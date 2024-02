GPT-4 a un rival, et il est français : voici la surpuissante IA Mistral Large

La start-up française Mistral AI, s’aventure désormais dans la cour des grands. Elle vient d’annoncer son outil d’intelligence artificielle Mistral Large, et aussi son chatbot. Comme quoi, GPT-4 a enfin un concurrent de taille dans sa zone de prédilection.

La France vient de passer au niveau supérieur dans le domaine de la high-tech. La start-up parisienne Mistral AI a dévoilé ses innovations. Elle lance actuellement l’IA Mistral Large, et son chatbot « Le Chat ». Cette performance a été possible grâce aux investissements des grands noms de la haute technologie. Oui, Mistral AI a levé plus de 415 millions de dollars en l’espace de 7 mois.

Mistral AI, le nouveau rival d’OpenAI

La compétition a été lancée après l’annonce des innovations de Mistral AI. Désormais, le GPT-4 d’OpenAI ne sera plus le seul maître à bord. Il y a maintenant une nouvelle IA performante capable de concurrencer l’outil de prédilection de Sam Altman.

Et la start-up française a été fondée sur de bonnes bases. D’anciens spécialistes de Meta, Google se sont associés pour former Mistral AI en mai 2023. Depuis, la société a connu une croissance exponentielle.

Comme les grands noms du secteur, Mistral AI a d’abord publié une version open source de son premier modèle. Elle s’est ensuite lancée dans la commercialisation de ses outils les plus performants. L’API payante coûte 7,37 euros pour un million de tokens d’entrée et 22,12 euros pour un million de tokens de sortie. C’est 20 % moins cher que l’offre de référence d’OpenAI, qui n’est autre que GPT-4.

Et la prouesse de cette IA ne s’arrête pas là. Elle est capable de générer des réponses en anglais, en français, en allemand, etc.

Actuellement, l’IA Mistral Large est classée deuxième après la merveille d’OpenAI. Toutefois, il faut encore tester les deux outils en temps réel pour connaître leurs avantages et leurs inconvénients. Et quelques spécialistes se concentrent sur ce projet à l’heure actuelle.

ChatGPT vs Le Chat

Le Chat, un outil qui sera bientôt parmi les références du secteur. Ce chatbot de Mistral AI est capable d’imiter les performances de ChatGPT. Les adeptes peuvent l’essayer sans tarder sur le site de l’entreprise. Toutefois, seule la version bêta est à la disposition du grand public. Et l’accès est gratuit actuellement.

Et ce n’est pas tout. Les autres outils de Mistral AI sont aussi en open source pour l’instant. Les utilisateurs n’auront qu’à choisir entre Mistral Large, la version Small, Le Chat, ou encore la version Next. Ce dernier est au stade de prototype, mais les premiers tests sont très convaincants.

Mistral AI X Microsoft : le combo gagnant

La start-up française est sur tous les fronts. En plus du lancement de ses outils, Mistral AI vient aussi de collaborer avec Microsoft.

Les modèles de la merveille parisienne sont alors disponibles sur les plateformes Azure. C’est un accord gagnant-gagnant. Microsoft peut agrandir son catalogue avec les outils les plus prometteurs. Pour Mistral AI, c’est l’opportunité de conquérir une autre zone de marché.

