Mario Kart World : monde ouvert, nouvelle ère

Avec Mario Kart World, Nintendo ose enfin le grand saut vers le monde ouvert. Rail Ride, Wall Ride, 24 joueurs en simultané, mode Survie… Cette nouvelle mouture multiplie les innovations pour séduire novices comme vétérans.

La série Mario Kart passe à l’ère du monde ouvert

La série Mario Kart est connue pour ses courses rapides, ses personnages célèbres et son gameplay facile à prendre en main. En lançant Mario Kart World, Nintendo innove en proposant pour la première fois un monde ouvert.

Désormais, les joueurs peuvent se déplacer librement entre les circuits, sans suivre une séquence imposée. Cette liberté transforme l’expérience : chaque partie devient une petite aventure, où l’on peut explorer l’environnement et trouver des raccourcis.

Ce passage à un monde ouvert a été rendu possible en grande partie grâce à la puissance de la Nintendo Switch 2. Sur un téléviseur, le jeu s’affiche en 4K avec une fluidité de 60 images par seconde. Les graphismes sont bien plus beaux. Des textures éclatantes, des éclairages réalistes et des animations soignées donnent vie à un univers coloré et vibrant.

De nouvelles mécaniques pour pimenter les courses

Si le monde ouvert constitue une véritable innovation, Mario Kart World apporte également de nombreux changements au niveau du gameplay. De nouvelles façons de conduire rendent les courses encore plus amusantes et plus techniques. Vous pouvez désormais glisser sur les rails, rouler sur les murs, faire des sauts spectaculaires ou rebondir après l’atterrissage pour aller plus vite.

Le fameux Rail Ride permet de filer à toute vitesse sur des rails étroits, tandis que le Wall Ride aide à éviter une chute en roulant sur les murs. Ces mouvements sont faciles à réaliser, mais demandent de la précision pour être vraiment efficaces. Dans l’ensemble, Mario Kart World reste facile à apprendre pour les débutants, tout en offrant de nombreux défis aux joueurs expérimentés.

Les techniques classiques comme le drift, le mini-turbo ou le rewind sont toujours présentes, avec quelques nouveautés. Par exemple, le Rocket Start donne un boost immédiat si on appuie sur l’accélérateur au bon moment au départ. Le Jump Boost permet de gagner de la vitesse après un saut. Ces nouvelles fonctionnalités encouragent les joueurs à mieux contrôler leur trajectoire, même dans les airs.

Les circuits ont été par ailleurs repensés pour accueillir jusqu’à 24 joueurs en même temps, au lieu de 12 auparavant. Les pistes sont désormais plus larges et offrent plusieurs chemins possibles. Cela rend les dépassements plus intenses ; et les erreurs plus coûteuses. Le mode Grand Prix a aussi évolué : les quatre courses sont désormais reliées par des routes, ce qui crée une continuité entre chaque étape.

Enfin, le système de pièces a été revu. On peut maintenant en ramasser jusqu’à 20, contre 10 dans les anciens jeux.

Des modes inédits pour varier les plaisirs dans Mario Kart World

Nintendo ajoute plusieurs nouveaux modes de jeu sur Mario Kart World, chacun apportant du neuf à la série. Le plus marquant est sans doute le Mode Survie (Knockout Tour), une vraie nouveauté. Inspiré des courses à élimination, ce mode oppose 24 joueurs sur six circuits reliés entre eux.

Le Mode Balade, lui, offre une expérience plus détendue. Il permet d’explorer librement le monde ouvert, sans chronomètre ni adversaire. C’est un bon moyen de découvrir l’univers du jeu à son rythme, tout en débloquant des autocollants ou des émojis pour personnaliser son kart.

Le Contre-la-Montre est toujours là pour ceux qui veulent améliorer leur conduite. On peut faire chaque circuit en solo, avec des fantômes à battre représentant les meilleurs temps. C’est parfait pour s’entraîner ou se lancer des défis personnels.

Le Mode VS, lui, permet de créer des courses entièrement personnalisées : on peut choisir les règles, les objets, le format… Il s’adapte à tous les profils, que l’on soit joueur occasionnel ou vrai compétiteur.

Le Mode Bataille fait lui aussi son retour avec deux modes principaux. Dans la bataille de ballons, chaque joueur doit protéger ses ballons tout en essayant d’éclater ceux des autres. Dans la collection de pièces, le but est de récupérer un maximum de pièces en un temps limité.

Un arsenal réinventé pour des courses toujours plus intenses

Dans Mario Kart World, de nouveaux objets viennent enrichir l’expérience de course en la rendant plus variée et stratégique. Les incontournables de la série – bananes, carapaces rouges ou bleues, champignons et étoiles – répondent toujours à l’appel. Mais des ajouts inédits introduisent de nouvelles mécaniques intéressantes.

La Fleur de Glace, par exemple, permet de lancer des projectiles qui gèlent temporairement les adversaires, ralentissant leur progression. La Coquille à Pièces, elle, laisse derrière elle une traînée de pièces que les pilotes suivants peuvent ramasser.

Le Marteau, emprunté aux anciens jeux Mario, se lance en arc de cercle pour toucher plusieurs concurrents avant de devenir un obstacle temporaire sur la piste. Quant au Dash Food, obtenu dans les restaurants Yoshi disséminés dans le monde ouvert, il offre un boost de vitesse tout en changeant l’apparence du pilote.

Côté véhicules, Nintendo a mis de côté la personnalisation par pièces (châssis, roues, planeur) qui était au cœur de Mario Kart 8 Deluxe. Dans World, chaque véhicule est un modèle complet, prêt à l’emploi. Pour en débloquer de nouveaux, il faut ramasser des pièces pendant les courses, grâce notamment à un système de collecte intégré aux zones en monde ouvert.

Du côté des personnages, la sélection reste centrée sur l’univers Mario. Contrairement à Mario Kart 8, qui faisait appel à des invités comme Link ou les villageois d’Animal Crossing, World se recentre sur les héros et les méchants classiques de la série.

Les styles de conduite dépendent du personnage choisi. Les pilotes légers, comme Baby Mario, Toadette ou Shy Guy, accélèrent vite et sont faciles à contrôler, surtout dans les virages serrés. À l’inverse, les personnages plus lourds — Donkey Kong, Wario ou Bowser — atteignent une vitesse de pointe plus élevée, mais sont moins maniables.

Mario Kart World entre éloges, records et ambitions

Lors de sa sortie, Mario Kart World a été très bien accueilli par la presse. Sur Metacritic, le jeu a reçu une note moyenne de 86/100, basée sur une trentaine d’avis. Des sites tels que GameSpot, Destructoid et IGN ont attribué au jeu des notes comprises entre 8 et 9 sur 10, saluant notamment le plaisir de conduire, les graphismes soignés et les nouveautés telles que le monde ouvert et le mode Survie.

La presse francophone n’a pas tari d’éloges sur le jeu. Certains ont déploré toutefois l’absence d’un véritable mode solo, d’autres la fin de la personnalisation des véhicules. Mais ces critiques ont vite été contrebalancées par la richesse du contenu et la qualité globale du gameplay. La possibilité de jouer jusqu’à 24 joueurs en ligne a été tout particulièrement bien accueillie.

D’un point de vue commercial, Mario Kart World a connu un très bon démarrage. Au Japon, plus de 782 000 copies ont été vendues en seulement quatre jours. En Europe et en Amérique du Nord, les ventes ont aussi été très fortes, montrant l’attente autour de ce nouvel épisode.

En France, le jeu a rapidement trouvé son public. Les joueurs ont apprécié notamment la qualité de la traduction, la fluidité des parties multijoueur et les nouveautés apportées par les modes de jeu. Sur Twitch et YouTube, de nombreux créateurs ont participé à ce succès en partageant astuces, combos et défis.

Le prix de lancement de Mario Kart World, fixé à 80 euros, dépasse celui des opus précédents. Nintendo justifie ce tarif par la richesse du contenu proposé et les moyens mis pour concevoir un jeu adapté à la nouvelle génération.

