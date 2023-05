Robots humanoïdes : après ChatGPT, tout savoir sur la prochaine révolution IA

Les robots humanoïdes sont la prochaine étape de la révolution IA, et s’apprêtent à bouleverser votre vie même si vous ne le savez pas encore. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ces créatures qui seront très bientôt plus nombreuses, plus fortes et plus intelligentes que les humains !

Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT a changé le monde. En seulement six mois, cette intelligence artificielle conversationnelle a bouleversé le monde du travail.

Grâce à sa capacité à générer du texte à partir d’un simple prompt, le chatbot créé par OpenAI permet d’automatiser de nombreuses tâches.

Certains métiers sont même devenus inutiles, à tel point que beaucoup d’entreprises ont commencé à licencier des employés. Pour le meilleur comme pour le pire, le grand remplacement du travail humain par l’IA a commencé…

De nombreuses personnes utilisent ChatGPT pour gagner de l’argent, tandis que d’autres appellent à faire une pause de toute urgence pour éviter que cette nouvelle technologie devienne incontrôlable et mette de nombreuses personnes au chômage.

Comme l’a souligné Bill Gates sur son blog, « l’âge de l’IA a commencé ». Elle va s’imposer dans nos vies personnelles et professionnelles, et modifier nos habitudes en profondeur sur le long terme.

Toutefois, il ne s’agit que d’un début. Si les chatbots tels que ChatGPT et Google Bard vont automatiser les métiers intellectuels, le travail manuel est loin d’être à l’abri de ce tsunami disruptif.

Pour cause, vous ne le savez peut-être pas encore, mais la prochaine étape de la révolution IA va débuter. D’ici quelques mois, notre monde sera envahi par de nouvelles créatures : les robots humanoïdes.

Qu’est-ce que les robots humanoïdes ?

Dès l’Antiquité, les Hommes ont imaginé des créatures artificielles ressemblant à des humains. Par exemple, dans la mythologie grecque, Héphaïstos a créé des automates pour l’assister.

Au fil des siècles, cette idée a germé pour devenir peu à peu réalité. En 1920, dans sa pièce de théâtre « R.U.R », l’écrivain et philosophe tchèque Karel Čapek met en scène des ouvriers artificiels et popularise le terme « robot ».

C’est en l’an 2000 que le Japonais Honda crée ASIMO, l’un des premiers robots humanoïdes : une machine à l’apparence similaire au corps humain, capable de se déplacer et d’interagir avec son environnement grâce à des capteurs et des actionneurs.

Depuis lors, de nombreuses entreprises et institutions de recherche ont travaillé sur des robots humanoïdes de plus en plus avancés.

Au cours des dernières années, tout s’est accéléré grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle.

Désormais, l’IA peut servir de cerveau à ces corps de métal. C’est ainsi qu’ont vu le jour des robots comme Pepper de SoftBank Robotics et Sophia de Hanson Robotics, capables de communiquer avec les humains, de reconnaître des émotions et de fournir une interaction sociale.

À présent, les IA de nouvelle génération comme GPT-4 vont permettre aux robots humanoïdes de passer le prochain cap de leur évolution.

Plusieurs entreprises s’apprêtent à commercialiser leurs robots, et ces machines pourraient commencer à proliférer dès la fin 2023. Le grand public ne le réalise pas encore, mais cette technologie va transformer notre planète…

Pourquoi est-ce une révolution ?

Dans un premier temps, les robots humanoïdes vont servir à remplacer les travailleurs humains sur les tâches répétitives, pénibles ou dangereuses.

Ils seront notamment déployés dans les usines et les entrepôts, afin d’épauler les employés ou d’automatiser les opérations.

Par la suite, l’objectif des fabricants est de parvenir à créer des robots dotés d’une intelligence artificielle suffisamment avancée pour apprendre de manière autonome à accomplir n’importe quel travail…

Dès lors, ces machines pourront travailler dans tous les secteurs et exercer n’importe quel métier y compris médecin, prof, acteur de cinéma, policier ou soldat.

Ces ouvriers 2.0 seront disponibles 24 heures sur 24 sans jamais montrer le moindre signe de fatigue, et ne coûteront rien hormis l’investissement initial. Ils pourront donc provoquer un effondrement du coût du travail et une explosion de la productivité.

Selon Kai-Fu Lee, investisseur spécialisé dans l’IA, les robots pourraient remplacer 40% des métiers manuels et intellectuels d’ici une dizaine d’années seulement.

Le prix sera initialement très élevé, et seules les plus grandes entreprises pourront s’offrir un humanoïde. Toutefois, le coût va rapidement baisser et les automates vont devenir omniprésents.

D’après Elon Musk, CEO de Tesla qui développe le robot Optimus, les robots pourraient très vite coûter moins cher que les voitures et devenir plus nombreux que les humains. Attendez-vous à les voir se multiplier au travail, dans les rues… et à la maison !

Selon une étude publiée en février 2023 dans le journal PLOS One, les robots IA pourraient automatiser jusqu’à 39% des tâches ménagères d’ici dix ans.

À la manière des nobles de la Rome antique, tout un chacun pourrait avoir son esclave capable d’aller faire ses courses, de passer la serpillère, de cuisiner ou d’étendre le linge. Et cette fois, nul besoin d’asservir d’autres humains…

Vous l’avez compris : cette technologie aura plus d’impact sur nos vies et nos sociétés que nulle autre auparavant. À présent, découvrez les principaux robots qui vont s’éveiller dans les mois à venir !

Top des meilleurs robots humanoïdes

En ce moment même, de nombreuses entreprises et startups développent des robots humanoïdes. Les plus agressives prévoient un lancement commercial dès la fin de l’année 2023.

D’après les prédictions de Markets and Markets, le marché de la robotique atteindra 17,3 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2027. La technologie évolue à une vitesse folle, à tel point que de nombreuses personnes risquent de ne pas voir venir le raz-de-marée.

Voici un tour d’horizon des principaux robots humanoïdes en développement, avec la date de lancement prévue, leurs caractéristiques techniques et les applications envisagées !

Tesla Optimus : un robot avec l’IA d’un véhicule autonome

Taille : 173 cm

Poids : 73 kg

Capacité de charge : 20 kg

Soulever de terre : 68 kg

Charge bras tendus : 4,5 kg

Vitesse : 8 km/h

Actionneurs : 28

IA : SOC Tesla

Mains : 11 degrés de liberté

Date de lancement : 2027 à 2029

Prix : 20 000 dollars

Origine : Etats-Unis

Après une première annonce en 2021, Elon Musk a présenté un prototype du robot Tesla Optimus lors de la conférence annuelle AI Day en octobre 2022 à Palo Alto en Californie.

Le droïde a marché lentement sur la scène et agité ses mains dans les airs. Une vidéo pré-enregistrée a aussi été diffusée, montrant le robot effectuant des tâches plus complexes comme le soulèvement d’une boîte.

Quelques mois plus tard, en mai 2023, Tesla a partagé une vidéo présentant les progrès réalisés par Optimus.

On y découvre 5 robots capables de marcher comme des humains, de ramasser des objets ou d’utiliser des gadgets conçus par la firme.

Très précis, le robot est capable de casser le haut d’un oeuf sans l’écraser. Il apprend aussi à cartographier son environnement et y naviguer grâce au logiciel Autopilot des voitures Tesla.

On constate aussi qu’Optimus peut apprendre des humains. Des opérateurs portant des capteurs de suivi de mouvement et des caméras montées sur leurs têtes effectuent des mouvements que le robot réplique.

Le but est de permettre à la machine d’apprendre des actions toujours plus complexes. À terme, Musk affirme que le robot pourra aider des millions de personnes en effectuant les tâches dangereuses ou ennuyantes.

Il pourrait être commercialisé d’ici 2027 ou 2029 pour un prix inférieur à 20 000 dollars. Toujours d’après le CEO de Tesla, les robots sont même voués à devenir plus performants et plus nombreux que les humains…

1X Neo : le robot qui va servir de corps à ChatGPT

Origine : Norvège

Date de lancement : été 2023

Anciennement nommé Halodi Robotics, 1X est une entreprise de robotique basée en Norvège. Ses 60 employés produisent des robots humanoïdes destinés aux entreprises.

En mars 2023, la firme a récolté 23,5 millions de dollars lors d’une levée de fonds menée par OpenAI : le créateur de l’IA ChatGPT.

Elle commercialise déjà un robot roulant dénommé EVE visant à remplacer les travailleurs dans les secteurs de la construction et de la fabrication pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre.

Fin mai 2023, EVE a été déployée en tant qu’agent de sécurité sur un site de fabrication. Il est chargé de la surveillance et de la sécurité.

Grâce à ses caméras, détecteurs de mouvement, capteurs d’alarme et autres systèmes avancés, cet humanoïde surveille les robots industriels.

Cet humanoïde est capable d’ouvrir les portes et les fenêtres, de ramasser les objets et d’effectuer une large variété de tâches à la manière des humains.

Grâce au soutien d’OpenAI, 1X compte développer un nouveau robot doté de jambes et dénommé NEO qui sera dévoilé durant l’été 2023. On peut s’attendre à ce qu’il serve de corps à l’IA ChatGPT…

L’intégration du modèle de langage d’OpenAI à un robot de 1X permettrait à la machine de s’adapter et d’apprendre de son environnement, et de prendre des décisions basées sur des données en temps réel.

Boston Dynamics Atlas : le plus agile des robots humanoïdes

Poids : 80 kg

Taille : 180 cm

Vitesse : 2,4 km/h

Charge : 11 kg

Mains : 28 degrés de liberté

Capteurs de navigation : LIDAR et stéréo

Actionneurs : 10

Origine : Massachusetts / Corée du Sud

Développé depuis plus de 10 ans par Boston Dynamics, Atlas est le plus agile et probablement le plus célèbre des robots humanoïdes.

Conçu pour travailler sur des terrains difficiles, cet automate peut marcher sur des surfaces inégales et soulever de lourdes charges. Il est également capable de faire des backflips et des sauts périlleux à faire rougir les meilleurs gymnastes humains.

Le robot peut évoluer en intérieur ou en extérieur et percevoir les obstacles. Il est alimenté par électricité et actionné hydrauliquement.

L’impression 3D de son hardware permet de réduire son poids et ses dimensions, conférant à ce robot compact beaucoup de force et d’agilité.

La vision stéréo, la perception des distances et divers capteurs lui permettent de manipuler des objets dans son environnement et de voyager en terrain sinueux.

Cette machine sera principalement dédiée aux missions de secours, aux chantiers de construction ou autres travaux dans des environnements à haut risque.

Pour l’heure, Atlas peut fonctionner de manière autonome ou être contrôlé à distance par un opérateur. A l’avenir, il pourrait servir de corps à d’autres intelligences artificielles plus avancées.

Toutefois, Boston Dynamics se focalise sur la recherche et n’est clairement pas pressé de commercialiser massivement son humanoïde.

Xiaomi CyberOne : le robot humanoïde chinois

Taille : 177 cm

Poids : 52 kgPortée de bras : 168 cm

Capacité de charge : 1,5 kg à une main

Mains : 21 degrés de liberté

Temps de réaction : 0,5 ms

Vitesse : 3,6 km/h

IA : Xiaomi Labs

Prix : 100 000 dollars

Origine : Chine

En août 2022, lors d’un événement à Pékin, Xiaomi a présenté CyberOne : un robot humanoïde bipède qui a rejoint le CEO Lei Jun sur scène.

Son IA et son corps mécanique sont entièrement développés par Xiaomi Robotics Labs, qui a multiplié les investissements dans le logiciel, le hardware et les algorithmes au cours des dernières années.

Le géant chinois affirme que sa machine est capable de percevoir son environnement en 3D grâce à un module de vision Mi-Sense combiné à un algorithme IA d’interaction.

Le CyberOne serait même capable de reconnaître les individus, les gestes et les expressions. Son moteur de reconnaissance sémantique et son moteur d’identification d’émotion vocale MiAI lui permettront de communiquer avec le monde.

Au total, le robot serait capable de reconnaître 85 types de sons environnementaux et 45 catégories d’émotions humaines. En cas de tristesse, il pourra vous réconforter.

En guise de champs d’application, Xiaomi envisage principalement le secteur de la fabrication et l’assistance aux personnes.

Sanctuary AI Phoenix : le robot généraliste financé par le Canada

Taille : 170 centimètres

Poids : 70 kilos

Capacité de charge : 24 kilos

Mains : 20 degrés de liberté

Vitesse : 5 km/h

IA : Carbon

Origine : Vancouver, Canada

Basée à Vancouver au Canada, Sanctuary Cognitive Systems Corporate se fait appeler Sanctuary AI.

En mai 2023, la firme a dévoilé Phoenix : un robot bipède de 170 centimètres et 70 kilos. Il est capable de soulever jusqu’à 24 kilos de charge, et se déplacer à une vitesse de près de 5 km/h.

Ses mains ont 20 degrés de liberté, et Sanctuary affirme qu’elles peuvent « rivaliser avec la dextérité et la manipulation des mains humaines grâce à une technologie haptique propriétaire imitant le sens du toucher ».

Déjà en mars 2023, la firme avait déployé le prédécesseur de Phoenix dans un centre commercial en banlieue de Vancouver le temps d’un test pilote d’une semaine.

Pendant ce laps de temps, le robot a complété 110 tâches liées au commerce. Il s’agissait notamment d’attraper, d’étiqueter et d’emballer des marchandises, ou encore de nettoyer les boutiques.

Toutefois, le nouveau robot Phoenix est conçu pour un usage général. Selon le CEO Geordie Rose, cette machine est pensée pour être l’humanoïde le plus riche en capteurs et en capacités physiques jamais créé.

L’entreprise explique « entrevoir un futur où les robots généralistes sont aussi omniprésents que les voitures, et aident les gens à effectuer leurs tâches, dans les cas où il n’a tout simplement pas assez de gens pour faire le travail ».

L’objectif de Sanctuary est d’utiliser Phoenix pour accélérer le développement de sa plateforme d’intelligence artificielle : Carbon.

Elle estime en effet qu’un robot « doit être capable d’effectuer n’importe quelle tâche, comme une personne, dans l’environnement où il travaille » pour être considéré comme généraliste.

Ainsi, la firme est convaincue que le robot est « juste un outil pour la vraie star du spectacle, qui est dans notre cas notre système de contrôle IA propriétaire, l’esprit du robot basé sur Carbon ».

En mars 2023, Sanctuary a levé 60 millions de dollars lors d’une levée de fonds de série A. Elle a ensuite reçu 30 millions de dollars du gouvernement canadien 8 mois plus tard.

Figure 01 : le premier robot humanoïde commercial ?

Taille : 160 centimètres

Poids : 60 kilos

Capacité de charge : 20 kilos

Autonomie : 5 heures

Date de sortie : 2023

Origine : Californie

La startup Figure a été fondée en 2022 en Californie par Brett Adcock, également connu pour Archer Aviation à qui l’on doit le premier avion électrique fonctionnel.

Elle est restée en « stealth mode » avant de dévoiler son projet de robots humanoïdes. Son but est de développer des machines capables d’effectuer le travail physique, les corvées ménagères, et toutes les tâches répétitives exigeant de la précision.

L’entreprise est convaincue de pouvoir libérer les humains de ces travaux pénibles pour leur permettre de se concentrer sur les métiers nécessitant de la créativité.

Dans ses rangs, elle compte le CTO Jerry Pratt qui a passé 20 ans au prestigieux Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC).

Au total, elle a recruté plus de 40 ingénieurs issus du IHMC, de Boston Dynamics, Tesla, Waymo ou Google X avec une solide expérience en robotique. Selon Adcock, il s’agit probablement de la meilleure équipe de robotique humanoïde au monde.

En mars 2023, elle a dévoilé les premiers rendus de Figure 01 : le « premier robot humanoïde généraliste commercialement viable ».

Cette machine sera capable de penser, d’apprendre et d’interagir avec son environnement pour remplacer les humains sur les métiers les plus pénibles.

Le robot sera totalement électrique, avec une taille de 1,6 mètre pour 60 kilogrammes. Sa charge maximale sera de 20 kg, et son autonomie de 5 heures.

Dans un premier temps, Figure compte déployer son robot dans les entrepôts avant d’ajouter du logiciel pour lui permettre de faire plus de choses au fil du temps.

La firme compte également produire massivement son robot pour réduire son coût, afin qu’il soit compétitif avec les salariés humains.

Pour parvenir à ses fins, Figure devra relever plusieurs défis. D’abord, il est nécessaire de fabriquer un robot avec les capacités physiques d’un humain en termes de portée de mouvement, de capacité de charge, de coût de transport et de vitesse.

Elle doit aussi s’assurer que ses humanoïdes puissent interagir avec les humains sur leur lieu de travail de façon sécurisée. Et bien évidemment, son système d’intelligence artificielle devra permettre aux robots d’effectuer des tâches de façon totalement autonome.

Afin d’entraîner son IA, la startup construit des agents intelligents incarnés capables d’interagir avec des environnements du monde réel complexes et non structurés.

Fin mai 2023, Figure a levé 70 millions de dollars auprès d’investisseurs tels que Parkway Venture Capitals, Aliya Capital et Bold Ventures lors de sa première levée externe.

Cette somme va lui permettre d’accélérer le développement et la fabrication du robot en vue d’une commercialisation dans les mois à venir.

Apptronik Apollo : un robot humanoïde prêt pour l’été 2023

Date de sortie : été 2023

Origine : Texas

Basée à Austin, au Texas, Apptronik est convaincue que les robots humanoïdes requièrent une approche de fabrication différente des robots industriels.

Elle estime que ces machines doivent être sûres pour les humains, suffisamment résistantes à leur environnement et efficaces énergétiquement.

L’objectif de la firme est de concevoir des robots humanoïdes pour le secteur de la logistique. Pour l’heure, elle a déjà présenté deux moitiés d’automates : Astra et Draco.

Le premier est la partie supérieure d’un corps, et peut être monté sur un robot mobile autonome (AMR). Le second est Draco, et se résume pour l’instant à une paire de jambes.

Toutefois, ces jambes sans torse ont le mérite de marcher plus vite que le dernier prototype en date de Tesla Optimus.

À présent, Apptronik envisage de dévoiler son premier robot humanoïde complet dénommé Apollo durant l’été 2023. Elle compte aussi organiser une levée de fonds de série A pour mener ses projets à bien.

Utopie ou dystopie ? Le futur des robots humanoïdes

À mesure que l’IA évolue, les robots pourraient surpasser notre intelligence et même développer une forme de conscience grâce à l’émergence d’une AGI (IA générale).

Les progrès en robotique vont également permettre d’accroître leurs performances physiques au-delà de nos corps.

Si les premiers humanoïdes nous ressembleront, les modèles de générations suivantes pourraient être dotés de bras et de jambes supplémentaires ou revêtir une forme totalement différente pour plus d’efficacité.

Tout se compliquera à ce stade, car nous devrons cohabiter avec une autre espèce consciente qui nous dépassera numériquement, physiquement et intellectuellement…

Cette évolution posera de nombreuses questions éthiques auxquelles il faudra répondre concernant la façon dont nous traitons les machines.

Les experts les plus pessimistes redoutent que les robots deviennent si intelligents qu’ils décident de nous dominer, voire même de nous exterminer pour profiter paisiblement de la planète bleue…

En étant optimiste, on peut plutôt espérer que les humanoïdes remplacent les gouvernements pour créer des sociétés utopiques, inventent de nouvelles technologies et fassent avancer la recherche scientifique.

Nous pourrions nous prélasser à l’ombre de jardins fleuris, pendant que les machines s’occupent de cultiver les champs et de relever les défis tels que la faim dans le monde, la pollution, le changement climatique et la conquête spatiale.

D’ici quelques décennies, les robots IA pourraient donc devenir nos guides vers un monde meilleur ou au contraire se transformer en despotes signant la fin de l’humanité.

Quelle que soit la voie empruntée, à partir de maintenant, la révolution des humanoïdes est en marche et plus rien ne pourra l’arrêter !