indiscrets.



Protection : vos données sont chiffrées de bout en bout, rendant leur interception quasi impossible.



Polyvalence : un seul abonnement peut protéger plusieurs appareils, du smartphone à l’ordinateur familial.



Les usages dépassent largement le porno. 77 % des utilisateurs déclarent recourir au VPN pour des raisons personnelles (streaming, shopping, réseaux sociaux…).

De même, 50 % l’utilisent aussi ou uniquement pour le travail, selon Windscribe. Le blocage de Pornhub a simplement mis en lumière un outil déjà massivement répandu dans l’ombre.

Le vrai risque n’est pas le VPN, mais vos données

Mais derrière l’affaire Pornhub, un autre enjeu domine : la sécurité des données. Car si le VPN offre une solution fiable, les obligations de l’ARCOM exposent les internautes à des risques beaucoup plus concrets.

Exiger la transmission d’une pièce d’identité ou d’un scan biométrique à une plateforme pornographique, c’est multiplier les vecteurs de fuite. Et les précédents sont légion :

En 2019, une fuite massive sur le site hentai “Luscious” a révélé les données de 1,2 million d’utilisateurs, dont 40 000 Français.



a révélé les données de 1,2 million d’utilisateurs, dont 40 000 Français. D’autres brèches, dans des secteurs moins sensibles, rappellent que personne n’est à l’abri : SFR, Le Slip Français ou encore des services de santé ont vu leurs bases compromises.



La spécificité du porno rend ces incidents encore plus sensibles. Une carte d’identité couplée à un historique de consommation intime devient une bombe à retardement en cas de piratage. Aylo le rappelle : « Imposer la fourniture répétée de données sensibles crée un risque inacceptable ».

Dans cette équation, la cybersécurité n’est pas un argument secondaire. Elle devient la clé de voûte du débat.

D’autant que la base d’utilisateurs est massive : 55 % des Français ont déjà consulté un site pour adultes en ligne, et un adulte sur trois l’a fait au cours des trois derniers mois.

2,3 millions de mineurs exposés : le casse-tête de l’ARCOM

C’est l’argument massue de l’ARCOM : protéger les plus jeunes d’une exposition trop précoce à la pornographie. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Selon une étude de l’autorité, près de 2,3 millions de mineurs consultent chaque mois des sites pour adultes en France.

Dès l’âge de 12 ans, plus de la moitié des garçons ont déjà été exposés à des contenus pornographiques, et entre 16 et 17 ans, ils sont jusqu’à deux tiers à les fréquenter régulièrement.

Impossible donc de balayer le problème d’un revers de main. L’exposition massive des adolescents à ces contenus est un vrai enjeu de santé publique, souvent pointé du doigt par les pédopsychiatres et les associations de parents.

La question n’est pas de savoir s’il faut agir, mais comment. Or c’est là que le bât blesse. Car les outils imposés par la loi — scan de pièce d’identité, authentification bancaire, reconnaissance faciale — créent un paradoxe inquiétant.

Pour éviter que des collégiens ne contournent le bouton « J’ai plus de 18 ans », on impose aux adultes de confier leurs données les plus sensibles à des plateformes privées dont la cybersécurité reste fragile.

Autrement dit, la solution censée protéger les mineurs risque de transformer les internautes majeurs en cibles privilégiées pour les cybercriminels.

La France se retrouve ainsi face à une équation insoluble : protéger les plus jeunes sans construire un système de surveillance généralisée.

Entre nécessité de réguler et respect de la vie privée, la ligne de crête est étroite. Et la polémique autour de Pornhub l’illustre mieux que n’importe quel autre dossier numérique.

La France, laboratoire mondial du contrôle numérique

En coupant volontairement son accès, Pornhub a transformé l’affaire en signal politique. Il ne s’agit pas seulement de vidéos X, mais d’un test grandeur nature : jusqu’où un État démocratique peut-il aller dans la surveillance de contenus légaux au nom de la protection des mineurs ?

La France devient un cas d’école mondial. Ici, la censure ne s’appuie pas sur une morale religieuse ou un interdit social. Elle repose sur une régulation technocratique qui, sous couvert de sécurité, introduit un modèle de contrôle généralisé.

L’effet collatéral est paradoxal : au lieu de protéger les internautes, la régulation a fait exploser l’usage d’outils d’anonymat. Elle alimente aussi une fracture numérique entre ceux qui savent contourner et les autres, créant une inégalité d’accès inattendue.

L’écran noir, révélateur d’un web sous tension

En apparence, Pornhub n’est plus en France. En réalité, il reste accessible en quelques clics, via des outils déjà banalisés à l’échelle mondiale.

La coupure n’aura été qu’un révélateur : de l’appétit des internautes pour contourner la censure, de la fragilité de nos données personnelles, et de l’ambiguïté d’une régulation qui, en prétendant protéger, accroît parfois le risque.

La vraie question dépasse donc largement le porno. C’est celle du futur d’internet en France. Un internet de confiance et de respect de la vie privée ?

Ou un web fragmenté, balisé par des barrières administratives que seuls les initiés savent contourner ? Pour l’instant, les Français ont choisi leur camp : le VPN comme passe-partout numérique.

Et vous, qu’en pensez-vous ? La stratégie adoptée par l’ARCOM est-elle pertinente, ou contre-productive ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.