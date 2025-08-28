Donkey Kong Bananza au cinéma après Mario et Zelda

Le grand écran s’est ouvert comme jamais aux univers vidéoludiques. Le succès planétaire des adaptations de licences telles que Super Mario Bros. le Film et l’anticipation autour de la prochaine adaptation de The Legend of Zelda ont créé un précédent. Aujourd’hui, une question se pose : Donkey Kong pourrait-il être le prochain personnage de Nintendo à conquérir le cinéma ?

Les ingrédients d’une aventure cinématographique réussie

Si le cinéma s’inspire du jeu vidéo avec des fortunes diverses, les succès récents prouvent qu’une approche respectueuse donne naissance à de vrais phénomènes. Les adaptations de superstars comme Super Mario Bros. le Film qui a généré plus de 1,36 milliard de dollars de recettes mondiales, et la franchise Sonic le Hérisson qui a cumulé plus de 720 millions de dollars avec ses deux premiers opus, ouvrent la voie à d’autres héros.

Fort d’un passé exceptionnel, Donkey Kong est un candidat de choix pour fédérer un vaste public. La série Donkey Kong Country sur SNES a vendu plus de 9 millions d’unités, et des titres plus récents comme Donkey Kong Country Returns sur Wii ont dépassé les 6,5 millions de ventes, prouvant une base de fans massive et fidèle.

Parmi les ressorts narratifs, l’exploration d’un monde souterrain, vu dans Donkey Kong 64 ou Donkey Kong Country Returns, sert de décor à une épopée spectaculaire. Une intrigue simple sur la protection de bananes et la collecte d’objets séduit novices et connaisseurs.

En attendant de regarder le long-métrage sur grand écran, voici la cinématique du jeu.

Une histoire de gorille qui deviendra un film tout public

L’histoire de Donkey Kong repose sur des thèmes d’amitié et de loyauté. La relation entre Donkey Kong, Diddy Kong, et les membres du Krew Kong est une source d’interactions pleines d’humour. Le scénario suit la quête pour protéger la réserve de bananes contre des antagonistes hauts en couleur, comme le sinistre King K. Rool. Avec les codes de l’action-aventure, le film tient un rythme haletant sans sacrifier la profondeur des liens.

Une adaptation réussie respecte son matériel source. Pour les fans, le film est une mine d’« easter eggs » et de références aux costumes, véhicules comme le Mine Cart, ou gadgets. La musique est un pilier de l’identité de Donkey Kong. Les thèmes musicaux tropicaux, composés par David Wise, sont reconnaissables. Sur grand écran, une bande-son immersive donne de la profondeur aux thèmes cultes comme le célèbre « Aquatic Ambience », prolonge la magie du jeu.

Longévité du personnage de Donkey Kong

Pour comprendre la possibilité de regarder un film sur Donkey Kong sur grand écran, il faut remonter à ses origines, en 1981. C’est à cette date que le gorille iconique a fait sa première apparition dans un jeu d’arcade révolutionnaire conçu par Shigeru Miyamoto. Il s’est vendu plus de 60 000 bornes d’arcade rien qu’aux États-Unis. Ce personnage, qui est d’abord l’antagoniste de Jumpman (le futur Mario), devient le héros d’une série. La franchise a écoulé plus de 60 millions d’exemplaires à travers le monde.

De nouveaux indices récents alimentent les spéculations sur un film. On peut citer le rôle de plus en plus central de Pauline, qui était la première « demoiselle en détresse » de l’histoire du jeu vidéo, et qui est revenue en tant que maire de New Donk City dans le jeu Super Mario Odyssey en 2017, qui s’est vendu à plus de 27 millions d’exemplaires.

On pense aussi aux apparitions de Donkey Kong dans d’autres jeux de la franchise Mario, comme le jeu de course Mario Kart 8 Deluxe qui s’est vendu à plus de 60 millions d’exemplaires et le jeu de combat Super Smash Bros. Ultimate qui a dépassé les 34 millions de ventes.

Ces signaux mettent en lumière la place de plus en plus importante de Donkey Kong dans l’écosystème du divertissement. Le moment est idéal, au regard des avancées technologiques comme la motion capture et de la maturité du marché du film de jeux vidéo, pour une adaptation de Donkey Kong sur grand écran.

De nombreux challenges teintés d’humour

Le concept d’un film Donkey Kong Bananza qui transporte les aventures de la franchise sur grand écran est très prometteur. Son concept de base, qui repose sur une mécanique de plateforme simple et efficace, continue de séduire les joueurs. Cette facette pourrait ausis faire le bonheur des cinéphiles. Au fil des épisodes, le passage de la 2D à la 3D puis à l’action-aventure a enrichi l’univers Donkey Kong depuis les années 80.

Le film suit cette même progression narrative, il transporte les spectateurs dans un univers encore plus vaste et détaillé que celui des jeux. L’humour et l’accessibilité qui font le succès de la série restent des éléments clés de la narration cinématographique.

La force de cette adaptation réside dans sa capacité à mélanger défis, exploration et découverte de mondes. De la jungle luxuriante de l’Île des Kongs aux usines de jus, chaque environnement foisonne de secrets. Le film pourrait intégrer ces lieux et en faire des décors grandioses pour l’aventure.

Le scénario du film pourrait être une quête ludique où la collecte des bananes et des autres objets est essentielle pour la progression de l’histoire. Comme pour d’autres jeux de plateforme de la série, les personnages doivent trouver des centaines de bananes.

Le long-métrage pourrait montrer les personnages à la recherche des lettres K-O-N-G, des pièces de puzzle ou la libération des Banana Fairies. Ces objectifs ludiques deviennent alors de véritables défis narratifs, qui donneraient au film un rythme effréné et une identité fidèle à la saga.

Vers une découverte en profondeur des personnages

L’un des atouts majeurs de Donkey Kong est la coopération entre deux joueurs, popularisée par l’interaction entre Donkey Kong et Diddy Kong. L’aventure partagée transcende le simple gameplay. Résoudre des énigmes ou affronter des ennemis en duo crée de vraies expériences collectives. Cette alchimie sert de base solide à un scénario centré sur l’entraide. Chaque personnage apporte des compétences distinctes, comme le vol de Diddy Kong ou la force brute de Donkey Kong.

Alors que de nombreuses franchises peinent à se renouveler, Donkey Kong se distingue par une identité graphique unique. Les décors s’inspirent des marchés tropicaux, des temples mystérieux ou des atolls perdus. Un studio de cinéma à matière à exploiter ces ambiances contrastées. Il faudra alors jouer sur la verticalité et l’interaction avec le décor.

Avec l’emblématique Pauline pour apporter un peu de douceur à l’histoire

Rares sont les licences qui donnent autant de relief à leurs personnages secondaires. Pauline, première demoiselle en détresse de Nintendo, possède un lien particulier avec Donkey Kong. Elle est devenue une icône audacieuse, comme dans Super Mario Odyssey où elle est maire de New Donk City. Son implication dans un récit moderne apporte fraîcheur et diversité avec plusieurs points de vue.

Grâce à des alliances inattendues, l’écriture gagne en subtilité. Pauline incarne la voix de la raison face aux facéties de Donkey Kong. Cela participe activement à la résolution des conflits liés à la gestion des bananes.

L’adaptation de Donkey Kong Bananza sera riche en surprise

Adapter Donkey Kong ne se résume pas à relater le parcours du héros sur des plateformes. Le défi est de capter l’essence singulière de la franchise avec une grande place à l’humour slapstick et à l’inventivité.

Les séquences de destruction du décor sont une mine d’or pour des gags visuels. Donkey Kong a toujours imposé son style burlesque avec un fond d’action palpitant. La recherche incessante de bananes ou d’objets à collectionner offre un fil rouge narratif ponctué d’épreuves rocambolesques, parfait pour multiplier les retournements de situation.

Le long-métrage « spectacle » demandera autant de temps qu’il faut

Le développement du jeu Donkey Kong Bananza a demandé huit ans de travail minutieux. Un tel investissement de temps pour une production de cette envergure montre un engagement envers la qualité. Un long-métrage de ce type peut aussi demander beaucoup de temps pour être spectaculaire.

Pour convaincre un large public, cette adaptation distille suffisamment d’action sans nuire à la lisibilité du récit. L’hommage aux séquences mythiques, comme les courses-poursuites sur des chariots de mine, garantit une variété de tableaux. Un bon équilibre entre humour et tension narrative est un atout précieux. Grâce aux nombreux rebondissements, le film évite la monotonie et capte l’attention du spectateur du début à la fin. Ce dosage maîtrisé place un film Donkey Kong parmi les adaptations les plus rafraîchissantes du moment.

