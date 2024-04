Mistral AI : tout savoir sur le rival français d’OpenAI

La France peut enfin affronter avec les grandes puissances de la haute technologie. Elle peut compter sur Mistral AI, le rival d'OpenAI. Cette intelligence artificielle propose des fonctionnalités clés, capable de propulser l'entreprise à la place du leader dans le secteur.

ChatGPT a dominé le secteur de l'IA depuis son lancement. Cet outil est doté de plusieurs fonctionnalités clés pour satisfaire les utilisateurs. Cependant, les rivales ne sont pas très loin. En effet, la France a Mistral AI. Cette entreprise offre les mêmes options qu'OpenAI, mais à quelques exceptions près. Avec les investissements, Mistral AI peut se hisser parmi les références du secteur. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette entreprise prometteuse de la high-tech.

Tout d'abord, voici la petite histoire de Mistral AI

La start-up française spécialisée en IA, Mistral AI, a été cofondée en avril 2023 par d'anciens spécialistes de l'intelligence artificielle. Arthur Mensch, l'ex-chercheur de DeepMind, et les deux employés de Meta Thimothée Lacroix et Guillaume Lampe se sont associés pour lancer cette entreprise.

Microsoft a analysé la capacité de cette start-up, et elle n'a pas hésité à investir dans les projets de Mistral AI. En février 2024, l'entreprise de Bill Gates a placé plus de 15 millions d'euros pour installer Mistral Large dans la plateforme Cloud Azure.

En décembre dernier, Mistral AI a levé plus de 390 millions d'euros auprès de LightSpeed Ventures et d'autres investisseurs. Plusieurs entreprises comme Nvidia, et Salesforce ont aussi contribué à l'avancée des projets de cette référence française.

L'investissement de Microsoft, ainsi que les autres opportunités, ont permis à Mistral AI de se rivaliser avec ChatGPT. Actuellement, la start-up dispose de trois abonnements payants, ainsi que d'une offre open source. Cette approche est devenue une habitude dans le monde de l'IA. Souvenez-vous, les entreprises comme OpenAI, Google, ou Anthropic ont suivi cette même démarche.

Quel modèle LLM utilise Mistral AI actuellement ?

Afin de concurrencer avec ChatGPT, Mistral AI devait innover le monde de l'IA. La start-up s'est alors focalisée sur le lancement et le perfectionnement de son modèle LLM.

« Nous sommes convaincus qu'en formant nos propres modèles, en les publiant ouvertement et en encourageant les contributions de la communauté, nous pouvons construire une alternative crédible à l'oligopole émergent de l'IA. »

Mistral AI a alors lancé Mixtral 8x7B. Ce modèle de langage dispose de 8 modèles experts ainsi que d'un modèle de routage. La majorité va se focaliser sur le traitement des prompts de l'utilisateur. En tout, cette technologie de Mistral AI est capable de traiter environ 45 milliards de paramètres. Cependant, un échantillon (12 milliards) va se concentrer sur un token du prompt. Cette approche permet à l'IA de rivaliser avec les modèles les plus performants.

En effet, Mixtral 8x7B affiche les mêmes puissances que GPT-3.5 et Llama2-70B. Toutefois, ce modèle LLM possède une vaste fenêtre contextuelle, à hauteur de 32 tokens. De plus, il prend en charge plus de 5 langues. Le français, bien sûr, l'anglais, l'italien, l'allemand et l'espagnol.

Les fonctionnalités de Mistral AI

Comme les entreprises d'intelligence artificielle de référence, Mistral AI propose plusieurs fonctionnalités. Toutefois, le rival français d'OpenAI a des fonctionnalités spécifiques.

Chatbot

Les utilisateurs peuvent manipuler la fonctionnalité chatbot de Mistral AI. Jusque-là, rien de trop spécifique. Il suffit alors de poser des questions à l'IA, et elle répond dans les secondes à venir.

Mais les spécialistes de Mistral AI ont perfectionné leur chatbot. Avec les dernières versions, l'IA peut réagir de manière plus humaine. C'est une aubaine pour les entreprises. En effet, cette intelligence artificielle peut assurer le service client. Mais il faut toujours un agent pour le superviser.

Création de contenu

Textes de publications, articles, ou autres. Mistral AI est devenu une référence pour la rédaction automatisée. Les utilisateurs peuvent l'exploiter afin de créer ces contenus. Cette fonctionnalité allège alors les missions de certains salariés.

Prenons l'exemple des spécialistes du marketing. Ces derniers peuvent rédiger un texte publicitaire en quelques secondes avec l'IA. Mais il faut toujours vérifier la précision des phares.

Traduction

Oui, Mistral AI est capable de traduire des contenus textuels. Les entreprises multinationales peuvent alors échanger avec plusieurs pays avec cette fonctionnalité. C'est aussi une aubaine pour les start-ups. En effet, ces jeunes sociétés peuvent développer leurs relations à travers la planète.

Pour les développeurs

Certains programmeurs exploitent Mistral AI dans des tâches assez techniques. En effet, cette IA peut générer des lignes de code, résoudre des bugs, et même expliquer les problèmes complexes. En plus d'être un outil de référence pour les professionnels, Mistral AI est aussi une aubaine pour les débutants.

Analyse de données

L'IA peut se focaliser sur une base de données conséquente afin d'en tirer les informations les plus précieuses. Cette fonctionnalité est actuellement exploitée dans plusieurs secteurs, tels que la finance.

Quelles sont les propositions de Mistral AI ?

Le Chat, le chatbot gratuit de Mistral AI

Mistral AI se veut être accessible pour le grand public. Pour offrir son IA à tous les utilisateurs, l'entreprise a lancé « Le Chat ». Ce chatbot open source est capable d'interagir avec l'usager.

Avec une simple adresse mail, et un mot de passe, les intéressés peuvent manipuler ce chatbot. Il fonctionne comme un véritable moteur de recherche. Les prompts, ou les requêtes textuelles sont les points de départ. Si l'utilisateur maîtrise « Le Chat », ce dernier peut devenir un assistant virtuel gratuit. Mais les fonctionnalités spécifiques ne sont pas au rendez-vous.

Mistral Large, la version surpuissante de l'IA

Chaque entreprise IA a une offre payante pour satisfaire les utilisateurs. À son tour, Mistral AI a lancé Mistral Large. Les spécialistes du rival français d'OpenAI se sont focalisés sur le perfectionnement du temps de latence et de la précision des réponses. De plus, Mistral Large est personnalisable à volonté.

Les entreprises qui souhaitent exploiter cet outil peuvent l'installer sur leur site ou sur leur plateforme cloud. Comme quoi, Mistral AI veut devenir l'IA numéro un dans le domaine professionnel.

Mistral AI announces Mistral Large



top-tier reasoning capacities, is multi-lingual by design, has native function calling capacities and a 32k model.



The pre-trained model has 81.2% accuracy on MMLU pic.twitter.com/wtoDcdSilJ — AK (@_akhaliq) February 26, 2024

Focus sur Mistral Small et Mistral Embedded

Avec l'offre moins coûteuse, Mistral Small, les startups peuvent utiliser les performantes de Mistral AI. Seul le temps de latence diffère avec le modèle Large.

Quant à Mistral Embedded, ce modèle facilite les recherches sémantiques. Cependant, il ne prend en charge que la langue anglaise.

Mistral AI vs les autres IA de références

Certes, les entreprises IA proposent des fonctionnalités similaires. Toutefois, elles ont toutes leurs particularités. En effet, cette stratégie contribue au développement de ces sociétés.

Avec son approche multilingue et ses capacités sur la programmation, Mistral AI est destiné à tous les utilisateurs. De plus, son ascension ne va pas s'arrêter en si bon chemin. L'entreprise vient de décrocher des partenariats avec des géants de l'IA, comme Nvidia.

On va ensuite se focaliser sur OpenAI. Cette entreprise IA de référence a su consolider sa place de leader dans le domaine de l'IA. Effectivement, elle envisage de lancer GPT-5 d'ici peu. Mais en attendant cette innovation, OpenAI a annoncé une version surpuissante de GPT-4 Turbo.

Anthropic, avec son modèle Claude, est le dernier dans la liste. En plus de respecter les conditions de performance, cette entreprise se concentre aussi sur la sécurité et l'éthique. Cette stratégie lui vaut une place en or dans le secteur de la high-tech.

Concernant les abonnements

Mistral AI propose des forfaits adaptés à toutes les bourses. Pour commencer, les utilisateurs peuvent compter sur « Le Chat ». Ce chatbot est totalement gratuit. Mais il faut souscrire à un abonnement payant pour bénéficier de fonctionnalités spécifiques.

Mistral Large est à 7,52 euros pour 1 million de jetons d'entrée, et 22,56 euros pour 1 million de jetons de sortie. Concernant le modèle Small, ce dernier est à 1,88 euro (1 million de jetons d'entrée) et 5,64 euros pour 1 million de jetons de sortie. Pour la version Embedded, le forfait sera à 0,009 4 euro pour 1 million de jetons d'entrée.

L'avenir de Mistral AI

Même avec sa lancée actuelle, Mistral AI n'en est qu'à ses débuts. Cependant, l'entreprise dispose déjà d'un financement conséquent. De plus, elle est évaluée à plus de 2 milliards d'euros en bourse, selon le dernier rapport de Reuters. Mistral AI est dans la liste des meilleures entreprises IA françaises actuellement.

Le rival d'OpenAI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec son approche innovante, ses LLM, et ses offres open source, l'entreprise pourra devenir une référence d'ici peu.

Dans le domaine de la santé, par exemple, les moteurs IA de Mistral sont les bases pour développer des outils de diagnostic. Cette stratégie contribue à l'amélioration de la prise en charge des patients.

Concernant l'éducation, les fonctionnalités de codage et de création de contenu aident à la conception de plateforme d'apprentissage personnalisé pour les élèves.

Quant à la finance, la capacité d'analyse et de prise de décision de l'IA est un atout pour évaluer les risques financiers. C'est aussi un moyen efficace pour détecter les fraudes.

Enfin, le domaine de l'industrie. L'IA de Mistral peut automatiser les différentes tâches. Cette opportunité accélère le processus de production.

