L’IA doit s’arrêter 6 mois pour éviter la fin du monde, selon Elon Musk et plus de 1000 experts

Alors que ChatGPT transforme notre monde, Elon Musk et plus de 1000 experts implorent les chercheurs en IA à faire une pause avant d’aller plus loin. Selon eux, une intelligence artificielle plus puissante que GPT-4 représente un risque majeur pour l’humanité…

Le 21 mars 2023, Bill Gates publiait sur son blog une lettre de 7 pages intitulée « The Age of AI has Begun » (l’âge de l’IA a commencé).

À travers cette missive, l’éminent fondateur de Microsoft affirme que l’intelligence artificielle est la plus grande révolution technologique depuis internet et le téléphone mobile.

Cependant, tous les experts ne l’entendent pas de cette oreille. Plus de 1000 chercheurs et autres personnalités du monde de la tech comme Elon Musk viennent de signer une lettre ouverte appelant les labos du monde entier à mettre en pause le développement de l’IA.

Selon eux, ces logiciels introduisent de « profonds risques pour la société et l’humanité ». Ils constatent que les laboratoires sont lancés dans une « course hors de contrôle » pour développer et déployer des systèmes de machine learning.

Or, « personne, pas même leurs créateurs, ne peut comprendre, prédire, ou contrôler » ces outils d’intelligence artificielle…

En effet, depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, cette IA impacte profondément toutes les sphères de la société et de l’économie. Selon une récente étude de Goldman Sachs, elle pourrait faire disparaître 300 millions d’emplois dans le monde…

Une pause de six mois pour prendre le temps de réfléchir

C’est la raison pour laquelle les signataires « appellent tous les labos IA à interrompre immédiatement pour au moins six mois l’entraînement des systèmes IA plus puissants que GPT-4 ».

Ces experts invitent l’humanité à se demander si elle souhaite que les machines « inondent nos chaînes d’information de propagande et de mensonges », si nous devons « automatiser tous les métiers y compris ceux qui épanouissent ».

À réfléchir si nous devons « développer des esprits non-humains qui pourraient éventuellement nous surpasser en nombre et en intelligence, nous rendre obsolètes et nous remplacer ».

De manière générale, ils estiment que nous risquons de « perdre le contrôle de notre civilisation » et que les décisions ne doivent pas être confiées aux leaders du monde de la tech.

Avant de développer de puissants systèmes IA, nous devons être certains que les effets seront positifs et que les risques seront gérables.

De plus, « cette pause doit être publique et vérifiable, et inclure tous les acteurs clés. Si une telle pause ne peut pas être effectuée rapidement, les gouvernements devront s’en mêler et imposer un moratoire ».

Publiée par l’organisation non lucrative Future of Life Institute, cette lettre est loin d’être anecdotique. Parmi ses signataires, on compte aussi le co-fondateur d’Apple Steve Wozniak, le créateur de Skype Jaan Tallinn, l’écrivain Yuva Noah Harari ou encore le politicien Andrew Yang.

Ils sont aussi rejoints par des chercheurs et CEO bien connus du domaine de l’IA, dont Stuart Russell, Yoshua Bengio, Gary Marcus et Emad Mostaque. Vous pouvez retrouver la liste complète des participants à cette adresse.

La course à l’IA est-elle inarrêtable ?

Malheureusement, il est peu probable que cette lettre freine l’avancée fulgurante de la recherche. Les géants comme Google et Microsoft se ruent pour déployer de nouveaux produits, quitte à faire fi de la sécurité et de l’éthique.

En effet, l’intelligence artificielle est désormais la nouvelle ligne de front dans la guerre des titans de la tech. Il sera donc très difficile de les convaincre de déposer les armes…

De plus, certains tournent déjà ce signal d’alarme en dérision. C’est par exemple le cas du journaliste américain Jeff Jarvis qui la considère comme « un specimen primaire de panique morale ridicule et risible ».

Oh, this is absolutely fucking ludicrous and laughable, a prime specimen of #MoralPanic if I've ever seen one: A call to pause training AI. Gutenberg: Stop your presses! Signed by so many usual-suspect moral entrepeneurs & attention addicts. https://t.co/e92ZKWVWik — Jeff Jarvis (@jeffjarvis) March 28, 2023

A ses yeux, cet appel à mettre en pause l’entraînement de l’IA revient à dire à Gutenberg d’arrêter l’impression. Par ailleurs, il estime que de nombreux signataires cherchent à attirer l’attention ou faire le buzz.

Toutefois, cette pétition témoigne d’une opposition croissante à l’égard de cette approche d’expansion irréfléchie. Elle pourrait trouver son écho dans la sphère politique, et convaincre les législateurs d’intervenir.

Comme le souligne le document, même OpenAI admet les dangers de ChatGPT et le besoin d’une « évaluation indépendante » des futurs systèmes IA pour s’assurer qu’il réponde à des critères de sécurité.

Pour les signataires, il est plus que temps de mettre en place des standards. Selon eux, « les laboratoires IA et experts indépendants devraient utiliser conjointement ce temps de pause pour développer et implémenter des protocoles de sécurité ».

Ces protocoles doivent être appliqués à la conception et au développement d’IA avancée, et supervisés par des experts externes indépendants. Le but étant de s’assurer que les systèmes conformes soient indubitablement sûrs…

Et vous, quelles sont vos craintes vis à vis de l’IA ? Pensez-vous que cette pause de six mois soit nécessaire ? Ou faut-il continuer à développer l’IA jusqu’à atteindre ses limites ?