DuckDuckGo : le moteur de recherche qui protège vos données

DuckDuckGo est un moteur de recherche axé sur la protection des données personnelles. Voici tout ce qu’il faut savoir : ses fonctionnalités, ses avantages, et ses différences par rapport à Google, ainsi que la manière de l’utiliser.

Ces dernières années, les pratiques des grandes entreprises technologiques en matière de collecte de données ont été largement critiquées. Des plateformes comme Facebook et Google vendent les données personnelles leurs utilisateurs à des publicitaires, et n’hésitent pas à user de stratagèmes pernicieux pour moissonner toujours plus d’informations.

des utilisateurs à des annonceurs, exploitant des méthodes intrusives pour obtenir toujours plus de données.

Face à cette réalité, de nombreux internautes à travers le monde recherchent des alternatives garantissant une navigation respectueuse de la vie privée. C’est dans ce contexte que DuckDuckGo connaît une popularité croissante.

DuckDuckGo : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

DuckDuckGo est un moteur de recherche lancé en 2008. Ses créateurs le définissent comme » le moteur de recherche qui ne vous piste pas « .

Comprenez par là que ce web engine n’utilise pas de cookies pour suivre les utilisateurs, et ne collecte pas de données personnelles sur ceux qui l’utilisent. Même l’adresse IP des utilisateurs est dissimulée.

Qu’est ce qui différencie ce moteur de recherche des autres ?

DuckDuckGo se distingue de Google et des autres moteurs de recherche par plusieurs aspects. Contrairement à Google, il ne stocke pas l’adresse IP des utilisateurs et ne collecte aucune donnée personnelle. Seules les informations liées aux mots-clés sont utilisées pour fournir des résultats de recherche.

Ainsi, plutôt que de filtrer les résultats et de les personnaliser en se basant sur l’historique des utilisateurs, comme le fait Google, DuckDuckGo présente délibérément les mêmes résultats à tous les internautes pour un même mot-clé. Les résultats sont donc moins pertinents, mais la confidentialité est préservée.

Ses données proviennent d’une compilation de plus de 400 sources dont Bing, Wolfram Alpha, Wikipedia, Yahoo!, et son propre web crawler dénommé DuckDuckBot. En outre, ce moteur de recherche ne partage pas les données sur les mots clés des utilisateurs avec les sites web qu’ils visitent suite aux recherches effectuées.

Les cookies ne sont utilisés que lorsque cela est strictement nécessaire. En outre, DuckDuckGo affiche en priorité les sites web chiffrés en HTTPS plutôt que leurs versions non chiffrées. Notons enfin que DuckDuckGo repose uniquement sur des technologies et des projets open-source.

DuckDuckGo : quels sont les avantages ?

Compte tenu des spécificités énumérées ci-dessus, les avantages de DuckDuckGo pour les internautes sont multiples. Tout d’abord, ce moteur de recherche permet de préserver votre confidentialité puisqu’il n’y a pas d’historique de recherche enregistré. Même si la police exige des données de la part de DuckDuckGo, l’entreprise ne pourra rien leur fournir.

Sachant que les sites web que vous visitez avec ce moteur de recherche ne reçoivent pas d’informations sur les mots-clés qui vous ont conduit à eux, vous ne risquez pas non plus de voir vos termes de recherche dévoilés au grand jour.

Plus encore, sachant que DuckDuckGo a été conçu par une petite équipe, on peut communiquer directement avec ses créateurs. Enfin, saluons la transparence de l’entreprise puisque tous les détails sur elle sont consultables sur le site officiel.

Quels sont ses défauts ?

Malheureusement, DuckDuckGo n’est pas exempt de défauts. Tout d’abord, ce moteur de recherche est nettement moins performant que Google. Cela n’a rien de surprenant, car ses créateurs n’ont pas et n’auront jamais les mêmes ressources que le géant de Mountain View.

Cependant, DuckDuckGo continue de progresser. En 2021, il a atteint plus de 100 millions de recherches par jour, un signe de sa popularité croissante. Même si sa part de marché mondiale reste faible par rapport à des moteurs comme Google ou Baidu, sa croissance constante témoigne d’un intérêt grandissant pour les alternatives axées sur la confidentialité.

Le dernier point faible de DuckDuckGo est que la plupart de ses fonctionnalités s’inspirent directement de Google et cherchent à l’imiter. Ou, dans le cas de la confidentialité, à prendre son contrepied. De fait, ce moteur de recherche accusera toujours un temps de retard sur » Big G » en termes d’innovation…

Depuis 2022, DuckDuckGo propose désormais son propre navigateur web pour macOS, Windows (version bêta), iOS et Android. Ce navigateur met l’accent sur la confidentialité, avec des fonctionnalités intégrées. Notamment le blocage des traqueurs, le chiffrement automatique des connexions en HTTPS et la suppression des cookies tiers.

Toutefois, si vous souhaitez toujours utiliser votre navigateur habituel, il vous suffit d’installer l’extension DuckDuckGo. Cette extension vous permettra d’améliorer la confidentialité de vos recherches. Une autre option consiste à utiliser le logiciel Tor. D’ailleurs, DuckDuckGo constitue le moteur de recherche par défaut, ce qui garantit un anonymat maximal lors de la navigation sur le web.

Google Chrome ajoute DuckDuckGo comme option de moteur de recherche

Depuis mars 2019, suite à la mise à jour Chromium 73, Google a intégré plusieurs options de moteur de recherche pour Chrome. Celles-ci sont disponibles dans plus de 60 pays, dont DuckDuckGo.

En France, les utilisateurs peuvent également choisir Qwant, une alternative locale axée sur la confidentialité. Pour Google, cette initiative vise à répondre aux critiques croissantes concernant Chrome et sa gestion des données personnelles.

Cela reflète une volonté de s’aligner sur les préférences des consommateurs, qui privilégient de plus en plus les moteurs de recherche respectueux de la vie privée. Toutefois, Qwant recommande toujours l’utilisation de navigateurs comme Mozilla Firefox ou Brave pour une meilleure protection en ligne…

Quand DuckDuckGo vacille : une faille technique menace sa promesse de confidentialité

DuckDuckGo a été accusé de tracer l’historique de navigation des utilisateurs via son application Android. Mais les détails sont importants pour comprendre le contexte. En juillet 2020, un hacker éthique, Cowreth, a signalé sur GitHub que l’application DuckDuckGo pour Android transmettait les informations de navigation des utilisateurs. Ces informations se transmettent aux serveurs via le système de récupération des favicons (petites icônes de sites web). Cette méthode pourrait, en théorie, révéler les domaines visités par les utilisateurs, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur anonymat.

DuckDuckGo a reconnu la faille, expliquant que ce mécanisme de récupération des favicons vise à simplifier leur affichage. Selon la société, aucune information personnelle n’est collectée ou stockée, bien que les favicons transitent par ses serveurs. En réponse aux critiques, DuckDuckGo a rapidement corrigé la faille. Pour ce faire, elle a modifié la gestion des favicons de manière à ce qu’ils soient stockés localement sur les appareils des utilisateurs.

​Synchronisation et sauvegarde entre appareils

DuckDuckGo innove avec la fonctionnalité de synchronisation et sauvegarde entre appareils. Cette fonctionnalité, disponible sur ordinateurs, smartphones et tablettes, assure une confidentialité totale grâce à un chiffrement de bout en bout. Contrairement aux autres navigateurs qui exigent une connexion pour synchroniser ces informations, DuckDuckGo conserve les clés de décryptage directement sur vos appareils. D’ailleurs, cela garantit que vos données personnelles restent protégées et inaccessibles à des tiers. En cas de perte ou d’endommagement de l’appareil, un PDF sécurisé contenant une clé unique permet de le récupérer. Ce nouvel outil témoigne de l’engagement permanent de DuckDuckGo d’offrir aux utilisateurs une expérience sécurisé.

Duck Player : une expérience YouTube sans suivi ni publicités

Avec l’introduction de Duck Player, DuckDuckGo propose une nouvelle manière de regarder des vidéos YouTube sans être suivi par l’algorithme de la plateforme. Ce lecteur privé bloque les publicités et empêche la collecte d’informations concernant votre historique de visionnage. Idéal pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité, Duck Player vous permet de profiter des vidéos YouTube sans influencer les recommandations futures basées sur vos habitudes de visionnage. Cette fonctionnalité peut être activée par défaut ou à la demande, offrant ainsi une flexibilité totale. Bien qu’actuellement limitée à YouTube, cette innovation s’inscrit dans la mission de DuckDuckGo de fournir des outils permettant de naviguer en ligne sans laisser de traces​.

Global Privacy Control

DuckDuckGo continue de renforcer la confidentialité de ses utilisateurs avec l’activation par défaut de la fonctionnalité Global Privacy Control (GPC). Cette nouvelle norme de protection signale aux sites web visités. Elle leur indique qu’ils ne doivent ni vendre ni partager leurs données personnelles. Elle se conforme ainsi à des lois telles que le RGPD en Europe. Le GPC offre une protection juridique supplémentaire aux utilisateurs. Il leur permet d’invoquer automatiquement leurs droits d’opposition à la collecte de données, sans avoir à naviguer dans des paramètres complexes. Cette fonctionnalité est disponible sur les applications et les extensions de DuckDuckGo. Elle confirme le rôle de pionnier de l’entreprise en matière de protection de la vie privée sur le web. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent naviguer en toute tranquillité. Ils savent que leurs préférences en matière de protection de la vie privée sont respectées par les sites qu’ils visitent.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.