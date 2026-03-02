Pourquoi séparer le GEO, l’AEO, le SERP et les RP nuit à votre visibilité en ligne

Pendant des années, la visibilité d’une entreprise ressemblait à un puzzle. Les services étaient séparés. Le SEO travaillait dans son coin, Les relations publiques faisaient leur tournée médiatique. Le marketing produisait du contenu.

Bref, tout le monde remplissait sa mission et chacun rentrait chez soi satisfait. Et là voilà l’erreur. Le problème, voyez-vous, est que personne ne vérifiait si tout cela racontait la même histoire.

Résultat, des marques sont très bien classées sur Google, quoique presque invisibles quand on tapait leur nom. Elles pouvaient décrocher un article dans la presse, sans que son site en dise un mot.

Certaines produisaient du contenu parfaitement optimisé pour le référencement. Pourtant, elles sont absentes dans les réponses générées par les outils d’IA.

Eh bien, ce fonctionnement fragmenté ne tient plus. Car aujourd’hui, une entreprise peut être jugée sur plusieurs fronts, et ce, presque en même temps.

Un client potentiel ne se contente donc plus d’un lien bleu. Il interroge Google, consulte les réponses d’IA, lit des avis et regarde le profil du fondateur. A cela s’ajoute la comparaison des alternatives et la vérification de la crédibilité d’une entreprise semble crédible.

Même si quelqu’un commence par un assistant conversationnel, il finit souvent par retourner sur un moteur de recherche pour vérifier les prix, les concurrents ou la réputation. La recherche n’a pas disparu. Elle s’est élargie.

C’est pour cela qu’il est crucial de ne plus séparer SEO, contenu et relations publiques. Il faut les penser comme un seul mécanisme cohérent : GEO, AEO, stratégie SERP et RP réunis.

La solution repose sur une colonne vertébrale commune. Un positionnement clair. Les mêmes concepts clés. Le même vocabulaire pour décrire le problème, la solution et la preuve. À partir de là, tout s’aligne.

Ensuite, il faut structurer les pages clés pour répondre aux questions de manière exploitable par les moteurs de réponse. Puis diffuser cette même expertise dans les médias, les interviews et les prises de parole du fondateur.

Et enfin, reste qu’à analyser l’ensemble. Recherches de marque, réponses d’IA, pages visibles, mentions médiatiques, etc. Toutefois, notez que si les messages divergent, le système est défaillant, même si le trafic semble correct.

Quels pourraient être les risques d’une telle stratégie ?

Déjà, le premier risque réel est l’hyper-centralisation du récit. Une “colonne vertébrale commune” semble inoffensive. Pourtant, si elle est trop rigide, elle empêche l’adaptation.

Or, les dynamiques médiatiques évoluent vite. Les réponses générées par Google ne sont par exemple pas figées. Si tout est verrouillé autour d’un seul narratif, l’entreprise devient moins agile face aux crises ou aux mutations du marché.

L’autre problème est à peu près le même. Si toute la stratégie repose sur la visibilité dans les SERP et les réponses IA, l’entreprise devient vulnérable aux changements d’algorithmes. Une mise à jour peut modifier l’interprétation d’une marque du jour au lendemain.

Les conséquence de la mise à jour Google August 2024 Core Update en est la preuve. Une enquête auprès de plus de 4 600 webmasters a montré qu’elle a fait chuter le trafic organique et la position de 44 % des sites. Seuls 27 % ont connu une progression.

Et le meilleur pour la fin, il y a aussi le risque de dilution des expertises internes. Pas besoin de vous rappeler que SEO, RP et contenu sont des métiers différents. Chaque entité a ses propres méthodes, jargon et process.

Leur fusion en un seul département peut donc créer des frictions entre équipes. Sans parler des prises de décisions lentes, ou des conflits sur la manière de présenter la marque au public.

C’est presque le même défi que lors d’une fusion de deux entreprises. Le cas de Dentsu le prouve. Dans son rapport annuel 2025, l’entreprise reconnaît avoir rencontré des difficultés d’intégration entre équipes et fonctions. Ce, suite à une série d’acquisitions agressives.

La question est donc de savoir comment rester agile tout en unifiant SEO, RP et contenu.

