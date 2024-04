Comment télécharger de la musique sur YouTube ?

Première plateforme de partage de vidéos depuis 2005, YouTube propose une large variété de musiques à écouter en ligne gratuitement. Que vous soyez amateur de rock, de hip-hop ou encore de musique électronique, vous trouverez forcément votre bonheur parmi la multitude de passages audio-vidéo qui y sont disponibles.

Cependant, télécharger vos musiques préférées depuis YouTube reste un vrai challenge. Je vous invite à faire le tour des diverses méthodes disponibles pour télécharger de la musique à partir de YouTube. Avant d'aller plus loin, sachez que lebigdata.fr a déjà lancé sa chaîne YouTube. Abonnez-vous !

Télécharger de la musique YouTube sur votre PC grâce à un logiciel

Alors, pour commencer, il faut choisir un logiciel adapté à vos besoins et qui est compatible avec votre système d'exploitation. Une recherche en ligne vous présentera de nombreuses options, parmi lesquelles des programmes gratuits et payants, pour Windows, Mac et Linux.

Une fois le bon programme choisi, procédez à son installation sur votre ordinateur en suivant les instructions fournies par l'éditeur du logiciel. Assurez-vous également que votre antivirus approuve ce logiciel afin d'éviter tout problème de sécurité éventuel.

Procéder au téléchargement de la vidéo

Avec le logiciel installé, suivez les étapes ci-dessous pour télécharger une vidéo :

Ouvrez YouTube dans votre navigateur web Recherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger Copiez l'URL de la vidéo sélectionnée depuis la barre d'adresse du navigateur Lancez le logiciel et collez l'URL précédemment copiée dans l'espace prévu à cet effet (généralement marqué « Coller l'URL » ou similaire) Ajustez les paramètres de téléchargement selon vos préférences (qualité, format, dossier de destination) Cliquez sur le bouton de téléchargement pour lancer le processus

Attendez que le téléchargement soit terminé et retrouvez la vidéo sauvegardée dans le répertoire spécifié. Vous pouvez maintenant profiter de votre clip musical sans avoir besoin d'une connexion internet !

Savefrom.net fait partie des sites qui proposent de télécharger de la musique depuis Youtube

Passer par un site web dédié pour télécharger un clip YouTube

Pour choisir le service en ligne adapté à vos besoins, effectuez une recherche sur Internet en utilisant des mots-clés tels que « télécharger vidéo YouTube » ou « convertisseur YouTube ». Plusieurs options seront disponibles; lisez attentivement les descriptions et les avis d'utilisateurs afin de sélectionner un site fiable et sécurisé pour procéder au téléchargement.

Faites également attention aux contenus indésirables tels que les publicités intrusives ou les demandes de création de compte utilisateur, qui peuvent nuire à votre expérience de navigation.

Télécharger une vidéo YouTube depuis un site web

Avec le site web choisi, voici comment procéder pour télécharger une vidéo :

Ouvrez YouTube dans votre navigateur web Recherchez la vidéo que vous souhaitez télécharger Copiez l'URL de la vidéo sélectionnée depuis la barre d'adresse du navigateur Rendez-vous sur le site web de téléchargement, puis collez l'URL copiée dans l'espace prévu à cet effet Choisissez les options de téléchargement qui vous conviennent (format, qualité) Cliquez sur le bouton de téléchargement pour démarrer le processus

Une fois la vidéo téléchargée, vous la retrouverez dans le dossier « Téléchargements » de votre ordinateur, ou celui spécifié dans les paramètres de votre navigateur.

Télécharger de la musique YouTube sur un smartphone

On compte actuellement plusieurs applications disponibles pour les utilisateurs d'Android et iOS qui permettent de télécharger la musique à partir de vidéos YouTube sur votre smartphone. Le choix d'une application fiable est crucial pour assurer une bonne expérience de téléchargement sans problèmes légaux ou techniques.

TubeMate est une application de téléchargement populaire pour les utilisateurs Android qui permet de télécharger les vidéos YouTube au format MP3 directement sur votre téléphone. Il propose également diverses résolutions et formats vidéo pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

YouTube to MP3 Converter. Cette application est disponible pour les utilisateurs iOS et Android et fonctionne comme son nom l'indique. Elle convertit les vidéos YouTube en fichiers MP3 que vous pouvez ensuite enregistrer sur votre appareil mobile. Elle est très simple à utiliser et garantit un résultat de haute qualité.

Choisissez la qualité du fichier de musique téléchargé

Après avoir choisi l'application qui vous convient le mieux pour télécharger de la musique depuis YouTube, il faut choisir la qualité du fichier de musique à télécharger. La plupart des applications offrent différentes options de qualité, allant généralement de 64 kbps jusqu'à 320 kbps.

Le choix de la qualité dépendra de vos préférences personnelles et de l'espace disponible sur votre smartphone. Une qualité supérieure signifie une meilleure expérience d'écoute, mais elle prendra également plus de place sur votre appareil mobile. Il vaut mieux trouver un équilibre entre la qualité sonore et l'espace de stockage disponible.

Recherchez et téléchargez la vidéo souhaitée sur YouTube

Une fois que vous avez sélectionné l'application et la qualité du fichier, il est temps de rechercher la vidéo contenant la musique que vous souhaitez télécharger sur votre smartphone. Assurez-vous de bien noter le titre complet de la vidéo ainsi que le nom de l'artiste ou de la chaîne YouTube pour faciliter la recherche dans l'application de téléchargement.

Maintenant que vous avez trouvé la vidéo, il est temps de télécharger la musique sur votre smartphone. Suivez ces simples étapes pour extraire l'audio de la vidéo YouTube et sauvegarder le fichier sur votre téléphone :

Lancez l'application que vous avez choisie précédemment pour télécharger de la musique depuis YouTube et accédez à l'interface principale. Utilisez la fonction de recherche intégrée de l'application pour rechercher la vidéo YouTube contenant la musique que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez généralement rechercher la vidéo en utilisant des mots-clés tels que le titre, l'artiste ou le nom de la chaîne YouTube.

Articles sur le même sujet :

YouTube déclare la guerre aux vidéos créées par l'IA : peut-il gagner ?

Téléchargement – le guide ultime : techniques, risques, légal ou illégal…

Le téléchargement illégal explose en France : comprendre ce retour en force

IPTV et téléchargement : Ces 45 sites vont disparaître en 2024, dépêchez-vous !

Lancer le téléchargement

Une fois que vous avez trouvé la vidéo souhaitée, cliquez sur le bouton de téléchargement situé à côté de la vidéo. La plupart des applications requièrent un choix de format et une sélection de qualité sonore avant d'appuyer sur « Télécharger ». Assurez-vous de choisir la qualité préalablement déterminée lors de la deuxième étape. En règle générale, les fichiers audio de haute qualité prendront plus de temps à télécharger que ceux de faible qualité.

Une fois le téléchargement terminé, vous trouverez généralement le fichier MP3 dans le dossier « Downloads » (Téléchargements) de votre smartphone ou dans l'application elle-même, sous la section « Mes musiques » ou équivalente. Vous pouvez maintenant écouter la musique téléchargée depuis YouTube à tout moment et n'importe où sans avoir besoin d'une connexion Internet.

En France, les autorités avertissent les contrevenants en cas de plainte pour téléchargement illégal.

Est-ce légal de télécharger de la musique sur YouTube ?

plusieurs raisons qui peuvent amener quelqu'un à vouloir télécharger une vidéo YouTube sur son ordinateur :

Regarder des vidéos hors ligne

Créer une collection personnelle de vidéos

personnelle de vidéos Intégration dans une présentation

La question de la légalité du téléchargement de la musique depuis YouTube est complexe et varie selon les pays. En règle générale, il est illégal de télécharger du contenu protégé par des droits d'auteur sans avoir obtenu préalablement la permission expresse de l'auteur.

Le téléchargement illégal est le fait d'acquérir ou d'accéder via Internet à des œuvres (musique, films…) protégées par des droits d'auteurs et sans que soient rémunérés, d'une quelconque façon, les artistes et producteurs. Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique)

Cela vaut également pour la musique disponible sur YouTube. De nombreux artistes et détenteurs de droits d'auteur considèrent que le fait de télécharger leur musique sans payer constitue une violation de leurs droits et un acte de piratage.

Toutefois, les réglementations sur les droits d'auteur varient d'un pays à l'autre. Certaines législations autorisent le téléchargement de contenu protégé par des droits d'auteur à des fins strictement privées. Ce qui signifie que vous pouvez légalement télécharger de la musique depuis YouTube tant que vous ne partagez pas ces fichiers avec d'autres personnes et que vous ne les utilisez pas à des fins commerciales.

Les conséquences pour les contrevenants

La plupart des plateformes en ligne qui permettent de télécharger de la musique depuis YouTube mettent en garde leurs utilisateurs contre le téléchargement illégal de contenus protégés par des droits d'auteur. Les contrevenants peuvent être sanctionnés par diverses mesures, allant de simples avertissements aux actions en justice et aux amendes importantes.

En outre, YouTube et d'autres géants du web ont récemment intensifié leur lutte contre le piratage en bloquant l'accès à certains convertisseurs et autres services en ligne permettant de télécharger de la musique. Il vaut mieux rester informé et conscient des risques liés au téléchargement illégal de contenu.

Lesquelles de ces stars reconnaissez-vous ?

Les alternatives légales

Si vous souhaitez écouter de la musique hors ligne sans enfreindre les lois sur les droits d'auteur, il y a plusieurs options légales disponibles. Ces solutions vous permettront de profiter pleinement de vos chansons préférées tout en soutenant les artistes et les détenteurs de droits d'auteur de manière éthique.

Les plateformes de streaming légal

De nombreuses plateformes de streaming proposent des abonnements payants qui vous permettent d'accéder à une vaste bibliothèque de musique et d'écouter vos chansons préférées en illimité. Souvent, ces plateformes offrent également la possibilité de télécharger de la musique pour l'écouter hors ligne.

Certaines de ces plateformes proposent également des formules gratuites. Elles incluent généralement des publicités et des limitations sur certaines fonctionnalités. Ces sites représentent néanmoins une alternative légale au téléchargement illégal de musiques, de films ou de séries depuis YouTube.

Acheter les chansons individuellement

Une autre option consiste à acheter vos chansons préférées sur des plateformes numériques comme iTunes, Amazon Music ou Google Play. Cette méthode permet non seulement de soutenir les artistes et les détenteurs de droits, mais aussi de profiter de la musique en haute qualité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.