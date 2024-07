Mistral Large 2 : la réponse française, moins de 24h après Meta Llama 3.1 !

À peine 24 heures après la présentation du Meta Llama 3.1, Mistral a révélé son nouveau bijou technologique : le Mistral Large 2. Voyons ce qui rend le Large 2 incomparable face à la concurrence.

La course aux modèles d'IA de pointe est plus intense que jamais. Mistral, une start-up parisienne, a récemment lancé Large 2, un modèle qui rivalise avec les dernières nouveautés de Meta et OpenAI. D'après Mistral, ce nouveau modèle promet des performances impressionnantes, tout en étant plus économique et efficace.

Mistral Large 2 : prêt à dominer les géants du secteur ?

Selon Mistral, Large 2 rivalise avec les géants du secteur. Il excelle particulièrement en code, mathématiques et raisonnement. Avec 123 milliards de paramètres, il surpasse même Llama 3.1 405B. Ce dernier, pourtant doté de 405 milliards de paramètres, ne tient pas la comparaison dans plusieurs domaines clés.

Le but principal de Mistral était clair : réduire les hallucinations. Large 2, c'est alors une révolution en perspicacité. Le modèle connaît ses limites, ce qui l'empêche de fabriquer des informations incorrectes. Résultat ? Des réponses beaucoup plus fiables et de meilleure qualité.

Néanmoins, Mistral, bien que nouvelle, avance à pas de géant. La startup a récemment levé 640 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B, valorisant l'entreprise à 6 milliards de dollars.

Étant donné que cette manne financière lui permet de continuer à développer des modèles d'IA de pointe, l'avenir semble radieux.

Notez bien que les modèles de Mistral ne sont pas entièrement open source. Dans d'autres cas, pour toute application commerciale, une licence payante est nécessaire. Cela les rend plus accessibles que GPT-4, néanmoins réservés à des entreprises qui en ont les moyens.

Focus sur l'efficacité de Mistral Large 2

Passons maintenant aux performances. Mistral Large 2 se distingue par son incroyable support multilingue. Il maîtrise et génère du texte en anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, arabe, hindi, russe, chinois, japonais et même coréen. Cette diversité linguistique le rend essentiel pour une multitude d'applications.

Il s'agit d'un modèle doté d'une fenêtre impressionnante de 128 000 jetons, ce qui lui permet de traiter jusqu'à 300 pages de texte d'un coup. Cette capacité exceptionnelle améliore grandement la compréhension et la cohérence des réponses.

Et il y a encore plus à découvrir ! Ce qui distingue vraiment Mistral Large 2, c'est son efficacité redoutable. Mistral a mis au point un modèle qui, tout en consommant moins, dépasse de loin des modèles beaucoup plus grands. En termes d'économies, cela représente un avantage majeur pour les entreprises.

Peut-on bénéficier de cette IA partout ?

Mistral Large 2 est accessible sur diverses plateformes, dont Google Vertex AI et Amazon Bedrock. C'est notamment le cas pour Azure AI Studio et IBM watsonx.ai. Découvrez-le sous « mistral-large-2407 » sur la Plateforme Mistral. Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez aussi le tester gratuitement sur Le Chat, la plateforme rivale de ChatGPT d'OpenAI.

Il faut également noter que Mistral adopte une approche hybride très stratégique. Le modèle est offert gratuitement pour la recherche et les usages non commerciaux. En revanche, il est payant pour les applications commerciales.

Cette politique équitable ouvre l'accès à cette technologie de pointe, tout en générant des revenus pour soutenir une innovation continue.

