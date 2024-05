Google My Activity : comment supprimer les données liées à votre compte

Google My Activity est un outil vous permettant de consulter l'historique de votre activité sur les différents produits et services de Google : Android, Gmail, YouTube, Chrome, Assistant, Maps… découvrez comment exiger la suppression de ces données, et comment désactiver le tracking de votre activité.

En 2019, ce n'est plus un secret : pour les géants du web, vos données personnelles valent de l'or. Ces informations peuvent être vendues à des entreprises pour leur permettre de développer des campagnes de publicité personnalisées, et ce business représente des milliards de dollars. C'est la raison pour laquelle les GAFAM tentent désormais de collecter un maximum de données sur les internautes, quitte à enfreindre les limites de l'éthique et de la confidentialité.

C'est valable pour Facebook qui accumule les scandales liés au trafic de données personnelles, mais de nombreuses rumeurs portent à croire que Google s'adonne également à de telles pratiques. Cependant, grâce à l'outil » My Activity » proposé par Google, vous pouvez découvrir quelles informations le géant du web entrepose à votre sujet.

Cette page permet de consulter l'historique de l'activité de votre compte Google sur les nombreux services de la firme : Android, Assistant, Maps, Gmail, YouTube, Chrome, Books, Drive, Analytics…

A travers ce dossier, vous allez découvrir comment supprimer cet historique, et comment désactiver cette collecte de données. Cependant, il est important de souligner que ces données sont principalement collectées par Google afin de personnaliser les services qui vous seront proposés.

Si vous choisissez de lui couper l'accès à vos informations, vous ne pourrez plus profiter de cette personnalisation. Si toutefois vous estimez que votre vie privée passe avant ce confort moderne, suivez le guide…

Les activités effectuées sur les applications et outils Google comme Android, Gmail, Google Drive, Google Maps, YouTube, Google Search sont enregistrés sur Google My Activity. Que ce soit les sites Web visités, les images consultées, les mots-clés recherchés ou autres. Comment trouver la page Google My Activity ? Pour cela, il suffit de se rendre sur myactivity.google.com.

Le paramètre par défaut de la page My Activity affiche toutes les activités dans une chronologie. Toutes les données figurant sur cette liste sont regroupées sous différentes dates. Pour avoir accès aux éléments individuels de la liste, il suffit de cliquer sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur gauche. Ensuite, il faut appuyer sur “Affichage des éléments“.

Les détails fournis comprennent également des informations telles que l'heure à laquelle Google a enregistré l'activité et l'heure à laquelle ce produit a été utilisé. Pour afficher les détails d'un élément particulier, il suffit de cliquer sur les trois points verticaux situés à côté de cet élément. Il existe des options permettant de supprimer un élément particulier.

Si la page My Activity vous permet de consulter les informations que Google collecte sur vous pendant que vous utilisez ses services, rien ne garantit réellement que ces données ne sont pas ensuite vendues à des tiers ou exploitées de différentes façons. Il peut donc être judicieux d'exiger la suppression définitive de ces données.

Dans la section principale de la section My Activity de votre compte Google, vous serez en mesure de voir et de supprimer les données liées aux multiples services de la firme. Vous pouvez supprimer chaque activité une par une, en cliquant tout simplement sur les trois points situés à droite de chaque entrée puis en cliquant sur » Supprimer « .

Il est aussi possible de supprimer toutes les données simultanément. Voici comment procéder, étape par étape.

Rendez-vous sur la section My Activity de votre compte Google en cliquant sur le lien après vous être connecté au compte en question. Cliquez sur les trois points alignés verticalement en haut à droite de l'écran. Cliquer sur » supprimer des activités « . Ceci vous permettra de supprimer les données par thématique ou par produit, ou par date. Si vous souhaitez supprimer tout votre historique, cliquer sur le bouton » Aujourd'hui » afin d'ouvrir le menu déroulant. Choisissez l'option » Toute la période » dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur le bouton » Supprimer » pour effacer toutes vos données d'activité.

Maintenant que vous avez fait table rase du passé, le moment est venu de se tourner vers l'avenir. L'outil My Activity vous permet aussi de désactiver la collecte de données pour les services Google de votre choix. Voici comment procéder.

Rendez-vous sur la page My Activity de votre compte Google. Cliquez sur les trois points alignés verticalement en haut à droite de l'écran pour ouvrir le menu. Cliquez sur » Commandes relatives à l'activité « . Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'interrupteur à côté de chaque service pour lequel vous souhaitez désactiver le tracking d'activité.

Depuis le mois de juin 2019, dans un souci de protection de la confidentialité, Google propose une fonctionnalité de suppression automatique de l'historique d'activité et de géolocalisation. Ce nouvel outil vous permet de configurer la suppression automatique de vos données sur un intervalle de trois ou 18 mois.

Toute information antérieure au délai sélectionné sera supprimée automatiquement si vous activez cette fonctionnalité. De cette façon, il ne sera plus nécessaire de retourner régulièrement faire le ménage dans son activité Google. Voici comment configurer cette fonctionnalité.

Rendez-vous sur la page My Activity de votre compte Google. Dans le menu à gauche, choisissez les » Commandes relatives à l'activité « . Faites défiler l'écran, et choisissez la commande » Choisir de supprimer automatiquement « . Sélectionnez la durée qui vous convient entre 3 mois ou 18 mois. Cliquez sur » Suivant « . Votre préférence est désormais enregistrée.

Google supprime désormais l'historique de géolocalisation et de recherche web par défaut

Depuis le mois de juin 2020, Google a pris une décision importance pour protéger la confidentialité des nouveaux utilisateurs de ses services. Désormais, l'historique de recherche web, l'historique de géolocalisation, et les commandes vocales capturées par le Google Assistant sont supprimés automatiquement par défaut.

Par le passé, ces informations étaient conservées indéfiniment sur la page » My Activity » jusqu'à suppression manuelle. En 2019, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour permettre la suppression automatique des données après 3 mois ou 18 mois.

À présent, cette fonctionnalité de suppression automatique est activée par défaut pour les nouveaux utilisateurs. L'historique de recherche sera effacé après 18 mois, même si l'utilisateur ne touche pas aux paramètres.

L'historique de géolocalisation est désactivé par défaut, mais si les utilisateurs l'activent, il sera supprimé automatiquement après 18 mois par défaut. Ces changements ne concernent que les nouveaux utilisateurs, mais les utilisateurs existants ont été invités à modifier leurs paramètres de suppression automatique s'ils le souhaitent.

Ce nouveau système s'applique aussi à l'historique YouTube. Toutefois, par défaut, la suppression automatique aura lieu au bout de trois ans. Le but est de permettre aux algorithmes de recommandation de continuer à analyser les données.

Le piratage de votre compte Google peut avoir de graves conséquences. L'intrus qui parvient à accéder à votre compte pourra consulter l'intégralité de votre activité dans les moindres détails.

En cas de doute, pour vérifier si une personne indésirable a accédé à votre compte, rendez-vous sur la page My Activity. Consultez l'historique de votre compte pour tous les appareils et tous les services de Google (YouTube, Maps, Play Store…).

Vérifiez scrupuleusement les données pour vous assurer qu'elles correspondent bel et bien à votre usage des services et applications. Si un élément troublant apparaît, comme une page web que vous n'avez pas le souvenir d'avoir visitée, ceci peut confirmer une intrusion sur votre compte (ou un trou de mémoire lié à une soirée trop arrosée…).

De la même manière, vous pouvez consulter la rubrique » Device Activity » (vos appareils) sur la page dédiée à votre compte Google. Cette page vous permet de consulter la liste des appareils connectés à votre compte Google.

Si vous ne reconnaissez pas l'un de ces appareils, il s'agit probablement d'un hacker connecté à votre insu. Vous pouvez alors presser les trois points verticaux en haut à droite de l'appareil pour le déconnecter et l'empêcher d'accéder à vos données.

Google collecte-il des données sans consentement ?

Selon une association de consommateurs américains, Google collecte secrètement des données sur l'activité des utilisateurs d'applications mobiles. Et ce, même lorsque la collecte de données est désactivée depuis les options de confidentialité…

Aux dires des plaignants, Google utiliserait des scripts secrets dissimulés dans le SDK Firebase pour les développeurs d'applications. Ces scripts permettraient de collecter secrètement des données à des fins de ciblage publicitaire, directement depuis le smartphone de l'utilisateur final.

La plainte a été déposée en juillet 2020 à San Francisco, dans le cadre d'une » class action » menée par Anibal Rodriguez. Il est reproché à Google de collecter des données via Firebase même lorsque toutes les options de collecte de données sont désactivées sur My Activity, et de ne pas avouer aux utilisateurs qu'il est impossible de désactiver cette option.

De son côté, Google affirme se contenter de collecter des données agrégées et anonymisées. Le but ne serait pas le ciblage publicitaire, mais de permettre aux développeurs d'applications de comprendre comment les internautes utilisent leurs applications…

Le géant américain précise par ailleurs que toutes les applications demandent le consentement des utilisateurs pour la collecte des données. Certaines permettent de désactiver l'option, d'autres informent de leur politique de confidentialité et l'utilisateur peut décider de ne pas les installer.

En parallèle, à San Jose, Google est visé par une autre action de groupe. Cette fois, la firme est accusée de collecter les données de navigation web sur Chrome sans la permission des utilisateurs. Autant dire que la politique de Google en termes de collecte de données reste parsemée de zones d'ombres…

Un mode sombre pour Google My Activity

La plupart des applications Google pour Android et iOS proposent un mode sombre ou mode nuit. En revanche, cette option est plus rare pour les sites web. Depuis janvier 2021, la page Google My Activity se dote d'un thème sombre.

Ce mode nuit convient idéalement à la page My Activity, puisque les utilisateurs peuvent passer un certain temps à faire défiler la longue liste de données capturées par Google. En l'activant, on retrouve un arrière-plan de couleur gris foncé et des logos ajustés en fonction.

La page My Activity passe automatiquement en mode nuit si ce mode est activé dans les paramètres d'un appareil sous iOS ou Android ou sur un PC macOS ou Windows. La page Mon Compte et la version PC de Google Search profiteront bientôt d'un mode sombre, actuellement en cours de test.

Pourquoi utiliser Google My Business pour augmenter la visibilité de son entreprise

Si vous êtes à la tête d'une entreprise, l'ajouter au répertoire de Google My Business est essentiel. De la sorte, les résultats de recherches feront apparaître votre société avec le numéro du service clientèle.

Mais en plus, il y a la possibilité de géolocaliser vos locaux sur Google Maps avec des informations additionnelles comme vos horaires. Et comme toutes ces données sont centralisées, vous pouvez les mettre à jour à tout instant. De la sorte, vos clients pourront facilement entrer en contact avec votre entreprise, favorisant les échanges et améliorant votre image de marque.

Mais Google My Business permet aussi d'ajouter une photo (ou plusieurs) à votre compte. Selon Google, cela augmentera de 35 % les chances pour qu'un internaute visite votre site web.

Enfin, il ne faut pas oublier que Google représente plus de 92 % des recherches en France. On ne peut tout simplement pas les ignorer si l'on veut que son entreprise soit visible en ligne. Alors, supprimez les données de votre compte personnel avec Google My Activity, mais fournissez-en autant que possible sur votre société sur Google My Business.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.