LeBigData lance sa chaîne YouTube : abonnez-vous pour tous savoir sur l’IA !

LeBigData lance sa chaîne YouTube officielle ! Une plateforme sur laquelle vous pourrez découvrir des vidéos dédiées à l’IA, aux nouvelles technologies, à la science et aux jeux vidéo ! Abonnez-vous dès maintenant !

Après plus de 10 ans de publication d’articles d’actualité sur la Data, le Cloud, l’IA et les nouvelles technologies, c’est avec une immense fierté que LeBigData annonce le lancement de sa chaîne YouTube officielle !

Actualités, tutoriels, dossiers vidéo… LeBigDataFR enflamme YouTube

À travers nos vidéos, vous pourrez découvrir toute l’actu high-tech dans un nouveau format combinant le texte, l’image et l’audio pour une expérience multimédia et une exploration encore plus approfondie des innovations du futur.

Nous vous proposons aussi des vidéos complètes pour tout savoir sur les meilleurs outils et solutions IA comme GPT, Google Gemini, Anthropic Claude ou MidJourney.

Vous pourrez découvrir des tutoriels et des guides vidéos pour apprendre à manier les logiciels et leurs fonctionnalités méconnues.

Régulièrement, nous réalisons des vidéos de fond sur les événements majeurs comme l’essor de la robotique humanoïde ou l’émergence de l’IA générale…

Technologie, science et jeu vidéo : la chaîne YouTube qui réunit toutes vos passions

Tout comme notre site web, cette chaîne s’aventure au-delà des sujets technologiques avec des thématiques telles que le jeu vidéo, la science, et les tendances insolites sur les réseaux sociaux.

À l’avenir, nous prévoyons aussi de réaliser des reportages sur le terrain et des interviews avec des experts de l’industrie de la tech. Voici pourquoi nous avons besoin de votre force afin de mener à bien ces projets !

Pour bien commencer l’année 2024 et nous accompagner dans cette nouvelle aventure, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube LeBigDataFR !

